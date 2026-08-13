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गढ़वा में Gen Alpha का आंदोलन, सड़क जाम, थाना पर पथराव, आखिर मान ली गईं मांगे

गढ़वा के कांडी में टीचर के ट्रांसफर के विरोध में जेन अल्फा ने आंदोलन किया. विनय कुमार पांडे की रिपोर्ट.

Gen Alpha protests
गढ़वा में Gen Alpha का आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 1:28 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:26 PM IST

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गढ़वा: देश भर में जहां Gen Z अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते दिख रहे हैं, वहीं Gen Alpha भी पीछे नहीं है. ताजा मामला, झारखंड के गढ़वा जिले का है जहां जेन अल्फा का जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला.

बच्चों के इस प्रदर्शन से ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक हड़कंप मच गया. उन्होंने सड़कें जाम कर दीं और यहां तक कि पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी भी की, जिससे एक पुलिस जवान का सिर फट गया. प्रमुख की गाड़ी पर भी हमला किया गया, जिससे उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा. आखिरकार, जब बच्चों की मांगें मान ली गईं तब जाकर उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया.

गढ़वा में Gen Alpha का आंदोलन (Etv Bharat)

दरअसल, गढ़वा जिले के कांडी में जेन अल्फा उस वक्त आक्रोशित हो गए, जब उनके एक टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया. कांडी थाना के पास स्थित +2 हाई स्कूल के टीचर मलय सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया. जिसके बाद स्कूल के छात्र नाराज हो गए. उमस भरी गर्मी और तबीयत खराब होने के बावजूद छात्र सुबह-सुबह विद्यालय पहुंचे और सड़क जाम कर दिया. छात्रों का साफ कहना था कि उन्हें अपने शिक्षक वापस चाहिए और इसके अलावा उन्हें कोई और समझौता मंजूर नहीं है. तीन दिनों तक छात्र इसे लेकर आंदोलन करते रहे.

छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षक मलय सिंह काफी अच्छा काम कर रहे थे. जो यहां के लोगों को हजम नहीं हुआ. उनपर प्रखंड प्रमुख के द्वारा गलत-गलत आरोप लगाए गए. जिसके बाद यहां के मुखिया के साथ मिलकर एक साजिश के तहत उनका ट्रांसफर करा दिया गया.

छात्रों ने लगाया प्रखंड प्रमुख पर मारपीट का आरोप

लेकिन इस आंदोलन ने आज उस समय हिंसक रूप ले लिया जब सड़क जाम कर रहे Gen Alpha के बीच प्रखंड के प्रमुख पिंकु पांडेय समझाने पहुंचे. इसी दौरान पिंकु पांडेय के साथ छात्रों का विवाद हो गया. आरोप है कि पिंकु पांडेय ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया. जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते प्रमुख की गाड़ी में तोड़-फोड़ शुरू कर दी. प्रमुख वहां से अपनी जान बचाकर पुलिस थाने पहुंचे और वहां शरण ली. लेकिन आक्रोशित छात्र कांडी थाना पहुंच गए. यहां छात्रों ने थाना परिसर में पथराव करते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. इस दौरान एक पुलिस पदाधिकारी को चोट भी आई.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रखंड प्रमुख को थाना परिसर से बाहर भेज दिया. इसके बाद प्रखंड परिसर में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला. एक कर्मी द्वारा छात्रों का वीडियो बनाए जाने पर भी विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ देर के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर को बंद करना पड़ा.

प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग

आंदोलन कर रहे छात्र-छात्राओं की एक ही मांग थी, हमें हमारे शिक्षक मलय सिंह चाहिए और छात्रों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. छात्रों का कहना है कि जब वे आंदोलन कर रहे थे, तो प्रखंड प्रमुख पिंकु पांडेय आए. वह आते ही कहने लगे कि हटो नहीं तो तुमलोगों पर गाड़ी चढ़ा दूंगा. जिसके बाद कुछ लड़के उग्र हो गए और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे. जिसके बाद वह भागने लगे. भागते-भागते वह थाना में घुस गए और थाना से बंदूक और डंडा लेकर बच्चों को डराने लगे. वहीं छात्रों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि छात्रों को पुलिस ने पीटा है. छात्रों ने मांग की उनके शिक्षक उन्हें वापस चाहिए.

इधर, छात्रों पर हाथ उठाने के आरोपों से घिरे कांडी प्रखंड प्रमुख पिंकु पांडेय ने आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि उन्होंने किसी छात्र को नहीं मारा, बल्कि उनकी गाड़ी पर स्थानीय विधायक के लोगों ने हमला किया है.

प्रखंड प्रमुख पिंकु पांडेय ने कहा कि शिक्षा विभाग में कौन आता है और कौन जाता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. मुझे डीईओ साहब का कॉल आया कि बच्चों को कोई भड़का रहा है, आप वहां चले जाइए. मैं वहां पहुंचा और बच्चों से बात की. बच्चों ने मांग रखी कि शिक्षक मलय सिंह को वापस स्कूल लाया जाए. मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि आपलोगों की जो इच्छा होगी, वही होगा.

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे तो मान गए, लेकिन विधायक नरेश सिंह के आदमी वहां आ पहुंचे और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. जिसके बाद वह अपनी गाड़ी लेकर थाना पहुंचे.

शिक्षक का तबादला रूका

इधर, कांडी थाना परिसर में छात्रों की एक टीम अधिकारियों और पुलिस के साथ बातचीत कर रही थी. इसी बीच बीडीओ के पास एक चिट्ठी पहुंची, जिसमें शिक्षक मलय सिंह का तबादला रोकने की जानकारी दी गई. बस फिर क्या था... छात्रों के चेहरे पर खुशी लौट आई. आंदोलन कर रहे छात्र-छात्राओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. हालांकि, छात्रों को इस फैसले पर विश्वास नहीं हुआ तो थाना प्रभारी ने वीडियो कॉल के जरिए उनकी बात सीधे शिक्षक मलय सिंह से कराई.

अपने चहेते शिक्षक से बात होते ही छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हालांकि, आंदोलनकारी छात्र अब भी प्रखंड प्रमुख पिंकु पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

वहीं कांडी बीडीओ राकेश सहाय ने बताया कि उच्च विद्यालय के शिक्षक मलय सिंह का तबादला हो गया था. उनके तबादले के विरोध में स्कूल के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे. विभाग ने छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए मलय सिंह को पुनः कांडी उच्च विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया है और जल्द ही उनके दोबारा योगदान करने की बात कही गई है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 5:26 PM IST

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