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ज्योतिर्मठ के भीतर क्या? भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी रखेगी भू-धंसाव और भूकंपीय हलचलों पर नजर, अब अनुमान नहीं मिलेगा प्रमाण

भू-धंसाव से जूझ रहे ज्योतिर्मठ की धरती में क्या है, इसका पता लगाने के लिए यहां पर एक भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी.

JOSHIMATH
ज्योतिर्मठ शहर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 6:31 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: कई साल से भू-धंसाव की मार झेल रहे ज्योतिर्मठ (पहले जोशीमठ) की जमीन के भीतर आखिर हो क्या रहा है? इस सवाल का जवाब अब अनुमान से नहीं, बल्कि आंकड़ों से खोजा जाएगा. दरअसल, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में तय हुआ है कि ज्योतिर्मठ और उसके आसपास के क्षेत्र में ट्रायल बेस पर एक भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी, जो भूकंपीय हलचल, भू-धंसाव और भूजल की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेगी. मुख्य रूप से ये ऑब्जर्वेटरी भूकंपीय गतिविधि की मॉनिटरिंग करेगी.

ज्योतिर्मठ का पूरा क्षेत्र लंबे समय से अति संवेदनशील श्रेणी में है. मकानों में दरारें, ढलानों का खिसकना और जमीन का धीरे-धीरे बैठना यहां की स्थायी चिंता बन चुका है. विशेषज्ञों के मुताबिक, समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं, जब तक ये सही से न पता चले कि धंसाव की जड़ में भूकंपीय गतिविधि क्या है, भूजल का बहाव कितना है और ढलान की बनावट क्या है?

जोशीमठ में भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी. (ETV Bharat)

इस ऑब्जर्वेटरी का मकसद वैज्ञानिक तस्वीर तैयार करना है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके. ऐसे में भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की कवायत तेज हो गई है. हिमालयी क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन के अध्ययन से जुड़ी कई प्रमुख संस्थाएं इस पहल में शामिल है. ये संस्थाएं हैं-

  • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया).
  • वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी.
  • सी-डैक पुणे.
  • केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई).
  • आईआईटी रुड़की.

शुरुआत में ट्रायल के तौर पर उपकरण लगाए जाएंगे और भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त डेटा के आधार पर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा. स्थापित होने वाली भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी के जरिए उस क्षेत्र में आने वाले छोटे-बड़े भूकंपीय झटकों का सूक्ष्म रिकॉर्ड, जमीन के धंसने की गति और दिशा, भूजल की आंतरिक हलचल एवं उसका धंसाव से संबंध के साथ ही ढलानों की स्थिरता में आने वाला बदलाव शामिल हैं. ऐसे में भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी से मिलने वाले डेटा के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो भविष्य में ज्योतिर्मठ को बचाने की रणनीति का मुख्य आधार बनेगी.

वही, ज्यादा जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया,

ज्योतिर्मठ में ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने पर सहमति बन गई है. इसके लिए भूमि की मांग की गई है. जमीन का आवंटन विभाग की ओर से कर दिया जाएगा. जमीन देने के बाद वहां पर भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी लगाई जाएगी, जहां से लॉन्गटर्म मॉनिटरिंग की जाएगी. ये ऑब्जर्वेटरी मुख्य रूप से भूकंप के लिए है, लेकिन इसमें लैंडस्लाइड को भी जोड़ा जा रहा है. जहां पर उपकरण लगाकर भूगर्भीय हलचल, विशेष रूप से भूकंप के कारणों का पता लगाया जाएगा और उसी अध्ययन के आधार पर क्षेत्र में निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की दिशा तय होगी.
- विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग -

कुल मिलाकर, ऑब्जर्वेटरी से मिलने वाला डाटा ज्योतिर्मठ में निर्माण नियमों, वहन क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) और पुनर्वास योजनाओं को नए सिरे से तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है. यानी अब ज्योतिर्मठ पर फैसले धारणाओं के बजाय मशीनों से मिले प्रमाणों पर टिकेंगे.

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ज्योतिर्मठ में भूगर्भीय ऑब्जर्वेटरी
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