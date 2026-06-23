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हिंदी मीडियम से पढ़े बिहार के युवक का दुनिया भर में डंका, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने रखा

रफीक उर रहमान खान को उज़्बेकिस्तान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक के पद पर नियुक्त किया है. गयाजी से सरताज अहमद की रिपोर्ट..

Teacher from Bihar in Uzbekistan
रफीक उर रहमान खान बने मिसाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 7:54 PM IST

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गया: बिहार के गयाजी के रफीक उर रहमान खान को उज़्बेकिस्तान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक के पद पर बहाल किया है. वह पिछले 8 महीनों से उज़्बेकिस्तान के छात्रों को लैंग्वेज की शिक्षा दे रहे हैं, रफीक उर रहमान खान कहते हैं कि उनका यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था.

नक्सलियों के डर के साए में जिंदगी: अपने संघर्षों के दिनों को याद करते हुए रफीक उर रहमान खान बताते हैं कि मेरा परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण था. वहीं क्षेत्र का वातावरण ऐसा था, जहां हर सुबह उठने पर यही भय होता कि आज न जाने किसकी जान जाने की सूचना मिल जाएगी. ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करना, खुद के अंदर टैलेंट पैदा करना एक बड़ी जंग जीतने से कम बड़ा सफर नहीं था.

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क्लास लेते रफीक उर रहमान खान (ETV Bharat)

नक्सलियों ने की नाना की हत्या: रफीक उर रहमान खान कहते हैं कि 2000 के दशक में उनके पैतृक गांव जोलह बिगहा में नक्सलियों का वर्चस्व था. नक्सली दिन के उजाले में भी आते थे. साल 2000 में उनके नाना राजा खान की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी.

पिता को किया गया प्रताड़ित: उसी दिन पिता शफीक उर रहमान खान को भी पकड़ कर नक्सलियों ने बांध कर प्रताड़ित किया था. तब ऐसा लगा था कि जमीन फट जाए और उस में पूरा परिवार समा जाए. हम तीन भाई हैं., हम लोग इस घटना के बाद गलत रास्ते पर नहीं चलें, इसलिए हमें गांव में तब तक आने नहीं दिया गया, जब तक के उस गांव से निकल कर सिलदाहा में घर नहीं बनाया. हम तीनों भाइयों को पिता ने गयाजी शहर में रखा था.

बेटे की कामयाबी से पिता खुश: बेटे की इस कामयाबी पर पिता शाफिक उर रहमान खान भी खुश हैं. पिता कहते हैं कि जब बच्चे छोटे थे तो बड़ी गरीबी थी. ऊपर से नक्सलियों का डर था. तब नक्सली बच्चों को पढ़ने से रोकते थे. स्कूल के भवन को भी निशाना बनाते थे. अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से दूर रखा ताकि नक्सलियों का बुरा साया उन तक नहीं पड़े. एक आशा थी कि घर की स्थिति अगर सुधारना है तो बच्चों को शिक्षित करना ही पड़ेगा.

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माता-पिता के साथ रफीक उर रहमान खान (ETV Bharat)

पिता को उठा ले गए थे नक्सली: नक्सलियों ने मुझे कई बार प्रताड़ित किया. 90 के दशक में जब अभिवाजित बिहार था, तब तो मेरे गांव जोल्ह बिगहा से नक्सली मुझे अपहरण करके लेकर चले गए थे, लेकिन शायद भगवान ने मेरी मृत्यु का समय तय नहीं किया था. इसलिए मेरी जान किसी तरह क्षेत्र के कुछ लोगों की पहल से बच गई.

"नक्सलियों ने जब पकड़ा था तब ऐसा लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. भय मौत का नहीं बच्चों के भविष्य का था क्योंकि बच्चे छोटे थे. मैं ही एक सहारा था. ऐसी भयावह स्थिति के बाद जब घर का बेटा ज्ञान बांटने के लिए दूसरे देश की धरती पर गया हो इससे बड़ी खुशी क्या होगी. वैसे भी गयाजी ज्ञान की ही धरती है. यहां गौतम आए तो भगवान बुद्ध बने थे."- शफीक उर रहमान खान, रफीक उर रहमान खान के पिता

ऐसे खरीदी थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी: रफीक उर रहमान खान कहते हैं कि हमारी गरीबी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब पहली बार मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदी थी तो पिता को 5 महीने तक पैसे जमा करने पड़े थे. तब एक जनून था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है.

मात्र 200 रुपये महीने का खर्च: घर से पिता मेहनत मजदूरी करके 200 रुपए हर महीने पढ़ाई के लिए भेजते थे. उसी में फीस से लेकर खाने पीने की व्यवस्था करनी होती थी. कई रातें ऐसी गुजरी की भोजन तो दूर पानी तक नसीब नहीं होता था. तब हिम्मत जवाब देती थी लेकिन पिता का उदास चेहरा याद आ जाता था.

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उज़्बेकिस्तान के छात्रों को लैंग्वेज की शिक्षा (ETV Bharat)

बेटे को देती थी दिलासा- शेरून निशा: रफीक उर रहमान खान इमामगंज क्षेत्र के सिलदहा गांव के रहने वाले हैं. पिता एक किसान हैं जबकि मां गृहिणी हैं. मां शेरून निशा कहती हैं कि तब मिट्टी के घर में परिवार रहता था. आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए बेटे से उम्मीद भी थी. बेटा जब मायूस होता था तब उसे दिलासा देती थी कि एक दिन परिवार के दिन फिरेंगे.

"बेटे से मैं कहती थी कि संघर्ष के दिन खत्म होंगे. बेटा भी हम लोगों की बात मानकर खूब मेहनत से पढ़ाई करता था. आज बेटा अच्छी नौकरी में है इसलिए खुशी भी है."- शेरून निशा,रफीक उर रहमान खान की मां

गांव से शुरू हुआ सफर: रफीक उर रहमान खान बताते हैं कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर जाकर प्राप्त किया. फिर हाई स्कूल की शिक्षा इमामगंज और शेरघाटी से प्राप्त की इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की शिक्षा गयाजी शहर में रह कर हासिल की.

"फिर एमए की परीक्षा दिल्ली के एक विश्विद्यालय में हासिल की. जब प्रारंभिक शिक्षा में थे, तब घर की न सिर्फ स्थिति खराब थी बल्कि पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित था. कई तरह की प्रताड़ना नक्सलियों से परिवार ने सही है. गांव में खुलेआम नक्सली आते थे और खाना खिलाने की मांग करते थे. अगर नक्सलियों को खाना परिवार की ओर से नहीं मिलता था तो प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था. इस खौफनाक दृश्य को देखने के बाद भी शिक्षा दिलाने में माता-पिता पीछे नहीं रहे."- रफीक उर रहमान खान, शिक्षक

परिवार से दूर रहना था मुश्किल: रफीक उर रहमान खान कहते हैं कि 6 साल की उम्र में ही पढ़ाई के लिए और भय के माहौल से बाहर रखने के लिए शेरघाटी रख दिया था. फिर वहीं से पढ़ाई की और आगे का सफर तय किया, लेकिन जरा सोचिए कि इतनी कम उम्र से माता-पिता से दूर रहना कितना कठिन था.

दिल्ली में पढ़ाया कोचिंग: रफीक उर रहमान खान कहते हैं कि जब दिल्ली में वह आगे की पढ़ाई के लिए गए थे, तब सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया था. एक तरह से एक अच्छे शिक्षक और एक्सपर्ट बनने का मौका मिला.

20 सालों का अनुभव: रफीक उर रहमान खान बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली और गयाजी में लगभग 20 सालों तक कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाया है. उन्हें टीचिंग का एक्सपीरियंस काफी लंबा रहा है. यही वजह है कि ब्रिटिश काउंसिल और नाटो के द्वारा उज़्बेकिस्तान में चलने वाले शिक्षा अभियान में उन्हें शामिल किया गया है.

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गयाजी के रफीक उर रहमान खान (ETV Bharat)

ब्रिटिश काउंसिल बने रहमान: वहां की सरकार के द्वारा उन्हें लैंग्वेज पढ़ने के लिए एग्रीमेंट हुआ है. उन्हें सैलरी भी डॉलर में मिलती है. वहां वे भाषा पढ़ाते हैं. वह ना सिर्फ छात्रों को पढ़ाते हैं बल्कि वहां के शिक्षकों की भी मास्टर क्लास सप्ताह में दो बार लेते हैं.

"माता-पिता ने हौसला बढ़ाया. उन लोगों ने कहा कि एक समय का भोजन घर में नहीं हो वह बर्दाश्त है लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए. तब मैंने इंटर तक की पढ़ाई की और फिर आगे की शिक्षा भी गया में रह कर हासिल किया."- रफीक उर रहमान खान, शिक्षक

"हमने शफीक उर रहमान खान को संघर्ष करते देखा है. उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने में कभी पीछे नहीं रहे. वो परेशानी उठा कर भी पढ़ाई करते रहे. तब उनकी पढ़ाई की लग्न को देख कर लगता था एक दिन ये जरूर नाम रोशन करेंगे और किया भी ऐसा ही. रफीक ने खूब संघर्ष किया है. इनकी परेशानियों को देख कर हम लोगों को भी दुःख होता था लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है. कहा भी गया है कि हर काली रात के बाद उजाला होता है."-अली उद्दीन ,स्थानीय

अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने रखा: रफीक बताते हैं कि दरअसल ब्रिटिश काउंसिल और नाटो के ओर से उज़्बेकिस्तान में भाषा ज्ञान के लिए एक योजना चलती है. भारत से दर्जनों युवा वहां के बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के लिए पदस्थापित हुए हैं. उनमें वे भी हैं, लेकिन उनका पद शिक्षक के साथ-साथ एक्सपर्ट का भी है.

अंग्रेजी ठीक करने में की काफी मेहनत: एक्सपर्ट के द्वारा वहां के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भी अंग्रेजी की क्लास ली जाती है. रफीक कहते हैं कि एक बात है कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में महारत रखते हैं तो आपको वे एक दिन सफल बनाएगी. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. मैंने मैट्रिक के बाद से अपनी अंग्रेजी ठीक करने के लिए काफी मेहनत की थी क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं अंग्रेजी में कमांड पा लूंगा तो फिर मैं कहीं भी रहकर अच्छी नौकरी कर सकता हूं.

नए कोर्स पर भी छात्र करें फोकस: रफीक कहते हैं कि हमारे यहां देखा जाता है की माता-पिता ज्यादातर अपने बच्चों को साइंस संकाय के लिए जोर देते हैं, ताकि वह इंजीनियर और डॉक्टर बन सके. लेकिन उज्बेकिस्तान में ऐसा नहीं है. वहां छात्र किसी एक संकाय को पकड़ कर आगे नहीं बढ़ते बल्कि वह नए कोर्स पर भी फोकस करते हैं.

युवाओं के पास कई ऑप्शन: यही वजह है कि उन्हें वहां आसानी से अच्छा जॉब मिल जाता है. अपने देश भारत में भी कई नए कोर्स हैं, जिसको कर के यहां के युवा अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन हमारे यहां पढ़ाई या तो इंजीनियर या डॉक्टर के लिए या फिर सरकारी नौकरी के लिए होती है. इस ट्रेंड को बदलना होगा. उदाहरण के रूप में हम अगर भाषा पर भी पकड़ मजबूत करते हैं तो कई देश ऐसे हैं, जहां हमें अच्छे पद पर बहाल होने का अवसर प्रदान होता है.

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