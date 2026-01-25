ETV Bharat / bharat

Explainer: क्या इतिहास बन जाएगा गया के केनार का कांसा-पीतल बर्तन उद्योग?

"पहले मेरे पिताजी पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन बनाते थे. पिताजी की मौत के बाद, मैंने पुश्तैनी धंधा छोड़ दिया है. अब बर्तन बेचने के बजाय, मैं केनार में अंडे बेचता हू. पहले बर्तन के धंधे से अच्छी कमाई होती थी, लेकिन अब वे अंडे बेचकर रोज़ाना सिर्फ़ 300-400 रुपये कमाते हैं." -मनोज साव, अंडा विक्रेता

लोगों ने छोड़ा पुश्तैनी काम: पूंजी और सरकारी मदद की कमी के कारण, केनार के पीतल के कारीगर आधुनिक मशीनें नहीं खरीद पाए, और 500 साल पुराना उद्योग खत्म होने लगा. यहां के बर्तन बनाने वाले लोग या तो मज़दूरी कर रहे हैं या घरेलु सामान बेचकर गुजारा कर रहे हैं. केनार गांव के मनोज साव बताते हैं कि उनका परिवार पीढ़ियों से बर्तन बनाने का काम करता था, लेकिन उन्होंने पुश्तैनी काम छोड़ दिया.

कारीगरी धीरे-धीरे खत्म: आधुनिक मशीनों के दौर में यह कारीगरी धीरे-धीरे खत्म होती गई. मशीन से बर्तन कम समय में बन जाते हैं, जिससे वह सस्ता बेचा जाता है. नतीजतन, हाथ से बने बर्तनों को न तो सही कीमत मिली और न ही उनकी पुरानी मांग बनी रही. जहां भी आधुनिक मशीनें लगाई गईं, लोग वहीं से बर्तन खरीदने लगे.

आधुनिकता का असर: यहां कसेरा समुदाय के लोग पीढ़ियों से हाथ से बर्तन बनाते आ रहे हैं. पुराने समय में यहां सिर्फ पीतल, कांसे और तांबे के बर्तन बनाए जाते थे. कारीगर पहले कच्चे माल को भट्टी में गर्म करके पिंड तैयार करते थे, फिर उन्हें चादरों में ढालकर बर्तनों का आकार देते थे. यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल और समय लेने वाली थी, लेकिन यह हाथ से बनी कारीगरी ही केनार की पहचान थी.

देश-विदेश तक जाते थे बर्तन: एक समय था जब केनार गांव के करीब 150 से 200 घरों के लोग बर्तन बनाने का काम करते थे. पूरा गांव एक बड़ी फैक्ट्री जैसा था. यहां बनी प्लेटें, पानी के बर्तन, गिलास, कटोरियां, ट्रे और खाना पकाने के बर्तन न सिर्फ बिहार बल्कि देश के कई राज्यों, यहां तक ​​कि नेपाल भी भेजे जाते थे. केनार की पहचान उसके बर्तन उद्योग की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज थी.

500 साल पुरानी कला: जानकारों की मानें तो केनार में बर्तन बनाने की यह कला करीब 400 से 500 साल पुरानी है. इस गांव को कभी 'बर्तन बनाने वालों की बस्ती' कहा जाता था, लेकिन आज केनार गांव अपने गौरवशाली इतिहास को खोने की कगार पर खड़ा है.

गया: जब भी बिहार में पारंपरिक बर्तन उद्योग की चर्चा होती है तो गया के वजीरगंज ब्लॉक की केनार पहरपुर पंचायत का नाम आता है. यह वह गांव है जहां पीतल, कांसे और तांबे के बर्तन हाथ से बनाने की परंपरा है. यह दशकों से नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही है.

फेरी लगाना रोजी-रोटी: अर्जुन साव भी पहले हाथ से बर्तन बनाते थे. आज वे साइकिल पर बर्तन बेचते हैं. अर्जुन कहते हैं कि अगर सरकार ध्यान दे तो हालात बदल सकते हैं और केनार का इतिहास फिर से ज़िंदा हो सकता है. रोलिंग मशीन से उद्योग को फिर से ज़िंदा किया जा सकता है.

"पहले मैं हाथ से बर्तन बनाता था, अब मैं साइकिल पर बर्तन बेचता हूं. पैसे की कमी है. पूंजी की कमी है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. अभी रोजाना 200 से 300 रुपये ही कमा पाता हूं." -अर्जुन साव, बर्तन विक्रेता

रोलिंग मशीन लगाने की मांग: केनार के मुखिया प्रतिनिधि अमरेश कुमार बताते हैं कि यह गांव अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए मशहूर था. टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, और पूंजी की कमी होती गयी. देश भर में मशहूर बर्तन बाजार खत्म हो गया. अगर सरकार रोलिंग मशीन लगा दे तो यहां के बर्तन उद्योग को फिर से ज़िंदा किया जा सकता है.

"बर्तन के कलाकार आज फेरी व मजदूरी में लगे हैं, पहले हाथ से बर्तन बनाते थे. अब चंद लोग बर्तन बना रहे हैं. लोग किताबों में पढ़ते थे, किंतु धीरे-धीरे इतिहास से ही यह खत्म हो जाएगा. सरकार को प्रयास करना चाहिए." -अमरेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि, केनार

पलायन और पहचान का संकट: गणपत प्रसाद भी इस बात से सहमत हैं. कहते हैं कि केनार के बर्तन आज भी देश के कई हिस्सों में जाते हैं. लेकिन उन्हें पहले जैसी कीमत नहीं मिलती. रोज़गार की कमी के कारण, केनार के युवा दूसरे शहरों में जा रहे हैं. लोग गांव में रह गए हैं, वे किसी तरह मज़दूरी, फेरी लगाकर या छोटे-मोटे धंधों से गुज़ारा कर रहे हैं.

"यह 500 साल पुरानी कला है. पूंजी और आधुनिक मशीनों की कमी के कारण यह धीरे-धीरे खत्म हो रही है." -गणपत प्रसाद, केनार के निवासी

बर्तन बनाते कारीगर (ETV Bharat)

कोलकाता तक होती थी बर्तन की सप्लाई: सरयू साव बताते हैं कि पहले पूरे गांव में बर्तन बनता था. पूंजी का अभाव हो गया. यहां का बर्तन कोलकाता मुरादाबाद तक जाता था. बर्तन उद्योग बंद होने का कारण पूंजी का अभाव है. यह 500 साल पुराना यहां का काम है.

"बर्तन बनाने का काम में मैं आठवीं नवमी पीढ़ी हूं. हम लोग कसेरा जाति से हैं, लेकिन बर्तन बनाने वालों के पास पूंजी की कीमी और मशीनों का अभाव है." -सरयू साव, बर्तन बनाने के कलाकार

क्या कहते हैं प्रशासन?: केनार गांव के इतिहास बचाने के लिए ना ही जिला प्रशासन ने कोई पहल की और ना ही सरकार की ओर से कोई योजना लायी गयी. आज सरकार की उदासीनता के कारण इतिहास खत्म होने वाला है. हालांकि गया डीएम ने कहा कि वे सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस उद्योगों पर ध्यान दिया जाएगा.

बर्तन बेचने जाते विक्रेता (ETV Bharat)

"मुझे केनार के बर्तन उद्योग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. यह मामला अब मेरे ध्यान में आया है. अगर कोई योजना आती है, तो उस पर विचार किया जाएगा." -शशांक शुभंकर, डीएम, गया

खत्म होता इतिहास या नई शुरुआत?: आज केनार गांव एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां या तो उसकी 500 साल पुरानी विरासत अतीत की बात बन जाएगी, या फिर सरकारी मदद, आधुनिक मशीनों और ट्रेनिंग से इस बर्तन उद्योग में नई जान आएगी.

कला को संजोए हैं लोग: केनार के कारीगर आज भी अपनी पुश्तैनी कला को संजोए हुए हैं. उम्मीद करते हैं कि शायद एक बार फिर उनके गांव को "बर्तन उद्योग के शहर" के रूप में पहचान मिलेगी.

