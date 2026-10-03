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लैंगिक समानता के लिए पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी: MD शैलजा किरण

मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी शैलजा किरण ( ETV Bharat )

हैदराबाद: मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने कहा कि लैंगिक समानता हासिल करने के लिए समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान हितधारक के रूप में देखना जरूरी है. उन्होंने लोगों को सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और छात्रों तथा महिलाओं से नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया, साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इसे शिक्षक के विकल्प के तौर पर नहीं देखना चाहिए.