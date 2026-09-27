Gen Z ने बदला देश में टूरिज्म का अंदाज: कम बजट में शॉर्ट ट्रिप्स पर जाना कर रहें पसंद
शॉर्ट ट्रिप्स, ऑफ-बीट डेस्टिनेशंस, सोलो ट्रैवलिंग, एडवेंचर और सोशल मीडिया रील्स के साथ बदल गया भारत में पर्यटन का अंदाज,युवाओं ने लाया भारी बदलाव.
Published : September 27, 2026 at 3:36 PM IST
नई दिल्ली: हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस (27 सितंबर) को मनाया जाता है . इस मौके पर भारत के पर्यटन परिदृश्य में एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है. देश की सबसे बड़ी युवा आबादी यानी जेन-जी (Gen Z) जनरेशन ने पर्यटन के मायने और तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. अब टूरिज्म का मतलब सिर्फ परिवार के साथ साल में एक बार छुट्टियों में जाना नहीं रह गया है, बल्कि शॉर्ट ट्रिप्स, ऑफ-बीट डेस्टिनेशंस, सोलो ट्रैवलिंग, एडवेंचर और सोशल मीडिया रील्स इसका नया केंद्र बन गए हैं.ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दूर-दराज़ के पहाड़ों तक, यह युवा पीढ़ी अपने काम और पढ़ाई को मैनेज करते हुए महीने में कई बार आउटिंग और ट्रैवलिंग पर निकल रही है.
मॉल कल्चर से अलग सोच, स्टडी और प्रेशर मैनेजमेंट
जंतर-मंतर जैसी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने पहुंचे युवाओं और विशेषज्ञों से बात करने पर साफ पता चलता है कि युवाओं का नजरिया अब सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और पारंपरिक हिल स्टेशंस तक सीमित नहीं है. जंतर-मंतर पर मिले छात्र सैयद फैज बताया है कि वे महीने में 5 से 7 बार दोस्तों के साथ आउटिंग पर निकल जाते हैं. हालांकि पढ़ाई का प्रेशर रहता है, लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए कभी मूवी, कभी मॉल तो कभी जंतर-मंतर जैसी ऐतिहासिक जगहों पर आ जाते हैं.
वहीं नितिन नाम के एक अन्य युवा का मानना है कि मॉल्स हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जगहों देखना और समझना ज्यादा बेहतर है. आज के समय में पढ़ाई के तनाव को कम करने और स्टडी को मैनेज करने के लिए वे महीने में 2 से 3 बार मॉन्यूमेंट्स और नए-नए फूड जॉइंट्स एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं.
Gen Z की नई ट्रैवल आदतें
रील्स' का क्रेज और इंस्टाग्राम टूरिज्म
टूरिज्म में आए इस बड़े बदलाव के पीछे सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है.सिद्धार्थ राय और सरल चोपड़ा जैसे युवाओं का कहना है कि अब ट्रैवलिंग का ट्रेंड बदला है. पहले लोग किसी जगह की सिर्फ हिस्ट्री देखने जाते थे, लेकिन अब युवाओं का ध्यान फोटोग्राफी, सेल्फी और रील्स बनाने पर ज्यादा रहता है. वहीं यूरोप की तर्ज पर अब भारत में भी बैकपैक उठाकर अकेले घूमने निकल जाने का कल्चर काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसके अलावा युवा सोशल मीडिया के जरिए ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जो काफी रीज़नेबल और अफोर्डेबल हों. पैसा भले ही थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन जेन-जी सफाई, हाइजीन और सेफ्टी से समझौता नहीं करते.