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अनुभवी निवेशकों को टक्कर ही नहीं, निवेश में गाड़ रहे झंडे Gen Z, जानें पूरी डिटेल

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट पल्स रिपोर्ट 2026 पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट...

Gen Z seasoned investors
मार्केट पल्स रिपोर्ट की एनालिसिस से दिखी Gen Z की ताक़त. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 1:44 PM IST

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कानपुर: कुछ समय पहले शिक्षा में हुए घोटालों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर अड़े जेन जी ने जिस तरह से मोदी सरकार से अपनी मांगें मनवाने में कामयाबी हासिल की थी. उसे देखते हुए कई वर्गों के लोगों का ये कहना था, कि अब जेन जी का फोकस केवल विरोध प्रदर्शन या आंदोलनों तक ही होकर सीमित रह जाएगा.

इसी सिलसिले में ये जानकार आपको हैरानी होगी कि निवेश, शेयर बाज़ार की दुनिया में भी जेन जी अपनी भूमिका से अनुभवी निवेशकों को टक्कर दे रहे हैं. और स्टॉक मार्केट में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

2023 से लेकर अब तक कानपुर में दो लाख युवा निवेश के क्षेत्र में बढ़े. (ईटीवी भारत)

ये बात और सिद्ध तब हो गई, जब कुछ समय पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट पल्स रिपोर्ट 2026 सभी के सामने आई. इसमें 30 जून 2026 तक जो आंकड़े जारी किए गए, उनके मुताबिक कानपुर में 2023 से लेकर अभी तक जेन जी की संख्या दो लाख तक बढ़ गई.

वहीं, विशेषज्ञों का कहना है निवेश के क्षेत्र में जेन जी की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है. ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित ने जेन जी के निवेश में बढ़ती रुचि को लेकर जमीनी हकीक़त पर स्पेशल रिपोर्ट पेश की है.

GEN Z SEASONED INVESTORS
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट पल्स रिपोर्ट में जेन जी का जलवा. (ईटीवी भारत)

जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ: इस पूरे मामले को लेकर केश्री ब्रोकिंग के सह संस्थापक राजीव सिंह ने बताया, जेन जी अब बहुत तेजी से निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं. वह इसके लिए पहले तो कई सोर्सेस को पढ़ते और समझते हैं, और फिर कैसे निवेश करना है, इस संबंध में अपना फैसला करते हैं.

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शेयर मार्केट में निवेश में गाड़ रहे झंडे Gen Z. (ईटीवी भारत)

वहीं, अगर उनके निवेश की बात करें, तो वह लांग टर्म निवेश को ज्यादा तवज्जो देते हैं. उनका मानना है, कि उससे उनकी राशि सुरक्षित रहती है और उन्हें समय-समय पर उस राशि का अच्छा ख़ासा रिटर्न ब्याज़ के रूप में मिल जा रहा है.

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स्टॉक मार्केट निवेश में अपना दम दिखा रहे Gen Z. (ईटीवी भारत)

इसी तरह शेयर बाज़ार विशेषज्ञ संतोष गुप्ता ने कहा, अगर एक दिन में हम 10 निवेशकों से बात करते हैं, तो अब उनमें से छह निवेशक युवा हैं. अनुभवी निवेशकों को बाज़ार का डर भी सताता है. लेकिन, जेन जी बाज़ार को गहनता से समझने के बाद निवेश के लिए अपनी हामी भर देते हैं.

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स्टॉक मार्केट में निवेश में गाड़ रहे झंडे Gen Z. (ईटीवी भारत)

खुद की बचत के लिए निवेश करना ज़रूरी, रिस्क फैक्टर को बस समझना है: निवेश को लेकर जेन जी के रूप में युवा निवेशक संदीप दीक्षित ने कहा, जो हमारी कमाई होती है उसमें आसानी से बचत कर पाना संभव नहीं है.

इसके साथ ही इतनी अधिक महंगाई है और खर्चे भी उन पर भारी हैं. ऐसे में निवेश एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप कुछ राशि अपनी बचत के तौर पर बचा पाते हैं.

हालांकि, संदीप ने कहा निवेश के क्षेत्र में रिस्क फैक्टर को समझना होता है. अगर यहां कदम फूंक-फूंक कर रखें तो आपका नुकसान नहीं होगा.

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कंप्यूटर स्क्रीन पर एनएसई की साइट पर दिखती मार्केट पल्स रिपोर्ट. (ईटीवी भारत)

इसी तरह युवा निवेशक धर्मेश कहते हैं, मौजूदा समय में मार्केट का रिस्पांस ज़रूर ख़राब है. लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है, कि आपको निवेश कब करना है? इसके लिए आप शेयर बाजार विशेषज्ञ से राय-मशविरा भी कर सकते हैं.

धर्मेश ने आगे कहा कि, जब मार्केट गिर जाता है, तो उस समय निवेश करना फायदेमंद साबित होता है. ऐसे में मार्केट से आपको हमेशा बहुत अधिक उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए.

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मार्केट पल्स रिपोर्ट 2026 का एनालिसिस करते शेयर बाज़ार विशेषज्ञ. (ईटीवी भारत)

वहीं, अंग्रेजी की सहायक प्रोफेसर राखी चौहान कहती हैं, उन्होंने अपनी बचत के लिए अपनी सैलरी से हाल ही में सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान में निवेश किया. अब उनकी हर माह सात हज़ार रुपये की एसआईपी बैंक खाते से डिडक्ट हो जाती है. इससे उन्हें कुछ राशि बचत के रूप में हर माह मिल जाती है.

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