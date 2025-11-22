ETV Bharat / bharat

खुशखबरी: बदरीनाथ में जियोथर्मल स्प्रिंग से 3.1 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना, 50 साल के बाद भी हो सकेगा इस्तेमाल

उत्तराखंड वाडिया के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. बदरीनाथ जियोथर्मल स्प्रिंग्स से 3.1 मेगावाट बिजली पैदा करने का दावा

BADRINATH GEOTHERMAL SPRINGS
बदरीनाथ में जियोथर्मल स्प्रिंग से 3.1 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)
देहरादून: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स के उपयोग को लेकर उत्तराखंड सरकार पहल कर रही है. ताकि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तपोवन (चमोली) क्षेत्र में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स से ऊर्जा उत्पादन किया जा सके. इसी बीच वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. समीर के तिवारी ने बदरीनाथ धाम क्षेत्र में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर पहली बार अध्ययन किया है.

वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. समीर के तिवारी की अध्ययन रिपोर्ट 'Characterization of geothermal resources and estimation of power potential of Badrinath geothermal field northwest Himalaya India' (कैरेक्ट्रिशन ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज एंड एस्टीमेट ऑफ पावर पोटेंशियल ऑफ बदरीनाथ जियोथर्मल फील्ड नॉर्थ वेस्ट हिमालय इंडिया) नाम से नेचर के साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई है. इस अध्ययन में बिजली उत्पादन और जियोथर्मल स्प्रिंग से निकलने वाले गर्म पानी के बेहतर इस्तेमाल किए जाने संबंधित अहम जानकारियां साझा की गई हैं, जो बदरीनाथ क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है.

बदरीनाथ क्षेत्र में करीब 39.5 मेगावाट थर्मल उत्पादन की क्षमता. (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

हिमालयी क्षेत्र में 300 जियोथर्मल स्प्रिंग्स: देश- दुनिया में भूतापीय ऊर्जा (Geotharmal Energy) को नवीनीकृत ऊर्जा (Renewable Energy) का स्रोत माना जा रहा है. विश्व के 30 से अधिक देशों में जिओथर्मल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है. इसके साथ ही वर्तमान समय में करीब 88 देश इसे हीटिंग और हीट पंप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. जबकि भारत देश में जिओथर्मल स्प्रिंग्स की भरमार होने के बावजूद लिमिटेड जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और तकनीकी समस्याओं के चलते इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. वाडिया रिपोर्ट के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में 300 से अधिक जिओथर्मल स्प्रिंग्स मौजूद हैं, जो दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनमें से 40 उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं.

उत्तराखंड में 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स हिमालय क्षेत्र में चिन्हित किए गए. (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

छोटे पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहतर: जिओथर्मल स्प्रिंग्स का बेहतर इस्तेमाल किए जाने को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक समीर के तिवारी ने बदरीनाथ क्षेत्र में मौजूद जिओथर्मल स्प्रिंग्स का अध्ययन किया. अध्ययन में पाया गया कि बदरीनाथ क्षेत्र में करीब 39.5 मेगावाट थर्मल और 3.1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है. यानी बदरीनाथ में मौजूद ये जिओथर्मल स्प्रिंग्स, छोटे पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहतर हैं. वर्तमान समय में भारत को कार्बन मुक्त करना और भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास करने की जरूरत है.

वाडिया का मुताबिक पूरे हिमालय क्षेत्र में 300 से अधिक जिओथर्मल स्प्रिंग्स मौजूद (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

क्या है जियोथर्मल स्प्रिंग्स: वर्तमान समय में विंड और सोलर ऊर्जा भले ही प्रदूषण मुक्त है, लेकिन इनका बेस लोड बिजली उत्पादन करने की क्षमता सीमित है. ऐसे में इसकी तुलना में भूतापीय ऊर्जा भविष्य के लिए सस्टेनेबल एनर्जी दे सकता है. भू-तापीय ऊर्जा से सीधे बिजली का उत्पादन करने के साथ ही हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. भारत में हिमालयी क्षेत्र में खासकर गढ़वाल हिमालय में मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट क्षेत्र एक गहरा भूतापीय स्रोत है, जहां पर वर्षाजल ग्राउंड में जाता और ये जल गर्म होकर पृथ्वी की सतह पर जियोथर्मल स्प्रिंग्स के रूप में बाहर निकलता है. बदरीनाथ में अलकनंदा नदी के समीप करीब 3089 मीटर की ऊंचाई पर एक जिओथर्मल स्प्रिंग्स मौजूद है, जिसमें पानी का तापमान 55.6 डिग्री सेल्सियस है.

अध्ययन में पाया कि बदरीनाथ तप्त कुंड का पानी बेस्वाद है. (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में सक्षम: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. समीर के तिवारी ने कहा कि गढ़वाल हिमालय के बदरीनाथ में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स की भूतापीय ऊर्जा का आकलन करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक विधि (Volumetric, Heat in Place Method) और मोंटे कार्लो सिमुलेशन (Monte Carlo Simulation) का इस्तेमाल किया गया है. ये अध्ययन जमीन की सतह, उसकी बनावट, चट्टानों और खनिजों की रासायनिक बनावट, जमीन के अंदर की भौतिक विशेषताओं और तापमान से जुड़ी जानकारी को मिलाकर किया जाता है, ताकि क्षेत्र की भूतापीय (geothermal) स्थिति की जानकारी का पता लगाया जा सके. लिहाजा किए गए अध्ययन से यह पाया गया कि ये जियोथर्मल स्प्रिंग, बदरीनाथ क्षेत्र की स्थानीय ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए सक्षम है.

जियोथर्मल स्प्रिंग, बदरीनाथ के स्थानीय ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए सक्षम (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

बदरीनाथ में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग में करीब 55.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ये गर्म पानी तप्त कुंड से 400 लीटर प्रति मिनट से बाहर निकल रहा है. हालांकि, ये जियोथर्मल स्प्रिंग न सिर्फ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक जरूरत को पूरा करता है बल्कि एक अद्भुत वैज्ञानिक विशेषताओं को भी दर्शाता है. यही नहीं, अध्ययन के दौरान तत्व कुंड के आसपास कार्बोनेट का जमाव भी देखा गया है. तप्त कुंड का पानी बेस्वाद है, लेकिन इस पानी में एक अलग तरह की गंध है. इसमें गैस के बुलबुले भी निकल रहे हैं. -डॉ. समीर के तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया

इस अध्ययन से पता चला कि इस जियोथर्मल स्प्रिंग से लंबे समय तक विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है. साथ ही कम से कम 50 सालों के लिए बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करना संभव है. जो अध्ययन उन्होंने किया है, इस तरह का अध्ययन आमतौर पर जियोथर्मल स्प्रिंग का सर्वेक्षण और ड्रिलिंग करने से पहले एक्सप्लोरेशन चरण में किया जाता है. इसके बाद प्राप्त डाटा को एकत्र करने के बाद एक्सप्लोरेट्री ड्रिलिंग के जरिए हिट सोर्सेस (Heat Sources) और होस्ट रिजर्वायर (Host Reservoirs) की पुष्टि की जाती है. -डॉ. समीर के तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया

30 से अधिक देशों में जिओथर्मल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

बदरीनाथ धाम में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स से निकल रहे गर्म पानी की भू- रासायनिक जांच में क्या-क्या है.

  1. पानी का पीएच 7.3 mg/L और टीडीएस 1910 mg/L है.
  2. पानी में सोडियम (Na+) की मात्रा 500, पोटेशियम (K+) की मात्रा 44, मैग्नीशियम (Mg+2) की मात्रा 15 है.
  3. कैल्शियम (Ca+2) की मात्रा 53, सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2) की मात्रा 82, फ्लोराइड (F-) की मात्रा 6 है.
  4. क्लोरीन (Cl-) की मात्रा 126, सल्फेट (SO4-2) की मात्रा 29 और बाईकार्बोनेट (HCO3-) की मात्रा 1523 पाया गया है.
बदरीनाथ क्षेत्र में 3.1 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है. (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

अध्ययन में क्या आया सामने: बदरीनाथ के जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई कि अगले 50 सालों तक इस जियोथर्मल स्प्रिंग के जरिए विद्युत उत्पादन और थर्मल पावर का इस्तेमाल आसानी से करने की संभावना है. जिसके तहत 25 सालों के लिए अधिकतम 3.1 मेगावाट विद्युत और 39.5 मेगावाट थर्मल पावर इस्तेमाल किया जाना संभव है. इसी तरह 35 सालों के लिए अधिकतम 2.3 मेगावाट विद्युत और 28.3 मेगावाट थर्मल पावर का इस्तेमाल संभव है. इसके साथ ही 50 सालों के लिए अधिकतम 1.6 मेगावाट विद्युत और 19.7 मेगावाट थर्मल पावर का इस्तेमाल संभव है. यानी एक लंबे समय तक भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है. वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में विद्युत उत्पादन और थर्मल पावर को 10 फीसदी, 50 फीसदी और 90 फीसदी संभावनाओं में बांटा है.

अध्ययन के दौरान तत्व कुंड के आसपास कार्बोनेट का जमाव भी देखा गया. (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)
बदरीनाथ धाम जियोथर्मल स्प्रिंग्स से निकल रहे गर्म पानी की भू- रासायनिक जांच (PHOTO SOURCE- Wadia Institute of Himalayan Geology)

वाडिया के वैज्ञानिक डॉ. समीर के तिवारी ने कहा कि

बदरीनाथ में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के साथ ही थर्मल पावर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जियोथर्मल स्प्रिंग के जरिए किसी भी हीटिंग की संभावना 50 से 80 फीसदी है. लिहाजा, ठंडे क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम के जरिए एफिशिएंट कॉस्ट में हीटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है. मुख्य रूप से बदरीनाथ धाम में मौजूद सरकारी गेस्ट हाउस जहां 20 कमरे और 300 से अधिक बेड हैं. ये गेस्ट हाउस भू-तापीय स्रोत से करीब 300 मीटर दूर है. जहां पर हीटिंग सिस्टम में स्टील रेडिएटर लगाकर और प्री-इंसुलेटेड प्लास्टिक पाइप के जरिए गर्म पानी की सप्लाई की जा सकती है. -डॉ. समीर के तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया

