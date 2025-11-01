8 बार लगातार MLA बने, इसबार जीत मिली तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे प्रेम कुमार
गया टाउन विधानसभा से एनडीए उम्मीवार डॉ. प्रेम कुमार इसबार रिकॉर्ड बना सकते हैं. पेश है ईटीवी भारत से खास बातचीत..
Published : November 1, 2025 at 8:46 PM IST
रिपोर्ट: सरताज
गया: बिहार चुनाव 2025 में इसबार कई ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं, जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं. इसमें सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले विधायक प्रेम कुमार का नाम शामिल है. प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा सीट से 8 बार जीत दर्ज कर चुके हैं. 1990 के बाद से 2020 तक इन्हें लागातार जीत मिलती रही. ऐसे में बिहार चुनाव 2025 में सफलता मिलती है तो 9वीं बार विधायक बनने वाले कैंडिडेट हो जाएंगे. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में प्रेम कुमार ने कहा कि वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे.
35 सालों से भाजपा का कब्जा: गया नगर विधानसभा सीट पर पिछले 35 सालों से भाजपा का कब्जा है. 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ जन सुराज के सामने इस गढ़ को तोड़ने की चुनौती है. यहां अभी चुनावी प्रचार के दौरान के समीकरण को देखते हुए कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है. ये इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों के नतीजों के अनुसार भाजपा के वोट प्रतिशत में गिरावट देखी गई है.
प्रेम कुमार कहते हैं कि "भाजपा के इकलौते नेता हैं, जिन्होंने 8 बार लगातार जीत हासिल की है. उनकी तिलस्म को तोड़ने में महागठबंधन समेत कई अन्य दल भी नाकाम रहे हैं. 2015 के महागठबंधन की लहर में उनका ये किला अभेद्य रहा है."
गिनीज बुक रिकॉर्ड: डॉ प्रेम कुमार 1990 में पहली बार विधायक बने थे तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. हर चुनाव में भाजपा में उनका कद बढ़ाता चला गया. 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तब से वो बिहार सरकार में किसी ना किसी विभाग में मंत्री रहे हैं. हालांकि कई बार उनके विरुद्ध एंटी इनकंबेंसी की लहर भी रही, लेकिन फिर भी उस परस्थिति में भाजपा का तिलिस्म उनके लिए काम आया. प्रेम कुमार कहते हैं कि "गयाजी से 9वीं बार जीत कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे. 8 बार गयाजी की जनता ने भरोसा जताया है."
भाजपा में अकेले 8 बार जितने वाले नेता: प्रेम कुमार कहते हैं कि वो भाजपा में अकेले एक मात्र ऐसे नेता हैं, जिसने इतनी बार बिना कभी हारे चुनाव जीते हैं. देश में उन की बराबरी के तीन और नेता हैं, जिन्होंने लगातार 8 चुनाव जीते हैं. वो अपने विरुद्ध लोगों की नाराजगी को आशीर्वाद बताते हैं.
"लोकतंत्र में सब को अपनी बात कहने का हक है. चुनाव के समय सभी लोग साथ थे. 9वीं बार भी साथ होंगे. जनता ने भरोसा यहां की शांति व्यवस्था और विकास के लिए किया है." -प्रेम कुमार, बीजेपी प्रत्याशी, गया टाउन विधानसभा
1952 से अस्तित्व में गया टाउन सीट: इस सीट पर 1952 से 1985 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1990 में मंडल लहर के बाद पहली बार डॉ प्रेम कुमार ने जीत दर्ज की. राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यहां समाज को बांटने की राजनीति तो आम दिनों में नहीं होती है. ये सनातन का केंद्र है. यहां सभी धर्म के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं.
वोट पोलराइज का फायदा: चुनाव के समय यहां विकास के मुद्दे, अगले पांच साल का विजन और कार्य योजनाओं को कराने की घोषणा, पिछले पांच सालों के कार्यों की रिपोर्ट देने के बजाए जात धर्म के नाम पर राजनीति होती है. उसी पर वोट मांगे जाते हैं. वोट पोलराइज होने के कारण एक पार्टी के प्रत्याशी को लाभ होता है. चुनाव में यहां अंतिम समय में माहौल बदल जाता है.
प्रेम कुमार का व्यक्तित्व और जातीय समीकरण: असल में प्रेम कुमार का जातीय आधार भी मजबूत है. वो जिस समाज से आते हैं, उनकी संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30 हजार से अधिक बताई जाती है. इसके अलावा वैश्य समाज का भी लगभग 30 हजार से अधिक वोट है. इसी तरह कायस्थ समाज का भी 30 हजार से अधिक वोट है. इसके साथ भाजपा के कोर वोटर भी उनके साथ होते हैं, जिनकी एक बड़ी संख्या है.
जन सुराज से हो सकता है हानि: हालांकि पिछले 2 चुनावों से इस समीकरण पर भी महागठबंधन को फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बार भाजपा और उसके प्रत्याशी डॉ प्रेम कुमार के लिए चुनावी राह थोड़ी मुश्किल हुई है. क्योंकि इस बार भाजपा के एक बड़े वोट बैंक वैश्य समाज को जन सुराज ने साधने का प्रयास किया है. जन सुराज ने भाजपा के पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है. हालांकि प्रेम कुमार कहते हैं कि 'जीत हमारी होगी.'
कौन-कौन प्रत्याशी: गया टाउन सीट से बीजेपी से प्रेम कुमार के अलावे कांग्रेस से अखौरी ओंकार नाथ, जन सुराज से धीरेंद्र अग्रवाल, आम आदमी पार्टी से अनिल कुमार, बहुजन समाज पार्टी से रफ़ताली ख़ान कैंडिडेट हैं. पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही है, लेकिन इसबार जन सुराज के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है. हालांकि 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा.
11 नवंबर को वोटिंग: गया में दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. गया टाउन इस सीट पर अल्पसंख्यक समाज के करीब 80 हजार वोटर हैं. यहां 3 से 4 प्रतिशत वोट प्रेम कुमार के व्यक्तिगत संबंधों के कारण पड़ जाते हैं, हालांकि 95 प्रतिशत वोट महागठबंधन को ही मिलते हैं. इस बार जन सुराज भी मुस्लिम वोट पर ताल ठोक रहा है. धीरेंद्र अग्रवाल का दावा है कि मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलेगा. इसके अलावा भूमिहार राजपूत और दलित महादलित समुदाय का भी वोट है.
मंत्री के रूप में काम किए: प्रेम कुमार 8 बार विधायक बनने के साथ-साथ बिहार सरकार में लंबे समय तक अलग-अलग विभागों के मंत्री रहे हैं. प्रेम कुमार कहते हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने गया टाउन के लिए कई काम किए. शहर के गांधी मैदान से लेकर नगर निगम के क्षेत्र में हुए कार्यों को भी वो गिनवाते हैं. राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से हुए कार्य जैसे गया-डोभी-पटना फोर लेन सड़क, आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे, विष्णु कॉरिडोर के साथ शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कई काम किए.
"एनडीए की सरकार बनते ही तेज रफ्तार से विकास के कार्य जारी रहेंगे. गयाजी में मेट्रो की घोषणा के साथ गया जी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, नए भवनों के निर्माण भी कराये जाएंगे." -प्रेम कुमार, बीजेपी प्रत्याशी, गया टाउन विधानसभा
'विपक्ष की घोषणा पत्र चुनावी हथकंडा': प्रेम कुमार ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि एनडीए के घोषणा पत्र में जो कहा गया है, वह 100% सरकार बनने पर लागू होगा. जबकि यह राजद और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हर घर के लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, वह असल में अपने परिवार के लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं. इससे पहले भी बिहार में देखा गया है कि नौकरी के बदले लालू परिवार ने क्या-क्या किया है?.
गया जी का चुनावी इतिहास: देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की टिकट पर केशव प्रसाद 1952 में विधायक बने थे. साल 1957 में कांग्रेस के टिकट पर सरदार मोहन विधायक चुने गए थे, जबकि साल 1962 में निर्दलीय श्याम भारतवार विधायक बने थे. 1967 और 1969 के चुनाव में गोपाल मिश्र जनसंघ की टिकट पर विधायक बने, जबकि 1972 में युगल किशोर प्रसाद कांग्रेस की टिकट पर जीते थे.
1970 में सुशीला सहाय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बनीं थी. 1980 से 1985 में जयकुमार पालित विधायक बने थे. फिर इसके बाद भाजपा के प्रेम कुमार का दौर 1990 से जो शुरू हुआ वह अब तक जारी है. चुनाव 2055 में कामयाबी मिलती है तो सबसे ज्यादा बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बना लेंगे.
हरिनारायण सिंह 9 बार विधायक: हालांकि हरनौत विधानसभा सीट से हरिनारायण सिंह जदयू कोटे से 10वीं बार मैदान में हैं. हरिनारायण सिंह 1977, 1983, 1990, 2000, 2005 (फरवरी), 2005 (अक्टूबर), 2010, 2015 और 2020 में जीत दर्ज की है. प्रेम कुमार गया टाउन से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं.
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? : एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1955 में जुड़वा भाइयों नॉरिस और रॉस मैकविर्टर ने की थी. इसका उद्देश्य मानवीय और प्राकृतिक अविश्वसनीय उपलब्धियों को दस्तावेजीकरण करना है. यह बुक साल में एक बार प्रकाशित किया जाता है.
कैसे नाम दर्ज कराएं?: इसके लिए संस्थान के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है. वेबसाइट पर जाकर एक एकाउंट बनाना होता है. अपनी श्रेणी चुनने के बाद अप्लाई किया जाता है. अपने किए गए काम के बारे में फॉर्म भरना पड़ेगा.
कितना समय लगेगा?: संस्थान इसकी समीक्षा करेगा, जिसमें 12 से 15 सप्ताह लग सकते हैं. संस्थान साक्ष्य के तौर पर वीडियो, दस्तावेद या फिर गवाह की जानकारी मांग सकता है. इसकी जांच करने के बाद रिकॉर्ड सत्यापित होता है तो आवेदक का नाम अधिकारिक तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा.
