देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, 35 महिला अफसर भी शामिल..पासिंग आउट परेड में दिखा शौर्य
देश को मिले 253 सैन्य अधिकारी, 35 महिला अफसर भी शामिल.. पासिंग आउट परेड में दिखा शौर्य
Published : September 5, 2026 at 8:19 AM IST
गया: बिहार के गयाजी के अफसर प्रशिक्षण अकादमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद देश को 253 सैन्य अधिकारी मिले. शार्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पुरुष के 218 और 35 महिला कोर्स की दूसरी पासिंग आउट परेड के बाद नवीनतम सैन्य अधिकारी बनकर भारतीय सेना में शामिल हुए हैं.
देश को मिले 253 जांबाज सैन्य अफसर
परेड के समीक्षा अधिकारी 29वीं पासिंग आउट परेड में वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ले वान हुआंग परेड के समीक्षा अधिकारी थे. इस पासिंग आउट परेड में 218 पुरुष ऑफिसर कैडेट और 35 महिला ऑफिसर कैडेट शामिल हुए.
पासिंग आउट परेड में यह सभी भारतीय सेना में सैन्य ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त किया. गया ओटीए में शनिवार का दिन एक खास उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ, जब ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी गया के गौरवशाली सैन्य परंपरा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया.
अपडेट जारी..