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200 साल पहले कैसा दिखता था केदारनाथ? बदरीनाथ की भी तस्वीर आई सामने, देखें दुर्लभ फोटोग्राफ्स

शेखर पाठक ने विशेष रूप से पलायन, जल-जंगल-जमीन, चिपको आंदोलन, पर्वतीय अर्थव्यवस्था और हिमालयी अस्मिता जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन किया है. उनकी दृष्टि में हिमालय का संरक्षण केवल पर्यावरण बचाने का मुद्दा नहीं, बल्कि वहां के समाज, भाषा, लोककला और पारंपरिक ज्ञान को बचाने का भी प्रश्न है. उन्होंने अनेक यात्राओं, शोध अभियानों और जनसंवादों के जरिए हिमालयी जीवन के उन पहलुओं को सामने लाया जिन्हें मुख्यधारा अक्सर नजरअंदाज कर देती है. पहाड़ों के बदलते भूगोल, बढ़ते व्यावसायीकरण और अनियोजित विकास पर उनकी स्पष्ट और संवेदनशील सोच उन्हें हिमालयी विमर्श का एक मजबूत और विश्वसनीय स्वर बनाती है. यही नहीं शेखर पाठक उसी पहाड़ समाजसेवी संस्था के फाउंडर हैं जिन्होंने जर्मनी से हिमालय की इन पौने दो सो साल पुरानी तस्वीरों को भारत लाने का काम किया है. इसके लिए उन्हें तकरीबन 10 साल का संघर्ष करना पड़ा.

कौन हैं शेखर पाठक, और हिमालय की बात इनसे क्यों ? शेखर पाठक से हिमालय से जुड़ी, पेंटिग्स के रूप में मौजूद इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है की आखिर शेखर पाठक कौन हैं? वो इस विषय के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ? दरअसल, शेखर पाठक भारतीय हिमालय के उन प्रमुख चिंतकों और इतिहासकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने पहाड़, प्रकृति, समाज और संस्कृति को केवल शोध का विषय नहीं बल्कि जनजीवन की आत्मा के रूप में देखा. उत्तराखंड के इतिहास, लोकसंस्कृति, पर्यावरण और हिमालयी समाज पर उनका कार्य बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने अपने लेखन और शोध के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की स्मृतियों, संघर्षों, परंपराओं और जीवन दर्शन का जीवंत संसार है.

170 साल पहले की कुछ ऐतिहासिक तस्वीर और पेंटिंग इन दिनों देहरादून में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. साल 1860 में जर्मनी के तीन भाइयों ने हिमालय को कागज पर उकेरा था. दुनिया के कुछ शुरुआती केमरों के जरिए उस समय के हिमालय को, यहां के पहाड़, ग्लेशियर, नदियां, जीवन शैली, को पेंटिंग और तस्वीरों में उकेरा गया. इन पेंटिंग्स को देखकर सवाल उठता है कि ये इतनी सटीक कैसे हैं? केदारनाथ जैसा पौराणिक निर्माण आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा इनकी पेंटिंग में पौने दो साल पहले दिखता था. इसके साथ ही और भी कई बहुत सारे सवाल हैं जो मन में उठते हैं. इन सवालों का जवाब हिमालय के ज्ञाता, पर्यावरणविद् इतिहासकार शेखर पाठक ने दिया.

देहरादून(उत्तराखंड): हाल ही में हिमालय के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स और पेंटिंग जर्मनी से भारत आई हैं. इन तस्वीरों में हिमालय के बदलाव का यात्रा को बखूबी समझा जा सकता है. इन तस्वीरों में बदरीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल जैसे ऐतिहासिक स्थलों की 200 साल पुरानी तस्वीरें हैं. इसके साथ ही इसमें हिमाचल की भी कुछ ऐतिहासित तस्वीरें हैं. ये तस्वीरें 200 साल के बदलाव की यात्रा हैं. जिसे मशहूर इतिहासकार, शिक्षाविद् और हिमालय में रचे बसे ट्रेवलर शेखर पाठक ने हमे समझाया.

लामा मॉनेस्ट्री (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)

1860 में ऐसा था केदारनाथ, मिलम गांव में मल्टीस्टोरी घर: ईटीवी से बातचीत करते हुए शेखर पाठक ने बताया उस दौरान जर्मनी के इन तीन भाइयों ने अलग अलग तरह से विजुअल तैयार किए. दुनिया के शुरुआती कैमरे से फोटोग्राफ किए उसके ऊपर पेंट किए. इंडिपेंडेंट पेंटिंग बनाई. कुछ स्केचेस भी बनाये. उन्होंने 1860 के दशक में तिब्बत के व्यापार से जुड़ा उत्तराखंड के सीमांत गांव मिलम की तस्वीर से उस समय की समृद्धता को दिखाया. इसके अलावा उस समय कैसे स्कैच तैयार कर उसमें डिटेल भरी जाती थी ये भी बताया. साथ ही बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और लामा के घर में क्या अंतर होता था? ये भी उन्होंने विस्तार से बताया.

माणा पास (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)

इसके अलावा उन्होंने 22 सितंबर 1855 को बनाये गए केदारनाथ के चित्र को भी दिखाया. उन्होंने बताया जब इसकी इक्यूरेसी चेक की गई तो उन्होंने जर्मनी में लगे इस चित्र की लेकर सवाल किया कि ये इतना सटीक कैसे बना? जिस पर उन्हें बताया गया कि पहले इसका फोटोग्राफ किया गया. उसके ऊपर इसे पेंट किया गया. उन्होंने बताया उस समय कैमरे की खोज हुई ही थी, जो एक बेसिक से भी बहुत नीचे काम करता था. इसमें फोटो पहले खिंची जाती थी. जिसके बाद उस पर डिटेल्स के अनुसार पेंट किया जाता था.

केदारनाथ का पुराना फोटो (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)



बदरीनाथ में सिंह द्वार 200 साल पहले हुबहू, देखे दुर्लभ तस्वीर: इतिहासकार शेखर पाठक ने इसके बाद बदरीनाथ धाम की तस्वीर दिखाई. जिसमें अब आसपास बहुत बदलाव आया है, मगर बदरीनाथ धाम के सिंह द्वार का मूल स्वरूप नहीं बदला है. बदरीनाथ की ऐसी दुर्लभ तस्वीर किसी ने नहीं देखी होगी. शेखर पाठक ने बताया बदरीनाथ की ये दुर्लभ तस्वीर 27 अगस्त 1855 को बनायी गई. इसके अलावा गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा की भी तस्वीर उन्होंमने दिखाई.

बदरीनाथ की 200 साल पुरानी तस्वीर (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)

उत्तराखंड ही नहीं हिमाचल के भी उस समय के देवस्थलों की दुर्लभ तस्वीरें यहां देखी जा सकती है. हिमाचल तारादेवी मंदिर भी इनमें से एक है. उन्होंने कहा इन तस्वीरों को देखकर हिमालय की भवन शैली के खास तरह का पैटर्न का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसी तरह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कुछ ऐतिहासिक दुर्लभ तस्वीरें भी इस एक्ज़िबिशन में देखी जा सकती हैं. द्रास वेली और वहां के हॉट वाटर स्प्रिंग को भी यहां देखा जा सकता है.

मिलम ग्लेशियर की फोटो (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)

200 साल पहले ऐसे दिखता था नैनीताल, भाबर: 1860 के दशक में जर्मनी के ये तीनो भाई नैनीताल भी गये. यहां भी उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर तस्वीरें बनाई. एक तस्वीर में शेखर पाठक ने आज नैनीताल से नीचे उतरते हुए हल्द्वानी का नजारा दिखाया.

उत्तराखंड का नेलांग गांव (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)

ये नजारा पौने 200 साल पहले बिल्कुल अलग था. शायद ही हो कि किसी ने ये दुर्लभ नजारा देखा होगा. नैनीताल से भाबर का फैला हुआ मैदान, गौला नदी का नीला पानी इन तस्वीरों में साफ़ नजर आ रहा है. उस समय की इकोलॉजी को इससे समझा जा सकता है. इसके अलावा इन तस्वीरों में “नैनीताल विलेज” टाइटल से जो तस्वीर हैं वो आज का नैनीताल शहर है. इस तस्वीर को दिखाते हुए शेखर पाठक बताते हैं की इस समय कैसे पूरा नैनीताल अपने शुरुआती गांव के स्वरूप में था.

मिलम ग्लेशियर (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)

तस्वीरों में हिमालय के ग्लेशियरों की दुखदाई कहनी: 1860 के दशक में ब्रिटिश काल में जर्मनी के 3 भाइयों ने हिमालय के अलग अलग पहलुओं की तस्वीरें खिंची. उनमें एक तरफ मंदिर, पहाड़, मौदान, नदी, पूल, मकान, गांव सभी पहलुओं को उकेरा गया. इनके साथ साथ हिमालय के कई ग्लेशियरों को भी उन्होंने कागज पर उकेरा. तब की तस्वीरों और आज के हालात से इन ग्लेशियरों की दुखदाई कहनी समझी जा सकती है.

माणा पास (फोटो सोर्स: शेखर पाठक, इतिहासकार)

इतिहासकार शेखर पाठक ने कई ग्लेशियरों की तस्वीरों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने मिलम ग्लेशियर दिखाया. जिसमें त्रिशूली पिक दिख रही है. दूसरी तरफ अलकनंदा का कैचमेंट भी इसमें नजर आ रहा है. तस्वीर में साफ लिखा है अपर पार्ट ऑफ मिलम ग्लेशियर, लेकिन, आज इस जगह पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज ग्लेशियर कई किलोमीटर पीछे जा चुका है. इसी तरह से पिंडारी ग्लेशियर और उसके ऊपर नंदाकांठ चोटी भी दिख रही है. इसके अलावा सियाचिन का एक ग्लेशियर भी देखा जा सकता है. शेखर पाठक कहते हैं आज इन तस्वीरों के जरिए शोधकर्ताओं को कई तरह की रिसर्च कर सकते हैं.