ETV Bharat / bharat

पितृपक्ष 2026: गया जी में पिंडदान की वो अनोखी परंपरा, जो दिलाती है पितरों को परम मोक्ष

गया जी में अक्षयवट वेदी पर पिंडदान ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत 25 सितंबर से होगी और आगामी 10 अक्टूबर तक चलेगा. पितृपक्ष मेले में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी पिंडदानी आते हैं. आज हम पिंडदान में एक अनोखी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आदिकाल से चली आ रही है. आजीववन फल त्यागने की ये परंपरा अपने आप में अनोखी है, जो सनातन धर्म के पिंडदान कर्मकांड में शामिल है.

जीवनभर के लिए एक फल त्यागने की शपथ

गया जी में पिंडदान के दौरान किसी एक पसंदीदा फल को त्यागने की अनोखी परंपरा है. यह प्रतिज्ञा मुख्य रूप से श्राद्ध के अंतिम दिन अक्षयवट वेदी पर ली जाती है. पितृपक्ष मेला 25 सितंबर से शुरू होगा और लाखों पिंडदानी गया जी पहुंचेंगे. इस दौरान पिंडदानी कर्मकांड के समय एक फल छोड़ने की शपथ लेने की सदियों पुरानी परंपरा दोहराएंगे.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की भीड़

गयाजी में यूं तो सालों भर पिंडदान होता है, किंतु पितृपक्ष मेले में तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ती है. पितृपक्ष मेले में पिंडदान करने लोग देश- विदेश के कोने-कोने से आते हैं. अपने पूर्वजों-पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर श्रद्धालुओं का काफी तादाद में गया जी आगमन होता है.

आदिकाल से चली आ रही है परंपरा

पिंडदान श्राद्ध कर्मकांड के दौरान पिंडदानी को एक फल के त्याग की शपथ ब्राह्मण द्वारा दिलाई जाती है. तीर्थव्रत सुधारिणी सभा इलाके 14 सैयां गयापाल समाज, गया जी के अध्यक्ष गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि यह परंपरा है और यह विधान भी है. यह वटवृक्ष की कथा है. यहां पिंडदानी जब आते हैं, तो अंत में अक्षयवट में पिंडदान का कर्मकांड किया जाता है. यहां पिंडदानी एक फल जीवन भर के लिए त्याग करते हैं.

"यह परंपरा है और यह विधान भी है. यह वटवृक्ष की कथा है. यहां पिंडदानी जब आते हैं, तो अंत में अक्षयवट में पिंडदान का कर्मकांड किया जाता है. यहां पिंडदानी एक फल जीवन भर के लिए त्याग करते हैं."- गजाधर लाल कटरियार, अध्यक्ष, गयापाल समाज

मनोरथ की पूर्ति से जुड़ी है आस्था

गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि पिंडदानी यहां एक फल का त्याग करते हैं और एक फल मांगते हैं. यह फल उनके मनोरथ पूर्ण करने से संबंधी होता है, जिसमें जिस पूर्वज के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान कर रहे हैं, वह सफल होने का आशीर्वाद मांगते हैं. इसी को लेकर एक फल का जीवन भर के लिए त्याग किया जाता है. पिंडदान के समय ही एक फल त्याग की शपथ ली जाती है और उस फल का नाम भी लिया जाता है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

ज्यादातर पिंडदानी शरीफा का करते हैं त्याग

अध्यक्ष के मुताबिक इस परंपरा का जिक्र पुराण शास्त्रों में भी है. एक फल त्यागने और एक फल मांगने, यानी पिंडदान सुफल की परंपरा से पूर्वज-पितर को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी बड़ी आस्था जुड़ी है. गजाधर लाल कटरियार के मुताबिक ज्यादातर पिंडदानी शरीफा यानी सीताफल का त्याग करते हैं. वैसे कोई भी फल का त्याग किया जा सकता है. यह हमारी निष्ठा से जुड़ा है. यह हमारी आस्था है.

बिना अक्षयवट के श्राद्ध पूर्ण नहीं

भारत सेवाश्रम संघ के पुजारी पीयूष पांडे अक्षयवट में पिंडदानियों को पिंडदान का कर्मकांड करवाते हैं. उन्होंने बताया कि बिना अक्षयवट के श्राद्ध पूर्ण नहीं होता है. इसलिए श्राद्ध करने पिंडदानी अक्षयवट को आना ही पड़ता है. कर्मकांड को पूरे विधि-विधान से करना होता है. इसमें अक्षयवट में एक परंपरा है कि जो भी पिंडदानी आते हैं, वह एक फल छोड़ने की शपथ लेते हैं, ताकि उनके पितरों को परम मोक्ष की प्राप्ति हो.