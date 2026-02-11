बुक ‘Four Stars of Destiny’ लीक केस: दिल्ली पुलिस ने पब्लिशर को भेजा नोटिस, कई अहम सवालों के मांगे जवाब
दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को भेजा नोटिस, किताब के प्रकाशन, डिजिटल फाइलों की पहुंच, संभावित लीक स्रोतों से संबंधित जानकारी मांगी
Published : February 11, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 12:33 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा ‘Four Stars of Destiny’ के प्रकाशन से पहले ही लीक होने का मामला गंभीर होता जा रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं. नोटिस के जरिए प्रकाशक से किताब के प्रकाशन, पांडुलिपि की सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल फाइलों की पहुंच व संभावित लीक के स्रोतों से संबंधित जानकारी मांगी गई है. मामले में जल्द ही कंपनी के प्रतिनिधियों से पूछताछ भी की जा सकती है.
इससे पहले इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी. हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन मंचों पर इस किताब की पीडीएफ कॉपी व कवर डिजाइन प्रसारित होने के दावे सामने आए थे. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि एक डिजिटल फाइल, जो प्रथम दृष्टया पब्लिशर द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है, कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई गई थी. इसके साथ ही कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किताब का पूरा कवर भी दिखाया जा रहा था, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ कि पुस्तक बिक्री के लिए जारी हो चुकी है.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये मामला सिर्फ कॉपीराइट उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रकाशन से पूर्व गोपनीय सामग्री के लीक होने जैसे गंभीर पहलू शामिल हो सकते हैं. चूंकि यह पुस्तक देश के पूर्व सेना प्रमुख से संबंधित है. ऐसे में जांच के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा जा रहा है.
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने रखा अपना पक्ष
वहीं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एफआईआर के बाद बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है. इसकी कोई भी आधिकारिक प्रिंट या डिजिटल कॉपी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है. कंपनी ने ये भी कहा कि पुस्तक के सभी प्रकाशन अधिकार उसके पास सुरक्षित हैं. जो भी सामग्री प्रसारित हो रही है, वह अवैध मानी जाएगी और कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आती है.
सभी तथ्यों के सामने आने के बाद आगे की होगी कार्रवाई
इस कथित लीक का मुद्दा संसद तक भी पहुंच चुका है, जहां कुछ सांसदों ने बिना अनुमति सामग्री के सार्वजनिक होने पर चिंता व्यक्त की थी.फिलहाल स्पेशल सेल अब ये पता लगाने में जुटी है कि यह सामग्री किन माध्यमों से बाहर आई, किन लोगों को इसकी पहुंच थी. क्या यह किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. जांच के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स और संबंधित तकनीकी साक्ष्यों की भी गहन पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों के सामने आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
