बिहार के इस गांव का पानी पीने से बूढ़ा हो रहे लोग..जानिए क्या है कारण?

सहन नहीं होती तकलीफ: सिकंदर भोक्ता उम्र 30 साल के हैं. 5 साल की उम्र में ही दिव्यांग हो गए. सिकंदर बताते हैं कि मेरे दोनों पैर टेढ़े हैं. ऐसा लगता है जैसे पैर पर गाड़ी चढ़ गई. हड्डियां टूट कर टेढ़ी हो गई हों. गरीबी में भी माता-पिता इलाज करवाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ. तकलीफ सहन नहीं होती है.

"चलने फिरने में परेशानी के कारण 8वीं तक पढ़ाई की, क्योंकि स्कूल गांव से दूर है. बड़ा भाई संतोष कुमार ग्रेजुएट है. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बड़े भाई बांके बाजार के एक होटल में काम करते हैं, मेरे परिवार में तीन लोग दिव्यांग हैं. पानी ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी." - अशोर कुमार

'7 साल की उम्र दिव्यांग ': गांव के अशोर कुमार (22), इनके भाई संतोष कुमार, सिकंदर भोक्ता (30), जितेंद्र कुमार, महादेव सिंह, प्रवीण भोक्ता, पिंटू कुमार, सत्य देवी, चीना कुमारी सभी की हालत दिव्यांग की तरह है. अशोक कुमार बताते हैं कि 7 साल की उम्र में दिव्यांग हो गए. उनके दोनों पैर टेढ़े हो गए. पैरों की हड्डियां टेढ़ी होकर बाहर निकल गई हैं. तेजी से दौड़ नहीं सकते हैं. इनके बड़े भाई घर की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं.

हर परिवार के लोग दिव्यांग: सर्जन चौधरी के घर में छोटे बड़े मिला कर 4 लोग दिव्यांग हैं. सुखदेव चौधरी के घर में भी उनके साथ पत्नी और बच्चों को मिला कर कुल 5 लोग दिव्यांग हैं. महादेव भोक्ता के घर में 2 लोग दिव्यांग हैं. सोहराई भोक्ता के घर में 3 लोग दिव्यांग हैं. चंद्र सिंह के घर में 2, सुरेंद्र भोक्ता, रामवृक्ष, बीजू सिंह, महेंद्र सिंह के घर में दो-दो लोग दिव्यांग हैं. बाकी सभी घरों में एक-एक व्यक्ति दिव्यांग हैं.

सत्या 8 साल से ग्रसित: सत्या देवी (60) ने सरकारी योजनाओं को लेकर भी सवाल उठायी. कहा कि पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है. गांव के कुछ बच्चों को दिव्यांग पेंशन की सुविधा मिलती है, लेकिन अधिकतर दिव्यांग लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है. पिछले 8 साल से वह इस बीमारी से ग्रस्त हैं.

"एक कट्ठा जमीन थी, लेकिन बेटी चीना कुमारी की शादी के लिए बेच दी. शादी बड़ी मुश्किल से हुई है. लगता था कि लड़की को देखने के बाद रिश्ता टूट जाएगा. डुमरिया प्रखंड के जंगली क्षेत्र में स्थित एक गांव में गरीब घर में बेटी की शादी की है." -सीता देवी

सीता देवी का पूरा परिवार दिव्यांग: गांव की सीता देवी (62) देखने में 80 साल की लगती हैं. खुद तो दिव्यांग हैं ही इनके दो पुत्र और एक बेटी दिव्यांग हैं. सीता देवी उसी स्थान पर रहती हैं, जो कुछ वर्षों पहले फ्लोराइड मशीन के लिए दो रूम का एक मकान बनाया गया था. इनके पास खुद का घर नहीं है. दिव्यांगता पेंशन मिलने लगा है.

"मैं और मेरे परिवार के लोगों को पता नहीं था कि गांव की ऐसी स्थिति है. अगर होता तो यहां शादी नहीं होती. किस्मत में यही लिखा था. अब तो मेरे पैर भी नहीं उठते हैं. एक बच्चा है, उसकी भी ऐसी स्थिति हो गई है. उसका इलाज करवा रही हूं." -सावित्री देवी

शादी होकर आने वाली महिलाएं पीड़ित: हैरानी की बात है कि बाहर के लोग यहां आकर रहते हैं तो उनकी भी हालत वैसी ही हो जाती है. 28 वर्षीय सावित्री देवी की शादी पिछले 8 साल पहले रंजय चौधरी से इसी गांव में हुई थी. जब झारखंड से भोक्तौरी गांव आयी थी तब तो पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन धीरे-धीरे इनकी हालत खराब हो गयी. अब टेढ़ी होकर चलती हैं. पैर के आकार बदल गए. जवानी में बूढ़ी की तरह दिखने लगी.

नौकरी-शादी की समस्या: बीमारी के कारण यहां के लोगों को न पसंद की नौकरी मिलती है और न ही शादी होती है. यहां के 12 युवक-युक्तियां मैट्रिक पास हैं. पांच युवक ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की. 15-25 साल के युवा आठवीं पास हैं. गांव किसानी और मजदूरी पर निर्भर है. जो बौने हैं, वो निजी तौर पर किसी दुकान में काम करते हैं. गांव के 16 दिव्यांग युवा दूसरे प्रदेशों में सिक्यूरिटी गार्ड आदि का काम करते हैं.

2005 के बाद समस्या बढ़ी: 100 साल पुराने इस गांव में लगभग 200 घर हैं. सोहराई सिंह भोक्ता और अन्य लोगों ने इस गांव को बसाया था. 1995 से यहां के लोगों को शारीरिक कठिनाई शुरू हुई. पहले कमर और पैरों में दर्द, फिर धीरे-धीरे शारीरिक हालात खराब हो गयी. सोहराई सिंह के पुत्र हरु सिंह तक स्थिति सामान्य थी. कहा जाए तो 2005 तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद युवा बूढ़े होने लगे.

भोक्तौरी गांव का हाल खराब: ऐसी हालत सिर्फ युवाओं की नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की भी है. गयाजी मुख्यालय से 80 से 90 किमी दूर हड़ही नदी किनारे बांके बाजार प्रखंड की तिलैया पंचायत में आने वाला भोक्तौरी गांव के लोग के लिए 'जल ही जीवन' नहीं 'जल ही जहर' हो गया है. गांव के 100 प्रतिशत लोग फ्लोरोसिस बीमारी से ग्रसित हैं. लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है. हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं.

"बिहार पुलिस की परीक्षा पास तो कर लिए लेकिन शारीरिक क्षमता में फेल हो गए. होम गार्ड में फिजिकल पास नहीं कर सके. मेरी हाइट पुलिस भरती नियम के अनुसार नहीं है. ज्यादातर युवाओं की हालत खराब है, किसी के हाथ टेढ़े हैं तो कोई तिरछा हो कर चलता है. यह हाल दूषित पानी के कारण है" -रामधार सिंह भोक्ता

"अब तो तकलीफ बरदाश्त नहीं होती है. ये सब पानी के कारण हुआ है. जब तक माता पिता नदी का पानी पीते थे, तब तक सब ठीक था. नदी का पानी लाना छोड़ा तो अब हालत बदतर हो गयी." -सिकंदर भोक्ता

शौच भी नहीं कर पाते: स्थानीय महादेव सिंह भोक्ता बताते हैं कि अधिकतर युवाओं और बच्चों के पैरों की हड्डियों में ऐसी विकृति होती है, जैसे कि हड्डियों को तोड़कर अलग से सेट किया गया हो. 45 साल की उम्र में दिव्यांग हो गए हैं. कमर ने ऐसा जकड़ा है कि शौच के लिए भी बैठ नहीं पाते. आंखों में आंसू लिए कहते हैं कि 'बाबू आखिर ये कब तक ऐसी स्थिति रहेगी.' 8 साल के मनोज कुमार, 10 साल के परवीन भोक्ता, 17 साल के पिंटू कुमार लंगड़ा कर चलते हैं.

"मेरे पोते मनोज की उम्र 8 साल है. वह सीधा होकर खड़ा नहीं होता है. जन्मजात ऐसा नहीं था. 5 साल की उम्र से समस्याओं का सामना होना शुरू हुआ था. पहले तो समझ में नहीं आया, फिर इलाज कराने गए तो डाक्टरों ने बताया कि ये 'फ्लोरोसिस बीमारी' का शिकार हो गया है." -महादेव सिंह

जैनेटिक बीमारी नहीं: गयाजी के प्रसिद्ध हड्डी विशेषज्ञ डॉ गुफरान कहते हैं कि फ्लोराइड युक्त पानी लोगों की हाइट बढ़ने से रोकता है. कई जगहों पर ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनका बीमारी का जैनेटिक संबंध नहीं है, फिर भी ऐसी हालत है. यह सब फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हुआ है.

"भोक्तौरी गांव की स्थिति तो ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन वहां भूजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह समस्या बनी हुई है. यही कारण है कि वहां के लोग दिव्यांग हो रहे हैं." -डॉ गुफरान, हड्डी रोग विशेषज्ञ

जागरूकता के कारण बचाव भी: गांव के मुन्ना कुमार कहते हैं कि उनके घर में बीमारी के शिकार नहीं है. शुरुआती दौर में ही हमलोगों ने बचाव के कार्य शुरू कर दिए थे. गरम पानी को ठंडा कर पूरा परिवार पीता है. घर में निजी तौर पर फिल्टर लगाए हैं साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं. बस इतना होता है कि कभी कभार पैर हाथ में दर्द होता है. जांच कराने पर पता चला था कि फ्लोराइड के कारण ही ऐसा होता है.

फ्लोरोसिस क्या है?: डॉ गुफरान ने बताया कि फ्लोरोसिस फ्लोराइड (भूजल में पाये जाने वाला खनिज ) युक्त पानी पीने से होने वाली बीमारी है. ये तीन प्रकार के होते हैं. डेंटल फ्लोरेसिस, दूसरा स्केलेटल फ्लोरेसिस और तीसरा गैर कंकालिय फ्लोरेसिस हैं.

डेंटल फ्लोरेसिस: डेंटल फ्लोरेसिस में दांतों के रंग में परिवर्तन के रूप प्रकट होते हैं. धब्बे और धारियां पड़ती हैं. जबकि स्केलेटल फ्लोरेसिस एक हड्डी रोग है, जो फ्लोराइड के अधिक सेवन पर हड्डियों के सामान्य विकास में बाधा डालता है. ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है.

शुरुआती लक्षण: इसके शुरुआती लक्षण में मांशपेशियों में अकड़न, जोड़ों में दर्द, जलन, चुभन और अंगों में झुनझुनी, थकान आदि होते हैं. जबकि गैर कंकालीय फ्लोरेसिस में नींद में खलल, नई हड्डी का निर्माण, हड्डियों का टेढा होना आदि शामिल हैं.

हड्डियों पर प्रतिकूल प्रभाव: यह हड्डियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे वह कमजोर हो जाती हैं. इस कारण कई समस्या पैदा होती है. फ्लोराइड से शरीर पर कई तरह का प्रभाव पड़ता है. यही कारण है कि गांव के हर उम्र के लोग के दांत खराब हो चुके हैं. उनके दांत पीले पड़ चुके हैं. हड्डियां कमजोर हो गयी है.

कैसे करें बचाव?: अगर सरकारी स्तर से व्यवस्था नहीं पहुंची है तो लोगों को चाहिए कि खुद ही अपना बचाव करें. गर्म कर ठंडा होने पर पीएं. साफ सफाई रखें, खानपान में बदलाव करें, विटामिन सी विटामिन ई, कैल्शियम वाले भोजन खाएं. नींबू, संतरा, टमाटर, अमरूद, पपीता, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दाल का उपयोग करें.

सतर्क रहना जरूरी: सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों एक ही गांव में एक जाती बीमार और दूसरी जाति के लोग स्वस्थ हैं? इस सवाल पर रीता कुमारी फ्लोराइड निवारण संसाधन केंद्र की इंचार्ज कहती हैं कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह पर भूजल में फ्लोराइड हो और वहां पर लोग प्रभावित नहीं हों. बचने की यही वजह है कि जो सतर्क रहेंगे वो बचे रहेंगे.

फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा: जिला जनित रोग नियंत्रण के जिला पदाधिकारी डॉ एमई हक कहते हैं कि भूजल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है. रीता कुमारी के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार फ्लोराइड 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए. आपातकालीन स्थिति 1.5 मिलीग्राम तक स्वीकार्य है. हालांकि 1.5 मिलीग्राम से अधिक होने पर खतरा है. रिपोर्ट के अनुसार यहां भूजल में 3.0 मिलीग्राम फ्लोराइड की मात्रा है.

फ्लोराइड की मात्रा 3.0 पीपीएम: रीता कुमारी बताती हैं कि अंतिम बार 28 नवंबर 2025 को पानी की जांच की गयी थी. पटना से फ्लोराइड निवारण संसाधन की एक टीम ने जांच की है. पानी में फ्लोराइड की मात्रा 3.0 पीपीएम पाई गई है. जबकि नॉर्मल फ्लोराइड की मात्रा 0.6 होनी चाहिए.

अब तक 16 तरह की जांच: गांव में अब तक 16 तरह के पानी की जांच हो चुकी है. बांके बाजार फ्लोराइड टेस्ट सेंटर के अनुसार जो टेस्ट हुए हैं उन में पानी का कलर, उसका स्वाद, ओडोर, पीएच, गंदगी, नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, सल्फेट एस ओ 4, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्कालिनिटी, टीडीएस, टोटल हार्डनेस आदि के टेस्ट हो चुके हैं. 9 नवम्बर 2023 की रिपोर्ट में पाया गया था कि यहां का पानी रंग बदला हुआ है. गंदा पानी के साथ स्वादहीन पाया गया था.

जागरूकता अभियान भी चलाया जाता: रीता बताती हैं कि बचाव के लिए हर तीन महीने पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है. वहां के लोगों को बांके बाजार अस्पताल में इलाज करवाया जाता है. अस्पताल में जिस विभाग के डॉक्टर का मामला होता है, उसी के पास ले जाकर दिखाया जाता है. हालांकि वह स्थाई बचाव के उपाय पर कहती हैं कि ये उनके विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है. पानी की जांच कर रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेज देती हैं.

क्यों नहीं होती है व्यवस्था?: स्थानीय पंचायत समिति के पति संजय दास कहते हैं कि कई बार स्वस्थ विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और WHO के साथ कई निजी संस्थानों की टीमें आई है. जांच कर चली गई है, लेकिन स्थाई हल किसी ने नहीं निकाला है. सालों पहले पानी साफ करने के लिए मशीन लगाई गई थी, लेकिन खराब है.

एक महीने में समाधान का दावा: भोक्तौरी गांव इमामगंज विधानसभा में आता है. यहां की विधायिक जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी हैं. इनके पार्टी 'हम' के जिला उपाध्यक्ष इकराम खान इसी पंचायत में रहते हैं. वे कहते हैं कि साल 2010 में पहली बार यहां फिल्टर मशीन लगाई गई थी.

मशीन खराब: तत्कालीन मगध रेंज के कमिश्नर केपी रमैया कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया था. बाद में मशीन खराब हो गई. इसके बाद 2019 -2020 में एक संस्था के द्वारा मशीन लगाई गई थी, लेकिन अब वह भी खराब है. हमारे नेता की तरफ से प्रयास किया गया है.

"केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. यहां की विधायक दीपा कुमारी इस मामले पर पीएचडी विभाग को पत्र लिख चुकी हैं. अगले एक महीने के अंदर यहां पर मशीन लगाई जाएगी. जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा." -इकराम खान, जिला उपाध्यक्ष, हम

सात निश्चय का भी लाभ नहीं: 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नल जल योजना के तहत घर-घर पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस गांव में पेयजल नहीं पहुंच पाया है. गांव में अभी हाल के दिनों में एक बोरिंग कराई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी. गांव में अधिकतर लोगों को आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला है.

क्या कहते हैं बीडीओ?: बांके बाजार बीडीओ उदय कुमार कहते हैं कि ऐसे तीन गांव की सूचना मिली थी. हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय के द्वारा पीएचडी विभाग को रिपोर्ट किया है. पीएचडी विभाग के माध्यम से वहां पर फिल्टर लगाने की प्रक्रिया चल रही है.

"कैंप लगा कर अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया है. आवास योजना के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है. सभी का फोटो लिया गया है, वेटिंग लिस्ट तैयार हो रही है." -उदय कुमार, बीडीओ, बांके बाजार

तारणहार का इंतजार: गांव के लोग पिछले 25 सालों से कोई तारणहार के आने की आस में बैठे हैं. उन्हें लगता है कि सरकारी सिस्टम ने उनके साथ अनदेखी की है तो क्या हुआ, एक दिन कोई तारणहार आएगा और उनकी नई पीढ़ी को इससे निजात दिलाएगा.

