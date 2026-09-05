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जिन बच्चों को सुधारना था इम्पॉसिबल! सरकारी शिक्षिका ने सुरों के जादू से बदल डाली उनकी दुनिया

"मैंने मना किया कि मुझे नींबू नहीं चाहिए. मैंने उससे पूछा बाबू तुम कौन हो? तब वह मेरी कविता की पंक्ति पढ़ने लगा 'पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से..' तब मैंने उसे पहचान लिया और मेरी आंखों में आंसू आने लगे. उसने कहा कि मैडम मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं यह तो आपको मालूम है. मुझे नौकरी नहीं मिल सकती थी इसलिए मैंने अपना रोजगार कर लिया है और मैं इसे बहुत खुश हूं पूरे परिवार को मैं चला रहा हूं." - सुधा मिश्रा, शिक्षिका

सुधा को देखते ही प्रणाम करने पहुंचा पुराना छात्र : एक बाल बंदी को याद करते हुए सुधा कहती हैं कि मैं तो नाम नहीं ले सकती उस बाल बंदी का, अब तो वो 20 साल का हो गया है. वो एक दिन मुझे गया कि सब्जी मंडी में नींबू बेचते हुए मिला. मैने उसे पहचाना नहीं लेकिन उसने मुझे देख कर पहचान लिया और वो अपनी दुकान से उठकर मेरे पास आया और पैर छू कर प्रणाम किया. मेरे थैले में नींबू रखने लगा.

सुधा मिश्रा अपनी एक कविता के सकारात्मक प्रभाव के अनुभव का जिक्र करते हुए कहती हैं कि मैं खुश हूं कि मां सरस्वती मेरे शब्दों में वास करती हैं. जिससे समाज से भटके हुए ये बाल बंदी सही मार्गो पर आसानी से चलने लगते हैं. मैंने एक जघन्य अपराध करने वाले बाल बंदी की दास्तान सुनकर क्लास में ही एक कविता लिखी थी. उस कविता की पंक्ति ये थी "डरना नहीं है किसी के पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से, बस यही पहली लड़ाई जितनी है अपने आप से, वो कहती हैं कि इस पंक्ति के द्वारा बाल बंदी का जीवन ऐसा बदला की मानो उसने कभी बुराई का रास्ता अपनाया ही नहीं हो.

"जब मैं अगस्त 2022 में यहां प्रतिनियुक्ति पर आई थी, तो मन में अलग बेचैनी थी. फिर मैंने अपनी कविताओं को ही इन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए इस्तेमाल किया. मैं बच्चों को एक कविता हमेशा सुनाती हूं कि "त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां बन जाती हैं वरदान, मानव सदा अपूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते हैं भगवान" .- सुधा मिश्रा, शिक्षिका

सुधा मिश्रा की हर दिन की यही रूटीन है कि वो बच्चों को भजन कविता या फिर किसी प्रोत्साहित करने वाली गीतों से बच्चों की कक्षा शुरू करती हैं. उन्होने कहा कि ऐसा करने से बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है. बच्चे जो भी मन में परेशानियां लेकर यहां आते हैं, वह धीरे-धीरे भूल जाते हैं और शिक्षा के माहौल में ढल जाते हैं.उन्हें अपनेपन का अनुभव होता है. अच्छे बुरे का फर्क समझ में आने लगता है.बुराई के रास्ते को छोड़ने के लिए संकल्पित होने लगते हैं.

दरअसल सुधा मिश्रा का पढ़ाने का जो अंदाज है वो बेहद खास है. अपनी कविताओं के माध्यम से खास अंदाज में क्लास लेने के कारण ही उन्हें 2022 में रिमांड होम में भेज दिया गया था. बाल संरक्षण इकाई को ऐसे टीचर की आवश्यकता थी. तब जिला शिक्षा विभाग ने बिना देरी किए सुधा मिश्रा का नाम दे दिया था.

सुधा के पति महेश कुमार मिश्रा सिविल कोर्ट में नाजिर के पद पर हैं, जबकि सुधा जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र डुमरिया प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय पिपरा की हिंदी शिक्षिका हैं. लेकिन वर्तमान में वह पर्यवेक्षण गृह में प्रतिनियुक्ति पर हैं. यहां उनकी प्रतिनियुक्ति की भी कहानी दिलचस्प है.

सुधा अपनी क्लास में हिंदी के अक्षर के साथ-साथ कविता भजन और गीता के सार को सुरों के रूप में पिरो कर गाती हैं. सुधा की आवाज इतनी मधुर है कि उनकी जुबान से अदा होने वाले शब्द बाल बंदियों के मन तक सीधे पहुंचते हैं, जिससे उन्हें मानवता, नैतिकता का पाठ भी समझ में आने लगता है. वो उनकी क्लास में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अपने आपराधिक कृत्य को भूलने लगते हैं. सुधा मिश्रा ऐसी शिक्षा देने के कारण विभाग की भी आंखों का तारा बन चुकी हैं.

"जब पहली बार मुझे यहां प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा था, तब मैं बेहद परेशान थी. लगता था कि उन बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी जो जघन्य अपराध करके यहां तक पहुंचे हैं. कई महीनों तक चिंतित रही लेकिन तभी कविताओं ने मार्गदर्शन प्रदान किया. मुझे समझ में आया कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक बच्चा भी सही मार्ग पर चला गया तो मेरी शिक्षा और प्रयास सार्थक हो जाएगी. "- सुधा मिश्रा, शिक्षिका

ईटीवी भारत ने सुधा मिश्रा से बाल बंदियों को पढ़ाने और उनके पढ़ाने के खास अंदाज पर विशेष बातचीत की है. सुधा मिश्रा ईटीवी भारत से बात करते हुए कहती हैं कि सामान्य बच्चों को पढ़ाने और बाल बंदियों को पढ़ाने के अनुभव में बड़ा अंतर होता है. सामान्य बच्चों को अक्षर और विषय के ज्ञान की आवश्यकता होती है जबकि इन बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ बुराइयों से दूर रखने के लिए सकारात्मक ज्ञान भी देने पड़ते हैं.

जब इन बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षण गृह में रखा जाता है, तो प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि उनके भीतर सकारात्मक बदलाव लाया जाए. इसके लिए केवल किताबी शिक्षा ही काफी नहीं है, बल्कि उनके व्यावहारिक जीवन में अच्छे विचारों को घोलना जरूरी होता है. गया जी के पर्यवेक्षण गृह में बंद बच्चों के जीवन में सकारात्मकता का यही रंग भरने का काम पिछले 5 सालों से शिक्षिका सुधा मिश्रा बखूबी कर रही हैं.

पर्यवेक्षण गृह में केवल मामूली गलती करने वाले बच्चे ही नहीं आते, बल्कि गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल बाल बंदी भी यहां पहुंचते हैं. ऐसे में इन भटके हुए बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखना और सही दिशा दिखाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है. वैसे तो कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन जब यही मासूम मन अपराध की ओर मुड़ जाता है, तो वे ऐसी हैरान कर देने वाली वारदातों को अंजाम दे देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती.

ये शिक्षिका हैं गया जी शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले की रहने वाली सुधा मिश्रा, जो अपनी कविताओं और भजन के माध्यम से पर्यवेक्षण गृह के बाल बंदियों के मन में सकारात्मक सोच जगाकर सही दिशा दिखा रही हैं. उनके पढ़ाने के खास अंदाज से पिछले 5 सालों में सैंकड़ों बाल बंदियों में सकारात्मक बदलाव भी आए हैं.

गया : कहा जाता है कि शब्द सिर्फ भाव व्यक्त नहीं करते, बल्कि बिगड़े रास्तों को संवारने और मंजिल तक पहुंचने की कई बार सीढ़ी भी बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही अनोखा और सराहनीय बदलाव बिहार की सरजमीं पर देखने को मिल रहा है, जहां सलाखों के पीछे बंद, राह से भटके बाल कैदियों की जिंदगी में एक महिला शिक्षक अपनी कविताओं के जरिए सकारात्मकता का नया सवेरा ला रही हैं. उनके इस निस्वार्थ प्रयास ने न सिर्फ इन बच्चों का दिल जीता है, बल्कि विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों को भी अपना मुरीद बना लिया है.

सुधा मिश्रा कहती हैं कि मुझे बचपन से ही गरीब बच्चों को पढ़ाने और कविता लिखने का शौक था. शादी से पहले निजी विद्यालय में एक टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाती थीं. मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं इसलिए ग्रेजुएशन के बाद ही उनकी शादी कर दी गई. शादी के बाद मेरी इच्छाओं का पति और उनके घर वालों ने पूरा ख्याल रखा. शादी के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएट और b.Ed की डिग्री प्राप्त की. फिर 2022 में शिक्षक परीक्षा पास करके टीचर बनी. इस दौरान मेरी कविता भी परवान चढ़ती रही. आज उसी कविताओं के माध्यम से मैं बच्चों में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करती हूं.

'तीनों रूप में हैं बेस्ट'- सुधा के पति

सुधा मिश्रा के पति महेश कुमार मिश्रा कहते हैं कि उनकी पत्नी तीनों रूप 'शिक्षक, कवित्री और पत्नी' में बेस्ट हैं. तीनों रूप को वह बेहद खूबसूरती के साथ निभाती हैं. उन्होंने खुद ही नहीं बल्कि पूरे परिवार ने सुधा का भरपूर साथ दिया है. जब यह किसी बात को लेकर परेशान होती हैं तब भी मैं खुद इनके लिए आगे रहता हूं.

उन्होंने आगे कहा कि कभी भी सुधा के कार्यों में रोक-टोक नहीं की गई. यही कारण है कि यह खुलकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने में जरा सा भी संकोच नहीं करती हैं. मुझे सुधा पर गर्व है कि इन्होंने खुद ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का भी नाम रोशन किया है.

पति महेश कुमार मिश्रा के साथ सुधा मिश्रा (ETV Bharat)

"यहां विपरीत परिस्थितियों में आए हुए बच्चे रहते हैं. यहां पढ़ाना बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन उनके (सुधा) पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है. आज खुशी मिलती है जब इनसे वही बच्चा मिलता है और अपने सही कार्यों, शिक्षा और अपने रोजगार के बारे में बताता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है. इनके प्रयास से बच्चा मुख्य धारा में लौट आया है."- महेश कुमार मिश्रा, सुधा मिश्रा के पति

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न अवार्ड से हो चुकी हैं सम्मानित

सुधा मिश्रा हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन तथा काव्य सृजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रतन की मानक उपाधि से सम्मानित हो चुकी हैं. पिछले साल 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नेपाल सरकार की एक संस्था के द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में उन्हें यह सम्मान दिया गया था.

इस प्रतियोगिता में पूरी दुनिया से लगभग 18000 कवियों एवं साहित्यकारों ने भाग लिया था, जिसमें सुधा मिश्रा की रचना को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था. इससे पूर्व उन्हें आदर्श शिक्षक रत्न सम्मान मिल चुका है. उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त साहित्य संस्थाओं, जिला प्रशासन गया एवं राज्य बिहार की विभिन्न संस्थाओं से भी सम्मान मिल चुका है.

सहयोगी शिक्षकों को भी पसंद है अंदाज

ऑब्जरवेशन होम के एक शिक्षक डॉ नीरज कुमार आजाद बताते हैं कि सुधा मिश्रा का जिले की प्रतिष्ठित शिक्षिकाओं में शुमार होता है. मैं सुधा मिश्रा के साथ 3 साल से यहां ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों को पढ़ा रहा हूं. इनका जो पढ़ाने का अंदाज है वह काफी प्रभावशाली है, जिससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

डॉ नीरज कुमार आजाद, शिक्षक ऑब्जरवेशन होम (ETV Bharat)

"यह जब भी बच्चों के सामने जाती हैं तब सकारात्मक दृष्टि के साथ उनके साथ पेश आती हैं. अपनी कविताओं के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती हैं. इनके मोटिवेशनल मैसेज से हम शिक्षक भी प्रभावित होते हैं."- डॉ नीरज कुमार आजाद, शिक्षक,ऑब्जरवेशन होम

4 रचनाओं में मिली शोहरत

सुधा मिश्रा ने वैसे तो कई कविताएं लिखी हैं, लेकिन चार कविताओं ने उन्हें ज्यादा शोहरत दी है जिसमें एक शिक्षा की महिमा से जुड़ी हुई कविता है. दूसरी बिहार के गौरवशाली इतिहास और सकारात्मक बदलाव पर आधारित है, जबकि एक कविता उन्होंने ऑब्जरवेशन के होम के बाल बंदियों के लिए लिखा है जो उन्हें सही दिशा दिखाती है. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य सम्मेलन और अन्य प्रोग्रामों में भी ऑन लाइन ऑफ लाइन भाग लेती हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

मनोरंजन के लिए बॉलीवुड के गाने भी गा देते हैं

सुधा मिश्रा बताती हैं कि कविताओं के अलावा वह बॉलीवुड और भोजपुरी के गाने भी गा लेती हैं. यहां ऑब्जर्वेशन होम में बच्चों के मनोरंजन के लिए के इन गानों को भी कभी कभार गा देती हैं, ताकि पढ़ाई से ये बच्चे दूर ना हों और ना ही उन्हें ये बोझ लगे बल्कि वो मन से पढ़ें.

अधिकारी भी करते हैं प्रशंसा

नितेश कुमार बाल संरक्षण पदाधिकारी सह ऑब्जर्वेशन होम गया के प्रभारी अधीक्षक कहते हैं कि यहां ऑब्जरवेशन होम में कुल पांच टीचर हैं जिनमें चार महिला टीचर हैं. इनमें दो टीचर जिनमें एक विशेष रूप से सुधा मिश्रा मैडम राष्ट्रगान , राष्ट्रगीत के अलावा अपनी कविताओं और गायन की शैली से बच्चों को नई-नई चीज़ सिखाने का प्रयास करती हैं.

"यहां पर बच्चों को शिक्षा के अलावा उन्हें हुनर से भी प्रशिक्षित किया जाता है. कई सुधारात्मक प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है. कृषि विभाग, पशुपालन विभाग की ओर से यहां पर बच्चों को प्रशिक्षण भी दिया गया था. आपदा प्रबंधन को लेकर भी बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है.इनके सही डेवलपमेंट के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है."- नितेश कुमार, अधीक्षक प्रभारी, ऑब्जर्वेशन होम, गया

नितेश कुमार, अधीक्षक प्रभारी, ऑब्जर्वेशन होम गया (ETV Bharat)

महिला टीचरों के लिए कई चैलेंज

नितेश कुमार बताते हैं, महिला शिक्षकों के लिए ऑब्जर्वेशन होम (बाल सुधार गृह) में बच्चों को पढ़ाना और सुधारना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां समाज से भटके हुए बच्चे आते हैं. सरकार द्वारा स्थापित इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना और उनमें सुधार लाना है. शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होती है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय उनकी दैनिक दिनचर्या और जमानत पर निर्णय लेता है.

"मैंने मैडम की कविताएं भी सुनी हैं और उसके प्रभाव को भी देखा है. इस बार 15 अगस्त को कई सारे न्यायाधीश आए थे, उनके सामने मैडम ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गया और साथ ही अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी. इनकी आवाज सुनकर सभी जजों ने उनकी खूब प्रशंसा की थी. उनके पढ़ाने के अंदाज को भी अधिकारी प्रशंसा कर चुके हैं."- नितेश कुमार, अधीक्षक प्रभारी, ऑब्जर्वेशन होम, गया

3 कैटेगरी में बांट कर दी जाती है शिक्षा

जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अभय कुमार कहते हैं कि टीचर सुधा मिश्रा समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं. यहां पर्यवेक्षण गृह में बच्चों की शिक्षा के लिए क्लास अलग-अलग कैटेगरी में विभाजित की गई है. वैसे बच्चे जो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनकी अलग कैटेगरी है.

उसके अलावा वैसे जो साक्षर हैं, लेकिन किसी कारण शिक्षा में अध्यनरत नहीं थे, उन्हें अलग पढ़ाया जाता है, जबकि एक थर्ड कैटेगरी है, इसमें वो बच्चे जो नियमित रूप से विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे. लेकिन वह आपराधिक घटनाओं के कारण यहां ऑब्जर्वेशन होम में आ गए हैं. उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है. यहां शिक्षा विभाग के अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से भी शिक्षकों का पदस्थापन है, जो बच्चों को शिक्षित करने में लगे हैं.

"जो बच्चे साक्षर हैं जैसे के नौवीं दसवीं ग्यारहवीं के बच्चे होते हैं उन्हें एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है. उनके परीक्षाओं के लिए भी समय-समय पर उनके विद्यालयों से संपर्क कर उनके फार्म आदि भरवा दिए जाते हैं. जिला बाल गृह में सुधा मिश्रा के अलावा डॉ नीरज कुमार, रजनी कुमारी, तबस्सुम परवीन, मिथिलेश कुमार के अलावा योग शिक्षक भी है. इसके अलावा अन्य कर्मी भी हैं जो बच्चों को शिक्षित करते हैं. सुधा मिश्रा का अंदाज सभी को पसंद है."- अभय कुमार, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई

अभय कुमार, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (ETV Bharat)

27 पर्यवेक्षण गृह संचालित

बिहार में लगभग 27 जिले में पर्यवेक्षण गृह संचालित हैं, जहां अपराध करने वाले बच्चों को रखकर उनके व्यवहार में सुधारात्मक बदलाव लाया जाता है. गया ऑब्जरवेशन होम में पहले मगध के कई जिले के यहां किशोरों को रखा जाता था, अब अन्य जिलों में गृह के निर्माण से यहां गया में सिर्फ गया और औरंगाबाद जिले के बाल बंदियों को सुधारने के लिए रखा जाता है. संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अभी लगभग 130 बाल बंदी रह रहे हैं.

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