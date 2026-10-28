यहां बेजुबानों का संसार, 10 प्रजातियों के 500 से अधिक परिंदे.. कबूतरबाज अनवर रिजवान अहमद की कहानी
अनवर कबूतरों को शौक के लिए पालते हैं. वे दो बार गया चैंपियन व ऑल इंडिया चैंपियनशिप में स्टेट में इन्हें दूसरा स्थान मिला.रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 28, 2026 at 5:47 PM IST
गया: मानव सभ्यता में कबूतरों और इंसानों के बीच रिश्ते की कहानी परी-कथाओं और प्राचीन लोक कहानियों से प्रचलित है. ये रिश्ता तब से है जब सभ्यता का विकास भी सही तरीके से नहीं हुआ होगा. उस जमाने में जब ना पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे ना ही टेलीफोन और मोबाइल, तब संदेश पहुंचाने के लिए मनुष्य इन्हीं कबूतरों की मदद लिया करते थे.
मनुष्य का कबूतर प्रेम जग जाहिर
हम किताबों के कई किस्से कहानियों से लेकर अपने पूर्वजों से 'संदेशवाहक' कबूतरों के बारे में सुनते चले आ रहे हैं. राजा महाराजाओं के किस्से भी कबूतरों के 'संदेशवाहक भूमिका' से पटे पड़े हैं. मानव जीवन में कबूतर की अपनी भूमिका रही है. पुराने जमाने में मनुष्य का कबूतर प्रेम और उसकी उपयोगिता जग जाहिर है.
10 नस्लों के करीब सैंकड़ों कबूतरों का घर
ऐसे ही एक कबूतर प्रेमी हैं बिहार के गया स्थित मारूफगंज निवासी अनवर रिजवान अहमद, जिन्होंने 10 प्रजातियों के 500 से अधिक कबूतर पाल रखे हैं. इसमें देसी-विदेशी हर नस्ल के कबूतर मौजूद है. अनवर रिजवान के पास शाहजहांपुरी, बनारसी, इलाहाबादी, पाकिस्तानी समेत 10 नस्लों करीब सैंकड़ों कबूतर है.
कबूतरों के जरिए मिले कई पुरस्कार
खास बात ये है कि वे कबूतरों को व्यापार के लिए नहीं, बल्कि शौक के लिए पालते हैं. वे दो बार गया जिला चैंपियन रह चुके हैं. इसके अलावा ऑल इंडिया चैंपियनशिप में स्टेट में इन्हें दूसरा स्थान मिला. साथ ही इन्हें एशिया हाई फ्लाइंग पिजन क्लब के द्वारा उस्तादी का खिताब भी मिल चुका है.
समय से कबूतर पाल रहे हैं रिजवान
अनवर रिजवान का कबूतर प्रेम ऐसा कि इससे दूर नहीं रह सकते. लंबे समय से रिजवान कबूतर पाल रहे हैं. बचपन में ही ननिहाल से इन्होंने कबूतर लाया था. कई रंगों वाले कबूतर इनके पास देखने को मिल जाएगें. यह इनका बचपन से शौक है.
चार दशक बाद भी कबूतरों के प्रति वैसा ही प्रेम
अनवर रिजवान कहते हैं कि तकरीबन 13- 14 वर्ष की उम्र से कबूतर पालते आए हैं. आज मेरी उम्र 58 साल हो गई है. चार दशक बाद भी कबूतरों के प्रति वैसा ही प्रेम है, जो 13- 14 वर्ष की उम्र में हुआ करता था. कोई कबूतर बीमार पड़ जाए, तो परिवार के सदस्य की तरह उसकी देखभाल करते हैं.
फ्लैट के एक हिस्से में कबूतरों का निवास
अनवर रिजवान के फ्लैट के एक हिस्से में कबूतरों का निवास है. इनके पास रंग-बिरंगे कबूतर भी है. कबूतरों के बारे में ये कहा जाता है, कि एक बार जब वह अपना घर देख लेते हैं, तो वह जीवन भर उसे नहीं भूलते. अनवर रिजवान के कबूतर भी ऐसे ही है. यह रोज आसमान में बुलंदियों को छूते हैं और फिर समय से लौट भी आते हैं.
पीजन मैन के नाम से मशहूर है रिजवान
अनवर रिजवान कबूतरों के शौकीन है. वे कबूतरों को पालते हैं, किंतु कबूतरों को पालने के पीछे उनकी मंशा व्यावसायिक नहीं बल्कि प्रेम है. कबूतरों के प्रति बेपनाह प्रेम रखने के कारण इन्हें लोग पीजन मैन के नाम से जानते हैं. रिजवान के पास आज करीब 500 कबूतर हैं. पिछले 40 सालों से अधिक समय से उनका ज्यादा समय अपने कबूतर के साथ ही बीतता है.
सऊदी-पाकिस्तान से लेकर भारतीय नस्ल के हर कबूतर
अनवर रिजवान के पास सऊदी-पाकिस्तान से लेकर इंडिया के करीब-करीब हर नस्ल के कबूतर हैं. इनके पास सऊदी अरब की नस्ल का कमगर, टैडी, पाकिस्तानी नस्ल के कबूतर के अलावे भारतीय नस्ल के करीब हर कबूतर है. भारतीय नस्ल के कबूतरों में बनारसी, इलाहाबादी, शाहजहांपुरी समेत अन्य नस्लों के कबूतर रखे हैं. इसमें बेदरग, घागरे, नपटे, कामली, गिरेहबाज, अमरसरे के हरे-लाल कबूतर मौजूद हैं.
कबूतर को प्राचीन शैली से ही करते हैं ट्रेड
अनवर कबूतरों को प्राचीन शैली से ही ट्रेंड करते हैं. वे बताते हैं कि इनके पास हाई फ्लायर कबूतर ही है. वे कबूतरों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता के लायक बनाते हैं. उन्होंने बताया कि कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता के लिए कई क्लब है, जो जिला स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक होते हैं.
कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता में लेते हैं भाग
अनवर रिजवान के मुताबिक ऐसे कई क्लब गया में भी है, जहां स्थानीय तौर पर कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता होती है और वे हमेशा उसमें भाग लेते हैं. अनवर ने बताया कि पीजन क्लब में सदस्य भी होते हैं. हालांकि अब कबूतर उड़ाने के शौकीन कम रह गए हैं लेकिन, अनवर ने आज भी कबूतर उड़ाने की पुरानी परंपरा को बचा कर रखा हैं.
3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं कबूतर
अनवर कबूतरों को नियमित दाना खिलाते हैं, उन्हें उनका घर दिखाते हैं और अपने तरीके से ट्रेन करते हैं. वे बताते हैं कि ट्रेनिंग के लिए वे पहले कबूतरों को जाल से निकालते हैं, दाना देते हैं और फिर उन्हें उड़ाते हैं. इनके कबूतर भी ट्रेनिंग के अनुसार कई घंटों बाद आसमान में काफी ऊंचाई तक जाकर वापस फिर अपने घर को लौटते हैं. अनवर के मुताबिक ये कबूतर करीब 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते हैं.
प्रतियोगिता जीत चुके हैं अनवर रिजवान
अनवर रिजवान उर्फ अन्नू कबूतर उड़ाने की कई प्रतियोगिताओं को जीत चुके हैं. वे बताते हैं कि कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता भी आसान नहीं होती है. यह प्रतियोगिता घर से ही होती है, लेकिन इसके लिए मुंसिफ आते हैं. यह पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, कि कौन कबूतर कितना उड़ा, कैसे उड़ा और उसी के आधार पर मुंसिफ की रिपोर्ट के आधार पर जीत-हार तय होती है.
"कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता घर से ही होती है, लेकिन इसके लिए मुंसिफ आते हैं. यह पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, कि कौन कबूतर कितना उड़ा, कैसे उड़ा और उसी पर मुंसिफ की रिपोर्ट के आधार पर जीत-हार तय होती है." - अनवर रिजवान, कबूतर प्रेमी
15 प्रतियोगिता में दर्ज की जीत
अनवर रिजवान कई प्रतियोगिताओं को जीत चुके हैं. उन्होंने कबूतर उड़ाने की कम से कम 15 प्रतियोगिता में जीत हासिल की है. नेशनल स्तर पर हुए उस्तादी कप में अनवर रिजवान रनर अप रहे यानी कि सेकंड पायदान हासिल किया. वहीं बिहार-यूपी प्रतियोगिता में उन्होंने दो बार जीत की है. जिला स्तर पर भी उन्होंने कबूतर उड़ाने की कई प्रतियोगिताएं जीती है.
प्रतियोगिताओं से पहले अलग भोजन
अनवर कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता के दौरान कबूतरों में ताकत बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित भोजन से अलग खाना दिया जाता है. इस दौरान उन्हें बादाम, काजू, किशमिश, हलवा आदि दिया जाता है. वही नियमित भोजन में मोटे और महीन अनाज मिला कर कबूतरों को खिलाया जाता है.
कई अनाजों का मिश्रण
अनवर ने बताया कि कबूतरों को मोटे अनाज में रागी, चना, मकई, सरसों, तीसी, बाजरा दिया जाता है. वही महीन अनाज जैसे गेहूं-चावल भी देते हैं. वे कबूतरों को प्यूरीफायर का पानी पीने के लिए देते हैं. इस तरह रिजवान अपने इन कबूतरों पर काफी खर्च करते हैं. ये उनका कबूतर प्रेम ही है कि खर्च की बात पूछने पर वे हंसकर ये कहते हुए टाल देते हैं कि गिनने जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा.
बेटे की मौत के बाद कबूतर प्रेम ने संभाला
अनवर रिजवान के अनुसार उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई थी. बेटे की मौत के बाद वे टूट गए थे. कबूतरों से प्रेम ने ही उनकी जिंदगी बचा रखी है. वे कहते हैं कि कबूतर ही हमारा शौक है और यही मेरी जिंदगी है. आजीवन इनका साथ रहेगा. कबूतरों के प्रति प्रेम ने अनवर रिजवान के जीवन में आई सबसे बड़ी त्रासदी से उन्हें बाहर निकाल कर उनके जीवन को संभाला.
"मेरा बेटा 12- 13 वर्ष की उम्र का था, तब उसकी मौत बीमारी से हो गई. उसी की याद में मैं कबूतरों को खेलाता-उड़ाता रहता हूं और इन्हीं की बदौलत आज जिंदा हूं. आज मेरे पास 500 कबूतर हैं, जो हर नस्ल के हैं. इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान नस्ल का भी कबूतर है."- अनवर रिजवान, कबूतर प्रेमी
रिजवान की जुबानी, पूरी कहानी
कबूतर के शौक और प्रेम की कहानी बताते अनवर रिजवान नहीं थकते. यह बताते हैं, कि बचपन से ही कबूतर मेरा शौक रहे हैं. आज मेरी उम्र 58 साल है. यह शौक नौवीं कक्षा से यानी 13- 14 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ था और आज चार दशक बाद भी वह बरकरार है. मरते दम तक ये मेरा शौक रहेगा.
"बचपन से ही कबूतर मेरा शौक रहे हैं. आज मेरी उम्र 58 साल है. यह शौक नौवीं कक्षा से यानी 13- 14 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ था और आज चार दशक बाद भी वह बरकरार है. मरते दम तक ये मेरा शौक रहेगा." - अनवर रिजवान, कबूतर प्रेमी
कबूतर लाने कई राज्यों के चक्कर काटे
अनवर रिजवान बताते हैं कि यह हमारा शौक बचपन में तब शुरू हुआ था, जब ननिहाल से कुछ कबूतर लेकर घर आया था. तब उतनी समझ नहीं थी इसलिए सभी कबूतर जंगली निकले. रिजवान के मुताबिक तब तक कबूतरों के प्रति हमारा लगाव हो चुका था, तो कम उम्र में ही कबूतर लाने यूपी, बनारस, लखनऊ, कानपुर जाने लगा. कुछ लोगों ने भी हमें कबूतर गिफ्ट किया.
कबूतर का नशा जीवन भर नहीं उतरता
अनवर रिजवान कहते हैं कि एक बार शराब का नशा तो छूट सकता है. किंतु कबूतर का नशा जीवन भर नहीं उतरता. इनसे इतनी मोहब्बत और प्यार इस कदर हो जाता है, कि यह छूट नहीं सकता. जब ये बीमार पड़ते हैं, तो दवा भी देते हैं. इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है. एक-एक कबूतर हमारे परिवार की तरह हैं. जब भी आसमान में उड़ते हैं, तो उन्हें दूरबीन से देखना पड़ता है.
व्यवसाय नहीं कूबतर प्रेम
अनवर रिजवान ने बताया कि जिला स्तर से लेकर राज्य और ऑल इंडिया स्तर में कबूतर उड़ाने का क्लब होता है. क्लब से क्लब की उड़ान होती है. हमारे पास हाई फ्लायर की कामली गिरेहबाज कबूतर भी हैं. एक घटना का जिक्र करते हुए वे बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, कि कबूतर उड़ान को निकले, लेकिन लौटे नहीं, क्योंकि आंधी तूफान आ गई थी. फिर भी मुझे विश्वास था, वे लौटेगें. फिर जब आंधी तूफान थमा तो कई घंटे बाद कुछ कबूतर लौटे, फिर दूसरे दिन और कबूतर लौट गए.
"नर कबूतर और मादा कबूतर दोनों को अलग-अलग रखता हूं. कबूतर बेचता नहीं, खाता भी नहीं है. अगर कभी पता लगा कि किसी ने मांगा था और फिर उसने मार कर खा लिया, तो उससे जीवन भर बात भी नहीं करता हूं. सिर्फ इनसे प्रेम के खातिर ही मैं इन्हें पालता हूं."- अनवर रिजवान, कबूतर प्रेमी
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