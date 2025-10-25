ETV Bharat / bharat

जीबी पंत के डॉक्टर ने वर्क प्रेशर के कारण दिया इस्तीफा, पत्नी का आरोप- 36 घंटे लगातार ड्यूटी कराई जाती थी; जांच कमेटी बनाई गई

डॉ. रिशु सिन्हा ने कहा- उनके पति ने ओवर ड्यूटी के कारण डिप्रेशन में गए, इस्तीफा दिया. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "जब मेरे पति ने मुझे सारी प्रॉब्लम बताई तो मैंने रेजिडेंट डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स को लेकर जीबी पंत से आरटीआई के जरिए जवाब मांगा. इसके बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया. आरटीआई फाइल होने पर जीबी पंत से मेरे हजबैंड से ये कहा गया कि आपकी हम आठ घंटे की शिफ्ट लगा देंगे. लेकिन, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और उनकी फिर से 36 घंटे की ड्यूटी लगाई जाने लगी. अंत में उन्होंने डिप्रेशन में आकर और परेशान होकर उन्होंने 23 अक्टूबर को रिजाइन कर दिया. जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मुझे बहुत गलत लगा कि देश को एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट मिल सकता है जो कि हॉस्पिटल के टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से डिप्रेशन में जाकर अपना कोर्स बीच में छोड़ रहा है."

डॉ. अमित कुमार की पत्नी डॉ. रिशु सिन्हा का आरोप डॉ. रिशु सिन्हा का आरोप है, "मेरे पति ने सफदरजंग से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद आरएमएल से मेडिसिन में पीजी किया. वह शुरू से बहुत मेहनती और डेडीकेटेड रहे हैं. यूजी में उनकी ऑल इंडिया में सेकंड रैंक थी. उनका ये सपना था कि वो कार्डियोलॉजी में डीएम करके एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बनें. इसके लिए उन्होंने मेदांता रांची की अपनी प्रैक्टिस छोड़कर दो साल नीट-सुपर स्पेशलिटी की तैयारी की. इतनी मेहनत के बाद उन्हें जीबी पंत अस्पताल में एडमिशन मिला. 20 जून 2025 को उन्होंने कोर्स में ज्वाइन किया. उसके बाद से लगातार 36-36 घंटे की ड्यूटी चल रही थी. इससे परेशान होकर वह डिप्रेशन में चले गए. उनको सुसाइड करने के ख्याल आने लगे."

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख शासन सचिव और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है. डीएमए ने पत्र में डॉ. रीशु सिन्हा के आरोपों का जिक्र किया है.

नई दिल्ली: जीबी पंत अस्पताल (GB Pant Hospital) के एक डॉक्टर की पत्नी ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (DMA) और दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) को पत्र लिखकर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले में छह लोगों की एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है. दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस संबंध में दिल्ली सरकार और अधिकारियों को पत्र लिखा है.

बीच में कोर्स छोड़ने पर देनी पड़ती है 10 लाख रुपए पेनल्टी

डॉक्टर रिशु ने बताया, "बीच में कोर्स छोड़ने की वजह से 10 लाख रुपये पेनल्टी भी देनी पड़ती है. वो इतने परेशान हो गए कि पेनल्टी देने के लिए भी वो तैयार हो गए. मैंने इससे परेशान होकर आवाज उठाई. अगर रेजिडेंट डॉक्टर इसी तरह परेशान झेलते रहेंगे तो कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहेगा. जब मैंने ये मामला दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी को बताया तो उन्होंने मामले को लेकर दिल्ली सरकार के डीजीएचएस को पत्र लिखा है."

तीन दिन में रिपोर्ट देगी जांच कमेटी

इस शिकायत के मामले में फिलहाल एक जांच समिति बना दी गई है. जो इस पूरे मामले को देखेगी. जीबी पंत अस्पताल की ओर से कहा गया है कि कॉर्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अमित के इस स्पेसिफिक केस को जांच कमेटी देखेगी और तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सबमिट करेगी. इसके अलावा, कमेटी रेजिडेंट्स के ड्यूटी और वर्किंग नियमों की भी जांच करेगी. छह लोगों की इस कमेटी में डॉ. संजीव सचदेवा चेयरपर्सन हैं. इनके अलावा, डॉ. पीएस बिस्वास, डॉ. हरप्रीत, डॉ. नीरा चौधरी, डॉ. गौरव शर्मा और डॉ भानु तेजा शामिल हैं.

जीबी पंत अस्पताल ने इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई है. (ETV Bharat)

इस्तीफा स्वीकार करने से पहले काउंसलिंग की मांग

डॉ. अमित कुमार की पत्नी ने DMA सचिव को लिखे पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि उनके पति का इस्तीफा स्वीकार करने से पहले उन्हें “एक महीने की कूलिंग पीरियड और उचित काउंसलिंग” प्रदान की जाए, ताकि वे इस सदमे से बाहर निकल सकें. उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि यदि इस्तीफा बिना उचित काउंसलिंग के स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे उनके पति के मानसिक स्वास्थ्य को और नुकसान हो सकता है.

जीबी पंत में कार्डियोलॉजी के एचओडी का जवाब

जीबी पंत अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉक्टर यूसुफ जमाल ने इस मामले पर कहा कि डॉक्टर अमित और उनकी पत्नी डॉक्टर रिशु से बात हुई है. उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सोमवार को अस्पताल बुलाया है. उनका रिजाइन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है. सोमवार को उनकी समस्या सुनकर उसका निस्तारण किया जाएगा.

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखा है. (ETV Bharat)

1992 के रेजीडेंसी रूल पर क्या बोले डॉक्टर्स

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने बताया कि 1992 के रेजीडेंसी रूल के अनुसार, किसी भी रेजिडेंट डॉक्टर से सप्ताह में 48 घंटे और एक दिन में लगातार 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कराई जा सकती है.

वहीं, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) के चेयरपर्सन डॉ. लक्ष्य मित्तल के अनुसार रेजिडेंट डॉक्टरों से प्रति सप्ताह 70-100 घंटे काम कराया जाता है. उनमें तनाव, शारीरिक थकावट और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आती है. इससे मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है. मेडिकल कॉलेजों में फर्जी ड्यूटी रोस्टर भरे जा रहे हैं. इनकी जांच हो जाए तो सभी एचओडी जेल जाएंगे. अगर 36 घंटे ड्यूटी कराई जाती है, तो इसे रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिया जाता? इसका मतलब साफ है कि यह गैरकानूनी है.

डॉ. लक्ष्य मित्तल ने कहा कि दिल्ली एम्स में भी 1992 वाले नियम सिर्फ कागज पर लागू हैं. उन्होंने बताया कि मेडिकल छात्रों के मेंटल हेल्थ और आत्म्हत्या पर नेशनल मेडिकन कमीशन (एनएमसी) ने नेशनल टास्क फोर्स 2024 बनाई थी. इसकी रिपोर्ट में आत्महत्या की प्रवृत्ति के भयावह आंकड़े सामने आए. रिपोर्ट के अनुसार, 31.2 प्रतिशत पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स में आत्महत्या का विचार आ चुका है. 10.6 प्रतिशत ने आत्महत्या की योजना तक बना ली. इनमें 2.4 प्रतिशत ने आत्महत्या का प्रयास तक किया. 15.3 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने मानसिक पीड़ा से गुजरने की बात बताई.

