छोटे स्टालिन बोले- 'Gen Z' किड्स ने पेरियार के सिद्धांतों पर अमल करना शुरू कर दिया
द्रविड़ कझगम लीडर के. वीरमणि का 93वां जन्मदिन चेन्नई के वेपेरी में पेरियार थिडल में मनाया गया. बड़े और छोटे दोनों स्टालिन ने शुभकामनाएं दीं.
Published : December 2, 2025 at 4:31 PM IST
चेन्नई: डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने गर्व से कहा कि आज के "Gen Z किड्स" ने पेरियार के सिद्धांतों को मानना शुरू कर दिया है.
डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने इस इवेंट में हिस्सा लिया और के. वीरमणि को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.
समारोह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "आज पूरी दुनिया पेरियार को सेलिब्रेट कर रही है. खासकर आज की "Gen Z किड्स" की जेनरेशन ने पेरियार के प्रिंसिपल्स को पढ़ा है और उन्हें मानना शुरू कर दिया है.
इस सबका कारण के. वीरमणि की कड़ी मेहनत है. वीरमणि आज हमें उसी तरह लीड कर रहे हैं, जैसे पेरियार (इरोड वेंकट रामासामी पेरियार ). अगर वो यहां होते तो हमें लीड करते. वीरमणि एक वॉर्निंग बेल हैं, जो हमें हिंदी थोपने और तमिलनाडु में SIR आने जैसे किसी भी खतरे से पहले ही आगाह कर देते हैं."
आगे बोलते हुए, उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "मैं हर दिन विदुथलाई अखबार पढ़ने के बाद ही मुरासोली पढ़ता हूं. के. वीरमणि पेरियार के उसूलों पर चलते हैं. कुछ लोगों ने DMK यूथ विंग द्वारा वल्लुवर कोट्टम में आयोजित नॉलेज फेस्टिवल के आयोजन में रुकावट डाली. लेकिन उसके बावजूद, वल्लुवर कोट्टम में नॉलेज फेस्टिवल का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ.
हमारे मुख्यमंत्री पेरियार की तर्ज पर शासन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि 'पेरियार के उसूल हमेशा DMK का रास्ता तय करते हैं'. इसलिए, DMK हमेशा पेरियार के उसूलों के रास्ते पर चलेगी, और इसे कोई भी पक्का नहीं बदल सकता.
डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने कहाकि पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि कहते थे कि द्रविड़ कझगम नेता के. वीरमणि सिर्फ के. वीरमणि नहीं हैं, वह मेरी 'चाबी' भी हैं. हम हमेशा के. वीरमणि के साथ खड़े रहेंगे, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ सहा है, जिसमें हमले, कैद और ज़ुल्म शामिल हैं. यह हमारा कर्तव्य है."
मुख्यमंत्री ने खुद जाकर शुभकामनाएं दीं: इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आज चेन्नई के अड्यार में द्रविड़ कझगम नेता के. वीरमणि के घर गए और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उस समय मंत्री के.एन. नेहरू, एम. सुब्रमण्यम, अंबिल महेश पोय्यामोझी और MLA एझिलन नागनाथन मौजूद थे.
