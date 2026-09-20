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गयाजी में ई-पिंडदान पर मचा बवाल, सरकार से क्यों नाराज है पंडा समाज?

गयाजी में ई-पिंडदान, महंगे पैकेजों, यूपीआई चार्ज और पर्यटन प्रचार के खिलाफ पंडा समाज ने मोर्चा खोल दिया है. रिपोर्ट-सरताज अहमद

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ई-पिंडदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 6:10 PM IST

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गयाजी: बिहार का गयाजी मोक्ष की पवित्र धरती माना जाता है. यहां आकर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही लोगों को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है. यहां का एक विशेष नियम भी बहुत प्रसिद्ध है. पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं को गयावाल पंडा जब तक सुफल नहीं देंगे, तब तक उनका पिंडदान सफल नहीं माना जाता है. लेकिन बिहार सरकार के कुछ फैसले इस मोक्ष की धरती की महत्ता को कम करते नजर आ रहे हैं.

इन दिनों आशीर्वाद देने वाला पंडा समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नाराज है. पंडा समाज की सरकार से कई मुद्दों पर गहरी नाराजगी और असहमति है. वे खुलकर सरकार की कुछ नई व्यवस्थाओं का विरोध भी कर रहे हैं. बिहार सरकार द्वारा गयाजी धाम में की जाने वाली कुछ व्यवस्थाओं को लेकर पंडा समाज की असहमति पिछले कुछ सालों से चली आ रही है. इनमें ई-पिंडदान और कॉरिडोर से जुड़े मामले भी शामिल हैं.

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पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

क्यों हो रहा विरोध?

पितृपक्ष 2026 के शुरू होने से पहले ई-पिंडदान की व्यवस्था को लेकर सरकार और पंडा समाज में टकराव की स्थिति हो गई है. पंडा समाज ई-पिंडदान की व्यवस्था की न सिर्फ निंदा कर रहा है बल्कि उनका स्पष्ट मानना है कि धार्मिक कार्यों में सरकार सीधा हस्तक्षेप कर रही है. गयापाल पंडा कहते हैं कि यह धर्म और परंपराओं के साथ खिलवाड़ है. ये सीधे तौर पर पिंडदान को सरकार व्यवसाय के रूप में प्रचार कर रही है.

क्या है ई-पिंडदान

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने ऑनलाइन पिंडदान पैकेज की व्यवस्था पिछले कई सालों से कर रखी है. इस योजना के तहत पिंडदानी अपने घर बैठे अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर सकते हैं. इसके लिए पर्यटन विभाग पंडा, पुजारी, पूजा सामग्री और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करता है. विभाग का दावा है कि ऑनलाइन पिंडदान की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है, जो पिंडदानी को दी जाती है.

क्या है सरकार की योजना?

विभाग की तरफ से दावा किया गया था कि यह पैकेज ना केवल भारत में रहने वालों के लिए होगा बल्कि विदेशों में रहने वाले पिंडदानियों के लिए भी उपलब्ध होगा. यह विधा मुख्य रूप से उनके लिए बनाई गई है जो किसी कारणवश गयाजी नहीं पहुंच सकते हैं. सरकार का मानना है कि इससे गया की आध्यात्मिक पहचान और सुदृढ़ होगी.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

ई-पिंडदान के नुकसान

गयापाल पंडा सह विष्णुपद कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल बिट्ठल कहते हैं कि ई-पिंडदान में सरकार ने जितनी राशि तय की है, उतने में एक सामान्य व्यक्ति का पूरा परिवार पिंडदान करके चला जाएगा. उसे पिंडदान की पूरी प्रक्रिया खुद से करने का मौका भी मिलेगा और यहां करने पर पंडा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. यह राशि तो बड़े घराने के लिए है. जो गरीब हैं वे उतनी राशि कहां से देंगे.

एक पक्ष तो यह भी है कि मान लें कि अगर कोई ई-पिंडदान घर बैठे करता है तो जाहिर सी बात है कि वह गरीब नहीं होगा. लेकिन जब वह खुद यहां आएगा तो यहां की अर्थव्यवस्था में भी उसका सीधा योगदान होगा. पंडा महेश लाल जी कहते हैं कि किसी शास्त्र में या मेरी कल्पना में ई-पिंडदान से किसी के पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी या उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, यह संभव नहीं है.

विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल बिट्ठल ई-पिंडदान पर कहते हैं कि "यह बेकार की बातें हैं. शास्त्रों में जब कहा गया है कि पूर्वजों को मोक्ष तभी मिलेगा जब उनके वंशज गयाजी में आकर अपने हाथों से पिंडदान करेंगे, उन्हें पंडा जी अनुमति देंगे और फिर उसके संपन्न होने पर सुफल देंगे.

"ई-पिंडदान का हमारा समाज विरोध करता है. यह पिंडदान के नाम पर श्रद्धालुओं की आस्था से भद्दे मजाक की तरह है. सरकार को ऑनलाइन पिंडदान कराने में इतनी ही रुचि है तो फिर क्यों नहीं राष्ट्रपति महोदया से लेकर अन्य जो नेता हर साल पिंडदान करने आते हैं उन्हें ऑनलाइन पिंडदान करा दिया गया था." -शंभू लाल बिट्ठल, अध्यक्ष, विष्णुपद कार्यकारिणी समिति

शंभू बिट्ठल कहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को लेकर कहेगी कि, यह उनकी आस्था है. वह यहां ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण पुरोहित से आज्ञा के बाद ही पिंडदान करना चाहते हैं. ऑनलाइन पिंडदान जो सरकार ने शुरू किया है वह शास्त्रों में बताई गई विधि के विरुद्ध है और हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं.

शंभू बिट्ठल के अनुसार आपके पास पैसा है तो आपने ऑनलाइन बुक कर लिया और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा. हमारे पिता का श्राद्ध हमको करना है, हम अपने पिता को पिता कहेंगे ना कि दूसरा कोई हमारे पिता को पिता कहेगा.

"श्राद्ध पर जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं अस्मत पिता, उनके नाम और गोत्र लेकर पिंड देते हैं. ऑनलाइन जो फोटो दिखाकर पिंडदान करा रहे हैं तो क्या वह व्यक्ति हमारे पिता को अस्मत पिता श्राद्ध में कहेगा. वह कभी नहीं कहेगा. यह सब हमारे धर्म और परंपराओं से खिलवाड़ की बात है." -शंभू लाल बिट्ठल, अध्यक्ष, विष्णुपद कार्यकारिणी समिति

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शंभू लाल बिट्ठल (ETV Bharat)

ई-पिंडदान को लेकर पांडा महेश लाल कहते हैं कि नाराजगी व्यक्त करने वाला विषय ही है, इसलिए पंडा समाज को सरकार से नाराजगी है. सरकार इसका व्यवसायीकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है. जिसका जो महत्व है उस महत्व से कभी भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए. ई-पिंडदान शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के विरुद्ध है.

पर्यटन विभाग की इस योजना पर पंडा महेश लाल जी कहते हैं कि पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई यह योजना धार्मिक दृष्टिकोण से सही नहीं है. अध्यात्म की पराकाष्ठा का कार्य पिंडदान है. इस भूमि पर आकर पिंडदान करने का महत्व बताया गया है. श्रद्धालु अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव लेकर आते हैं जब वह यहां पिंडदान करते हैं तो उनकी उन्हें अलग ही अनुभूति होती है. उन्हें लगता है कि मैंने अपने पितरों की मोक्ष की कामना की प्राप्ति कर ली है.

"ऑनलाइन पिंडदान करेंगे तो यह कैसे उसकी अनुभूति कर पाएंगे. सनातन की आदि परंपराओं में कर्मकांड इन सारी चीजों का महत्व है, जहां इन सब चीजों को अगर हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि सनातन वहीं समाप्त हो जाएगा. किसी शास्त्र में या मेरी कल्पना में ई-पिंडदान से किसी के पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी या उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, यह संभव नहीं है."-महेश लाल, पंडा, गयाजी

टूरिस्ट पैलेस के रूप में विरोध

गयावाल पंडा समाज विष्णुपद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास का स्वागत तो करता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर समाज की आपत्ति भी है. शंभु लाल बिट्ठल कहते हैं कि खास कर जब सरकार कहती है कि विष्णुपद स्थल को आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के हिसाब से विकसित किया जाएगा, बस इसी पर्यटन शब्द पर आपत्ति है.

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गयाजी धाम में श्रद्धालु (ETV Bharat)

"हर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है. यह धार्मिक महत्व के विपरीत बात हो जाती है. गयाजी के धार्मिक स्थल का महत्व अलग है, उसके अनुसार उसका सौंदर्यकरण और विकास होना चाहिए. हर जगह पर पर्यटक को बुला लेंगे तो फिर वहां की पवित्रता खत्म हो जाएगी." -शंभू लाल बिट्ठल, अध्यक्ष, विष्णुपद कार्यकारिणी समिति

शंभू लाल बिट्ठल इसका उदाहरण देते हैं कि, आज देखा जा रहा है कि केदारनाथ में पर्यटकों की संख्या पहुंच रही है, वहां जिनकी नई शादी हुई है वह भी हनीमून के लिए पहुंच रहे हैं. यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि क्या उस स्थान की जो पवित्रता हमारे मस्तिष्क में पूर्व में थी वह स्थान की पवित्रता आज बरकरार रहेगी. सरकार पर्यटन शब्द से प्रचार-प्रसार नहीं करे बल्कि विष्णु नगरी के महत्व से प्रचार प्रसार किया जाए.

टूरिस्ट पैलेस की योजना

इतने बड़े बिहार में पर्यटन क्षेत्र जहां बनाना सरकार चाहती है, वहां बनाए. लेकिन धार्मिक क्षेत्र जो है, उसके अनुसार ही विकास हो. इसका प्रचार-प्रसार भी धार्मिक महत्व के अनुरूप ही किया जाए, ताकि उस भाव से लोग यहां आएं. जहां तक बात है कि अगर पर्यटन को यहां बढ़ावा मिलेगा तो सरकार को अधिक मुनाफा होगा, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आस्था से भी लोगों को जोड़कर बुलाया जाए तो यहां की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी.

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पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

"अगर यहां लाखों श्रद्धालु आएंगे तो यहां की दुकानों से, खानपान से वह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स देंगे. यहां छोटे व्यापारियों का भी भला होगा और यहां की पवित्रता भी बनी रहेगी." -शंभू लाल बिट्ठल, अध्यक्ष, विष्णुपद कार्यकारिणी समिति

पर्यटन विभाग का पैकेज?

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से पिंडदान अनुष्ठान, धार्मिक स्थलों के दर्शन, परिवहन, आवास और भोजन के लिए विशेष पैकेज भी जारी किए गए हैं. इस वर्ष पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगा. पैकेज A में पटना पुनपुन घाट और गयाजी की एक दिवसीय यात्रा शामिल है. इसमें पुनपुन घाट, फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षय वट पर पिंडदान की सुविधा दी गई है. इसकी कीमत होटल श्रेणी के अनुसार 14550 से 30650 रुपए तक है.

जबकि पैकेज B एक रात्रि दो दिवसीय है, जिसमें गयाजी के साथ नालंदा और राजगीर भ्रमण भी शामिल है. इसकी कीमत 18850 से 40700 रुपये तक है. गयाजी के लिए अलग से पैकेज C में गयाजी का एकदिवसीय पिंडदान शामिल है. इसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या 15 किलोमीटर के दायरे से पिकअप ड्रॉप शामिल है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

फल्गु नदी पर तर्पण, विष्णुपद और अक्षय वट पर पिंडदान, आवास व भोजन की सुविधा है. इसकी दर 11250 से 25250 है. पैकेज D में एक रात्रि दो दिवसीय गयाजी यात्रा 16000 से 39500 में उपलब्ध है. एक अन्य पैकेज में गयाजी, राजगीर और नालंदा की यात्रा कराई जाएगी, जिसकी कीमत 16550 से 32850 है.

ऑनलाइन पेमेंट में शुल्क का विरोध

ई-पिंडदान के साथ-साथ यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले टैक्स का भी विरोध हो रहा है. मणिलाल बारीक कहते हैं कि इस चार्ज की वजह से लोग कैश में काम करना शुरू कर देंगे, हम लोगों के पास कोई 500 भी देता है और कोई 5 हजार भी , अब ऐसे में तो ट्रांजेक्शन का चार्ज तो कटेगा, तो फिर क्यों हम ऑनलाइन लेंगे और क्यों यजमान ऑनलाइन दें?

"ये तो सीधे तौर पर सिर्फ पंडा समाज के लिए आर्थिक चोट नहीं है, इस से सभी UPI से पेमेंट करने वालों को आर्थिक नुकसान होगा. लोग कैश में लेन-देन करना शुरू करेंगे." -मणिलाल बारीक, पंडा, गयाजी

जबकि पंडा रतनलाल कहते हैं कि हमें तो इससे नुकसान होगा, यहां जब यजमान आते हैं तो कोई 17 दिन तो कोई 5 दिन ही रूकता है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब डिजिटल इंडिया बनाने की अपील की थी तब लोगों ने खूब समर्थन किया था , हम लोग भी डिजिटल पेमेंट लेने से मना नहीं करते थे और लोगों को प्रेरित भी किया करते थे.

"सरकार ने पहले कहा था कि ऑनलाइन पेमेंट कीजिए इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन अब जब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की आदत लग गई है तो अब लोगों के 2000 से अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर टैक्स कटेगा. हम तो अपने यजमानों से अनुरोध करते हैं कि ऑनलाइन दक्षिणा नहीं दें." -रत्न लाल, पंडित

विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर पंडा की राय

पंडित रत्न लाल कहते हैं कि उनका धर्मशाला विष्णुपद मंदिर से सटा हुआ है. कॉरिडोर का कोई भी पंडा विरोध नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ इतनी मांग है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पंडा समाज का कम से कम नुकसान हो. पुरानी और ऐतिहासिक जगहों को बचाया जाए. हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन नुकसान से बचाने का आग्रह है.

जबकि पंडा महेश लाल कहते हैं कि धार्मिक यात्रा वाले स्थान में जो चीज होनी चाहिए उसका पूरा प्रबंध हो. अभी पूरी चीज इस प्रोजेक्ट के तहत क्लियर नहीं है, यह आने वाले समय की बात है तब देखा जाएगा क्या फायदा क्या नुकसान है. गयावाल पंडा समाज सोन नदी से फल्गु नदी में पानी लाने के प्रयास की तो सराहना करते हैं लेकिन साथ ही सरकार को एक नसीहत भी कर दी है.

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विष्णुपद मंदिर (ETV Bharat)

शंभू लाल बिट्ठल कहते हैं कि इस पूरी परियोजना को हम भी सफल होने की कामना करते हैं, लेकिन रबर डैम की तरह इस योजना को प्रसारित करने की गलती हरगिज नहीं करें. तब रबर डैम के निर्माण के बाद कहा गया था कि फल्गु आज माता सीता के श्राप से मुक्त हो गई है. क्या कोई मां के श्राप या उनके आशीर्वाद को खत्म कर सकता है. इसलिए सोन फल्गु जोड़ योजना को इस तरह प्रचारित नहीं करें.

"श्रद्धालुओं को साल भर पानी फल्गु में मिले इसका प्रयास होना चाहिए, ना कि इसका दावा करें कि फल्गु नदी माता सीता के श्राप से मुक्त हो गई है. दूसरी बात यह है कि जब सोन से पानी यहां तक लाया जाएगा तो रबर डैम में ही रखा जाएगा. अब तो सवाल यह है कि पहले से रबर डैम का पानी दूषित हो जाता है, तो फिर नए पानी को साफ रखने की व्यवस्था क्या होगी?" -शंभू लाल बिट्ठल, अध्यक्ष, विष्णुपद कार्यकारिणी समिति

सरकार की योजना

विष्णुपद मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है. पितृपक्ष मेला के दौरान एवं पूरे वर्ष लाखों की संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का पिंडदान हेतु विष्णुपद मंदिर में आगमन होता है. इसके लिए सरकार ने विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर योजना को स्वीकृति दी है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर इसका समग्र विकास होगा. इसके हेतु प्राक्कलित राशि 2520 करोड़ रुपए है.

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इसमें मंदिर परिसर का विकास, मल्टीलेवल कार पार्किंग वन और दो का विकास, एलिवेटेड पथ, मनसरवा मानपुर ब्रिज, रैंप का निर्माण, घाट का विकास, डोरमेट्री एवं कैंटीन का निर्माण, पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण, स्टेचू का निर्माण, सीएफसी सीता कुंड का निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, आंतरिक सुविधाओं का विकास, निर्माण पूर्व गतिविधियों एवं सहायक कार्य एवं अन्य कार्य किया जाना प्रस्तावित है. सरकार का मानना है कि इससे गया की आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन की पहचान और अधिक सुदृढ़ होने के साथ क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.

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