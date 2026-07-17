नक्सलगढ़ में कठपुतली क्रांति: धागों से बंधी ढाई हजार साल पुरानी विरासत, इंटरनेट की अश्लीलता के खिलाफ बिहार के इस गांव ने छेड़ी अनूठी जंग
गया के नक्सल प्रभावित लई गांव में कलाकार बिना किसी आर्थिक लाभ के सामाजिक जागरूकता के लिए प्राचीन कठपुतली कला को जिंदा रख रहे हैं
Published : July 17, 2026 at 7:10 AM IST
गया: बिहार में कठपुतली परंपरा धीरे-धीरे विलुप्ति की कगार पर है लेकिन इस बीच गया के नक्सल प्रभावित मोहनपुर प्रखंड के लई गांव में इस परंपरा को जीवंत करने की कवायद जारी है. कठपुतली नृत्य की इस परंपरा को जीवित रखने का बीड़ा गांव के बनारसी मांझी, शिव व्रत मांझी, अनिल मांझी ने उठाया है.
भारतीय संस्कृति का एक अध्याय: कठपुतली परंपरा सदियों पुरानी है. ये परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है. इसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की एक कड़ी भी कहा जाता है. ग्रामीण हो या शहरी इलाके पूर्व के दशकों में इस परंपरा के माध्यम से जो भी प्रस्तुत किया जाता था, उससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था. लेकिन आज के इंटरनेट युग में कठपुतली परंपरा गौण होती जा रही है.
परंपरा को जीवंत रखने की कोशिश: मौजूदा दौर इंटरनेट से जुड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लई गांव में कठपुतली परंपरा को जीवंत रखने की कोशिश की जा रही है. गांव के लोग इस परंपरा को कायम रखना चाहते हैं. कठपुतली परंपरा को बचाने के लिए लेकर लई गांव सक्रिय है. यहीं कारण है कि कई दशकों से कठपुतली नृत्य से जुड़े बनारसी मांझी, शिव व्रत मांझी, अनिल मांझी इसे बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही सजग दिखते हैं.
नि:शुल्क ही कठपुतली नृत्य प्रदर्शन: शायद यहीं वजह है कि बगैर किसी आर्थिक लाभ की चिंता किए समय-समय पर समाज के बीच नि:शुल्क ही कठपुतली नृत्य परंपरा के जरिए हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करते रहते हैं. इस तरह से पूरा गांव कठपुतली नृत्य को लेकर जागरूक दिखता है. यहां कठपुतली नृत्य के दर्शक भी काफी तादाद में हैं. इंटरनेट के दौर में गांव का भी हर तरह से विकास हुआ. टीवी, मोबाइल घर-घर आए. किंतु यह संस्कृति अब भी पीछे नहीं छूटी है.
सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत: कठपुतली नृत्य की परंपरा का काफी महत्व है. सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ये परंपरा काफी महत्व रखती है. कठपुतली नृत्य की ये परंपरा चित्रांकन, नृत्य और नाटक मंचन के माध्यम से बेहतरीन समाज के निर्माण में सहायक साबित होती है. करीब ढाई हजार वर्ष पुरानी ये परंपरा जहां संस्कृति के संरक्षण को मजबूती देती है, वहीं कुरीतियों को हराकर सामाजिक परिवर्तन भी लाती है. कठपुतली नृत्य की परंपरा समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोगों में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखती है.
तीन-चार लोगों की सक्रिय भागीदारी: लई गांव के ग्रामीण कठपुतली देखते हैं, कठपुतली नृत्य की परंपरा को देखते भी हैं और उसका मंचन भी करते हैं. बड़ी संख्या में ग्रामीण कठपुतली नृत्य की इस परंपरा को जीवंत रखना चाहते हैं. हालांकि, इसमें तीन से चार लोग ही सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. इसमें बनारसी मांझी, शिव व्रत मांझी, अनिल मांझी समेत अन्य शामिल है. इसी सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि कठपुतली नृत्य की परंपरा इस गांव में न सिर्फ जीवंत है बल्कि इसके काफी दर्शक भी है.
कठपुतली नृत्य की परंपरा के आदी ग्रामीण: आज भले ही इंटरनेट का जमाना है, लोग टीवी-मोबाइल से चिपके नजर आते हैं.लेकिन लई गांव के लोग इस युग में भी कठपुतली नृत्य की परंपरा के आदी हैं. जब कठपुतली नाच विविध सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर होता है, तो इसे देखने वालों की भीड़ लग जाती है. खूब तालियां बजती है. बनारसी मांझी, शिवव्रत मांझी, अनिल मांझी बताते हैं कि आधुनिक इंटरनेट युग में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, अश्लीलता परोसी जा रही हैं, समाज भटकाव की ओर है. इसलिए हमने ठाना है कि अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी कठपुतली नृत्य की परंपरा को जीवंत रखेंगे.
"हम लोग समय-समय पर कठपुतली नृत्य परंपरा के तहत चित्रांकन के माध्यम से या फिर गीत गाकर शराब, दहेज, शिक्षा, बाल श्रम जैसी कुरीतियों को दूर करने को लेकर मंचन करते हैं. नागिन डांस दिखाते हैं, समाज की कुरीतियों पर चोट कर लोगों को जागरुक करते हैं."- बनारसी मांझी, कठपुतली नृत्य कलाकार
परंपरा को बचाने की कवायद: कलाकार बनारसी मांझी आगे बताते हैं कि कठपुतली नृत्य के जरिए किसान, शिक्षा, मजदूरों के सुख-दुख को भी दिखाया जाता है. इसके अलावा आदिवासी मांदर, शराब, तिलक, दहेज के विरुद्ध भी जागृति लाने की कोशिश करते हैं. सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सारी चीज कठपुतली नृत्य के माध्यम से हम दिखाते हैं. हमने देखा है कि इसका सकारात्मक प्रभाव लोगों के मन पर पड़ता है और यह परंपरा आज भी काफी प्रभावी है. इस कारण हम लोग कठपुतली परंपरा को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं.
चंडीगढ़ की महिला ने की शुरुआत: बनारसी आगे बताते हैं की लई गांव में कई दशक पहले चंडीगढ़ की महिला आई थी. उन्होंने ही इस कला की शुरुआत यहां की थी. जब शुरुआत हुई थी, तो मैं काफी छोटी उम्र का था लेकिन मुझे याद है कि तब कठपुतली नृत्य देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे. आज अपने गांव लई को छोड़ दें, तो अन्य जगहों पर इसे देखने वाले भी कम पड़ जाएंगे.
"कठपुतली नृत्य की परंपरा को भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में जाना जाता है, किंतु अब इंटरनेट युग में यह धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है. लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने गांव में इस परंपरा को बचा कर रखेंगे."- बनारसी मांझी, कठपुतली नृत्य कलाकार
अब कठपुतली नृत्य के दर्शक नहीं: शिवव्रत मांझी बताते हैं कि मौजूदा समय में कठपुतली नृत्य के दर्शक नहीं है. इसका प्रचार प्रसार करने वाले भी कम हो गए हैं. अभी की जनता में इसे लेकर जागरुकता आएगी तभी यह परंपरा बची रह सकेगी. मोबाइल के माध्यम से भी इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है. इसे सामाजिक तौर पर सशक्त और स्वच्छ, मजबूत समाज का निर्माण करने वाली परंपरा कहा जा सकता है. यह हर सामाजिक पहलू पर अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताती है.
"कठपुतली नृत्य के माध्यम से हम लोग समाज की समस्त कुरीतियों पर चोट करते हैं और उसका विरोध करते हैं. आज के समय में कठपुतली नृत्य के दर्शक काम हो गए हैं. पहले इसे देखने के लिए लोग पैसे देते थे अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है. हम लोग सिर्फ कठपुतली परंपरा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति की एक हिस्सा कठपुतली सदैव जीवंत रह सके." - शिवव्रत मांझी, कठपुतली नृत्य कलाकार
पुरानी परंपराओं को खोते जा रहे हैं: वहीं, इस संबंध में बनारसी मांझी बताते हैं, कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को खोते जा रहे हैं और नकली को पकड़ते जा रहे हैं. आज यह कठपुतली परंपरा की सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इसके दर्शक नहीं के बराबर हैं. आज लई गांव के लोग इस परंपरा को बचाने के लिए आगे आए है. हम तीन चार लोग इसे बचाने की कवायद में जुटे हैं और सामाजिक तौर पर बिना पैसे के ही समय-समय पर कठपुतली नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करते हैं.
समाज को जागरुक करते हैं: बनारसी मांझी ने आगे कहा कि कठपुतली नृत्य, कठपुतली नाटक मंचन के माध्यम से हम समाज को जागरुक करते हैं. यही वजह है, कि आज भी लई गांव में कठपुतली परंपरा से सीख लेने वाले काफी लोग हैं. इसके चाहने वाले काफी लोग हैं, इसे देखने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है.
"कठपुतली परंपरा के प्रचार प्रसार की जरूरत है. यह जनता के बीच जाए, तो कठपुतली नृत्य की परंपरा कभी मृत नहीं होगी, बल्कि सदैव जीवंत रहेगी अन्यथा यह इतिहास की बात हो जाएगी. वैसे भी धीरे-धीरे कठपुतली परंपरा लुप्त प्राय हो चली है. गया में भी कहीं-कहीं पर ही कठपुतली नृत्य की परंपरा रह गई होगी." - बनारसी मांझी, कठपुतली नृत्य कलाकार
कठपुतली कला का इतिहास: कठपुतली कला यानि Puppetry भारत की एक प्राचीन लोक मनोरंजन परंपरा है. कठपुतली का शाब्दिक अर्थ 'काठ यानि लकड़ी की पुतली' होता है. माना जाता है कि यह कला लगभग 1000 से 1200 वर्ष पुरानी है. माना जाता है कि मूलत: राजस्थान के भाट समुदाय के लोग इसे पीढ़ियों से आगे बढ़ाते आ रहे हैं.
आम की लकड़ी का इस्तेमाल: इन्हें बनाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. कठपुतलियों के पैर नहीं होते हैं और इनका घेरेदार घाघरा इन्हें एक अनोखा आकर्षण देता है. भारतीय कठपुतली नृत्य कला को चार भागों में बांटा गया है. जिनमें धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, दस्ताना कठपुतली और छड़ कठपुतली शामिल है.
भारत की लोकप्रिय शैली: धागा कठपुतली भारत में सबसे लोकप्रिय शैली है, इसमें धागों की मदद से पुतलियों को नचाया जाता है. जबकि छाया कठपुतली में चमड़े से बनी पुतलियों को एक सफेद पर्दे के पीछे से प्रकाश डालकर नचाया जाता है, इससे उनकी छाया पर्दे पर उभरती है.
कई तरह के कठपुतली नृत्य: वहीं दस्ताना कठपुतली को हथेली पुतली भी कहते हैं. इसमें हाथों में दस्ताने पहनकर उंगलियों के सहारे पुतली का संचालन किया जाता है. आखिर में छड़ कठपुतली दस्ताने वाली पुतली का बड़ा रूप होती है, जिसमें छड़ों की मदद से पुतली को नचाया जाता है.
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