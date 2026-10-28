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यहां बेजुबानों का संसार, 10 प्रजातियों के 500 से अधिक परिंदे.. कबूतरबाज अनवर रिजवान अहमद की कहानी

गया के अनवर रिजवान अहमद का कबूतर प्रेम ( ETV Bharat )

गया: मानव सभ्यता में कबूतरों और इंसानों के बीच रिश्ते की कहानी परी-कथाओं और प्राचीन लोक कहानियों से प्रचलित है. ये रिश्ता तब से है जब सभ्यता का विकास भी सही तरीके से नहीं हुआ होगा. उस जमाने में जब ना पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे ना ही टेलीफोन और मोबाइल, तब संदेश पहुंचाने के लिए मनुष्य इन्हीं कबूतरों की मदद लिया करते थे.

मनुष्य का कबूतर प्रेम जग जाहिर