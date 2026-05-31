जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने संभाला CDS का पदभार, कहा- सुधार पर रहेगा मुख्य फोकस
जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है. जो शनिवार को सेवानिवृत्त हुए.
Published : May 31, 2026 at 12:08 PM IST
नई दिल्ली: जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने आज रविवार को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर चार्ज संभाल लिया है. उनका मुख्य काम बड़े मिलिट्री थिएटराइजेशन प्लान को लागू करना और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना है. जानकारी के मुताबिक राजा सुब्रमणि को पाकिस्तान और चीन के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है.
बता दें, उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली, जिनका शनिवार को देश के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा हुआ. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालने से पहले जनरल सुब्रमणि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट (NSCS) में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे. वह पिछले साल 31 जुलाई को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हुए थे.
#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani, accorded Guard of Honour at the South Block Lawns.— ANI (@ANI) May 31, 2026
(Earlier visuals) pic.twitter.com/0FRGlcHsMX
पदभार संभालने के तुरंत बाद जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज में बदलाव और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सुधार पर उनका मुख्य फोकस रहेगा. उन्होंने कहा कि हम अपनी सेनाओं में स्वदेशी हथियारों के डेवलपमेंट, इंडक्शन और इंटीग्रेशन में तेजी लाएंगे.
उन्होंने आगे कहा कि हमारी सेना ने हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा में लगातार प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल फैसले लेने की क्षमता दिखाई है. हम अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि मैं भारत के नागरिकों को भरोसा दिलाता हूं कि आर्म्ड फोर्सेज डेडिकेशन, हिम्मत, सम्मान और प्रोफेशनलिज़्म के साथ देश की सेवा करती रहेंगी. जनरल सुब्रमणि ने यह भी कहा कि वे सेना में स्वदेशी हथियार सिस्टम के डेवलपमेंट, इंडक्शन और इंटीग्रेशन को तेज़ करने की दिशा में भी काम करेंगे.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर जनरल सुब्रमणि का पहला काम इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड बनाकर थिएटराइजेशन मॉडल को लागू करना होगा. अपने 40 साल से ज्यादा के शानदार करियर में, जनरल सुब्रमणि ने अलग-अलग तरह के संघर्ष और इलाके की प्रोफाइल में काम किया और कई कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल पदों पर काम किया. उन्होंने 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ के तौर पर काम किया और मार्च 2023 से जून 2024 तक सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रहे.
#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani lays a wreath at the National War Memorial. pic.twitter.com/6QswEcltfy— ANI (@ANI) May 31, 2026
जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ऑफिसर नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हैं. उन्हें 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स की आठवीं बटालियन में कमीशन मिला था. जनरल सुब्रमणि जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, ब्रैकनेल (UK) और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के पुराने स्टूडेंट हैं. उनके पास किंग्स कॉलेज, लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में M Phil की डिग्री है.
उन्होंने ऑपरेशन राइनो के हिस्से के तौर पर असम में काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन में 16 गढ़वाल राइफल्स, जम्मू-कश्मीर में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड और मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में सेंट्रल सेक्टर में 17 माउंटेन डिवीजन को कमांड किया. उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी की एक प्रीमियर स्ट्राइक कोर समेत दो कोर की कमान संभालकर भी अपनी अलग पहचान बनाई. जनरल सुब्रमणि के स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल कामों में एक माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, कजाकिस्तान में डिफेंस अटैची, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर के डिप्टी कमांडर, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस (आर्मी) के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल शामिल हैं.
उन्होंने ईस्टर्न कमांड में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस), डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में चीफ इंस्ट्रक्टर (आर्मी) और हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ के पद भी संभाले हैं. उनकी विशिष्ट सेवा के लिए जनरल ऑफिसर को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है.
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