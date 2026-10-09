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अब QR कोड से जुड़ जाएंगे आपके पूर्वज.. गयाजी प्रशासन ने की ये अनोखी पहल

एक पेड़ पूर्वजों के नाम अभियान की शुरुआत ( ETV Bharat )

गया: मोक्ष भूमि गया जी में इस बार पितृपक्ष मेले में एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है. इसके तहत तीर्थयात्री अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त एक पेड़ लगा सकते हैं. यह अनूठा माध्यम पिंडदानियों को जीवन भर उनके पितरों की यादों से जोड़कर रख सकेगा. जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष वेबसाइट बनाई जा रही है. इसके जरिए तीर्थयात्री अपने लगाए गए पेड़ की स्थिति को हमेशा देख सकेंगे.

यह नई वैज्ञानिक और धार्मिक पहल तीर्थयात्रियों को अत्यंत भावुक कर रही है. पेड़ जहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अमूल्य योगदान देते हैं, वहीं सनातन परंपरा में आस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. गया जी आने वाले श्रद्धालु इस कार्य को अपने सांसारिक जीवन का एक श्रेष्ठ क्षण बता रहे हैं. इसके माध्यम से देश-विदेश के तीर्थयात्री इस पावन भूमि से सदैव जुड़े रहेंगे.

गांधी मैदान टेंट सिटी में पंजीकरण (ETV Bharat)

हैदराबाद की सीमा का अनुभव

हैदराबाद से अपने परिवार के साथ पिंडदान करने आईं सीमा ने इस योजना की सराहना की है. कर्मकांड के दौरान उन्हें पूर्वजों के नाम पर झाड़ यानी पेड़ लगाने की जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना पंजीकरण करवाया. सीमा ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर एक विशिष्ट कोड भेजा जाएगा. इस कोड की मदद से वे ऑनलाइन माध्यम से अपने पितरों की स्मृति में लगे वृक्ष को हमेशा देख सकेंगी.

"मैं अपने परिवार के साथ पूर्वजों -पितरों का पिंडदान करने के लिए गया जी आई हूं. पिंडदान के क्रम में पता चला, कि झाड़ (पेड़) लगा सकते हैं, जो कि मेरे पूर्वजों- पितरों के नाम पर होगा. हमें यह अच्छा लगा. जो मर जाते हैं, उनके नाम से पेड़ लगाएंगे. खुशी इस बात की है कि वेबसाइट से हम अपने उस पेड़ को देख सकेंगे, जो पूर्वजों के नाम पर लगाए हैं."- सीमा, हैदराबाद से आईं पिंडदानी

मुरली प्रसाद की पंजीकरण प्रक्रिया

हैदराबाद के ही एक अन्य पिंडदानी मुरली गांधी मैदान टेंट सिटी में बने विशेष शिविर में पहुंचे. वहां पंजीकरण कराने के बाद उन्हें एक कूपन के रूप में पीपी नंबर दिया गया. इसके बाद समिति के लोग वाहन के माध्यम से उन्हें सीधे पितृ वाटिका ले गए. मुरली ने वहां अपने पूर्वजों के नाम पर पौधा रोपा. वे भविष्य में व्हाट्सएप या कॉल द्वारा मिलने वाली वेबसाइट लिंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

पेड़ों की हिफाजत करेगा वन विभाग (ETV Bharat)

"पेड़-पौधा लगाना अच्छा लगता है. जमीन के लिए यह अच्छा है. अपने पूर्वजों के नाम से पेड़ लगा रहे हैं. पिंडदान कर दिया है. फोन पर पेड़ देख भी सकते हैं. इसके कारण बहुत खुशी हो रही है."- मुरली, हैदराबाद से आए पिंडदानी

विपिन बिहारी की प्रशासनिक भूमिका

पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत विपिन बिहारी जिला प्रशासन के निर्देश पर टेंट सिटी शिविर में वालंटियर के साथ काम कर रहे हैं. वे आने वाले श्रद्धालुओं को इस पुनीत कार्य के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते हैं. विपिन ने बताया कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पीपल और बरगद जैसे वृक्षों में पितरों का वास होता है. इसी कारण तीर्थयात्री पूरी श्रद्धा के साथ इन विशेष पौधों को पितृ वाटिका में लगा रहे हैं.

"मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं. पितृ वाटिका में तीर्थं यात्रियों द्वारा पेड़ लगाए जाने के शिविर में भाग लेने के लिए बुलाया गया है. अब तक 700 पेड़ लगाए गए हैं."- बिपिन बिहारी, पितृ वाटिका शिविर का संचालन करने वाले

डिजिटल तकनीक और स्मृति प्रतीक

पौधारोपण के समय वन विभाग के कर्मचारी कूपन नंबर नोट करते हैं और श्रद्धालुओं की तस्वीरें सुरक्षित रखते हैं. यह फोटो बाद में तैयार होने वाली आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. एक तीर्थयात्री अधिकतम तीन दिवंगत पूर्वजों के नाम एक पौधे से जोड़ सकता है. यह डिजिटल तकनीक पितरों की याद में एक स्थाई स्मृति प्रतीक बनेगी, जिसे दुनिया के किसी भी कोने से देखा जा सकेगा.