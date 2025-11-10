ETV Bharat / bharat

इस बार उड़नखटोला नहीं.! गया नक्सल मुक्त हुआ तो पहली बार सड़क मार्ग से गई पोलिंग पार्टियां

''सभी आउट साइडर को जिला से बाहर जाने की सूचना पहले ही दी जा चुकी है. अगर अब कोई, जो जिले के बाहर के हैं, वो अगर पकड़े जाते हैं, तो उनके विरुद्ध करवाई होगी. शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारी की गई है. सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो.'' - आनंद कुमार, एसएसपी, गया

होटल, गेस्ट हाउस की चेकिंग : जिला में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला पुलिस की ओर से बाहरी लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस और अन्य जगहों पर ठहरने वाले स्थानों की जांच हो रही है.

जगह-जगह सुरक्षा के इंतजाम : निष्पक्ष और शांतिपूर्ण एवं सफल मतदान के लिए आई सुरक्षा बलों की टीम और जिला पुलिस सतर्क है. जिले के सभी सरहदी इलाकों को सील कर दिया गया है. पहले से 66 चेक पोस्ट चुनाव को लेकर बनाए गए थे, जहां पर गहन तलाशी अभियान जारी है. इस बार पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी की है. महिला मतदाओं की वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है.

''अब जिला नक्सल मुक्त हो चुका है, आवश्यकता नहीं थी, इसलिए गाड़ियों से रवाना किया गया, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है.'' - शशांक शुभंकर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM गया

पहली बार बिना हेलिकाप्टर के पहुंचे मतदान कर्मी : जिला में पहली बार इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में बिना हेलीकॉप्टर के मतदान कर्मी पहुंचे हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव में भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के छकरबंधा थाना क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पोलिंग कर्मी भेजे गए थे.

गया : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मी बूथों की ओर रवाना हो गए हैं. गया में 10 विधानसभा के लिए 10 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं जहां से मतदान कर्मी सुरक्षा के साथ चुनाव सामग्री लेकर रवाना हो गए. ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुई हैं.

रवाना होतीं पोलिंग पार्टियां (ETV Bharat)

पहले की घटनाओं पर नजर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि मतदान को लेकर तैयारी में कोई कमी नहीं है, जिला में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है. कंट्रोल रूम पर दो पालियों में कार्य हो रहा है. शिकायत से लेकर गड़बड़ी तक की रिपोर्ट, फीड बैक, पोलिंग पार्टी के पहुंचने की सूचना आदि ली जा रही है. जहां पर पहले चुनाव के दौरान हंगामा या फिर इस बार चुनावी प्रचार अभियान के दौरान घटनाएं घटी हैं, वहां पर भी कड़ी नजर है.

''सुरक्षा बल तैनात हैं. कहीं कोई कमी नहीं है. गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई होगी. प्रत्येक 10 मतदान केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहेगा, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.''- शशांक शुभंकर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM गया

'आदेश स्पष्ट है..' : डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कि वह लगातार क्षेत्र का भ्रमण करें और मतदान केंद्रों की तैयारी की निगरानी रखें. किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी से फीड बैक लिया जा रहा है. गश्ती बढ़ाई गई है. आज रात में भी पुलिस की निगरानी रहेगी. कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो टीम तत्काल वहां पर पहुंच कर अपना काम कर रही है.

अपनी बारी का इंतजार करते मतदानकर्मी (ETV Bharat)

3866 मतदान केंद्रों में 477 संवेदनशील : असल में जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र में कुल 3866 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इस में कई बूथ ऐसे हैं जहां पर बरसों बाद उसको अपनी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है. इनमें 477 बूथों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है.

सुबह 7 से 5 मतदान : मतदान का समय सुबह 7:00 से शाम 5:00 तक ही निर्धारित किया गया है , शेष सभी बूथों पर शाम 6:00 बजे तक वोटिंग होगी, उन्होंने बताया कि जिले में पिंक बूथों पर महिलाकर्मी पूरी जिम्मेदारी संभालेगी, जिले में 25 पिंक और 10 मॉडल बूथ बनाए गए हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी बूथ की संख्या 2 है.

EVM वितरण के वक्त की तस्वीर (ETV Bharat)

29 लाख से अधिक वोटर : जिले के दस विधानसभा के कुल 29 लाख 89 हजार 8 वोटर 125 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. कुल वोटरों की संख्या में पुरुष मतदाता की संख्या 1573527 है जबकि महिला वोटरों की संख्या 1416327 है. इसी तरह थर्ड जेंडर की संख्या 37 है.

महिला वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य : जिला पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में यह देखा गया है कि गया जिले में महिला मतदाता की वोटिंग प्रतिशत कम रहता है, महिला मतदाता प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्वीप टीम जिस में जीविका, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका शामिल हैं, उन्हें सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा गया है. उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य यह निर्णय भी लिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली स्वीप टीम को उनके क्षेत्र में महिला मतदाता टर्नआउट के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा.

पुरस्कृत होंगे ज्यादा मतदान वाले बूथ : इसके लिए पुरस्कार के श्रेणियों की भी घोषणा की गई है. इस में तीन तरह की श्रेणी है, प्लैटिनियम, गोल्डन श्रेणी और सिल्वर श्रेणी है. सभी का मापदंड भी निर्धारित किया गया है. प्लेटिनियम कैटगरी वह होगी जिन क्षेत्रों में महिला मतदाता का टर्न आउट दर 90% से अधिक हो. जबकि गोल्डन श्रेणी में जिन क्षेत्रों में महिला मतदाता की वोटिंग दर 80% से अधिक हो इसी तरह सिल्वर श्रेणी में महिला मतदाता की वोटिंग प्रतिशत 70 से 80% होना चाहिए.

