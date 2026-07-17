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नक्सलगढ़ में कठपुतली क्रांति: धागों से बंधी ढाई हजार साल पुरानी विरासत, इंटरनेट की अश्लीलता के खिलाफ बिहार के इस गांव ने छेड़ी अनूठी जंग

लई गांव में कठपुतली परंपरा ( ETV Bharat )

गया: बिहार में कठपुतली परंपरा धीरे-धीरे विलुप्ति की कगार पर है लेकिन इस बीच गया के नक्सल प्रभावित मोहनपुर प्रखंड के लई गांव में इस परंपरा को जीवंत करने की कवायद जारी है. कठपुतली नृत्य की इस परंपरा को जीवित रखने का बीड़ा गांव के बनारसी मांझी, शिव व्रत मांझी, अनिल मांझी ने उठाया है. भारतीय संस्कृति का एक अध्याय: कठपुतली परंपरा सदियों पुरानी है. ये परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है. इसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की एक कड़ी भी कहा जाता है. ग्रामीण हो या शहरी इलाके पूर्व के दशकों में इस परंपरा के माध्यम से जो भी प्रस्तुत किया जाता था, उससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था. लेकिन आज के इंटरनेट युग में कठपुतली परंपरा गौण होती जा रही है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) परंपरा को जीवंत रखने की कोशिश: मौजूदा दौर इंटरनेट से जुड़ा है, लेकिन इसके बावजूद लई गांव में कठपुतली परंपरा को जीवंत रखने की कोशिश की जा रही है. गांव के लोग इस परंपरा को कायम रखना चाहते हैं. कठपुतली परंपरा को बचाने के लिए लेकर लई गांव सक्रिय है. यहीं कारण है कि कई दशकों से कठपुतली नृत्य से जुड़े बनारसी मांझी, शिव व्रत मांझी, अनिल मांझी इसे बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही सजग दिखते हैं. नि:शुल्क ही कठपुतली नृत्य प्रदर्शन: शायद यहीं वजह है कि बगैर किसी आर्थिक लाभ की चिंता किए समय-समय पर समाज के बीच नि:शुल्क ही कठपुतली नृत्य परंपरा के जरिए हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करते रहते हैं. इस तरह से पूरा गांव कठपुतली नृत्य को लेकर जागरूक दिखता है. यहां कठपुतली नृत्य के दर्शक भी काफी तादाद में हैं. इंटरनेट के दौर में गांव का भी हर तरह से विकास हुआ. टीवी, मोबाइल घर-घर आए. किंतु यह संस्कृति अब भी पीछे नहीं छूटी है. सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत: कठपुतली नृत्य की परंपरा का काफी महत्व है. सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ये परंपरा काफी महत्व रखती है. कठपुतली नृत्य की ये परंपरा चित्रांकन, नृत्य और नाटक मंचन के माध्यम से बेहतरीन समाज के निर्माण में सहायक साबित होती है. करीब ढाई हजार वर्ष पुरानी ये परंपरा जहां संस्कृति के संरक्षण को मजबूती देती है, वहीं कुरीतियों को हराकर सामाजिक परिवर्तन भी लाती है. कठपुतली नृत्य की परंपरा समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोगों में सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखती है. कठपुतली नृत्य (ETV Bharat) तीन-चार लोगों की सक्रिय भागीदारी: लई गांव के ग्रामीण कठपुतली देखते हैं, कठपुतली नृत्य की परंपरा को देखते भी हैं और उसका मंचन भी करते हैं. बड़ी संख्या में ग्रामीण कठपुतली नृत्य की इस परंपरा को जीवंत रखना चाहते हैं. हालांकि, इसमें तीन से चार लोग ही सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. इसमें बनारसी मांझी, शिव व्रत मांझी, अनिल मांझी समेत अन्य शामिल है. इसी सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि कठपुतली नृत्य की परंपरा इस गांव में न सिर्फ जीवंत है बल्कि इसके काफी दर्शक भी है. कठपुतली नृत्य की परंपरा के आदी ग्रामीण: आज भले ही इंटरनेट का जमाना है, लोग टीवी-मोबाइल से चिपके नजर आते हैं.लेकिन लई गांव के लोग इस युग में भी कठपुतली नृत्य की परंपरा के आदी हैं. जब कठपुतली नाच विविध सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर होता है, तो इसे देखने वालों की भीड़ लग जाती है. खूब तालियां बजती है. बनारसी मांझी, शिवव्रत मांझी, अनिल मांझी बताते हैं कि आधुनिक इंटरनेट युग में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, अश्लीलता परोसी जा रही हैं, समाज भटकाव की ओर है. इसलिए हमने ठाना है कि अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी कठपुतली नृत्य की परंपरा को जीवंत रखेंगे. "हम लोग समय-समय पर कठपुतली नृत्य परंपरा के तहत चित्रांकन के माध्यम से या फिर गीत गाकर शराब, दहेज, शिक्षा, बाल श्रम जैसी कुरीतियों को दूर करने को लेकर मंचन करते हैं. नागिन डांस दिखाते हैं, समाज की कुरीतियों पर चोट कर लोगों को जागरुक करते हैं."- बनारसी मांझी, कठपुतली नृत्य कलाकार कठपुतली के साथ बनारसी मांझी (ETV Bharat) परंपरा को बचाने की कवायद: कलाकार बनारसी मांझी आगे बताते हैं कि कठपुतली नृत्य के जरिए किसान, शिक्षा, मजदूरों के सुख-दुख को भी दिखाया जाता है. इसके अलावा आदिवासी मांदर, शराब, तिलक, दहेज के विरुद्ध भी जागृति लाने की कोशिश करते हैं. सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सारी चीज कठपुतली नृत्य के माध्यम से हम दिखाते हैं. हमने देखा है कि इसका सकारात्मक प्रभाव लोगों के मन पर पड़ता है और यह परंपरा आज भी काफी प्रभावी है. इस कारण हम लोग कठपुतली परंपरा को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं.