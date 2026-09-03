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पहली बार क्यों होने जा रहा भैंस का DNA टेस्ट, जानें बिहार का ये अनोखा मामला

बिहार में एक भैंस के मालिकाना हक का अनोखा विवाद और पुलिस का कदम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. रिपोर्ट-सरताज अहमद

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 7:51 PM IST

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गया : बिहार के गयाजी में एक भैंस के मालिकाना हक को लेकर डीएनए टेस्ट कराया जाना है. इस अनूठे परीक्षण से पहले मामला एक बार फिर उलझता नजर आ रहा है. संभवतः देश में यह पहला अवसर होगा, जब किसी पशु का डीएनए टेस्ट उसके स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए हो रहा है. हालांकि, टेस्ट की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जांच तेजी से जारी है. विवादित भैंस फिलहाल सूरज यादव के पास है. दोनों पक्षों के मजबूत दावों ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

दावों के जाल में फंसी पुलिस

यह डीएनए टेस्ट अब और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि दोनों पक्षों ने बिल्कुल नए दावे पेश किए हैं. एक पक्ष के प्रकाश कुमार मांझी का कहना है कि इस भैंस की असली मां उनके पास सुरक्षित है. दूसरी तरफ, सूरज यादव का दावा है कि भैंस की बहन और उसके परिवार के अन्य सदस्य उनके पास मौजूद हैं. इस स्थिति में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि डीएनए मिलान के लिए आखिर किसका सैंपल लिया जाए. सिर्फ एक डीएनए जांच से यह विवाद सुलझना मुश्किल दिख रहा है.

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बिहार में पहली बार भैंस का डीएनए टेस्ट (ETV Bharat)

विशेषज्ञों में बढ़ी गहरी उत्सुकता

पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले को लेकर उनकी जिज्ञासा भी काफी बढ़ गई है. इससे पहले देश में कभी मालिकाना हक तय करने के लिए भैंस का डीएनए टेस्ट नहीं किया गया है. पूर्व में यदि पशुओं की ऐसी कोई जांच हुई भी है, तो वह केवल उनकी प्रजाति या नस्ल की पहचान के लिए की जाती थी. स्वामित्व विवाद में यह पहला वैज्ञानिक प्रयोग होने जा रहा है. असढ़िया गांव के सूरज और नौरंगा टोली के प्रकाश मांझी, दोनों के अपने-बेटी पारिवारिक दावे हैं.

खोई भैंस और विवाद की शुरुआत

पूरा मामला गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र का है. असढ़िया निवासी सूरज यादव का दावा है कि 11 अगस्त की शाम को उनकी भैंस अचानक खो गई थी. परिजनों ने उसी रात से आसपास के कई गांवों में उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि भैंस नौरंगा टोली में प्रकाश मांझी के घर बंधी है. सूरज यादव वहां पहुंचे और भैंस को अपने घर ले आए. यहीं से विवाद शुरू हुआ. प्रकाश मांझी ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस भैंस को थाने ले आई.

गरीबों की लड़ाई बनी हाई प्रोफाइल

भैंस पर अपना दावा ठोकने वाले दोनों ही पक्ष बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखते हैं. इनमें से एक पक्ष दलित समुदाय से आता है. इस सीधे मुकाबले पर अब स्थानीय स्तर पर राजनीति भी खूब तेज हो गई है. एक पक्ष के समर्थन में राजद के पूर्व विधायक रंजीत यादव खड़े हैं, जबकि दूसरे पक्ष को हम पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है. दोनों पक्षों के नेताओं ने मगध रेंज के आईजी विकास वैभव से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

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असढ़िया निवासी सूरज यादव और उनकी पत्नी (ETV Bharat)

आईजी विकास वैभव का आदेश

मामले को राजनीतिक रूप लेता देखकर मगध प्रमंडल के आईजी विकास वैभव ने स्थिति को संभालने के लिए भैंस का डीएनए टेस्ट कराने का ऐतिहासिक आदेश दिया था. इस आदेश के बाद अब सभी की निगाहें आने वाली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं. आम लोगों में भी भारी कौतूहल है कि आखिर पशुओं के वैज्ञानिक परीक्षण से मालिकाना हक का फैसला कैसे होगा. दोनों पक्षों ने इस लड़ाई को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है और अंतिम चौखट तक जाने की बात कही है.

4 महीने पहले भैंस चोरी का आरोप

प्रकाश कुमार मांझी का कहना है कि चार महीने पहले उनकी एक भैंस चोरी हो गई थी, जो कुछ दिनों के बाद खुद-ब-खुद उनके घर लौट आई. वह भैंस उनके दोनों घरों पर भी गई और गांव के लोगों ने उसे पूरी तरह पहचान लिया. प्रकाश मांझी का आरोप है कि वह उनकी मूल भैंस है और उसकी मां भी उन्हीं के पास मौजूद है. उन्होंने खुद आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, जबकि सूरज यादव उसे अपनी भैंस बता रहे हैं.

"मेरे गांव के लोगों ने भी उस भैंस की पहचान की लेकिन तभी सूरज यादव ने मेरी भैंस पर अपना सुवामित्व का दावा कर दिया है, सूरज यादव का कहना है कि उनकी भैंस है , लेकिन मेरा कहना है कि वह तो मेरी असल में स्वामित्व वाली भैंस है. मूल भैंस की मां मेरे पास है. हम लोग इस संबंध में मगध रेंज के आईजी से भी भेंट कर न्याय की गुहार लगा चुके हैं."- प्रकाश कुमार मांझी

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नौरंगा टोली के प्रकाश मांझी (ETV Bharat)

न्याय के लिए अदालत जाने का संकल्प

प्रकाश कुमार मांझी का कहना है कि आईजी साहब ने विवाद सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी. हम सभी इस वैज्ञानिक जांच के लिए पूरी तरह राजी हो गए हैं. स्वामित्व का सही पता लगाने के लिए यह सबसे उचित माध्यम है. हालांकि, अभी तक डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है. ग्रामीण एसपी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनका अनुसंधान निरंतर जारी है. हम अपनी भैंस पाने के लिए अदालत तक जाएंगे.

जांच से पीछे न हटने की घोषणा

प्रकाश मांझी ने साफ किया है कि वे इस कानूनी जांच से कदम पीछे नहीं हटाएंगे. पुलिस जब और जहां भी चाहे, इस भैंस की वैज्ञानिक जांच आसानी से करा सकती है. वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने पुनः दोहराया कि विवादित भैंस की असली मां उन्हीं के पास सुरक्षित मौजूद है. ऐसी स्थिति में दूसरे पक्ष का दावा क्या है और वे क्या कह रहे हैं, यह उनके लिए बिल्कुल भी जरूरी या मायने नहीं रखता है.

'जांच से नहीं हटेंगे पीछे'

सूरज यादव और उनकी पत्नी का कहना है कि यदि दूसरे पक्ष के पास मां है, तो हमारे पास भी मूल भैंस की बहन मौजूद है. हमारी मांग है कि जांच के दौरान दोनों ही पक्षों का सैंपल लिया जाना चाहिए. मुझे पूर्ण विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होने पर हमारा स्वामित्व का दावा बिल्कुल सही साबित होगा. हालांकि, अभी तक डीएनए टेस्ट शुरू नहीं हुआ है. ग्रामीण एसपी ने पहले टेस्ट न होने की बात कही थी, लेकिन हम जांच से पीछे नहीं हटेंगे.

राजनीतिक दबाव का आरोप

सूरज यादव ने बताया कि इस मामले में स्थानीय स्तर पर काफी राजनीति की जा रही है. दो बार गहन जांच के उपरांत ही पुलिस ने भैंस हमें वापस सौंपी थी और वर्तमान में यह हमारे ही स्वामित्व में है. हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है और नेताओं के भारी दबाव के कारण हम बुरी तरह परेशान हो चुके हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हम सच को साबित करने के लिए हर प्रकार के डीएनए टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

निष्पक्ष जांच की मांग

सूरज यादव का कहना है कि उन्होंने पुलिस से स्पष्ट कहा है कि प्रकाश मांझी के पास मौजूद पशु से जांच करा ली जाए. जब वह इस भैंस की मां है ही नहीं, तो डीएनए रिपोर्ट कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकती है. जांच होने पर सारी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी. दूसरा पक्ष दावा करता है कि हम इसे बांधकर रखते हैं, लेकिन हमारी भैंस दिनभर खुली घूमती है. यदि यह पराई होती, तो यहां से निश्चित ही भाग जाती.

"बस हमारी मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो क्योंकि इस मामले में राजनीति भी हो रही है. हमें दो-दो बार जांच करने के बाद भैंस वापस मिली है और अभी मेरे ही स्वामित्व में यह भैंस है. हम तो कहेंगे कि हमारे साथ यह जबरदस्ती हो रही है. नेताओं के दबाव में हम परेशान हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हैं."- सूरज यादव

सूरज यादव पर एससी-एसटी के तहत केस

भैंस के इस अनोखे विवाद को लेकर सूरज यादव पर एससी-एसटी कानून के तहत केस भी दर्ज करा दिया गया है, जिसे वे पूरी तरह अनुचित बताते हैं. इस बीच, मामले की वैज्ञानिक गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है. अनुसंधान टीम द्वारा इस अनूठे परीक्षण की बारीकियों को समझने के लिए पटना के वेटरनरी साइंस कॉलेज के विशेषज्ञों से भी संपर्क किया गया है, ताकि सैंपल लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके.

IG विकास वैभव का आधिकारिक बयान

इस संबंध में मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि यह पूरा मामला अतरी थाना क्षेत्र का है. यहां दो पक्षों के बीच भैंस के स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद प्रकाश में आया था. इस पूरे प्रकरण में एससी-एसटी एक्ट के तहत एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है. आईजी के आधिकारिक आदेश पर ही इस पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच कराई जा रही.

बटाई और भटकाव के विरोधाभासी दावे

आईजी के अनुसार, पीड़ित मांझी जी का कहना है कि भैंस उनकी है और वे इसे बटाई पर लेकर आए थे. बगल के गांव के गवाहों से इस बात को पूरी तरह सत्यापित किया जा सकता है. वहीं, यादव जी का पक्ष है कि भैंस उनकी है और वह भटककर मांझी के घर चली गई थी. तलाश के दौरान जब उन्होंने भैंस को वहां देखा, तो वापस लाने की कोशिश की, जिससे यह नया कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया.

वैज्ञानिक जांच से सुलझेगी स्वामित्व की गुत्थी

आईजी के अनुसार, इस पूरे मामले में भैंस के वास्तविक स्वामित्व पर स्पष्टता तभी आ सकती है, जब यह पूरी तरह प्रमाणित हो जाए कि यह भैंस असल में कहां से आई थी. इसका सटीक सत्यापन करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा पशु की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यानी मनोवैज्ञानिक व्यवहार की जांच भी की जा सकती है. हालांकि, यदि पूर्ण रूप से पुख्ता और फुलप्रूफ वैज्ञानिक जांच करनी है, तो डीएनए टेस्ट ही एकमात्र सबसे विश्वसनीय उपाय हो सकता है.

"एक पार्टी प्रकाश मांझी का कहना है कि जहां से बटाई पर लेकर आए थे उसकी मां वहां पर मौजूद है.उससे सैंपल लिया जाएगा. दूसरे पक्ष सूरज यादव का कहना है कि उसकी बहन उनके पास है तो उस की बहन का भी सैंपल लिया जाएगा और जो मूल भैंस है उसका भी सैंपल लिया जाएगा. तीनों सैंपल को मिलान करते हुए जो उसके रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी."- विकास वैभव,मगध रेंज के आईजी

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मगध रेंज के आईजी विकास वैभव (ETV Bharat)

सैंपल कलेक्शन के लिए कॉलेज से संपर्क

इसी वैज्ञानिक सत्यता को आधार बनाने के लिए उन्होंने मामले में डीएनए टेस्ट कराने का कड़ा निर्देश जारी किया है. परीक्षण के लिए आवश्यक बायोलॉजिकल सैंपल सुरक्षित रूप से कलेक्ट करने के उद्देश्य से पटना के प्रतिष्ठित वेटरनरी साइंस कॉलेज के विशेषज्ञों से भी संपर्क साधा गया है. विशेषज्ञों की मदद से सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इस अनोखे विवाद में आगे की उचित कानूनी और वैज्ञानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

तीनों सैंपलों के मिलान की योजना

आईजी विकास वैभव ने स्पष्ट किया कि पहली पार्टी प्रकाश मांझी का दावा है कि जहां से वे भैंस बटाई पर लाए थे, वहां उसकी मां मौजूद है. अतः उस मां का सैंपल लिया जाएगा. वहीं, दूसरे पक्ष सूरज यादव का कहना है कि भैंस की बहन उनके पास है, इसलिए उसका भी सैंपल लिया जाएगा. इसके बाद मूल भैंस का सैंपल लेकर, इन तीनों सैंपलों का आपस में मिलान किया जाएगा और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की राह

जब आईजी से पूछा गया कि यदि तीनों सैंपल आपस में मिल जाते हैं, तो स्वामित्व का फैसला कैसे होगा? इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति थोड़ी मुश्किल पैदा करेगी और हमें आगे और गहन जांच करनी होगी. हालांकि, यह बाद का विषय है. सबसे पहले डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना और उसकी रिपोर्ट प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता है. रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इस दिशा में कोई अगला कदम उठाएगी.

अधिकारी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण

जिला पशुपालन अधिकारी डॉ. सुनील कुमार राय ने इस मामले पर स्पष्ट राय दी है. उनका कहना है कि डीएनए टेस्ट कभी भी मालिक और भैंस के बीच नहीं किया जा सकता है. डीएनए परीक्षण केवल पशु की अपने खुद के परिवार से पहचान कराने के लिए ही तकनीकी रूप से संभव होता है. भैंस का उसकी मां से डीएनए टेस्ट तो हो सकता है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति का मालिकाना हक कैसे तय होगा, यह समझना मुश्किल है.

विभागीय व्यवस्था और पुलिस अनुसंधान

डॉ. सुनील कुमार राय के अनुसार, उनके पशुपालन विभाग में मालिकाना हक तय करने के लिए ऐसी किसी जांच की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. हालांकि, यह पूरी तरह से पुलिस अनुसंधान का विषय है. पुलिस किन विशेष परिस्थितियों और कानूनी आधार पर इसकी जांच करा रही है, यह केवल पुलिस प्रशासन ही बता पाएगा. यह बिल्कुल सच है कि पशु के बच्चों, मां या भाई-बहन से डीएनए मैच हो सकता है, पर स्वामित्व साबित करना कठिन है.

दावों के टकराव से बढ़ी उलझन

गया के जिला पशुपालन अधिकारी डॉ. सुनील कुमार राय का कहना है कि पुलिस शायद इस अनूठे टेस्ट के माध्यम से कोई वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हो. लेकिन यह भी तभी संभव हो पाएगा, जब वास्तविकता में स्वामित्व के दावे वाली उस मूल भैंस का कोई भी सच्चा पारिवारिक सदस्य किसी एक पक्ष के पास मौजूद हो. यहां तो दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि उनके पास उसके वंशज हैं.

जांच की सीमाओं पर खड़े सवाल

डॉ. राय के अनुसार, ऐसी विपरीत स्थिति में इस डीएनए टेस्ट से वास्तविक स्वामित्व का पता लगाना बेहद मुश्किल है. अगर वाकई मूल भैंस की मां और बहन दोनों अलग-अलग जगहों पर मौजूद हैं, तो फिर यह मामला वैज्ञानिक रूप से बहुत जटिल हो जाएगा. इसके बाद यह विवाद पूरी तरह से पुलिस के पारंपरिक अनुसंधान और कानूनी गवाहों की जांच का मामला बनकर रह जाएगा, जहां वैज्ञानिक तकनीक की भी एक सीमा होगी.

इयर टैगिंग से मिल सकता था समाधान

गया के जिला पशुपालन अधिकारी डॉ. सुनील कुमार राय कहते हैं कि उनकी जानकारी में आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जहां पशु के मालिकाना हक के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया हो. इस नए मामले में अब पुलिस अपनी स्तर से अनुसंधान करेगी. पुलिस प्रशासन को हमारे विभाग की ओर से जांच में जो भी तकनीकी सहायता या जरूरत होगी, उसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा. डीएनए टेस्ट वेटरनरी कॉलेज या किसी अन्य रिसर्च सेंटर पर कराया जा सकता.

"यहां तो दोनों पक्षों की ओर से दावा किया जा रहा है कि दोनों के पास उसके वंशज हैं, तो फिर स्वामित्व का इस टेस्ट पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अगर वाकई मूल भैंस के दोनों जगहों पर मां और बहन है तो फिर ये मुश्किल मामला है. यह पूरी तरह पुलिस के अनुसंधान का मामला हो जाएगा."- डॉ सुनील कुमार राय, जिला पशुपालन अधिकारी, गया

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डॉ सुनील कुमार राय, जिला पशुपालन अधिकारी, गया (ETV Bharat)

लापरवाही और जांच का नया विषय

डॉ. राय ने बताया कि पशुओं की पहचान के लिए इयर टैगिंग की जाती है. यदि भैंस का टैग मौजूद होता, तो उसके आधार पर वास्तविक स्वामित्व का तुरंत पता चल जाता, क्योंकि उसमें सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है. जिले में अब तक 6 लाख से अधिक पशुओं की इयर टैगिंग हो चुकी है. टीकाकरण के समय यह टैगिंग अनिवार्य रूप से होती है. उन लोगों ने इयर टैगिंग क्यों नहीं कराई, यह अब पुलिस जांच का एक गंभीर विषय है.

"जिले में 6 लाख से अधिक पशुओं का इयर टैगिंग हुआ है. जब-जब टीकाकरण होता है तब तक इयर टैगिंग होती है. उन लोगों ने इयर टैगिंग क्यों नहीं कराई यह तो जांच का विषय है. लेकिन अगर इयर टैगिंग होती तो आसानी से सारी जानकारी मिल जाती."- डॉ सुनील कुमार राय, जिला पशुपालन अधिकारी, गया

रोजगार पर पड़ा गंभीर असर

भैंस का यह अनोखा मामला भले ही अब पूरी तरह से वैज्ञानिक डीएनए टेस्ट पर निर्भर हो चुका है, लेकिन दोनों पक्ष फिलहाल कानूनी दांव-पेंच में बुरी तरह उलझे हुए हैं. इस निरंतर जारी कानूनी खींचतान की वजह से प्रकाश मांझी और सूरज यादव, दोनों का दैनिक कामकाज और रोजगार बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है. दोनों पक्षों का कहना है कि वे इस विवाद के कारण मानसिक रूप से भी बेहद परेशान चल रहे हैं.

आर्थिक नुकसान और बढ़ती चिंताएं

सूरज यादव दिल्ली में रहकर मजदूरी का कार्य करते हैं. वे पिछले महीने ही गांव आए थे, लेकिन अब इस भैंस प्रकरण के कारण वापस काम पर नहीं जा पा रहे हैं. उनके ऊपर आपराधिक केस भी दर्ज हो चुका है और पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर है, जिससे वे आर्थिक नुकसान को लेकर बेहद चिंतित हैं. दूसरी तरफ, प्रकाश मांझी भी एक मजदूर हैं और इस मामले में लगातार दौड़-भाग करने के कारण मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं.

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