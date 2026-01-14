ETV Bharat / bharat

बिहार के 9 साल के रामभक्त यशराज ने साइकिल से नाप डाला भारत का 9000 KM, अब करेंगे ज्योतिर्लिंग यात्रा

बिहार के नन्हे रामभक्त यशराज साइकिल से भारत नाप रहे. 9000 किलोमीटर यात्रा के कीर्तिमान के बाद अब 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की तैयारी है.

Nine year old Ram devotee Yashraj
बिहार का नन्हा अनोखा रामभक्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 7:42 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: रत्नेश कुमार

गया: कहते हैं कि अगर मन में अटूट श्रद्धा और कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो उम्र महज एक आंकड़ा बन कर रह जाती है. इस बात को सच कर दिखाया है बिहार के गया जी के रहने वाले नन्हे यशराज ने. महज 9 साल की उम्र में, जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं,तब यशराज अपनी साइकिल पर सवार होकर देश के कोने-कोने को नाप रहे हैं.

बिहार का नन्हा अनोखा राम भक्त : यशराज की यह अद्भुत यात्रा चर्चा में तब थी, जब सिर्फ 7 साल की उम्र में अपनी साइकिल से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे थे. आज इस नन्हे भक्त के साहस और श्रद्धा का आलम यह है कि वह देश के विभिन्न प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लक्ष्य: यशराज की यात्रा की यह शुरुआत मात्र है. यशराज के बुलंद हौसले अब उन्हें 15 जनवरी 2026 से देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए एक नई और कठिन यात्रा पर ले जाने को तैयार है. गयाजी विष्णुपद मंदिर से सनातन धर्म का प्रचार और पर्यावरण व नशा मुक्ति जैसे अभियानों को लेकर वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे.

यशराज ने बताया कि मुझे स्वप्न आया था, कि मैं अयोध्या जाऊं. मुझे अब साइकिल यात्रा कर पूरे देश का भ्रमण करना है. 12 ज्योतिर्लिंग का मै दर्शन करूंगा. मैं क्लास 2 का छात्र हूं. मुझे साइकिल से यात्रा करना अच्छा लगता है. मैं बड़ा होकर आर्मी में जाना चाहता हूं.

Nine year old Ram devotee Yashraj
साइकिल यात्रा पर रामभक्त यशराज (ETV Bharat)

"मैं सनातन धर्म में जागरूकता, नशा मुक्ति और पर्यावरण बचाने के अभियान को लेकर इस तरह की यात्रा करता हूं. मेरी सोच है कि मैं देश के सारे तीर्थ का साइकिल से भ्रमण करूं. अब तक 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल से विभिन्न तीर्थों की यात्रा कर चुका हूं."- यशराज, 9 साल का साइकिलिस्ट

पहले टाला.. फिर मान गए पिता: वहीं, यशराज के पिता प्रकाश कुमार गुप्ता बताते हैं, कि जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था, तो उसने (यशराज) साइकिल से अयोध्या जाने की बात कही थी. शुरू में हमलोगों ने इसे मना किया, लेकिन वह लगातार कहता रहा, कि मैं अयोध्या जाऊंगा. उस समय इसकी उम्र में 7 साल की थी. 7 दिनों में वह साइकिल से अयोध्या पहुंचा था.

Nine year old Ram devotee Yashraj
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"बेटे को कुछ हो न जाए, इसके लिए मैं भी उसके साथ-साथ गया था. यशराज लगातार अलग-अलग जगह पर जाना चाहता था. अयोध्या के बाद वह वैष्णो देवी फिर खाटू श्याम भी साइकिल से जा चुका है. 9 हजार किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुका है. 15 जनवरी को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकलने वाला है. यह यात्रा करीब 8-9 महीने से कम की नहीं होगी."- प्रकाश कुमार गुप्ता, यशराज के पिता

Nine year old Ram devotee Yashraj
यशराज के पिता (ETV Bharat)

इन तीर्थ स्थलों का साइकिल से कर चुके हैं भ्रमण: वह अब तक अयोध्या, बैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वैष्णो देवी, खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी समेत अन्य तीर्थ स्थान के दर्शन कर चुका है. साइकिल से ही वह इन स्थानों पर पहुंचा.

9 साल की उम्र में 9000 KM साइकिल यात्रा: यशराज का कहना है कि उसकी यात्रा में उसके पिता भी उसका सपोर्ट करते हैं. मेरे साथ मेरे पीछे मेरे पिता भी साइकिल से यात्रा करते हैं. वह खुद साइकिल चलाकर तीर्थ पर पहुंचता है. अब तक वह 9000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है. अयोध्या 7 दिनों में, वैष्णो देवी 29 दिनों में पहुंचा था. इसी प्रकार अन्य तीर्थ पर वह पहुंचता रहा है.

Nine year old Ram devotee Yashraj
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

1 दिन में चलाता है 100 KM साइकिल: यशराज के हौसले हैरान करने वाले हैं. वह एक दिन में 100 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है. वह कहता है, कि उसे अपने धर्म की रक्षा करनी है, बढ़ावा देना है. साथ ही नशा मुक्ति और वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता भी फैलानी है. इसी को लेकर वह साइकिल से तीर्थ की यात्रा करता है.

पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना: यशराज बताता है, कि वह खाटू श्याम गया था, तो वहां पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की. अहमदाबाद प्लेन क्रैश और उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए राम भक्त यशराज के द्वारा सुल्तानगंज से देवघर तक 12 लीटर गंगा जल लेकर पैदल यात्रा की गई.

पेड़ लगाने का अभियान: वहीं, यशराज पेड़ लगाने का भी अभियान चलाता है. इसे लेकर लोगों को जागरूक करता है. उसका कहना है, कि मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है, तो ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन तभी मिलेगा, जब पेड़ पौधे रहेंगे. इसलिए पेड़ पौधे को बचाएं और लगाएं, ताकि मानव जीवन, जीव जंतु को बचाया जा सके.

Nine year old Ram devotee Yashraj
यशराज के नाम पर होटल (ETV Bharat)

ढाबा चलाता है परिवार: बिहार के गया जी के बोधगया के दोमुहान के पास रहने वाला यह परिवार एक छोटा-मोटा ढाबा चलाता है. बच्चे का साथ उसके पिता देते हैं और जब यह साइकिल यात्रा को निकलता हैं, तो उनके पिताजी अलग साइकिल से साथ-साथ चलते हैं.

Nine year old Ram devotee Yashraj
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र (वेरावल) में स्थित है. माना जाता है कि यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन (अवंतिका) में स्थित है और एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है.

Nine year old Ram devotee Yashraj
9 साल के रामभक्त यशराज (ETV Bharat)

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास डाकिनी में स्थित है. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी (काशी) में गंगा नदी के तट पर स्थित है.

Nine year old Ram devotee Yashraj
यशराज की साइकिल यात्रा का लक्ष्य (ETV Bharat)

त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास स्थित है. बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास दारुकावन में स्थित है. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम द्वीप पर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) जिले में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है.

