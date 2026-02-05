ETV Bharat / bharat

नक्सल प्रभावित गांव में म्यूजिकल रेवोल्यूशन! एक टीचर ने हारमोनियम से बदल दी पढ़ाई की तस्वीर

"वो गांव में जाकर हारमोनियम और ढोलक बजाते हैं, उनके साथ अन्य शिक्षक और छात्र भी साथ देते हैं, हाई स्कूल के एचएम अरुण कुमार का भी इस कार्य के लिए भरपूर सहयोग होता है, रामजीत कुमार की ये अनूठी पहल है और इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं." - गणेश कुमार, शिक्षक

अंदाज बिल्कुल अलग है: शिक्षक गणेश कुमार कहते हैं कि पिपराही मध्य विद्यालय और हाईस्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षक रामजीत कुमार घर घर जाकर दस्तक देते हैं. छात्रों के दरवाजे तक जाने का उनका अंदाज भी बिल्कुल अनूठा है, जो ना सिर्फ बच्चों को प्रेरित करता है बल्कि बच्चों के माता-पिता भी उनके इस अंदाज से प्रभावित होते हैं.

''गुरुजी जब हारमोनियम बजाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत खराब भी. खराब इस नजर से लगता है कि वो हमारे लिए परेशान होते हैं, अगर हम स्कूल में उपस्थित हों तो गुरुजी को हारमोनियम बजाकर गांव-मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी." - संदीप कुमार, छात्र

अच्छी लगती है गुरुजी की मुहिम: एक छात्र संदीप कुमार ने कहा कि अगर वो स्कूल नहीं पहुंचेगा तो गुरुजी हारमोनियम बजाते हुए उसके घर पहुंच जाएंगे. एक तरह से अच्छा भी लगता है कि गुरुजी हमारी शिक्षा को लेकर ध्यान रखते हैं, गुरुजी माहौल ऐसा कर देते हैं जैसे कि हमारी बारात निकाली जा रही हो.

"मेरी मां हर दिन स्कूल भेजती है, वो खुद मजदूरी करती है लेकिन उसे पढ़ने के लिए भेजती है, मेरा सपना पढ़कर दारोगा बनने का है, अब मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, स्कूल के सभी शिक्षक उसे पढ़ने में हर तरह से मदद करते हैं." - सुदामा कुमार, छात्र

पिता नहीं हैं मेरे, सर ने ही किया प्रेरित: एक छात्र सुदामा कुमार ने कहा कि वो क्लास 8 का छात्र है, उसके पिता की मौत हो चुकी है. स्कूल में उसकी उपस्थिति पहले कम हुआ करती थी क्योंकि उस की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, सुदामा बताता है कि वो खेल में मग्न रहता था लेकिन जब रामजीत सर आए तो उसे और उसकी मां को शिक्षा को लेकर प्रेरित किया.

छात्रों के घर पहुंचते हैं शिक्षक: मध्य विद्यालय में प्रति दिन 200 से 250 के करीब छात्र छात्राओं की अब उपस्थिति होती है. अगर छात्रों की संख्या कम होती है तो रामजीत कुमार गले में हारमोनियम टांग कर सीधे छात्रों के घर पहुंच जाते हैं और स्कूल चलो तुम गीत बजाने लगते हैं.

शिक्षक ने क्यों टांग ली हारमोनियम? : गांव की आबादी 150 घर से अधिक है , जिस में एससी एसटी की संख्या अधिक है, स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कुछ सालों पहले तक बेहद कम थी लेकिन जब से गांव में हारमोनियम की ध्वनि गूंजी तब से छात्रों की संख्या भी बढ़ गई. मध्य विद्यालय में 300 छात्रों का नामांकन है, जबकि हाई स्कूल और प्लस टू में भी लगभग 300 छात्रों का नामांकन है.

पिपराही प्लस टू स्कूल के हैं शिक्षक: रामजीत कुमार पिपराही गांव के प्लस टू स्कूल के संस्कृत विषय के शिक्षक हैं. हालांकि वो क्लास 6 से लेकर 12 वीं तक के छात्रों को विभिन्न विषयों में भी जरूरत के अनुसार पढ़ाते हैं. पिपराही प्लस टू हाईस्कूल में 2025 में ही वो पदस्थापित हुए थे, गांव की भौगौलिक स्थित जंगल पहाड़ी से घिरे होने के कारण गांव के टोले मोहल्ले की एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी भी है.

हारमोनियम बजाते नजर आते हैं शिक्षक: यहां पिपराही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक रामजीत कुमार अपने अनोखे अंदाज में नजर आते हैं, उनकी उंगलियां हारमोनियम की कीज पर होती हैं, जिससे निकलने वाली मधुर ध्वनि जब कानों में पहुंचती है तो मन को शांति प्रदान होने के साथ शिक्षा का संदेश भी देती है. वो संदेश बच्चों और माता-पिता को प्रेरित करता है.

गुरुजी जब निकलते हैं तो गांव मोहल्ले की गलियों में भीड़ लग जाती है, घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं और फिर एक अलग सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, ये गुरुजी संस्कृत विषय के शिक्षक रामजीत कुमार हैं. जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर पिपराही गांव है. गांव में जब सुबह 9 बजे आप पहुंचेंगे तो यहां शिक्षक रामजीत कुमार हारमोनियम के साथ देखने को मिलेंगे.

गया: बिहार के गयाजी में एक गुरुजी अपने गले में हारमोनियम टांग कर गली मोहल्ले में घूमते हैं, उनके साथ छात्र-छात्राएं भी होती हैं. जिन में एक छात्र गले में ढोल, एक के हाथ में घंटी, एक के हाथ में प्ले कार्ड और एक छात्र साइकल की हैंडल थामे होता है. गुरुजी जैसे ही हारमोनियम बजाते हैं वैसे ही छात्र ढोलक की थाप लगाना शुरू कर देता हैं.

हमें ऐसे कभी नहीं बुलाया गया था विद्यालय: रामजीत बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, उनका मानना है कि छात्रों का नामांकन बढ़ाने और फिर उनकी क्लास में उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों को कुछ अलग प्रयास करना चाहिए, इस से बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा पैदा होती है, इस तरह के कार्य से बच्चों और शिक्षक के बीच की दूरी भी कम होगी, वो कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था कि शिक्षक अलग से कोई ऐक्टिविटी हमारे लिए करें, लेकिन अब इस तरह की ऐक्टिविटी से बच्चों का उत्साह बढ़ता है.

क्यों बजाते हैं हारमोनियम?: रामजीत बताते हैं कि इसके पीछे मकसद उन बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जगाना है जो किसी कारण मजदूरी करने या अन्य कार्य में लगे होते हैं. माता-पिता से बातचीत हर दिन संभव भी नहीं थी, क्योंकि गांव में दूर-दूर पर घर हैं, इसलिए लोगों से जल्दी बात नहीं हो पाती थी. तभी मैने हारमोनियम बजाने का अभियान चलाने का फैसला किया.

बच्चों को इस तरह इकट्ठा किया जाता है (ETV Bharat)

"बच्चे स्कूल खुलने के बाद भी नहीं आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उनके बारे में जाने कि वो क्यों नहीं आए? स्कूल में पहली बार आए थे, तब सम्मानजनक उपस्थिति छात्रों की नहीं थी. हारमोनियम बजाने का आइडिया एक फिल्म का दृश्य देख कर मिला था. दृश्य था कि शिक्षक हारमोनियम बजाकर बच्चों के घर जाते हैं और उन्हें स्कूल लाते हैं. वो दृश्य मुझे बेहद पसंद आया और मैंने भी वही करने की तभी से ठानी थी."- रामजीत, शिक्षक

शुरू में हुई कठिनाई: रामजीत बताते हैं कि वह अपने सहयोगी शिक्षकों और छात्रों के साथ घर-घर जाकर हारमोनियम बजाते हैं ताकि पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाए की गुरुजी की टोली निकल चुकी है. उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले बच्चे स्कूल के लिए निकल जाएं. ये अभियान आसान भी नहीं था. यह क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन यह बीती दिनोें की बात बनकर रह गई है.

स्कूल जाती छात्राएं (ETV Bharat)

"जब हम शुरू में हारमोनियम लेकर स्कूल से बाहर निकलते थे तो गांव के वो अभिभावक बुरा भला भी कह देते थे, जो अपने बच्चे को मजदूरी या अन्य कार्य में लगाए होते थे. हम लोग उनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि हम जानते थे कि वो अज्ञानता और गरीबी में ऐसा कह रहे हैं."- रामजीत, शिक्षक

अब तो अभिभावक भी करते हैं प्रशंसा: गांव के एक व्यक्ति भजन कुमार को रामजीत सर का अंदाज बेहद पसंद है. ईटीवी भारत को बताते हुए वो कहते हैं कि एक समय था जब यहां छात्रों की उपस्थिति कम दिखती थी. मगर आज छात्रों की संख्या बढ़ी हुई है.

"शिक्षक घर-घर अभियान चलाते हैं. हारमोनियम बजाने वाले सर गाते भी हैं. भले ही गायक की तरह उनकी सुरीली आवाज नहीं हो लेकिन उनका भाव और मन से निकली आवाज किसी गायक से कम नहीं होती. मुझे सर की आवाज और उनका अंदाज दोनों पसंद है."- भजन कुमार, ग्रामीण

कौन हैं रामजीत कुमार?: गयाजी के बाराचट्टी प्रखंड के बांका बांकी गांव के निवासी हैं. पिता बासु देव यादव रिक्शा चालक थे और गरीबी में ही उन्होंने रामजीत को हाई स्कूल तक शिक्षा दिलवाई. आगे की शिक्षा रामजीत ने खुद की व्यवस्था करके प्राप्त की है. उनकी हायर एजुकेशन बीएचयू बनारस से हुई है.

शिक्षक परीक्षा में लगातार तीन बार वो सफल: रामजीत बताते हैं कि कक्षा 8 से ही उन्हें शिक्षक बनने का शौक था. तभी से उन्होंने होम ट्यूशन देना शुरू किया था. पहले साल 2022 में नियोजन 6 में शिक्षक के पद पर बहाल हुए थे. फिर TRE 1 की परीक्षा दी जिसमें उनका चयन हुआ और अब 2025 में TRR 3 में बहाल हुए हैं. शिक्षक परीक्षा में लगातार तीन बार वो सफल हुए और अब प्लस टू हाई स्कूल के शिक्षक हैं.

स्कूल चलो अभियान के हेड रामजीत: स्कूल के एक पुराने शिक्षक मिथिलेश कुमार पांडे बताते हैं कि यहां गांव में जब स्कूल चलो अभियान नहीं चलता था, तब गांव के छात्र सर्दियों और महुआ के मौसम में स्कूल कम संख्या में पहुंचते थे. बच्चे अपने माता-पिता के साथ महुआ चुनने के लिए जंगलों में निकल जाते थे. रामजीत की पहल के कारण उनको स्कूल चलो अभियान का हेड बनाया गया है.

"जब से रामजीत कुमार ने बच्चों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया, तब से यहां संख्या में वृद्धि हुई है. रामजीत कुमार के अनोखी पहल में हम सभी साथ देते हैं. स्कूल चलो अभियान उन्हीं की अगवाई में चलता है."- मिथिलेश कुमार पांडे, शिक्षक

बरसात में होती है समस्या: एक और शिक्षक नवल किशोर प्रसाद कहते हैं कि "बरसात के मौसम में शिक्षकों खासकर रामजीत जी को काफी समस्या होती है. एक तो पक्की सड़क नहीं है जिसकी वजह से आने-जाने में बच्चों को काफी समस्या होती है लेकिन स्कूल चलो अभियान के कारण बड़ा बदलाव आया है. नामांकन भी बढ़ा है और छात्र उपस्थित भी होते हैं."

स्कूल नहीं जाना फिर भी साथ चल देता हूं..: गांव के ही एक व्यक्ति कहते हैं कि साहब मेरी तो स्कूल जाने की उम्र नहीं है, लेकिन गुरुजी की हारमोनियम की आवाज सुनने की चाहत रहती है. जब भी गुरुजी की टोली गाते बजाते निकलती है तो मैं भी साथ हो लेता हूं.

"बड़ी अशांति देखी है मैंने. अब शांति के पल गुजर रहे हैं. नक्सलियों के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो बयां नहीं की जा सकती है. गुरुजी के गाने बजाने से बच्चे स्कूल जाते हैं और हम लोगों को मधुर ध्वनि सुनकर सुकून मिलता है."- ग्रामीण

शिक्षा विभाग से मिल चुका है अवॉर्ड: रामजीत कुमार के अनोखे अभियान से शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ भी बेहद खुश हुए थे. 23 अप्रैल 2025 को उन्होंने प्रशंसा पत्र भी रामजीत कुमार के नाम से शिक्षा विभाग गयाजी के माध्यम से भिजवाया था.

तब एस सिद्धार्थ ने लिखा था कि "आपके द्वारा घर-घर घूमकर संगीत के जरिए बच्चों को विद्यालय के लिए आकर्षित किया जा रहा है. गले में हारमोनियम टांग कर स्कूल चलो तुम गीत गाकर बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की यह पहल अत्यंत सराहनीय है. इस अद्वितीय प्रयास और नवाचारी सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं."

स्कूल के बच्चे सीखते हैं संगीत: रामजीत कुमार सिर्फ स्कूल चलो अभियान ही नहीं चलाते हैं, बल्कि स्कूल के छात्रों को वह संगीत भी सीखाते हैं. उनसे कई बच्चों ने हारमोनियम बजाने के तौर तरीके भी सीखे हैं. यह सब उस गांव में हो रहा है जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है.

टॉप कर रहे स्कूल के बच्चे: स्कूल में 22 शिक्षक हैं और इनमें कई बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं. जिला स्तरीय क्विज़ में इस स्कूल का एक छात्र जिला में सेकंड टॉपर रहा है. हेड मास्टर अरुण कुमार कहते हैं कि "जहां छात्रों की उपस्थिति नहीं होती थी, आज वहां का बच्चा जिला में टॉप कर रहा है. यह स्कूल के लिए एक बड़ी सफलता भी है."



ये भी पढ़ें-

बिहार में 80 साल के दादा-दादी सीख रहे 'क ख ग', नक्सल प्रभावित जिलें में बच्चों ने संभाली साक्षरता की कमान

'मंदिर बना स्कूल'.. हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन बच्चे एकसाथ करते हैं पढ़ाई, 27 साल से भवन का इंतजार