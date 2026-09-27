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Gen Z ने बदला देश में टूरिज्म का अंदाज: कम बजट में शॉर्ट ट्रिप्स पर जाना कर रहें पसंद

नई दिल्ली: हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस (27 सितंबर) को मनाया जाता है . इस मौके पर भारत के पर्यटन परिदृश्य में एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है. देश की सबसे बड़ी युवा आबादी यानी जेन-जी (Gen Z) जनरेशन ने पर्यटन के मायने और तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. अब टूरिज्म का मतलब सिर्फ परिवार के साथ साल में एक बार छुट्टियों में जाना नहीं रह गया है, बल्कि शॉर्ट ट्रिप्स, ऑफ-बीट डेस्टिनेशंस, सोलो ट्रैवलिंग, एडवेंचर और सोशल मीडिया रील्स इसका नया केंद्र बन गए हैं.ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दूर-दराज़ के पहाड़ों तक, यह युवा पीढ़ी अपने काम और पढ़ाई को मैनेज करते हुए महीने में कई बार आउटिंग और ट्रैवलिंग पर निकल रही है.

मॉल कल्चर से अलग सोच, स्टडी और प्रेशर मैनेजमेंट जंतर-मंतर जैसी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने पहुंचे युवाओं और विशेषज्ञों से बात करने पर साफ पता चलता है कि युवाओं का नजरिया अब सिर्फ शॉपिंग मॉल्स और पारंपरिक हिल स्टेशंस तक सीमित नहीं है. जंतर-मंतर पर मिले छात्र सैयद फैज बताया है कि वे महीने में 5 से 7 बार दोस्तों के साथ आउटिंग पर निकल जाते हैं. हालांकि पढ़ाई का प्रेशर रहता है, लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए कभी मूवी, कभी मॉल तो कभी जंतर-मंतर जैसी ऐतिहासिक जगहों पर आ जाते हैं.

वहीं नितिन नाम के एक अन्य युवा का मानना है कि मॉल्स हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जगहों देखना और समझना ज्यादा बेहतर है. आज के समय में पढ़ाई के तनाव को कम करने और स्टडी को मैनेज करने के लिए वे महीने में 2 से 3 बार मॉन्यूमेंट्स और नए-नए फूड जॉइंट्स एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं.

Gen Z की नई ट्रैवल आदतें

रील्स' का क्रेज और इंस्टाग्राम टूरिज्म

टूरिज्म में आए इस बड़े बदलाव के पीछे सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है.सिद्धार्थ राय और सरल चोपड़ा जैसे युवाओं का कहना है कि अब ट्रैवलिंग का ट्रेंड बदला है. पहले लोग किसी जगह की सिर्फ हिस्ट्री देखने जाते थे, लेकिन अब युवाओं का ध्यान फोटोग्राफी, सेल्फी और रील्स बनाने पर ज्यादा रहता है. वहीं यूरोप की तर्ज पर अब भारत में भी बैकपैक उठाकर अकेले घूमने निकल जाने का कल्चर काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसके अलावा युवा सोशल मीडिया के जरिए ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जो काफी रीज़नेबल और अफोर्डेबल हों. पैसा भले ही थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन जेन-जी सफाई, हाइजीन और सेफ्टी से समझौता नहीं करते.

फाइनेंशियल रिवॉर्ड और कंटेंट क्रिएशन ने बदला टूरिज्म ट्रेंड (ETV Bharat)

ऐतिहासिक इमारतों से लेकर भी Gen Z को रहता है काफी उत्साह (ETV Bharat)

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की इंडियन एविएशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन डॉ. सुभाष गोयल ने ईटीवी भारत को बताया कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी (औसत उम्र 25 से 30 वर्ष) वाला देश है इसलिए भारतीय टूरिज्म का ढांचा तेजी से बदल रहा है.जहाँ देश के सीनियर सिटीजन्स मुख्यतः धार्मिक यात्राओं जैसे अयोध्या, महाकाल, वाराणसी, मथुरा का रुख कर रहे हैं, वहीं देश का यूथ 'ऑफ द बीटन ट्रैक' यानी गुमनाम और नई जगहों की ओर आकर्षित हो रहा है.डॉ. गोयल के मुताबिक, अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट यूथ में नई-नई यूनिक जगहें ढूंढकर फोटो-वीडियो शेयर करने की होड़ है. इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स अच्छे व्यूज आने पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो कमाई का जरिया भी देते हैं. वहीं, भारत में 75% हिमालयन रेंज और 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन (समुद्री तट) है. युवा इन अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर जाकर रील्स बना रहे हैं. साथ ही युवाओं का बड़ा रुझान माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर वॉटर राफ्टिंग की तरफ बढ़ा है.एक्सपर्ट्स ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि युवाओं और वीकेंड टूरिस्ट्स की भारी भीड़ के कारण पुराने टूरिस्ट स्पॉट्स पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है.डॉ. गोयल का सुझाव है कि जैसे दिल्ली-देहरादून नए हाईवे बनने से दूरी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह गई है, लोग वीकेंड पर तुरंत निकल पड़ते हैं. इससे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन को नए सर्किट्स और सैटेलाइट टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे मसूरी के पास कसौली जैसी जगहें) विकसित करने होंगे, ताकि मुख्य शहरों पर कंजेशन कम हो सके.जेन-जी भले ही लक्जरी होटलों में रुकने के बजाय यूथ हॉस्टल्स या बजट स्टे पसंद करते हों, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है. डॉ गोयल ने बताया कि यह जनरेशन लंबी अवधि के लिए रुकती है, स्थानीय ढाबों पर खाना खाती है और यूथ हॉस्टल मूवमेंट को बढ़ावा देती है. इसके अलावा, आजकल युवाओं में योग, हीलिंग, और वेलनेस टूरिज्म का एक नया फैशन देखने को मिल रहा है, जहां वे अपनी सेहत सुधारने और मानसिक शांति के लिए यात्राएं कर रहे हैं.कुल मिलाकर, Gen Z जनरेशन ने टूरिज्म को 'छुट्टियों के इंतजार' से बाहर निकालकर 'लाइफस्टाइल' का हिस्सा बना दिया है. छोटी-छोटी ट्रिप्स, सोलो ट्रैवलिंग, रील्स का क्रेज और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन न केवल देश के पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार दे रहा है, बल्कि नए-नए टूरिस्ट स्पॉट्स की खोज का जरिया भी बन रहा है.