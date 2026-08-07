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क्या Gen Z से आगामी विधानसभा चुनावों पर असर पड़ेगा? जानें एक्सपर्ट ने क्या कहा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में युवाओं, विशेष रूप से जनरेशन Z (Gen Z) के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, एक विशेषज्ञ ने राय दी कि जनरेशन जेड मतदाता चुनाव परिणामों पर कोई प्रभाव डालने की संभावना नहीं रखते हैं.

विशेषज्ञ ने तर्क दिया कि Gen Z को एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ मतदाता के रूप में नहीं देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में छवि बिकती है और छवि के सर्वश्रेष्ठ विक्रेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं. पंजाब को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है. खास तौर पर, यहां जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में हुए छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन की भारी सफलता के बीच, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा.

राजनीतिक दल इंस्टाग्राम, एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और खुद से पहुंचकर बातचीत के जरिए युवाओं तक पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि उन्हें लुभाया जा सके. खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से जुड़ने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों से इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने को कहा था. इसी तरह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में Gen Z और जेनरेशन अल्फा के सदस्यों से बातचीत की.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो आगे से नेतृत्व कर रहे हैं, और इस मामले पर सभी विपक्षी दलों से समर्थन हासिल करने और अपना समर्थन देने में कामयाब रहे, छात्रों की आवाज बनने की कोशिश में इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आक्रामक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं.

इसके अलावा, उन्होंने जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले युवाओं के साथ कई बातचीत की थी. निचले सदन में विपक्ष के नेता ने इंस्टाग्राम पर एक परस्पर संवादात्मक सवाल-जवाब सत्र शुरू किया है और छात्रों और GEN Z के सदस्यों से अपने मुद्दे उनके सामने उठाने का आह्वान किया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के राजनीतिक अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने कहा, "उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों में जनरल जेड मतदाताओं का शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा. जनरल जेड को एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ मतदाता के रूप में नहीं देखा जा सकता है. उन्हें एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ घटक के रूप में नहीं देखा जा सकता है. चुनाव आंदोलनों से बिल्कुल अलग खेल हैं."