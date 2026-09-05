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देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, 35 महिला अफसर भी शामिल..पासिंग आउट परेड में दिखा शौर्य

देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गयाजी के अफसर प्रशिक्षण अकादमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद देश को 253 सैन्य अधिकारी मिले. शार्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पुरुष के 218 और 35 महिला कोर्स की दूसरी पासिंग आउट परेड के बाद नवीनतम सैन्य अधिकारी बनकर भारतीय सेना में शामिल हुए हैं.

देश को मिले 253 जांबाज सैन्य अफसर

परेड के समीक्षा अधिकारी 29वीं पासिंग आउट परेड में वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ले वान हुआंग परेड के समीक्षा अधिकारी थे. इस पासिंग आउट परेड में 218 पुरुष ऑफिसर कैडेट और 35 महिला ऑफिसर कैडेट शामिल हुए.