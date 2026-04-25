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Explainer: 31% किशोर बचा रहे पाॅकेट मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस; पढ़िए- कैसे घर और बाजार प्रभावित कर रहे 16 साल की उम्र तक के बच्चे?

जेन एल्फा डिकोडेड; गेमिंग-सोशल मीडिया की बजाय कमाई करने के तरीके खोजते हैं, मां-बाप से भी लेते हैं सलाह, कम समय में सपने पूरे करने की चाहत.

कम समय में सपने पूरे करने की चाहत.
कम समय में सपने पूरे करने की चाहत. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 5:21 PM IST

15 Min Read
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हैदराबाद : देश की जेन अल्फा अब केवल मोबाइल गेम में ही वक्त नहीं बिताती, बल्कि कमाई के तरीके भी खोज रही है. साल 2010 के बाद जन्मे बच्चे घर से लेकर बाजार तक के फैसलों में दखल देने लगे हैं. वे माता-पिता से मिले रुपयों को खर्च करने में समझदारी दिखा रहे हैं. बचत करने के साथ घर के खर्चों में भी अपनी राय दे रहे हैं. वे केवल सामान खरीदने वाले 'ग्राहक' नहीं रह गए हैं. वे मार्केट की दिशा तय करने वाले डिजीजन मेकर भी बन रहे हैं.

जेन अल्फा बच्चों में आया यह बदलाव उनके अभिभावकों को भी सूकून दे रहा है. 16 साल तक की उम्र तक के बच्चे मोबाइल फोन का बेहतर प्रयोग कर रहे हैं. वे कम उम्र में ही अपने सपने पूरे कर लेना चाहते हैं. लिहाजा इंटरनेट और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं. वे केवल किसी प्रोडक्ट की सुंदरता से ही प्रभावित नहीं हो जाते हैं. फीचर, उपयोगिता और शैक्षिक मूल्यों के आधार पर सामानों को खरीदते हैं.

जेन अल्फा पीढ़ी कम उम्र में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लेना चाहती है. आत्मनिर्भर भी होना चाहती है. उनकी ये सोच देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती दे सकती है. हाल ही में रुकम कैपिटल की ओर से ‘जेन अल्फा डिकोडेड’ नाम से रिपोर्ट जारी की गई. इसमें खर्च-बचत आदि पर जेन अल्फा के नजरिए की जानकारी दी गई है. इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है?, इस मामले में दुनिया के अन्य देशों की स्थिति क्या है?. ग्राफिक्स और कंटेंट के जरिए आईए इस ट्रेंड को विस्तार से समझते हैं, इसके अलावा इससे जुड़े कई अन्य सवालों के जवाब भी जानते हैं...

खोज रहे कमाई के नए और रचनात्मक तरीके : रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय की जेन अल्फा केवल माता-पिता से मिलने वाली पॉकेट मनी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती है. वे जल्द ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं. इसे लेकर करीब 70% जेन अल्फा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कमाई के नए तरीके खोज रही है. ये तरीके उनके रुचि से मेल खाते हैं या नहीं, वे यह भी देख रहे हैं. साल 2010 से पहले के16 साल तक के बच्चे आम तौर पर पढ़ाई के अलावा खेलखूद में ज्यादातर व्यस्त रहते थे, लेकिन अब वे बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा संजीदा हो गए हैं.

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पैसे की कीमत समझते हैं आज के बच्चे : पहले के 16 साल तक की उम्र वाले बच्चे जेब खर्च को पूरा उड़ा दिया करते थे, लेकिन जेन अल्फा किफायती है. ऐसे करीब 31% बच्चे अपनी पॉकेट मनी का ही ज्यादातर हिस्सा बचा ले रहे हैं. कम उम्र के बच्चों में यह ट्रेंड कई मायने में खास है, क्योंकि इस एज ग्रुप में बचत की आदत पहले कभी नहीं देखी गई. वे पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी माता-पिता की मदद कर रहे हैं. रुपये खर्च करने के साथ ही वे उसकी अहमियत भी समझ रहे हैं. खुद को कमाने लायक बनाने के लिए भी वे तमाम प्रयास कर रहे हैं.

रुपये खर्च करने से पहले लेते हैं माता-पिता की सलाह : 9 से 16 साल तक के करीब 2 हजार भारतीय बच्चों-अभिभावकों व अन्य पर आधारित स्टडी में यह बात भी सामने आई कि 25% बच्चे रुपये खर्च करने से पहले अपने माता-पिता की सलाह लेना जरूरी समझते हैं. वहीं 17% बच्चे बिना सोचे-समझे तुरंत खरीदारी कर लेते हैं. रिपोर्ट के अनुसार 14% बच्चे अपना पैसा वीडियो गेम्स, ऐप फीचर्स या ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म के डिजिटल सब्सक्रिप्शन पर खर्च करते हैं. नई चीजें सीखने के लिए ये पीढ़ी ऑनलाइन तरीके तेजी से अपना रही है.

70% से ज्यादा जेन अल्फा बच्चों के पास मोबाइल : वर्तमान समय में 70% से अधिक बच्चों के पास मोबाइल फोन है. इसका वे सदुपयोग भी कर रहे हैं. इसकी वजह से उन्हें यह समझ में आ गया है कि पैसे कमाने के लिए केवल कार्यालय जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर क्रिएटिविटी आदि के जरिए भी आमदनी कर सकते हैं. क्रिएटिविटी और डिजिटल स्किल्स पर भी उनका जोर है. कुल मिलाकर मोबाइल फोन ने जेन अल्फा के लिए उन चीजों को बेहद आसान बना दिया है, जिन्हें पहले के दौर में समझना बेहद मुश्किल होता था.

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66% बच्चे घर की खरीदारी में देते हैं सलाह : रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जेन अल्फा बच्चे किसी भी सामान की पैकिंग या सुंदरता से ही प्रभावित नहीं हो जाते. वे बहुत ही समझदार और जागरूक ग्राहक बन गए हैं. स्टडी के मुताबिक लगभग 66% बच्चे घर के रोजमर्रा के खर्चों और खरीदारी के फैसलों में खुलकर अपनी सलाह देते हैं. 42% जेन अल्फा किसी ब्रांड के प्रति वफादार रहने के बजाय बेहतर फीचर्स मिलने पर तुरंत नया ऑप्शन अपनाने के लिए तैयार रहते हैं. वहीं करीब 50% बच्चे सामानों के पसंदीदा ब्रांड की मांग करते हैं.

21% जेन अल्फा बच्चे सुनते हैं बॉलीवुड के गाने : रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि करीब 21% जेन अल्फा बच्चे बॉलीवुड के गाने सुनते हैं. इसके अलावा करीब 16% जेन अल्फा उन गानों को ज्यादा सुनती है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में होते हैं. 26% बच्चे बॉलीवुड स्टाइल में डांस करना ज्यादा पसंद करते हैं. जबकि 16% बच्चों का रुझान शास्त्रीय नृत्य की ओर होता है. इसी कड़ी में करीब 40% जेन अल्फा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप चुनने में माता-पिता को अपनी पसंद बताते हैं. इसके अलावा करीब 13% बच्चे अपनी मांगों को मनवाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों जैसे दादा-दादी आदि का सहारा लेते हैं.

सामानों की खरीदारी में भी जेन अल्फा का तरीका अलग : PWC (PricewaterhouseCoopers) की ओर से भी जेनरेशन अल्फा पर मार्च में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी. 7 से 14 वर्ष की आयु के एक हजार से अधिक बच्चों और करीब इतने ही अभिभावकों पर आधारित इस स्टडी में कई जानकारियां सामने आईं थीं. स्टडी के अनुसार आज के जेन अल्फा बच्चे खरीदारी के मामलों में टीवी के विज्ञापनों पर निर्भर नहीं हैं. वे ऐसे ही दुकानों पर जाकर चीजें खरीदने से भी बचते हैं. वे इसके लिए डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पर सामानों के रिव्यू से ज्यादा प्रभावित होते हैं.

61% बच्चे यह मानते हैं कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर ही वे अपनी खरीदारी करते हैं. जबकि करीब 56% अपने दोस्तों की सलाह भी लेते हैं. यानी नई पीढ़ी के लिए किसी ब्रांड्स के बारे में जानने या किसी सामान की खरीदारी का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. बच्चे अब पारंपरिक तरीकों से खरीदारी करने के बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. स्टडी के अनुसार जेनरेशन अल्फा के 72% बच्चे ऑनलाइन खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं. जबकि 57% बच्चे खिलौने खरीदते हैं. वहीं 55% बच्चे कपड़े खरीदते हैं. 34% जेन अल्फा बच्चे अपने रुपये खाने-पीने की चीजों पर खर्च करते हैं. 11% बच्चे फर्नीचर समेत अन्य पर खर्च करते हैं. 19% बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर रुपये लगाते हैं.

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पैसे कमाने के लिए कौन सा तरीका अपना रहे जेन अल्फा बच्चे? : एक स्टडी के मुताबिक 10 में से 7 बच्चे घर के रोजमर्रा के कामों में मदद करके, क्रिएटिविटी या गेमिंग जैसी डिजिटल एक्टिविटी के जरिए कमाई करने में दिलचस्पी रखते हैं. वहीं PWC की स्टडी में 79% माता-पिता और 7 से 14 वर्ष की आयु के 86% बच्चों ने भी इस मामले में अपनी राय रखी. बच्चों ने बताया कि वे घर के काम करके, पढ़ाई, खेलकूद आदि में अच्छे प्रदर्शन के बदले अभिभावकों से अतिरिक्त खर्च के लिए रुपये मांग लेते हैं. वहीं करीब 22% बच्चे दूसरे लोगों के छोटे-मोटे काम करके भी कुछ कमाई कर लेते हैं.

जेन अल्फा बच्चों में आए बदलाव की पीछे की क्या है वजह? : mastercard.com, salsify.com और fortuneindia.com के अनुसार जेन अल्फा 21वीं सदी में जन्मी पहली ऐसी पीढ़ी है जो तकनीक और इंटरनेट के युग में पैदा हुई और पली-बढ़ी. इसी की वजह से इन्हें 'डिजिटल नेटिव' कहा जाता है. जेन अल्फा बच्चे गैजेट्स के उपयोग में माहिर हैं. इसके अलावा भावनात्मक बातों के बजाय तार्किक और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखना जानते हैं. कुछ नया सीखने के लिए वे पारंपरिक किताबों के बजाय वीडियो और डिजिटल कंटेंट पर ज्यादा निर्भर रहते हैं. जेन अल्फा सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर जल्दी समझते हैं. साधारण टेक्स्ट की तुलना में इंटरैक्टिव और ग्राफिकल कंटेंट इन्हें ज्यादा पसंद आता है. अब वे एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. इस वजह से बुद्धिमता समेत अन्य चीजों में उनमें काफी बदलाव देखने को मिलता है.

जेन अल्फा के सामने क्या हैं चुनौतियां : पिछली पीढ़ियों से ज्यादा काबिल होने के बावजूद जेन अल्फा बच्चों को कई चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है. ऐसे बच्चों में धैर्य की काफी कमी है. उनमें हर चीज को तुरंत पाने के चाहत ज्यादा होती है. इसकी वजह से कई बार उन्हें अभिभावकों की नाराजगी का भी शिकार होना पड़ता है. इसके अलावा वे सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल करते हैं. इसके कारण वे अपने अभिभावकों से आमने-सामने ज्यादा संवाद नहीं कर पाते हैं. अक्सर बाहर खेलने भी कम जाते हैं. इसकी वजह से भौतिक रूप से बाहरी दुनिया से कट जाते हैं. स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है.

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एजुकेशन और IQ के मामले में किन देशों के बच्चे सबसे अच्छे? : OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ने प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) 2022 नाम से रिपोर्ट जारी की थी. इस स्टडी में 476 के औसत स्कोर के आधार प्वाइंट निकाले गए थे. इसके अनुसार सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर माना गया. खासकर गणित विषय को लेकर. सिंगापुर ने मैथेमेटिक्स में बाकी सभी देशों से काफी ज्यादा 575 प्वाइंट्स का स्कोर किया. इसी तरह मैथमेटिक्स में जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और ताइवान जैसे एशियाई देशों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि शिक्षा और सीखने के मामले में फिलहाल एशियाई देश दुनिया में आगे हैं.

17 देशों के स्टूडेंट गणित में बेहतर : PISA 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एस्टोनिया, न्यूजीलैंड समेत 17 अन्य देशों ने गणित में विकसित देशों के औसत (472 अंक) से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. दुनिया के प्रमुख देशों के लगभग 69% छात्र बुनियादी रूप से कुशल हैं. वे रोजमर्रा की साधारण समस्याओं को गणित के जरिए सुलझाने में माहिर हैं. वहीं स्टडी में शामिल कुल 81 देशों में से 16 देशों के 10% से ज्यादा छात्र 'हाई-परफॉर्मिंग' हैं. वे जटिल गणितीय मॉडल बनाने के साथ मुश्किल सवालों को हल करने की भी क्षमता रखते हैं. वहीं दूसरी ओर 42 देशों में ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों की संख्या 5% से भी कम है. यानी वे 'हाई-परफॉर्मिंग' नहीं हैं.

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रीडिंग और साइंस में भी सिंगापुर सबसे आगे : PISA की रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग (Language & Literacy) और साइंस विषय में भी सिंगापुर के स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं. रीडिंग में यहां के स्टूडेंट को 543 प्वाइंट जबकि विज्ञान में 561 प्वाइंट मिले. रीडिंग में आयरलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का प्रदर्शन भी शानदार रहा. विज्ञान में जापान, मकाओ, एस्टोनिया और कनाडा, चीनी ताइपे, कोरिया, एस्टोनिया, हांगकांग आदि भी टॉप पर रहे. ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम सहित 15 अन्य देशों ने भी औसत से अच्छा प्रदर्शन किया. कुल मिलाकर इन आंकड़ों से साफ है कि पढ़ाई और विज्ञान की समझ के मामले में फिलहाल एशियाई और कुछ चुनिंदा यूरोपीय देश पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं.

इन देशों का भी IQ लेवल बेहतर : रिचर्ड लिन, डेविड बेकर की द इंटेलिजेंस ऑफ नेशंस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई अन्य देशों के लोगों का भी IQ (Intelligence Quotient) लेवल बेहतर है. हालांकि ये देश टॉप 10 से बाहर हैं. इनकी रैंकिंग 11 से 20 तक है. इनमें ऑस्ट्रिया (अनुमानित औसत IQ 100.3), स्विट्जरलैंड (100.2), यूनाइटेड किंगडम (99.12), बेल्जियम (99), कनाडा (98), चेक गणराज्य (98), ऑस्ट्रेलिया (97.8), फ्रांस (97.3), संयुक्त राज्य अमेरिका (97.43) और नॉर्वे (97.2) शामिल हैं. वहीं दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के औसत IQ स्कोर को देखें तो पूर्वी एशिया (102–106) सबसे टॉप पर है. इसका मुख्य कारण वहां की बेहतर शिक्षा प्रणाली और खानपान है.

पूर्वी एशिया के बाद पश्चिमी यूरोप का नंबर आता है. यहां औसत IQ स्कोर 97–101 है. यहां भी एजुकेशन सिस्टम मजबूत है. हेल्थ केयर भी बेहतर है. पूर्वी यूरोप का आईक्यू स्कोर 95-102 है. यहां की STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) एजुकेशन परंपरा काफी मजबूत मानी जाती है. इसी तरह उत्तरी अमेरिका का आईक्यू स्कोर 97–98 है. दक्षिण अमेरिका का 85-95 है. दक्षिण एशिया का 76-85 है. उप सहारा अफ्रीका का 65–80 है. शैक्षणिक व्यवस्था के विकास के अलावा पर्यावरणीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं. वहीं अमेरिकन वेबसाइट riot.com के अनुसार भारत का औसत आई क्यू स्कोर 76 से लेकर 82 तक है.

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किस एज ग्रुप के बच्चों को किस नाम से जाना जाता है? : प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के अनुसार एक ही समय में पैदा हुए लोगों के ग्रुप को जेनरेशन कहा जाता है. बदलते दौर में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है. साल 1928 से 1945 के बीच जन्मे लोगों को साइलेंट जेनरेशन कहा जाता है. इस ग्रुप के लोगों ने युद्ध और आर्थिक मंदी का दौर करीब से देखा है. ये अनुशासन में रहते हैं और कड़ी मेहनत भी करते हैं. 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोगों को बेबी बूमर्स कहा जाता है. ऐसे लोग परिवार की अहमियत को समझते हैं. करियर में स्थायित्व पर जोर देते हैं.

जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी और जेन अल्फा के बारे में भी जानिए : साल 1965 से 1980 के बीच जन्मे लोगों को जेन एक्स कहा जाता है. इस जेनरेशन ने संचार क्रांति की शुरुआत देखी है. ये लोग ऑफिस और घर के कार्यों में संतुलन बनाकर रखते हैं. इसी तरह 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोगों को मिलेनियल्स या जेन वाई कहा जाता है. इस जेनरेशन के लोग नए अनुभवों और बदलावों के लिए हमेशा तैयार रकते हैं. 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को जेन जी (जेनरेशन) कहा जाता है. इस जेनरेशन के लोग स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं.साल 2010 से 2024 के बीच जन्मे लोगों को जेन अल्फा कहा जाता है. ये एआई समेत डिजिटल दुनिया के अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं.

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