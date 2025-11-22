ETV Bharat / bharat

सल्ट के डबरा स्कूल के पास जंगल में मिली 161 संदिग्ध जिलेटिन रॉड, पड़ताल में जुटी पुलिस

अल्मोड़ा के सल्ट में स्कूल के पास जंगल से 161 जिलेटिन रॉड मिलने से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया.

gelatin rod
स्कूल के पास जंगल में मिली जिलेटिन रॉड (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 6:54 AM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा (उत्तराखंड): सल्ट थाना क्षेत्र में बीते गुरुवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब मानिला में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के नीचे की ओर बच्चों ने जंगल में कुछ संदिग्ध वस्तुएं देखी. बच्चों की सूचना पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने तत्काल थाना सल्ट को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही सल्ट पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया.

बम डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड टीम को बुलाया: पुलिस द्वारा क्षेत्र की तलाशी के दौरान कुल 161 जिलेटिन की रॉड बरामद की गईं. इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए 21 नवंबर 2025 को बम डिस्पोजल स्क्वायड और डॉग स्क्वायड टीमों को मौके पर बुलाया. विशेषज्ञ टीमों ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर जिलेटिन रॉड के नमूने एकत्र किए और उन्हें परीक्षण के लिए भेजा.

जिलेटिन मिलने के बाद पुलिस की चार टीमें जांच में जुटी (Video-ETV Bharat)

जिलेटिन रॉड का लगाया जा रहा पता: इस संबंध में थाना सल्ट में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी मात्रा में जिलेटिन रॉड जंगल में किस उद्देश्य से लाई गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिलेटिन रॉड का उपयोग सामान्यतः सड़क निर्माण और पत्थर तोड़ने के कार्यों में किया जाता है, लेकिन स्कूल के पास जंगल में इनका मिलना असामान्य माना जा रहा है.

पुलिस हर पहलू की कर रही जांच : पुलिस क्षेत्र में मौजूद सभी गतिविधियों की निगरानी कर रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के हर पहलू पर गंभीरता से काम किया जा रहा है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.

मामले में पुलिस ने क्या कहा: एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, पुलिस पारदर्शिता के साथ उन्हें सार्वजनिक करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को इस संबंध में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि जांच में मदद मिल सके.

बच्चों की सतर्कता आई काम: बच्चों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया, वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है. फिलहाल विस्फोटक सामग्री के स्रोत और उसके उद्देश्य का पता लगाने के लिए जांच जारी है. जिसके बाद ही मामले की पूरी तस्वीर सामने आ पाएगी.

पढ़ें-पिथौरागढ़ पुलिस ने स्कूल से अवैध विस्फोटक पदार्थ किया बरामद, मुकदमा दर्ज

