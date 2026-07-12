बिहार में ई-रिक्शा चलाने वाला अचानक बना खरबपति, अकाउंट में आए 759 करोड़
गया में टोटो चालक के खाते में वृद्धा-पेंशन निकालने के बाद 7 अरब से ज्यादा बैलेंस दिखा. पढ़ें पूरी खबर-
Published : July 12, 2026 at 5:15 PM IST
गया : दौलत.. जिसके पास जाए तो जो अच्छे-अच्छों का दिमाग घुमा दे! लेकिन गया के एक टोटो चालक के साथ जो हुआ, उसने तो बैंक वालों का भी कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग कर दिया. रोज सुबह मेहनत कर दो-चार सौ रुपये कमाने वाले एक शख्स के खाते में कुबेर का ऐसा खजाना बरसा कि वो सीधे अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गया.
तीन दिन के लिए टोटो चालक बना खरबपति : वृद्धा पेंशन के 1100 रुपये का इंतजार कर रहे टोटो ड्राइवर को जब मोबाइल पर बैलेंस दिखा, तो वो नंबर के आगे कितने जीरो लगे हैं उसे भी गिन नहीं पाया. सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा पेंशन पाने वाले शिवकुमार पटेल सालों से टोटो जलाकर परिवार का पालन पोषण करते रहे. लेकिन एक दिन उनके साथ बैंक वालों ने ऐसी फिरकी ली कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो पुलिस के पास जाएं या बैंक से मदद मांगे.
वृद्धा पेंशन निकालने गए तो बैलेंस देखकर चौंके : एक झटके में शिवकुमार पटेल के खाते में 759 करोड़ क्रेडिट हो गए. मामला गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मोहल्ले का है. शनिवार को वह बागेश्वरी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी केंद्र पहुंचे और आधार के माध्यम से 1000 रुपये की पेंशन निकाली. निकासी के तुरंत बाद उनके मोबाइल पर बैंक का मैसेज आया. जब उन्होंने बैलेंस देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
सीएसपी संचालक भी रह गया दंग : शिवकुमार ने जब सीएसपी संचालक को बैलेंस दिखाया तो वह भी हैरान रह गया. खाते में 7,596,951,951.16 रुपये (करीब 7 अरब 60 करोड़ रुपये) का बैलेंस दिखाई दे रहा था. कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई.
बैंक मैनेजर ने दी लेनदेन नहीं करने की सलाह : घबराए शिवकुमार पटेल ने तुरंत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक से फोन पर संपर्क किया. बैंक मैनेजर ने उन्हें किसी भी तरह का लेनदेन नहीं करने और मोबाइल या खाते से जुड़ी किसी भी जानकारी से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी.
सोमवार का बेसब्री से इंतजार : बैंकों में दूसरे शनिवार की छुट्टी थी और अगले दिन रविवार था. जिस वजह से अभी भी शिवकुमार बिहार के खरबपतियों की लिस्ट में शुमार हैं. उनको डर इस बात का है कि उनके खाते में इतनी बड़ी रकम आई कहां से, किस सोर्स से डाली गई. कहीं उन्हें लेने के देने न पड़ जाएं.
"इतने रुपए बैलेंस देखकर मेरे होश उड़ गए. मेरे अकाउंट में करीब 1100 रुपए बैलेंस था लेकिन 759 करोड़ की रकम देखकर हम सभी चौंक गए. अब हम सोमवार का इंतजार कर रहे हैं कि कब बैंक खुले और इस रकम के बारे में पता चल सके"- शिवकुमार, टोटो चालक
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