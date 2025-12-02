ETV Bharat / bharat

आज से बोधगया में त्रिपिटक पूजा शुरू, 27 देश के 20 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालु करेगें सूत पाठ

आज से बोधगया में त्रिपिटक पूजा शुरू हो रही है. इसबार 27 देश के 20 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालु सूत पाठ करेगें.

बोधगया में त्रिपिटक पूजा
बोधगया में त्रिपिटक पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 2, 2025

गया: अंतर्राष्ट्रीय स्थली भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया में आज मंगलवार से त्रिपिटक पूजा शुरू हो रही है. यह पूजा 2 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगा. 10 दिवसीय इस विश्व प्रसिद्ध त्रिपिटक पूजा में 27 देश के 20 हजार से अधिक बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणी शामिल होंगे.

20वें त्रिपिटक पूजा: इस बार खास बात यह है, कि इसकी मेजबानी खुद भारत कर रहा है. बोधगया में आयोजित 20वें त्रिपिटक पूजा में भगवान बुद्ध के दिए उपदेशों के सूत गुंजायमान होंगे. 'बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि' के साथ भगवान बुद्ध के दिए त्रिपिटक सूत की गूंज विश्व भर में समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होगी.

क्या होता होता है त्रिपिटक पूजा: त्रिपिटक पूजा बौद्ध धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. त्रिपिटक पूजा के माध्यम से विश्व भर के समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना की जाती है. त्रिपिटक पूजा की परंपरा प्राचीन रही है. यह 26 सौ साल पहले से शुरू हुई थी. बोधगया में वर्ष 2006 से इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार हो रहा है. उस समय सिर्फ ढाई सौ बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह पूजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोधगया महाबोधी मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे शुरू हुई थी.

क्यों शुरू हुई त्रिपिटक पूजा: भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद से त्रिपिटक पूजा की परंपरा शुरू हुई. इस संबंध में त्रिपिटक पूजा आयोजन कमेटी के सदस्य भिक्षु प्रज्ञा रत्न थिरु बताते हैं, कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनका धर्म तीन भागों में विभाजित हुआ, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है.

तीन भागों में विभाजित: सूत पिटक का अर्थ है, भगवान बुद्ध के सूत गाथाओं का संग्रह. इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का संग्रह है. सूत पिटक में भगवान बुद्ध की कल्याणकारी पावन वाणी है. वही विनय पिटक का अर्थ है, भिक्षु-भिक्षुणियों के उपासना के नियम की जानकारी होना. उन्हें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए. यह ज्ञान विनय पिटक में मिलता है, यानी कि मानव कल्याण के लिए जो मार्ग है, उसे अपनाएं.

पूजा का मुख्य उद्देश्य: अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध का दार्शनिक और गंभीर चिंतन इसमें शामिल है. इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की व्याख्या है. तीनों पिटक को मिलाकर त्रिपिटक होता है. त्रिपिटक पूजा का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना करना है. इसके लिए भगवान बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया जाता है.

बोधगया से सारनाथ गए थे भगवान बुद्ध: भिक्षु रत्न थिरु बताते हैं, कि बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वे सारनाथ गए. वर्षावास में वाणी का संग्रह किया. पांच शिष्यों के बीच वहीं त्रिपिटक हुआ. उसके बाद से त्रिपिटक पूजा की प्राचीन परंपरा है शुरू हुई जो आज 2600 साल से चल रही है.

भिक्षु रत्न थिरु बताते हैं कि त्रिपिटक चैटिंग पूजा में बारी-बारी से चैटिंग होती है. इस बार विनय पिटक की चैटिंग होगी, जो 10 दिनों तक होगी. पहली बार भारत द्वारा इसका आयोजन किया गया है. इससे पूर्व दूसरे देशों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता था. नियम के अनुसार भारत 2 साल इसका आयोजन लगातार करेगा.

"संसार में एक एनर्जी नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव होती है. भगवान बुद्ध की पावन वाणी त्रिपिटक पूजा के माध्यम से पूरे संसार में जाती है. यह वाणी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. सभी देश चैटिंग यानी सूत पाठ करते हैं, जिससे संसार के सारे प्राणियों का कल्याण होता है. संसार के सारे प्राणियों का कल्याण और विश्व शांति के लिए त्रिपिटक पूजा में प्रार्थना की जाती है. भगवान बुद्ध का धर्म मानव कल्याण का है. भगवान बुद्ध हमें समानता की प्रेरणा देते हैं." -भिक्षु प्रज्ञा रत्न थिरु, आयोजन समिति के सदस्य

वर्षावास के बाद त्रिपिटक की शुरुआत: भिक्षु रत्न थिरू बताते हैं कि वर्षावास के बाद त्रिपिटक पूजा की शुरुआत होती है. वर्षावास 3 महीने का होता है. आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर आश्विन पूर्णिमा तक का समय वर्षावास का माना जाता है या फिर सावन पूर्णिमा से जो शुरू करते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा तक का समय उन भिक्षुओं के लिए वर्षावास का समय होता है.

वर्षावास के नियम: वर्षावास में बौद्ध भिक्षु कहीं नहीं जाते हैं. सिर्फ भगवान बुद्ध की साधना करते हैं. किसी के कहने पर ही विचरण करते हैं. अन्यथा एक ही स्थान पर वे 3 महीने भगवान बुद्ध के उपदेशों का ध्यान लगाने में उपयोग करते हैं. वर्षावास की समाप्ति के बाद त्रिपिटक पूजा शुरू होती है.

बौद्धों की आध्यात्मिक राजधानी: बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. महाबोधि मंदिर परिसर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे लेकर यह विश्व भर में बुद्ध की ज्ञान भूमि के रूप में विख्यात है. दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है. इसी कारण बोधगया को बौद्धों की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है.

अरुणाचल प्रदेश सीएम करेंगे उद्घाटन : इन दिनों विदेशी बौद्ध भिक्षुओं से बोधगया पटा हुआ है. काफी संख्या में कई देशों से बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ है. अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू इसका उद्घाटन करेंगे. इसका समापन 12 दिसंबर को होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे.आयोजकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले 8 दिसंबर को विशेष पूजा में शामिल होंगे.

ऐतिहासिक आयोजन: महाबोधि इंटरनेशनल त्रिपिटक के फाउंडर प्रेसिडेंट संगा सेना और कोषाध्यक्ष भिखूनी शाक्य अहमद हिना ने बताया कि यह समारोह अब तक का सबसे व्यापक और ऐतिहासिक आयोजन होगा, इस धार्मिक आयोजन में थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, लॉउस, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अमेरिका सहित 27 देश से 20 हजार से अधिक बहुत भिक्षु और श्रद्धालु भाग लेंगे.

