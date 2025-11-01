ETV Bharat / bharat

8 बार लगातार MLA बने, इसबार जीत मिली तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे प्रेम कुमार

डॉ. प्रेम कुमार ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: सरताज गया: बिहार चुनाव 2025 में इसबार कई ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं, जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं. इसमें सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले विधायक प्रेम कुमार का नाम शामिल है. प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा सीट से 8 बार जीत दर्ज कर चुके हैं. 1990 के बाद से 2020 तक इन्हें लागातार जीत मिलती रही. ऐसे में बिहार चुनाव 2025 में सफलता मिलती है तो 9वीं बार विधायक बनने वाले कैंडिडेट हो जाएंगे. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में प्रेम कुमार ने कहा कि वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे. 35 सालों से भाजपा का कब्जा: गया नगर विधानसभा सीट पर पिछले 35 सालों से भाजपा का कब्जा है. 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ जन सुराज के सामने इस गढ़ को तोड़ने की चुनौती है. यहां अभी चुनावी प्रचार के दौरान के समीकरण को देखते हुए कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है. ये इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों के नतीजों के अनुसार भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट देखी गई है. प्रेम कुमार से बातचीत (ETV Bharat) प्रेम कुमार कहते हैं कि "भाजपा के इकलौते नेता हैं, जिन्होंने 8 बार लगातार जीत हासिल की है. उनकी तिलस्म को तोड़ने में महागठबंधन समेत कई अन्य दल भी नाकाम रहे हैं. 2015 के महागठबंधन की लहर में उनका ये किला अभेद्य रहा है." गिनीज बुक रिकॉर्ड: डॉ प्रेम कुमार 1990 में पहली बार विधायक बने थे तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. हर चुनाव में भाजपा में उनका कद बढ़ाता चला गया. 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तब से वो बिहार सरकार में किसी ना किसी विभाग में मंत्री रहे हैं. हालांकि कई बार उनके विरुद्ध एंटी इनकंबेंसी की लहर भी रही, लेकिन फिर भी उस परस्थिति में भाजपा का तिलिस्म उनके लिए काम आया. प्रेम कुमार कहते हैं कि "गयाजी से 9वीं बार जीत कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे. 8 बार गयाजी की जनता ने भरोसा जताया है." भाजपा में अकेले 8 बार जितने वाले नेता: प्रेम कुमार कहते हैं कि वो भाजपा में अकेले एक मात्र ऐसे नेता हैं, जिसने इतनी बार बिना कभी हारे चुनाव जीते हैं. देश में उन की बराबरी के तीन और नेता हैं, जिन्होंने लगातार 8 चुनाव जीते हैं. वो अपने विरुद्ध लोगों की नाराजगी को आशीर्वाद बताते हैं. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) "लोकतंत्र में सब को अपनी बात कहने का हक है. चुनाव के समय सभी लोग साथ थे. 9वीं बार भी साथ होंगे. जनता ने भरोसा यहां की शांति व्यवस्था और विकास के लिए किया है." -प्रेम कुमार, बीजेपी प्रत्याशी, गया टाउन विधानसभा 1952 से अस्तित्व में गया टाउन सीट: इस सीट पर 1952 से 1985 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1990 में मंडल लहर के बाद पहली बार डॉ प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की. राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यहां समाज को बांटने की राजनीति तो आम दिनों में नहीं होती है. ये सनातन का केंद्र है. यहां सभी धर्म के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं. वोट पोलराइज का फायदा: चुनाव के समय यहां विकास के मुद्दे, अगले पांच साल का विजन और कार्य योजनाओं को कराने की घोषणा, पिछले पांच सालों के कार्यों की रिपोर्ट देने के बजाए जात धर्म के नाम पर राजनीति होती है. उसी पर वोट मांगे जाते हैं. वोट पोलराइज होने के कारण एक पार्टी के प्रत्याशी को लाभ होता है. चुनाव में यहां अंतिम समय में माहौल बदल जाता है. प्रेम कुमार का व्यक्तित्व और जातीय समीकरण: असल में प्रेम कुमार का जातीय आधार भी मजबूत है. वो जिस समाज से आते हैं, उनकी संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 हजार से अधिक बताई जाती है. इसके अलावा वैश्य समाज का भी लगभग 30 हजार से अधिक वोट है. इसी तरह कायस्थ समाज का भी 30 हजार से अधिक वोट है. इसके साथ भाजपा के कोर वोटर भी उनके साथ होते हैं, जिनकी एक बड़ी संख्या है. जन सुराज से हो सकता है हानि: हालांकि पिछले 2 चुनावों से इस समीकरण पर भी महागठबंधन को फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बार भाजपा और उसके प्रत्याशी डॉ प्रेम कुमार के लिए चुनावी राह थोड़ी मुश्किल हुई है. क्योंकि इस बार भाजपा के एक बड़े वोट बैंक वैश्य समाज को जन सुराज ने साधने का प्रयास किया है. जन सुराज ने भाजपा के पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है. हालांकि प्रेम कुमार कहते हैं कि 'जीत हमारी होगी.'