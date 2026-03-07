ETV Bharat / bharat

देश को मिले 281 सैन्य अफसर, 28 बेटियों ने भरी उड़ान, गयाजी OTA में पासिंग आउट परेड

बिहार के गयाजी OTA में भव्य पासिंग आउट परेड; लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने सलामी ली, 28 महिला कैडेट्स भी बनीं सैन्य अधिकारी.

OTA GAYA 28TH PASSING OUT PARADE 281 CADETS COMMISSIONED AS INDIAN ARMY OFFICERS
गया OTA से 281 कैडेट्स बने सैन्य अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 7, 2026

Updated : March 7, 2026 at 12:39 PM IST

गया: बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के समीप स्थित (ऑफिसर्स ट्रेंनिंग अकैडमी) ओटीए के प्रांगण में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया. इस दौरान कुल 281 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिणी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ शामिल हुए, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली.

पिपिंग सेरेमनी का भी आयोजन हुआ : पासिंग आउट परेड के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स के द्वारा शानदार परेड मार्च किया गया. वहीं कार्यक्रम के दौरान कई सैन्य अधिकारी एवं जेंटलमैन कैडेट्स के अभिभावक भी मौजूद थे. परेड के दौरान अंतिम पग रखकर कुल 281 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए और सैन्य अधिकारी बने. इस दौरान पिपिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जहां अभिभावकों ने अपने बच्चों के कंधे पर बैच लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी. वहीं जेंटलमैन कैडेट्स ने भी एक-दूसरे को गले लगा कर बधाई दी.

देखिए रिपोर्ट (ETV Bharat)

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने किया संबोधन : कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए दक्षिणी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा कि आज से आपके नए जीवन की शुरुआत हो रही है. आप भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं.

''विभिन्न सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर आप देश को अपनी सेवा देंगे. आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं. आज के परेड की शानदार प्रस्तुति की गई है. इस अकादमी में बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आने वाले समय में आप देश को सेवा देंगे और हर परिस्थिति में देश के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं.'' - लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, कमांडिंग इन चीफ

भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया (ETV Bharat)

28 महिला सैन्य अफसर भी देश को मिले : बता दे कि देश के तीन सैन्य अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर में गया ओटीए भी शामिल है, जहां से हर साल सैकड़ो की संख्या में जेंटलमैन कैडेट्स ट्रेनिंग के बाद देश के सैन्य अधिकारी के रूप में कमीशन लेते हैं. आज हुए परेड के बाद 28 महिलाएं भी ओटीए में पीओपी के बाद सैन्य अधिकारी बनीं.

कठिन सैन्य अभ्यासों को सटीकता के साथ पूरा किया गया (ETV Bharat)

मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन : एक दिन पहले यानी 6 मार्च को यहां मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन किया गया. गया ओटीए में 28वीं पासिंग आउट ट्रेड की पूर्व संध्या पर यहां स्थित रानी लक्ष्मीबाई स्टेडियम में कैडेट्स के द्वारा हैरतअंगेज प्रदर्शन किए गए. इस दौरान अद्भुत युद्ध कौशल की झलक भी देखने को मिली. पास आउट होने वाले ऑफिसर कैडेट्स ने अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल, सैन्य दक्षता और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया.

जमीन से लेकर आसमान तक हैरान कर देने वाले प्रदर्शन देखने को मिले (ETV Bharat)

सेना के कई बड़े अफसर मौजूद रहे : मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में जमीन से लेकर आसमान तक हैरान कर देने वाले प्रदर्शन देखने को मिले. इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान, लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप कमांडेंट ओटीए सहित गया ओटीए के कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.

सेना के कई बड़े अफसर मौजूद रहे (ETV Bharat)

घुड़सवारी बाधा दौड़ का रोमांचक प्रदर्शन : कार्यक्रम की शुरुआत शानदार घुड़सवारी प्रदर्शन से हुई थी. कैडेट्स ने औपचारिक ध्वज मार्च निकाला. इसके बाद टेंट पेगिंग और घुड़सवारी बाधा दौड़ का रोमांचक प्रदर्शन किया. इक्वीटेशन सिम्फनी ने दर्शकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया. घोड़ों पर सवार कैडेट्स का संतुलन और नियंत्रण देखने लायक था. मैदान में तालियों की गूंज लगातार सुनाई देती रही.

एक दिन पहले मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन किया गया (ETV Bharat)

जिम्नास्टिक्स और हाई हॉर्स डिस्प्ले का रोमांच : इसके बाद जिम्नास्टिक्स और हाई हॉर्स डिस्प्ले ने माहौल और भी रोमांचक कर दिया. कैडेट्स ने फुर्ती, ताकत और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया. कई कठिन सैन्य अभ्यासों को बेहद सटीकता के साथ पूरा किया गया. हर एक्ट में अनुशासन और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था.

घुड़सवारी बाधा दौड़ का रोमांचक प्रदर्शन (ETV Bharat)

कैमरे में कैद अद्भुत पल : कार्यक्रम के अंत में रंग-बिरंगी आतिशबाजी ने माहौल को और भी खास बना दिया. स्टेडियम में मौजूद कैडेट्स के परिजन और दर्शक इस पल को कैमरे में कैद करते नजर आए. इस मौके पर गौरव पदक समारोह भी आयोजित हुआ. पास आउट होने वाले कैडेट्स के अभिभावकों को सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन परिवारों को समर्पित था जिन्होंने अपने बच्चों को देश सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया है.

