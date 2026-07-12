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बिहार में ई-रिक्शा चलाने वाला अचानक बना खरबपति, अकाउंट में आए 759 करोड़

तीन दिन के लिए टोटो चालक बना खरबपति ( ETV Bharat )

गया : दौलत.. जिसके पास जाए तो जो अच्छे-अच्छों का दिमाग घुमा दे! लेकिन गया के एक टोटो चालक के साथ जो हुआ, उसने तो बैंक वालों का भी कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग कर दिया. रोज सुबह मेहनत कर दो-चार सौ रुपये कमाने वाले एक शख्स के खाते में कुबेर का ऐसा खजाना बरसा कि वो सीधे अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गया. तीन दिन के लिए टोटो चालक बना खरबपति : वृद्धा पेंशन के 1100 रुपये का इंतजार कर रहे टोटो ड्राइवर को जब मोबाइल पर बैलेंस दिखा, तो वो नंबर के आगे कितने जीरो लगे हैं उसे भी गिन नहीं पाया. सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा पेंशन पाने वाले शिवकुमार पटेल सालों से टोटो जलाकर परिवार का पालन पोषण करते रहे. लेकिन एक दिन उनके साथ बैंक वालों ने ऐसी फिरकी ली कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो पुलिस के पास जाएं या बैंक से मदद मांगे. तीन दिन के लिए टोटो चालक बना खरबपति (ETV Bharat) वृद्धा पेंशन निकालने गए तो बैलेंस देखकर चौंके : एक झटके में शिवकुमार पटेल के खाते में 759 करोड़ क्रेडिट हो गए. मामला गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मोहल्ले का है. शनिवार को वह बागेश्वरी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी केंद्र पहुंचे और आधार के माध्यम से 1000 रुपये की पेंशन निकाली. निकासी के तुरंत बाद उनके मोबाइल पर बैंक का मैसेज आया. जब उन्होंने बैलेंस देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.