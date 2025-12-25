ETV Bharat / bharat

क्या अरावली की नई परिभाषा हिमालयों राज्यों पर बढ़ा सकती है पर्यावरणीय खतरे? जानें एक्सपर्ट्स ने क्या कहा

अरावली की नई परिभाषा पर घमासान, खनन से लेकर हिमालय तक बढ़ते पर्यावरणीय खतरे

ARAVALLI MOUNTAIN RANGE
अरावली की नई परिभाषा पर घमासान (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 7:33 PM IST

5 Min Read
देहरादून: अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने भले ही नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी हो, लेकिन अभी इस मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा सामने आने से उत्तर भारत के तमाम राज्यों पर इसका कितना विपरीत असर पड़ने वाला है? इसी को लेकर ईटीवी भारत ने भू वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह अरावली पर्वतमाला की मौजूदा स्थिति जलवायु और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है. इस पर छेड़छाड़ उत्तर भारत के तमाम राज्यों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाली है.

अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्र सरकार द्वारा नए खनन पट्टों पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन अरावली को लेकर तय की गई नई परिभाषा ने उत्तर भारत के कई राज्यों में चिंता बढ़ा दी है. पर्यावरणविदों का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से अरावली की सुरक्षा कमजोर हो सकती है और इसके दूरगामी दुष्परिणाम न केवल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, बल्कि हिमालयी क्षेत्र तक देखने को मिल सकते हैं.

क्या है अरावली पर्वतमाला: नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर तय की गई नई परिभाषा को मंजूरी दी थी. इस परिभाषा के तहत आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची भू-आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा. इसके अलावा यदि दो या दो से अधिक पहाड़ियां एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में स्थित हों, तो उन्हें भी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा. यह परिभाषा केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर तय की गई है.

हालांकि पर्यावरणविदों की चिंता यह है कि इस नई परिभाषा के लागू होने से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अधिकांश पहाड़ियां संरक्षित दायरे से बाहर हो जाएंगी. इससे इन क्षेत्रों में खनन, निर्माण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का रास्ता खुल सकता है. इसी आशंका के चलते देशभर में पर्यावरण प्रेमियों ने #SaveAravali अभियान भी शुरू कर दिया है.

इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत ने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती से बातचीत की. उन्होंने बताया कि अरावली पर्वतमाला जलवायु और पर्यावरणीय संतुलन के लिहाज से बेहद अहम है. अरावली मरुस्थलीय क्षेत्र के फैलाव को सीमित करती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवाओं पर प्राकृतिक अवरोध का काम करती है. यदि इन पहाड़ियों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ होती है, तो इसका सीधा असर रेगिस्तान के विस्तार, तापमान में वृद्धि और वर्षा पैटर्न में बदलाव के रूप में सामने आ सकता है.

अरावली के कमजोर होने से हवाओं के साथ रेत और धूल का प्रसार बिना किसी रुकावट के दूर-दराज के इलाकों तक हो सकेगा. इससे न केवल वायु गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि पीएम 2.5 जैसे प्रदूषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी. यह स्थिति उत्तर भारत के बड़े हिस्से के लिए गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकट खड़ा कर सकती है. -प्रोफेसर एसपी सती, भूवैज्ञानिक

ये भी आशंका जताई कि अरावली से उठने वाली धूल और रेत पूर्व की ओर बहती हवाओं के साथ हिमालय तक पहुंच सकती है. इससे हिमालयी ग्लेशियरों पर धूल की परत जमने का खतरा बढ़ेगा, जिससे सूर्य की गर्मी अधिक अवशोषित होगी और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है. पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण संकट झेल रहे हिमालयी ग्लेशियरों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. -प्रोफेसर एसपी सती, भूवैज्ञानिक

पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड और अन्य हिमालयी राज्यों में मौसम चक्र में तेजी से बदलाव देखा गया है. कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी में कमी दर्ज की गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी संकेत पर्यावरणीय असंतुलन की ओर इशारा करते हैं और अरावली पर्वतमाला में बढ़ती मानवीय गतिविधियां इस संकट को और गहरा कर सकती है.

हालांकि, प्रोफेसर सती यह भी स्पष्ट करते हैं कि उत्तराखंड में बारिश पर अरावली का सीधा असर सीमित रहेगा, क्योंकि यहां मॉनसून मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से बनता है और अरावली से उत्तराखंड की दूरी काफी अधिक है. इसके बावजूद व्यापक स्तर पर देखें तो अरावली की कमजोर होती संरचना उत्तर भारत की जलवायु, तापमान और पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा केवल कुछ राज्यों की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है. ऐसे में नई परिभाषा के प्रभावों पर दोबारा गंभीर मंथन और मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की मांग तेज होती जा रही है.

