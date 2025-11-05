ETV Bharat / bharat

नए चेहरे..बदली रणनीति..खुला मुकाबला, क्या शेरघाटी में NDA को 'बाहरी' उम्मीदवार से होगा नुकसान?

दोनों गठबंधन को हो सकता है नुकसान : इस क्षेत्र में राजद के प्रत्याशी प्रमोद कुमार वर्मा के लिए एएमआईएम के प्रत्याशी शाने अली खान मुसलमानों के बीच में प्रभाव डाल सकते हैं. इसी तरह राजद के बागी नेता भगत यादव राजद प्रत्याशी को ही नुकसान दे सकते हैं. ये दोनों प्रत्याशी एमवाई समीकरण को तोड़ सकते हैं. जिस से सीधे तौर पर राजद प्रत्याशी को नुकसान होगा. जबकि जन सुराज के प्रत्याशी पवन किशोर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. हालांकि पवन किशोर जिस जाति से आते हैं वो एनडीए का पारंपरिक वोट बैंक समझा जाता है. इसके अलावा एनडीए के प्रत्याशी बाहरी हैं, ऐसी स्थिति में एनडीए को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

शेरघाटी में 'स्थानीय' बनाम 'बाहरी' : पूरे विधानसभा क्षेत्र में 'स्थानीय' बनाम 'बाहरी' मुद्दा एक बड़े वर्ग में हावी है. इस वर्ग में एनडीए समर्पित वोटर भी शामिल हैं, जबकि अन्य मजबूत प्रत्याशियों को स्थानीय होने से वोटरों में असमंजस की भी स्थिति है. हालांकि भाजपा के जिला अध्यक्ष चिंटू सिंह इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ''यहां एनडीए के नाम पर वोट पड़ेगा. उनकी स्थिति प्रति दिन ठीक हो रही है, जो नाराज भी हैं तो वो समय पर साथ आ रहे हैं.''

एनडीए के लिए बाहरी प्रत्याशी पड़ सकता है भारी : स्थानीय नौरंगी प्रसाद कहते हैं कि शेरघाटी विधानसभा महागठबंधन के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसका कारण लोजपा प्रत्याशी उदय सिंह का बाहरी होना है, जबकि राजद प्रत्याशी प्रमोद कुमार वर्मा और जन सुराज के प्रत्याशी पवन किशोर स्थानीय हैं. लोजपा रामविलास के प्रत्याशी उदय कुमार सिंह शेरघाटी से लगभग 120 किलोमीटर दूर बारुण डीहरी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं.

राजद ने बदला प्रत्याशी : शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में राजद का विधायक है, लेकिन वर्तमान विधायक मंजू अग्रवाल की एंटी इनकंबेंसी के कारण 2025 के विधानसभा के लिए राजद की ओर से प्रत्याशी बदला गया है. इस बार भी राजद ने वैश्य समाज से आने वाले प्रमोद वर्मा को टिकट दिया है. वहीं, एनडीए के खाते में ये सीट लोजपा रामविलास के पास गई है. यहां से लोजपा के प्रत्याशी उदय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है. जबकि जन सुराज ने पवन किशोर को प्रत्याशी बनाया है. इसी तरह AIMIM ने शान-ए-अली खान को प्रत्याशी बनाया है. जबकि निर्दलीय रूप में राजद के बागी नेता भगत यादव भी प्रत्याशी हैं. जिसकी वजह से यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है.

3 चुनावों में महागठबंधन का प्रभाव : गया जिले के शेरघाटी विधानसभा का राजनीतिक इतिहास तो 1952 से है, लेकिन 1977 के बाद से इस विधानसभा का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में विलय हो गया था. 2008 में फिर से शेरघाटी को विधानसभा बनाया गया था. 2008 के बाद से अब तक यहां तीन बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. 2010 और 2015 में जदयू के प्रत्याशी विनोद यादव ने जीत दर्ज की थी. वो पहली बार में ही बिहार सरकार में मंत्री बने थे, जबकि 2020 में राजद की प्रत्याशी मंजू अग्रवाल की जीत हुई थी. हालांकि, जदयू ने 2015 में तब चुनाव जीता था जब वो महागठबंधन में थी. अगर ऐसे में देखा जाए तो यहां महागठबंधन हावी रहा है. 2010 के चुनाव में जदयू ने तब यह सीट जीती थी, जब महागठबंधन की पार्टियों खासकर कांग्रेस और राजद अलग-अलग लड़े थे.

बदल गया शेरघाटी का समीकरण : महागठबंधन के लिए बागी और एआईएमआईएम कैंडिडेट चुनौती बने हुए हैं, तो वहीं NDA के लिए 'बाहरी' प्रत्याशी स्थानीय लोगों की नाराजगी का सामना कर रहा है. इस क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की कमी की चर्चा के साथ एनडीए के लिए बाहरी प्रत्याशी का भी मुद्दा स्थानीय लोगों में हावी है. 5 से 10 प्रतिशत वोटर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, जो अंतिम समय निर्णय ले सकते हैं. ये वोट ही निर्णायक साबित हो सकते हैं. अभी तक की परस्थिति में राजद के बागी प्रत्याशी, जन सुराज और एआईएमआईएम तीनों मिलकर दोनों गठबंधन के लिए त्रिकोणात्मक टक्कर देने की स्थिति बना चुके हैं.

गया : बिहार के गया की शेरघाटी विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प मोड़ ले चुका है. यहां 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होने हैं. शेरघाटी विधानसभा की सीट ऐसी है जहां 'बाहरी' और 'बागी' खेला बिगाड़ते दिख रहे हैं. दोनों कारणों से मतों में डेंट पड़ना तय है. इसका नुकसान किसे होगा इसका अंदाजा 14 नवंबर को नतीजों के दिन ही चलेगा. लेकिन स्थानीय आधार पर नुकसान का अंदेशा काफी चौंकाने वाला है.

''ना AIMIM का असर मुस्लिम समाज पर है और ना ही निर्दलीय प्रत्याशी भगत यादव का यादव मतदाताओं में प्रभाव है. भगत जी के रिश्तेदार सिर्फ उनके साथ घूम रहे हैं, जो मुंह पर उनका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वह भी तेजस्वी यादव के साथ हैं. सीधा सीधी देख रहे हैं कि हमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है. सरकार बदलनी है, प्रमोद कुमार हमारी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है, उसे राजद ने टिकट दिया है, सभी लोग एक साथ हैं. उनकी जाति के लोग भी साथ हैं और जमीनी हकीकत राजद प्रत्याशी के पक्ष में है.''- शिव व्रत यादव, आरजेडी नेता

मतदाताओं में उत्साह नहीं : शेरघाटी विधानसभा में चुनावी प्रचार तो सभी प्रत्याशियों की ओर से जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लेकिन यहां ग्राउंड रिपोर्ट में पता चलता है कि लोगों में चुनाव को लेकर इस बार उत्साह नहीं है. 5 से 10 प्रतिशत वोटर अभी भी खामोश हैं.

''जिस तरह से आम लोग प्रत्याशी को लेकर उत्साहित होते हैं, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है. एनडीए के कोर वोटर भी वेट एंड वॉच में हैं. हालांकि ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं बल्कि हर पार्टी की वही स्थिति है.''- प्रदीप भारद्वाज,स्थानीय पत्रकार

शेरघाटी में 4 प्रत्याशी मजबूत : यहां शेरघाटी में जन सुराज और AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं. जन सुराज के प्रत्याशी पवन किशोर सिंह स्थानीय हैं, जिनका क्षेत्र में अपना एक अलग प्रभाव रहा है. वह पिछले कई महीनों से जन सुराज में रह कर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. उधर, शान-ए-अली खान को AIMIM से टिकट मिला है. उनके समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ने खुद प्रचार किया है. राजद प्रत्याशी प्रमोद कुमार वर्मा भी शेरघाटी से हैं और राजद के सालों पुराने कार्यकर्ता हैं. इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी भगत यादव भी हैं, जो अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत रखते हैं.

शेरघाटी का जातीय समीकरण : शेरघाटी अभी भी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाका है. यहां के 90 प्रतिशत मतदाता गांव में रहते हैं. यह सामान्य सीट है, लेकिन अनुसूचित जातियों की भागीदारी लगभग 34 प्रतिशत बताई जाती है. यहां मुस्लिम आबादी लगभग 15 प्रतिशत है. शेरघाटी में कुल 287076 पंजीकृत मतदाता हैं. अगर संख्या में देखें तो सबसे बड़ी आबादी यादव वर्ग की है, अगर जातीय तौर पर वोटरों की संख्या देखें तो लगभग यादव मतदाता की संख्या 70000 है, इसी तरह दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, यहां मुस्लिम मतदाता की संख्या लगभग 55000 है.

कोइरी मतदाता की संख्या 14000 है, वैश्य समाज की संख्या लगभग 20000 बताई जाती है, राजपूत मतदाताओं की संख्या 10000, भूमिहार 3500, कायस्थ 1200, ब्राह्मण वोटर्स 3000 और मांझी मतदाता लगभग 40000, दास 12000, पासवान 12000, इसके अलावा अति पिछड़ा समाज भी बड़ी संख्या में है.

सत्ता पक्ष ने सिर्फ वादा किया : प्रदीप भारद्वाज कहते हैं कि वर्तमान में यहां ज्वलंत मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था है, इतने बड़े अनुमंडल में मात्र एक कॉलेज है, जबकि दूसरे बड़े मुद्दों में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होना है. शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से होकर नेशनल हाईवे 2 ' GT Road ' दिल्ली कोलकाता रांची सड़क गुजरी है. आए दिन ब्लैक स्पॉट पर हादसे होते रहे हैं लेकिन अच्छा अस्पताल और ट्रामा सेंटर न होने के चलते लोगों की मौत हो रही है.

''इस क्षेत्र में आमस प्रखंड से लेकर डोभी प्रखंड तक कई ब्लैक स्पॉट हैं जहां आए दिनों सड़क दुर्घटना होती है. यहां पर एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है, जहां पर घायलों को तत्काल भरती कराया जा सके. अनुमंडल अस्पताल की भी स्थिति ठीक नहीं है. इस वजह से सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मौत हो जाती है.''- प्रदीप भारद्वाज,स्थानीय पत्रकार

जिला बनाने की मांग नहीं हुई पूरी : आगे प्रदीप भारद्वाज कहते हैं कि 2010 में सालों बाद जब शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र बना तो यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने शेरघाटी को जिला बनाने की मांग को स्वीकृति प्रदान करने का ऐलान किया था, 30 सालों से यहां की ये मांग है. बड़े नेताओं ने सिर्फ चुनावी वादा किया. जब वो विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष के विरोध में धरना दिया, लेकिन सत्ता में रहते हुए वो खामोश हो गए.

बाहरी मुद्दा रहेगा हावी : भारद्वाज कहते हैं कि 5 सालों तक यहां पार्टी में रहकर लोग मेहनत करें, पार्टी को मजबूत करें, जब उनकी भागीदारी की जरूरत हो तब उस स्थिति में बाहर से अगर कोई प्रत्याशी आता है तो यह सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं बल्कि वहां के नेता और कार्यकर्ताओं के राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल हो जाता है. इसलिए अंदर खाने में यह भी है कि बाहरी होने के नाते लोजपा रामविलास के प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

'दोनों गठबंधन में बागी' : स्थानीय व्यक्ति भीष्म कुमार कहते हैं कि ''बागी दोनों गठबंधन में हैं. गठबंधन को दोनों नुकसान पहुंचा सकते हैं. अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो शेरघाटी विधानसभा का चुनाव त्रिकोणात्मक स्थिति में है, लेकिन अंतिम समय में हो सकता है कि इसमें परिवर्तन भी हो. अंतिम समय में वोटिंग पैटर्न दो गठबंधन के बीच में हो जाए. ऐसी स्थिति में यहां दोनों गठबंधन के बीच में फिर कांटे की टक्कर हो सकती है. दोनों गठबंधन का समीकरण यहां पर काम कर रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो साइलेंट है और वही वोट निर्णायक साबित होगा.''

