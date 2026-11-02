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कभी जिस नक्सली से लोग खाते थे खौफ, आज हैं एक बड़ी पार्टी के नेता

गया : " माओवादियों की विचारधारा अच्छी थी, लेकिन उसके लोग सही काम नहीं कर रहे थे. इसलिए मैंने अपने परिवार के कहने पर दूरी बना ली. 2018 में नक्सलवाद से पूरी तरह अलग हो गया. मुख्यधारा में लौटने में दिक्कत आई, लेकिन वर्तमान में सब ठीक हो गया है. मैं आज की जिंदगी से बहुत खुश हूं. " यह कहना है नक्सली से नेता बने गया के गुरारू प्रखंड के डीहा गांव के रहने वाले सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी का.

सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी तब नक्सलियों के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे. 1990 के दशक के अंत से इस नाम का खौफ इतना बढ़ा था कि उसके डर से लोग अपने घर बार छोड़ कर पलायन करने लगे थे, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है.

2019 में राजनीति में एंट्री (ETV Bharat)

2019 में राजनीति में एंट्री

साल 2019 में सुधीर कुमार वर्मा पूर्व नक्सली सब जोनल कमांडर की राजनीति में एंट्री हुई थी. 2019 में उन्होंने जाप पार्टी का दामन थामा था. 2020 में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से जाप पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था. उन्हें लगभग 10 हजार वोट मिले थे.

BJP के सक्रिय नेता

2020 में गरुआ विधानसभा सीट से राजद के प्रत्याशी विनय यादव ने जीत दर्ज की थी और सुधीर कुमार वर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा. 2020 से 2024 तक वो जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे. 2024 में वो भाजपा में शामिल हुए थे. भाजपा में वो किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं.

"नक्सलवाद में तब गया था जब नक्सली संगठन चरम पर था. एक तरह से नक्सलियों के लिए 1995 से 2010 के आसपास का समय गोल्डन समय था. उसी गोल्डन समय में भाकपा माओवादी के सिद्धांतों के खिलाफ लड़कर अलग भी हुए. हालांकि मुझे इस बात को समझने में काफी समय लग गया कि हिंसा का दायरा छोटा होता है, लेकिन शांति की प्रक्रिया बड़ी प्रभावशाली होती है."- सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी, पूर्व नक्सली सह बीजेपी नेता

सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी (ETV Bharat)

पति को मुख्यधारा में लाने के लिए बनीं मुखिया

बीजेपी नेता सुधीर कुमार वर्मा की पत्नी डीहा गांव से दो बार से मुखिया हैं, जबकि एक बेटा डॉक्टर और दूसरा स्थानीय राजनीति में सक्रिय है. पत्नी सुनीता देवी बताती हैं कि पति को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए ही उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा था और जीत के बाद पति को समाज के साथ जोड़ने के काम में कामयाबी मिली.

हर वक्त लगा रहता था डर- सुनीता देवी

पत्नी सुनीता देवी कहती है कि जब कोई बुरे रास्ते पर जाता है तब उसे मुख्यधारा से जुड़ना आसान नहीं होता. जबतक मेरे पति नक्सलवाद से जुड़े रहे, हर लम्हा मेरी चिंताओं के साथ उन्हें वापस लाने की कोशिशों में गुजरा है. जब कहीं किसी घटना या पुलिस की कार्रवाई के बारे में सुनती थी तो दिल धड़कने लगता था.

"हर समय जीवन डर और खौफ के साए में बीतता था. दिल में कई तरह के ख्याल आते थे. तब मोबाइल का भी दौर नहीं था कि किसी से खबर ले लेते. जब ये महीनों बाद छुप छुपाकर आते तो मन को शांति मिलती थी. हमने इन्हें वापस लाने के लिए सारे प्रयास किए. लेकिन मुख्यधारा से जोड़ने में 21 साल का लंबा समय लग गया."-सुनीता देवी, सुधीर कुमार वर्मा के पति

विनोद मरांडी की पत्नी और बेटा (ETV Bharat)

उपलब्धि माना जाता था नक्सली बनना

सुनीता कहती हैं कि तब वो दौर था जब ये नक्सली बने थे तो लोग बड़ी उपलब्धि मानते थे, क्योंकि युवा बड़ी संख्या में नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे थे. कारण जो भी हो लेकिन नक्सलियों को बढ़ाने में समाज का भी हाथ रहा है. कोई प्रताड़ना से गया तो कोई शौक से भी नक्सलवाद में शामिल हुआ.

मुखिया सुनीता आगे कहती हैं कि जब तक घर पर पुलिस नहीं पहुंची तब तक तो नक्सली होने से दबदबे का एहसास होता था, लेकिन जब पुलिस आई तो लगा कि नहीं मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है. अगर पति एनकाउंटर में मारे गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने अपनी जवानी इसी चिंता में गुजारी है. कभी बच्चों से तो कभी उनके दोस्तों से घर वापसी की उन्हें कसम दिलाती रही.

एक दलदल से निकले और दूसरे में फंसे

वो कहती हैं कि सात आठ सालों बाद 2004 में पति मरांडी ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को तो छोड़ दिया, लेकिन एक दलदल से निकल कर दूसरे दलदल में फंस गए. तब मेरी चिंता, फिक्र और अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि भाकपा माओवादी जैसे बड़े आपराधिक संगठन से एक अलग लड़ाई इन्होंने ले ली थी.

"एक तरफ पुलिस खोज रही थी तो दूसरी तरफ भाकपा माओवादी संगठन खोज रहा था. पुलिस से तो इतना भरोसा था कि पुलिस पकड़ कर जेल भेज सकती है, लेकिन नक्सलियों के हाथ लगते तो वो तो हत्या ही कर देते."-सुनीता देवी, सुधीर कुमार वर्मा के पति

90 के दशक में नाम से कांपते थे लोग (ETV Bharat)

नक्सली चोर का कहते थे बेटा

मरांडी के बेटा मंटू मरांडी कहते हैं कि पिता के नक्सली बनने से परिवार ने कठिन परिश्रम किया है. वो कहते हैं कि आज भी याद है जब लोग हम लोगों को नक्सली चोर का बेटा कहते थे, तब पीड़ा होती थी कि इसमें हमारा क्या कसूर है?

"अगर पिता के साथ गलत नहीं होता तो वो क्यों मुख्यधारा से भटकते. हमें तो कई महीनों तक ये भी नहीं पता था कि पापा नक्सलवाद में चले गए हैं. क्योंकि हम लोगों की उस समय 8-9 साल की उम्र रही होगी."- मंटू मरांडी, विनोद मरांडी का बेटा

लेवी वसूलने से लेकर पूरा खर्च देखने का था जिम्मा

दरअसल बिहार झारखंड के कई इलाके प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के आधार वाले इलाके होते थे.नक्सलियों की कथित समानांतर सरकार चला करती थी. उस समानांतर सरकार चलाने वाले नक्सलियों के विनोद मरांडी ना सिर्फ हिस्सा थे बल्कि नक्सलियों के पूरे लेवी और खर्च से लेकर सभी चीजों के बही खातों को भी देखते थे.

कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़

चूंकि विनोद इंटर पास थे, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी का लेखा जोखा भी देखना होता था. विनोद मरांडी कहते हैं कि मैं नक्सलियों के लड़ाकू दस्ते की भी कमान संभालता था.बिहार से लेकर झारखंड तक के कई क्षेत्रों में पुलिस के साथ मेरी मुठभेड़ भी हुई थी.

'वर्तमान में मैं राजनीतिक दल का सदस्य'

उन्होंने पुराने दिनों को याद कर कहा कि कई नक्सली हमलों में मैं शामिल रहा हूं, लेकिन वो मेरा अतीत था. आज वर्तमान में मैं एक राजनीतिक दल में सक्रिय सदस्य हूं. पूरी तरह पिछले 8 सालों से मुख्यधारा से जुड़ा हूं. अब तो नक्सलवाद ही खत्म हो गया है.

"मैं तो 2004 में ही भाकपा माओवादी संगठन को छोड़कर उनसे लड़ने के लिए अलग समूह बना लिया था, हालांकि वह भी मेरी एक बड़ी भूल थी. इसलिए अभी भी जो लोग मुख्यधारा से भटके हुए हैं, मैं उनसे बस यही अपील करता हूं कि वह लौट आएं. वो जिंदगी भी क्या जिसमें सकून नहीं हो, शांति में परिवार के साथ जिंदगी व्यतीत करने का आनंद ही अलग होता है."- सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी, पूर्व नक्सली सह बीजेपी नेता

1997 से लाल आतंक की शुरुआत

बात साल 1997 की है. तब मरांडी इंटर पास कर गांव में ही किराना दुकान चलाते थे. ये वो दौरा था जब शायद ही कोई ऐसे गांव हों जिसने किसी वक्त नक्सलियों की मदद ना की हो. मजबूरी में ही सही कभी खाना देकर तो कभी पनाह देकर मदद की थी.

क्यों नक्सलियों का दिया साथ?

तब गुरारू प्रखंड का भी पूरा इलाका घोर नक्सल प्रभाव वाले इलाके में हो गया था. उस दौर में मरांडी ने अपना व्यापार शुरू किया था. जब वो व्यापार कर रहे थे तब नक्सलियों की गतिविधियों से खुश नहीं रहा करते थे. लेकिन फिर क्या अचानक हुआ कि उसी नक्सलवाद की तरफ मरांडी को जाना पड़ा?

इस पर मरांडी खुद कहते हैं कि इसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं. जिनमें खुद वो एक व्यक्ति हैं जबकि दूसरा व्यक्ति उनकी दुकान का मालिक था. मैं तो व्यापार में लगा था, उस समय नक्सलियों की घटनाओं की निंदा भी किया करता था. लेकिन तभी एक दिन मकान मालिक से किराए को लेकर जबरदस्त झगड़ा हो गया.

उन्होंने आगे कहा कि विवाद इतना बढ़ा कि मकान मालिक से बदला लेने के लिए प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया. आज मैं अपने अतीत को भुला चुका हूं लेकिन उस को झुठला भी नहीं सकता, यही मेरी हकीकत भी है कि मैं नक्सली संगठन में रहा हूं.

"मकान मालिक से बदले का ऐसा जनून सवार था कि साल 1997 में नक्सलियों की बंदूक उठा ली. यहीं से मुख्यधारा से भटक कर नक्सली बनने का सफर शुरू होता है."- सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी, पूर्व नक्सली सह बीजेपी नेता