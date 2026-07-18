अनशन से सवालों के घेरे में सरकारें! निगमानंद, जीडी अग्रवाल गंवा चुके जान, कब तय होगी जवाबदेही?
सोनम वांगचुक से पहले भी देश में बड़े अनशन हो चुके हैं. इसमें स्वामी निगमानंद और जीडी अग्रवाल का नाम प्रमुख है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 18, 2026 at 2:35 PM IST
देहरादून: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था पेपर लीक छात्रों के भविष्य और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. अनशन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरन अस्पताल ले गई है. इससे प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. उनके समर्थन में देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्र सामाजिक संगठन और आम लोग आवाज उठा रहे हैं.
दूसरी ओर कई लोग सोनम वांगचुक की गिरती सेहत को देखते हुए उनसे अनशन समाप्त करने की अपील भी कर रहे हैं. अनशन को 21 दिन से अधिक का समय बीत चुका है. चिकित्सकों के अनुसार लंबे उपवास का असर अब उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा है. इसके बावजूद अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है.
वहीं, सोनम वांगचुक का यह सत्याग्रह एक बार फिर उस पुराने सवाल को सामने ले आया है कि आखिर लोकतंत्र में किसी आंदोलनकारी की आवाज कब सुनी जाती है? क्या सरकारें तब तक इंतजार करती हैं जब तक आंदोलन किसी की जिंदगी पर भारी न पड़ जाए? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले गंगा की अविरल धारा के लिए प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और अवैध खनन के खिलाफ मातृसदन के संत स्वामी निगमानंद भी लंबा अनशन कर अपनी जान गंवा चुके हैं.
Stay strong Sonam ji. The country is with you. pic.twitter.com/ssDepSRc3e— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 18, 2026
IIT के प्रोफेसर से गंगा के तपस्वी बनने तक का सफर: प्रोफेसर गोपालदास (गुरुदास) अग्रवाल जिन्हें देश प्रोफेसर जीडी अग्रवाल और बाद में स्वामी सानंद के नाम से जानने लगा था वो केवल एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की सबसे मजबूत आवाजों में शामिल थे. उन्होंने आईआईटी कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वर्षों तक अध्या किया और देश में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पहले सदस्य सचिव की जिम्मेदारी भी निभाई.
विज्ञान और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर रहने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि गंगा केवल जलधारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था संस्कृति और जीवन का आधार है. इसी सोच ने उन्हें प्रयोगशालाओं से निकालकर आंदोलन के मैदान में ला खड़ा किया. उन्होंने हरिद्वार मे संन्यास लिया. फिर वो स्वामी सानंद बने. उन्होंने जीवन के आगे का समय गंगा संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया.
111 दिनों तक भूख से लड़ते रहे लेकिन नहीं बदली व्यवस्था: साल 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल (स्वामी सानंद) ने हरिद्वार स्थित मातृसदन आश्रम से आमरण अनशन शुरू किया. गंगा पर बन रही जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा, नदी की प्राकृतिक धारा को अविरल रहे, अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगे, गंगा संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाया जाए जैसी उनकी प्रमुख मांगें थीं. समय बीतता गया लेकिन सरकार और आंदोलन के बीच कोई ठोस समाधान नहीं निकला.
अनशन के दौरान उनका शरीर लगातार कमजोर होता गया. डॉक्टरों ने कई बार भोजन लेने की सलाह दी लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से समझौता नहीं किया. करीब 111 दिनों तक अन्न त्यागने के बाद 11 अक्टूबर 2018 को उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु ने पूरे देश में गंगा संरक्षण को लेकर नई बहस छेड़ दी, लेकिन, जिस बदलाव के लिए उन्होंने अपनी जान दी उसे लेकर आज भी बहस जारी है.
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र आज भी चर्चा का हिस्सा: मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद कहते हैं अपने आंदोलन के दौरान स्वामी सानंद ने प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखे. इन पत्रों में उन्होंने हिमालयी नदियों पर लगातार बन रहे बांधों के पर्यावरणीय प्रभाव गंगा की घटती जलधारा और आने वाले वर्षों में पैदा होने वाले जल संकट की गंभीर चेतावनी दी.
उनका कहना था कि यदि गंगा की अविरलता समाप्त हुई तो केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होगा. उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों के आधार पर अपनी बातें रखीं. इन पत्रों की व्यापक चर्चा हुई, लेकिन, उनके अनशन के दौरान ऐसा कोई निर्णय सामने नहीं आया जिससे उनकी मांगें पूरी होतीं. आखिरकार वो गंगा के लिए समर्पित हो गए.
- स्वामी शिवानंद, मातृ सदन के संस्थापक -
गंगा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी: प्रोफेसर जीडी अग्रवाल से कई वर्ष पहले हरिद्वार के ही मातृसदन आश्रम के युवा संत स्वामी निगमानंद सरस्वती भी गंगा संरक्षण की लड़ाई का बड़ा चेहरा बन चुके थे. वर्ष 2011 में उन्होंने हरिद्वार और उसके आसपास गंगा नदी में चल रहे कथित अवैध खनन के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया. उनका आरोप था कि भारी मशीनों और खनन गतिविधियों से गंगा का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो रहा है. प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा.
Smaller Movements have brought down many governments in India... & Here it’s about Education.. #cockroachjantaparty #cjpprotest #protest #jantarmantar pic.twitter.com/gR7CDpcJ1t— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 17, 2026
उनका आंदोलन धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना. लगभग चार महीने तक चले लंबे अनशन के बाद उनकी तबीयत बेहद गंभीर हो गई. इलाज के दौरान 13 जून 2011 को उनका निधन हो गया. उनकी मृत्यु ने संत समाज पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों को झकझोर दिया. देश मे खूब हंगमा हुआ. देशभर में इस आंदोलन और अनशन की चर्चा हुई, मगर उनके हिस्से कुछ नहीं आया.
मौत के बाद उठे सवाल, जांच हुई लेकिन बहस नहीं हुई खत्म: स्वामी निगमानंद की मौत केवल एक संत की मृत्यु नहीं थी बल्कि उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए. उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिली. उनके साथ गंभीर लापरवाही हुई. यहां तक कि जहर दिए जाने जैसे आरोप भी लगाए गये. जिसके बाद मामले की जांच की मांग तेज हुई. यह मामला अदालतों तक पहुंचा. सीबीआई जांच भी हुई. जांच एजेंसियों ने अपनी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन गंगा में अवैध खनन और पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ. यही कारण है कि निगमानंद का नाम आज भी गंगा आंदोलन के सबसे बड़े बलिदानों में गिना जाता है. हरिद्वार में आज भी उनकी समाधि है.
मातृसदन में गंगा के लिए कई बार शुरू हुआ आमरण संघर्ष: हरिद्वार का मातृसदन आश्रम पिछले कई दशकों से गंगा संरक्षण के आंदोलनों का केंद्र रहा है. इस आश्रम से जुड़े संतों ने समय-समय पर अवैध खनन प्रदूषण और जलविद्युत परियोजनाओं के विरोध में अनशन किए. कई बार सरकारों ने वार्ता की कुछ आश्वासन भी दिए, लेकिन आश्रम लगातार यह आरोप लगाता रहा कि अधिकांश वादे धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हुए. यही वजह है कि मातृसदन केवल एक आश्रम नहीं बल्कि गंगा संरक्षण के संघर्ष का प्रतीक बन गया है.
सोनम वांगचुक का आंदोलन क्यों अलग? पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा के बेटे राजीव नयन बहुगुणा कहते हैं सोनम वांगचुक का वर्तमान आंदोलन गंगा से नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था छात्रों के मुद्दों और जनहित से जुड़े सवालों को लेकर है. इसके बावजूद उनका संघर्ष देश को इसलिए पुराने आंदोलनों की याद दिला रहा है.
उन्होंने भी लोकतांत्रिक विरोध का सबसे कठिन रास्ता चुना है. बिना हिंसा, बिना टकराव और बिना किसी राजनीतिक शक्ति के केवल अपने शरीर को संघर्ष का माध्यम बनाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. यही वह तरीका है जिसने कभी महात्मा गांधी के आंदोलनों को ताकत दी थी. बाद में अनेक सामाजिक आंदोलनों को नैतिक बल प्रदान किया.
- राजीव नयन बहुगुणा, पर्यावरणविद् -
क्या लोकतंत्र में अनशन ही आखिरी विकल्प: प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, स्वामी निगमानंद और अब सोनम वांगचुक तीनों की मांगें अलग-अलग रहीं लेकिन उनके संघर्ष का तरीका एक जैसा रहा. तीनों ने व्यवस्था के सामने हथियार नहीं उठाए बल्कि अपने शरीर को ही प्रतिरोध का माध्यम बनाया. इन आंदोलनों ने यह भी दिखाया कि जब ज्ञापन बैठकें वार्ताएं और अपीलें असर नहीं छोड़तीं तब लोग आमरण अनशन जैसे कठिन रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाते हैं. लोकतंत्र में यह सबसे शांतिपूर्ण विरोध माना जाता है, लेकिन, विडंबना यह है कि कई बार इसकी आवाज तब सुनी जाती है जब आंदोलनकारी की सेहत जवाब देने लगती है.
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