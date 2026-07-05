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उत्तराखंड में है 200 साल का सिस्मिक गैप, बड़े भूकंप की आशंका, वैज्ञानिकों ने बताई वेनेज़ुएला से सबक लेने की जरूरत

उत्तराखंड में 200 साल का सिस्मिक गैप है: वेनेज़ुएला में करीब 100 साल के बाद विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. वहीं उत्तराखंड में पिछले 200 सालों में 7 मैग्नीट्यूट से बड़े भूकंप नहीं आए हैं. यही वजह है कि वैज्ञानिक ये आशंका जताते रहे हैं कि उत्तराखंड के कहीं भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है. वर्तमान समय में भूकंप के पूर्वानुमान के लिए कोई ऐसा सिस्टम विकसित नहीं है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कब और कहा भूकंप आ सकता है. लेकिन जोन 4 और 5 में होने के चलते उत्तराखंड में भूकंप को लेकर विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है, ताकि भविष्य में संभावित भूकंप से होने वाले जान माल को बचाया जा सके.

वेनेजुएला के भूकंप से सबक लेने की जरूरत: उत्तराखंड राज्य भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. यही वजह है कि उत्तराखंड को सिस्मिक जोन 4 और 5 में रखा गया है. प्रदेश में आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाने पर जोर दिया जा रहा है. लेकिन 24 जून को वेनेज़ुएला में आए ट्विन अर्थक्वेक ने वैज्ञानिकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब बेहद कम समय के अंतराल में दो बार भूकंप के झटके महसूस हुए हों. यही वजह है कि वैज्ञानिक अब वेनेज़ुएला में आए विनाशकारी भूकंप से सबक लेने की बात कह रहे हैं. ताकि उत्तराखंड में संभावित भूकंप से जान माल को बचाया जा सके.

उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका: उत्तराखंड में पिछले सैकड़ों सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिसके चलते बड़े भूकंप की आशंका बनी हुई है. हालांकि, ये भूकंप करीब 8 मैग्नीट्यूड तक की हो सकती है. वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचाई. ऐसे में इस तरह के भूकंप अगर उत्तराखंड में आते हैं, तो उनका क्या होगा स्वरूप, वर्तमान समय में किस तरह के एहतियाती कदम बढ़ाने की है जरूरत है? देखिए इस खास रिपोर्ट में.

देहरादून: दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश वेनेजुएला में लगातार आये दो शक्तिशाली भूकंप की वजह से न सिर्फ 1500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी अधिक नुकसान पहुंचा है. इस विनाशकारी भूकंप के बाद अब उत्तराखंड में भी भूकंप आने की आशंकाओं पर वैज्ञानिक चिंता जाहिर करने लगे हैं.

उत्तराखंड में पिछले 200 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया है (ETV Bharat)

उत्तराखंड में पिछले 6 महीने में 30 भूंकप आ चुके हैं: नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पिछले 6 महीने के भीतर 30 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं. ये सभी भूकंप उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में महसूस हुए. खास बात यह है कि उत्तराखंड में साल 2026 में आए 30 भूकंप में से सबसे बड़ा भूकंप 19 जून को पिथौरागढ़ जिले में 3.9 मैग्नीट्यूट का आया था. इसके साथ ही 11 अप्रैल को पौड़ी गढ़वाल जिले में 3.6 मेग्नीट्यूड का भूकंप आया था. इसके अलावा प्रदेश के अंदर तमाम क्षेत्रों में आए भूकंप की तीव्रता 3.6 मेग्नीट्यूड से कम थी. भले ही ये छोटे-छोटे भूकंप भू- गर्भ की एनर्जी को धीरे-धीरे रिलीज कर रहे हों, लेकिन सिस्मिक गैप की वजह से भू- गर्भ में एकत्र एनर्जी को रिलीज करने में इस तरह के भूकंप कोई खास भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं.

वेनेजुएला में इसलिए आए ट्विन अर्थक्वेक: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए भू वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार ने कहा कि-

वेनेज़ुएला में 24 जून को जो लगातार दो बार भूकंप आया है, उसे ट्विन अर्थक्वेक कहा जाता है. ये भूकंप करीब 30 सेकेंड के अंतराल में आए हैं, जबकि ऐसा बहुत कम देखा गया है जब बेहद कम समय अंतराल में ट्विन अर्थक्वेक आए हों. हालांकि, वेनेज़ुएला के भू गर्भ की जिस तरह की संरचना है, वहां पर ट्विन अर्थक्वेक आने की आशंका रहती है. क्योंकि वहां जब 7.2 मैग्नीट्यूट का भूकंप आया तो उससे भू गर्भ की एनर्जी पूरी रिलीज़ नहीं हुई. जिसके बाद 7.5 मैग्नीट्यूट का भूकंप आया, जिससे काफी एनर्जी रिलीज़ हुई.

-डॉ नरेश कुमार, भू वैज्ञानिक-

वेनेजुएला में जन धन का काफी नुकसान हुआ है: लगातार दो बार भूकंप आने की वजह से ही वेनेज़ुएला में काफी अधिक नुकसान हुआ है. साथ ही बताया कि टेक्टोनिक कॉम्प्लेक्स की वजह से इस तरह का भूकंप कहीं भी आ सकता है.

क्या कहते हैं भू वैज्ञानिक: भू वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार ने कहा कि-

जहां भी बड़े यानी मेजर भूकंप आए हैं, वहां पर मेजर भूकंप आने की संभावना रहती है. भारत के हिमालन रीजन की बात करें तो 1887 से लेकर 1905 के बीच चार बड़े भूकंप आ चुके हैं. लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर 7 मैग्नीट्यूट से बड़े भूकंप नहीं आए हैं, उनको सिस्मिक गैप कहा जाता है. हालांकि, सेंटर सिस्मिक गैप में कांगड़ा अर्थक्वेक से लेकर 1934 में नेपाल बिहार में आए अर्थक्वेक के बाद इसको बड़ा सिस्मिक गैप माना जा रहा है. क्योंकि यहां करीब 200 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है.

-डॉ नरेश कुमार, भू वैज्ञानिक-

उत्तराखंड में 1803 में आया था 7 मैग्नीट्यूड से बड़ा भूकंप: इसी तरह उत्तराखंड की बात करें तो 1803 में 7 मैग्नीट्यूट से बड़ा भूकंप आया था. उसके बाद कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है. हालांकि, इस दौरान चमोली और उत्तरकाशी में जो भूकंप आए थे वो 7 मैग्नीट्यूट से छोटे भूकंप थे. ऐसे में उत्तराखंड राज्य में भी सिस्मिक गैप है, जहां पर बड़े भूकंप के आने की काफी अधिक आशंका है. लिहाजा, वेनेज़ुएला में आए विनाशकारी भूकंप से सबक लेने की संभावना है. क्योंकि वेनेज़ुएला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो भूकंप रोधी नहीं थे. इसके चलते काफी अधिक नुकसान हुआ. ऐसे में सबक लेने की जरूरत है कि उत्तराखंड में जो भी कंस्ट्रक्शन हो भूकंपरोधी होनी चाहिए, ताकि 7 मैग्नीट्यूट से अधिक के भूकंप को सहन कर सके.

कंस्ट्रक्शन को जोन 4 और 5 के आधार पर बनाने की सलाह: भू वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार ने साथ ही बताया कि कांगड़ा में 7.8 मैग्नीट्यूट, नेपाल, बिहार में 8.2 मैग्नीट्यूट, असम में 8.5 मैग्नीट्यूट का भूकंप आ चुका है. ऐसे में उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका है, क्योंकि सिस्मिक गैप है. वैज्ञानिक डॉ नरेश के कहा कि वर्तमान समय में भूकंप के पूर्वानुमान की आशंका नहीं है. लेकिन उत्तराखंड में भूकंप कभी न कभी तो आएगा, जिसका पूर्वानुमान तो नहीं लगा सकते हैं. भूकंप के दौरान कम से कम नुकसान हो, इसके लिए कंस्ट्रक्शन को जोन 4 और 5 के आधार पर बनाना चाहिए.

आपदा प्रबंधन विभाग की सीख: उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका के सवाल पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि-

भूकंप की आशंका को देखते जहां जहां जरूरी है, वहां पर सेंसर और सायरन लगाए गए हैं. इसके साथ ही जनता को भूदेव ऐप अपने फोन में डाउनलोड करने की सलाह दे रहे है. क्योंकि भूदेव ऐप के जरिए भूकंप आने के कुछ समय पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे खुद को बचा सकते हैं.

-विनोद सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन-

इसके अलावा आवास विभाग और इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से जोर दिया जा रहा है कि जो भी बिल्डिंग्स बनें वो भूकंप रोधी हों, ताकि किसी भी प्रकार के खतरे से बचा जा सके. साथ ही, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जागरूकता और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. वर्तमान समय में प्रदेश भर में 169 सेंसर और 112 सायरन लगाए गए हैं.

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