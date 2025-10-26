ETV Bharat / bharat

बिहार में चुनावी शोरगुल के बीच महाबोधि मंदिर में 'शांति-शांति', लोगों के मन में राजनीति नहीं

पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे शांति और आध्यात्मिक ताजगी की तलाश में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है.

gaya Mahabodhi temple
महाबोधि मंदिर. (ETV Bharat)
By Bilal Bhat

Published : October 26, 2025 at 3:32 PM IST

Updated : October 26, 2025 at 3:40 PM IST

(देव राज और बृजम पांडे ने रिपोर्ट में योगदान दिया)

गया: बिहार चुनाव के शोर-शराबे के बीच, अगर राज्य में इन दिनों कोई एक जगह है जो पूरी शांति और बाहरी दुनिया से दूरी देती है, तो वह है महाबोधि मंदिर. लगभग तीन हज़ार साल पहले, शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे गौतम बुद्ध बन गए. जिसके बाद से यह जगह दुनिया भर के उनके अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक बन गई.

आज, जब पूरा राज्य पॉलिटिक्स में डूबा हुआ है. मंदिर आने वाले तीर्थयात्री शांति और सुकून चाहते हैं. प्रार्थना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और धार्मिक रस्मों में शामिल होते हैं. दीवारों के बाहर हो रहे पॉलिटिकल हंगामे से बेखबर रहते हैं.

महाबोधि मंदिर. (ETV Bharat)

UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, महाबोधि मंदिर बिहार के दक्षिण में, पटना से लगभग 115 km दूर है. यह जगह एक आध्यात्मिक जगह है. एक आध्यात्मिक सफर जो विज़िटर्स को ज़िंदगी की भागदौड़ से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है. वे दुनियावी कामों को छोड़कर यहां आते हैं. मंत्र गुनगुनाते हैं, पवित्र पेड़ की परिक्रमा करते हैं, झुकते हैं, चूमते हैं और उन दीवारों को गले लगाते हैं जिन पर पवित्र ग्रंथ खुदे हुए हैं.

गुनगुनाहट और गूंज अपने साथ एक खास एनर्जी लेकर आती है. ये आवाजें इस विश्वास को और पक्का करती हैं कि पवित्र जगहें मन और दिल को एक अजीब सा सुकून देती हैं. यहां तक ​​कि जो लोग इस चुनाव में वोट देने वाले हैं, वे भी महाबोधि मंदिर में घुसते समय इसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते. ऐसे ही विज़िटर्स में छपरा के नयन ठाकुर भी हैं, जो अपने दोस्त के साथ पांच दिन की तीर्थयात्रा पर यहां आए हैं.

ठाकुर 6 नवंबर को चुनाव के पहले चरण में अपना वोट डालने वाले हैं. हालांकि, वह अभी इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं. उन्होंने ETV भारत से कहा, "मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा और अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा करने के बाद ही सोचूंगा कि किसे वोट देना है."

gaya Mahabodhi temple
महाबोधि मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु. (ETV Bharat)

11.9 एकड़ में फैला महाबोधि एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है. लोग यहां पवित्र जगह की एक झलक पाने के लिए आते हैं, जहां बुद्ध की 'भूमिस्पर्श मुद्रा' (धरती को छूने वाली मुद्रा) में सोने की परत चढ़ी मूर्ति कांच में रखी है. मूर्ति के पीछे का घेरा और गोद में रखा प्याला हीरे से बने हैं. तीर्थयात्री और साधु बाहरी दीवारों से टिककर या मंदिर की दीवारों की तरफ मुंह करके पूजा और ध्यान करते हैं.

कुछ लोग बोधि वृक्ष (पीपल का पेड़ या फ़िकस रेलिजिओसा) के सामने एक ग्रुप में पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान किया था और ज्ञान पाया था. यह उस असली पेड़ की शाखा है, जिसका एक पौधा सबसे पहले 288 BC में श्रीलंका के अनुराधापुरा ले जाया गया था. बाद में, 1881 में, पिछले पेड़ के तूफ़ान में उखड़ जाने के बाद वापस लाया गया था. पेड़ के गिरे हुए पत्तों को बौद्ध भक्त संभालकर रखते हैं.

सम्राट अशोक का रखा एक पत्थर का स्लैब ठीक उसी जगह को दिखाता है जहां बुद्ध बैठे थे. और इसे पारंपरिक रूप से बुद्ध का वज्रासन या 'हीरे का सिंहासन' कहा जाता है.

बोधगया में मगध यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर शंकर शर्मा के अनुसार, यह मंदिर परिसर बुद्ध के वहां बिताए समय से जुड़ी घटनाओं के संबंध में आर्कियोलॉजिकल महत्व की एक अनोखी प्रॉपर्टी है. शर्मा ने कहा, "इसमें अशोक के समय से बौद्ध पूजा के विकास का तरीका बताया गया है. आने वाली सदियों में भारतीय और विदेशी शासकों ने कई पवित्र जगहें और मठ बनाए."

महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बिहार सरकार की प्रॉपर्टी है, जो बोधगया मंदिर एक्ट, 1949 के तहत चलता है. बोधगया मंदिर मैनेजमेंट कमिटी (BTMC) और एक एडवाइजरी बोर्ड के जरिए इसके मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार है.

बोधगया में पूरे साल बौद्ध तीर्थयात्रियों समेत बहुत सारे घरेलू टूरिस्ट आते हैं. विदेशी टूरिस्ट अक्टूबर से मार्च के बीच आना पसंद करते हैं, जब बारिश का मौसम खत्म होने के बाद मौसम ठंडा हो जाता है. ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि 2024 में बिहार में 7.36 लाख विदेशी टूरिस्ट आए, जिनमें से 1.12 लाख बोधगया आए. इस दौरान राज्य में आने वाले घरेलू टूरिस्ट की संख्या 6.54 करोड़ थी.

बोधगया आने वाले ज़्यादातर विदेशी एशिया के अलग-अलग बौद्ध देशों से थे. यूरोप और अमेरिका के बौद्ध अनुयायी भी थे. BTMC के एक अधिकारी ने ETV भारत को बताया, "अभी म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका से तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं. मौसम थोड़ा ठंडा होने पर जापान, कोरिया, दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, यूरोप और अमेरिका से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी."

gaya Mahabodhi temple
महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षु. (ETV Bharat)

जैसे ही कोई इस जगह से बाहर निकलता है, वह वापस भीड़-भाड़ और रूटीन की दुनिया में चला जाता है. यहां एक कियोस्क है और वहां एक दुकान है, जहां बहुत सारे लोग पूजा की चीजें, मूर्तियां, यादगार चीजें, छोटी-मोटी चीजें और दूसरी चीजें बेच रहे हैं. राजनीतिक रूप से जागरूक लोग यहां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, जबकि मंदिर के अंदर और बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है.

बोधगया के नंदू सिंह, जो 11 नवंबर को अपना वोट डालेंगे. नंदू, यहां फोटो और धार्मिक किताबें बेचते हैं. उनका कहना है कि उन्हें नई सरकार से "अच्छे" की उम्मीद है, लेकिन उन्हें पक्का नहीं पता कि वे किसे वोट देंगे. सिंह ने ETV भारत से कहा, "मैं 11 नवंबर को अपना वोट डालूंगा और जो भी सरकार बनाएगा, उससे मुझे कुछ अच्छे की उम्मीद है."

Last Updated : October 26, 2025 at 3:40 PM IST

