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लैंगिक समानता के लिए पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी: MD शैलजा किरण

मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी शैलजा किरण ने हैदराबाद में काका बीआर आंबेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ओर से आयोजित सेमीनार में अपने विचार साझा किए.

Gender Equality Needs Equal Partnership of men and women says Sailaja Kiron, Margadarsi MD
मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी शैलजा किरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 10:05 PM IST

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हैदराबाद: मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने कहा कि लैंगिक समानता हासिल करने के लिए समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान हितधारक के रूप में देखना जरूरी है. उन्होंने लोगों को सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और छात्रों तथा महिलाओं से नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इसे शिक्षक के विकल्प के तौर पर नहीं देखना चाहिए.

शैलजा किरण शनिवार को हैदराबाद के बाग लिंगमपल्ली में काका बीआर आंबेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ओर से आयोजित 'विमेन इन लीडरशिप: ब्रेकिंग बैरियर्स, बिल्डिंग लेगेसीज' सेमीनार में अपने विचार साझा कर रही थीं.

उन्होंने कहा कि लीडरशिप की भूमिकाओं में महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक त्याग देने पड़ते हैं और उन्होंने महिलाओं से सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया. उन्होंने याद किया कि जब वह 27 साल की थीं, तब उन्हें मार्गदर्शी कंपनी का नेतृत्व करने का अवसर मिला था.

मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी शैलजा किरण ने काका बीआर आंबेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेमीनार को संबोधित किया. (ETV Bharat)

एमडी शैलजा किरण ने महिलाओं को खुद के लिए खड़ा होने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, "जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अपने लक्ष्य को न छोड़ें."

उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता को सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "लैंगिक समानता सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, बल्कि इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब महिलाएं और पुरुष दोनों इसे चाहें."

शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, शैलजा किरण ने कहा कि शिक्षक अक्सर किसी छात्र की प्रतिभा को बाहरी दुनिया से पहले ही पहचान लेते हैं. उन्होंने कहा कि टीचिंग एक सम्मानजनक पेशा है जिसमें शिक्षक शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ जीवन की सीख भी देते हैं.

उन्होंने कहा, "बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षा को मात्र एक योग्यता के रूप में नहीं देखते थे. उन्होंने शिक्षा को सशक्तीकरण, सम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की एक ताकत के रूप में समझा."

सेमीनार में संबोधन में शैलजा किरण ने बाबासाहेब आंबेडकर के इस कथन का उल्लेख किया कि, "मन का विकास ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए."

उन्होंने कहा कि जहां कई व्यवसायों में काम का असर तुरंत देखा जा सकता है, वहीं शिक्षकों को अपने प्रयासों के परिणाम देखने के लिए कभी-कभी दशकों तक इंतजार करना पड़ता है."

काका बीआर अंबेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सरोजा विवेक और प्रोफेसर लिंबाद्री, शिक्षकों और अन्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

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