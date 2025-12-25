बेंगलुरु: आवारा कुत्तों को फिक्स्ड केयर कॉस्ट शेल्टर में शिफ्ट करने का प्लान, हर कुत्ते के लिए मिलेगा मेंटेनेंस खर्च

ETV Bharat / bharat

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की सीमा में करीब 2.79 लाख आवारा कुत्ते हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 4:51 PM IST

बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बेंगलुरु के सिविक अधिकारियों ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए एक डिटेल्ड कॉस्ट प्लान भी तैयार है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शहर की म्युनिसिपल बॉडीज ने बेंगलुरु में आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने का फैसला किया है.

GBA और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत आने वाली एजेंसियों ने हर कुत्ते के लिए महीने का मेंटेनेंस खर्च 3035 तय किया है. इस काम को पूरा करने के लिए सिविक बॉडीज ने नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन और प्राइवेट एजेंसियों से टेंडर मंगाना शुरू कर दिया है. प्लान के तहत चुनी हुई एजेंसियां ​​आवारा कुत्तों को पकड़ने, उन्हें वैक्सीन लगाने और तय शेल्टर में शिफ्ट की जिम्मेदार दी जाएगी.

एक बार शिफ्ट होने के बाद कुत्तों को दिन में दो बार खाना खिलाया जाएगा और बेसिक मेडिकल केयर दी जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि खर्च के अनुमान में खाना, स्टाफ की सैलरी, जानवरों का इलाज, सफाई और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च शामिल हैं.

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की सीमा में करीब 2.79 लाख आवारा कुत्ते हैं. खर्च का ब्योरा और रोजाना की देखभाल अथॉरिटी के तैयार किए गए खर्च के अनुमान से पता चलता है कि 100 आवारा कुत्तों को रखने पर हर महीने करीब 3.33 लाख रुपये का खर्च आएगा.

कुत्ते के खाने का अनुमानित खर्च 50 रुपये
इसमें खाने के लिए 1.50 लाख रुपये, सुपरवाइजर और स्टाफ की सैलरी के लिए 1.18 लाख रुपये, मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रशासन खर्च के लिए हर एक पर 10,000 रुपये और कुत्तों को पकड़ने और ले जाने के लिए करीब 30,000 रुपये शामिल हैं. हर दिन के हिसाब से हर कुत्ते का खर्च 111 रुपये आता है. अधिकारियों ने कहा कि हर कुत्ते को हर दिन करीब 600 ग्राम खाना दिया जाएगा. प्रस्तावित डाइट में करीब 150 ग्राम चिकन और 100 ग्राम सब्जियां शामिल हैं और हर कुत्ते के खाने का अनुमानित खर्च 50 रुपये है.

हर शेल्टर यूनिट में पांच स्टाफ मेंबर की टीम होने की उम्मीद है, जिसमें एक पैरा-वेटरीनेरियन और चार असिस्टेंट शामिल हैं, जो खाना, हेल्थ मॉनिटरिंग और साफ-सफाई पक्का करेंगे. शेल्टर की कमी और पब्लिक, एक्टिविस्ट रिएक्शन अभी, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी एरिया में सिर्फ आठ एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं और ये पूरे शेल्टर होम नहीं हैं.

अधिकारियों ने माना परमानेंट शेल्टर्स काफी नहीं
अधिकारियों ने माना कि इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को रखने के लिए कोई परमानेंट शेल्टर्स काफी नहीं हैं. इसलिए, अधिकारी रिलोकेशन प्लान को सपोर्ट करने के लिए नए शेल्टर बनाने पर विचार कर रहे हैं. पब्लिक प्रेशर ने भी इस प्रपोजल को तेज करने में भूमिका निभाई है. कई निवासियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, उनका कहना है कि बढ़ती आवारा कुत्तों की आबादी के कारण वे सड़कों पर असुरक्षित महसूस करते हैं और सिविक अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

हालांकि, एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स ने इस प्लान की आलोचना की है. डॉग लवर्स और एक्टिविस्ट्स ने टेम्पररी शेल्टर के आइडिया का विरोध किया है, उनका कहना है कि शहर को परमानेंट, अच्छी तरह से मेंटेन की गई फैसिलिटीज में इंवेस्ट करना चाहिए. उन्होंने बेहतर हाइजीन स्टैंडर्ड्स और जानवरों की लॉन्ग-टर्म हेल्थ और वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस करने की मांग की है.

प्लानिंग प्रोसेस में शामिल एक अधिकारी ने कहा, “मकसद पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाते हुए कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है. टेंडर प्रोसेस और शेल्टर प्लानिंग अभी शुरुआती स्टेज में हैं.” उम्मीद है कि सिविक बॉडीज आने वाले हफ्तों में टेंडर फाइनल करेंगी और नए शेल्टर बनाने पर फैसला लेंगी.

