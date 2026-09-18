रूस के IYF 2026 में चमके बिहार के शैलेंद्र कुमार, वैश्विक मंच पर किया भारत का सफल प्रतिनिधित्व
बिहार के शैलेंद्र कुमार ने रूस के IYF 2026 में भारत का सफल प्रतिनिधित्व किया और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया. रिपोर्ट- रत्नेश
Published : September 18, 2026 at 9:45 AM IST
गया : बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव से निकले युवा सामाजिक कार्यकर्ता और NSS राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शैलेंद्र कुमार ने वैश्विक मंच पर भारत और बिहार का नाम रोशन किया है. शैलेंद्र ने रूस में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ (IYF) 2026 के मुख्य आयोजन में सफलतापूर्वक भागीदारी निभाई है. यह वैश्विक महोत्सव 11 से 17 सितंबर तक रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में संपन्न हुआ.
विभिन्न सत्रों में सक्रिय रूप से लिया हिस्सा
रूस में आयोजित IYF महोत्सव के दौरान शैलेंद्र कुमार ने विज्ञान- संस्कृति, प्रौद्योगिकी व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सत्रों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. साथ ही सामाजिक क्षेत्र मे ग्रामीण विकास-युवा नेतृत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपनी बात रखी. रूस में इस वैश्विक मंच पर उन्होंने भारत के गांवों में चल रहे सामाजिक पहलों को भी साझा करने का काम किया.
दुनिया के करीब 190 देशों के युवा शामिल हुए
इस अंतरराष्ट्रीय महाकुंभ में दुनिया के करीब 190 देशों के युवा प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जो अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. इतने बड़े वैश्विक मंच पर बिहार के गया जिले के खुखरी गांव जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश का प्रतिनिधित्व करना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. शैलेंद्र की यह यात्रा गांव की पगडंडियों से लेकर रूस के वैश्विक मंच तक की है, जो आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है.
अब रूस के पीटर्सबर्ग जाएगें शैलेन्द्र
येकातेरिनबर्ग में मुख्य आयोजन के सफल समापन के बाद, शैलेंद्र कुमार अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर हैं. वह 18 से 22 सितंबर तक सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इस दौरान उन्हें रूस के गांवों का दौरा करने, वहां के स्थानीय लोगों से मिलने और उनकी संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था व ग्रामीण जीवन को बेहद करीब से देखने और समझने का मौका मिलेगा.
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