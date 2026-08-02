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'सांप के फन' जैसा 'फूल'.. नाग के लिए सुरक्षा कवच है जिसकी पनाह, ऐसा पेड़ कहीं देखा है?

गया में किसान ने बंगाल से लाकर लुप्तप्राय नाग केसर पौधे लगाए, जो औषधीय और जैव विविधता संरक्षण का प्रतीक हैं. रिपोर्ट- सरताज अहमद

दुर्लभ है नाग केसर का पेड़
नागकेसर का दुर्लभ पेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 2, 2026 at 6:38 PM IST

6 Min Read
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गया : हमारी धरती पर कई ऐसे पेड़-पौधे मौजूद हैं, जो अपने भीतर चमत्कारी औषधीय गुण और गहरे धार्मिक रहस्य समेटे हुए हैं. इन्हीं में से एक बेहद दुर्लभ और अनमोल वृक्ष है 'नाग केसर' (Mesua ferrea). आधुनिक दौर में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके इस पौधे को बचाने के लिए बिहार के गया जिले के जेठियन गांव में एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है. वहां के लोग इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसके पौधे उगा रहे हैं. यह पेड़ न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि सांपों का सुरक्षा कवच माना जाता है.

सांपों का रक्षक और अनोखी बनावट : इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत इसका नाम और इसकी बनावट है. इसके फूलों का आकार हुबहू फन फैलाए हुए किसी नाग की तरह दिखाई देता है. यही वजह है कि इसे नाग का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है. मान्यताओं के अनुसार, यह वृक्ष सांपों को सुरक्षा प्रदान करता है. इसके अलावा, इस पेड़ की लकड़ी इतनी ठोस और मजबूत होती है कि यह सालों तक खराब या सड़ती नहीं है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

दुर्लभ है नाग केसर का पेड़ : गया जिला भी ऐसे ही इलाकों में शामिल है, जहां दुर्लभ औषधीय पौधों को बचाने की कोशिशें दिखाई देती हैं. मोहड़ा प्रखंड के जेठियन गांव में एक किसान ने लुप्तप्राय माने जाने वाले नागकेसर पौधे की खेती कर जैव विविधता संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की है.

बंगाल की सरकारी नर्सरी से लाए गए नागकेसर के पौधे : जेठियन गांव के निवासी गोपाल शरण ने बताया कि नागकेसर के पौधे उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकारी नर्सरी से प्रशिक्षण और संरक्षण के उद्देश्य से प्राप्त किए. उनका कहना है कि बिहार में इस पौधे के बड़े वृक्ष लगभग नहीं के बराबर हैं. इसलिए उन्होंने इसे अपने औषधीय उद्यान में लगाने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दुर्लभ प्रजाति को देख और समझ सकें.

नाग केसर का पौधा
नाग केसर का पौधा (ETV Bharat)

धार्मिक आस्था से भी जुड़ा है नागकेसर : नागकेसर केवल औषधीय पौधा नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और लोकमान्यताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि जब किसी नाग को खतरा महसूस होता है तो वह नागकेसर के वृक्ष के पास शरण लेता है. इसी विश्वास के कारण इस पौधे का नाम नागकेसर पड़ा. इसके फूलों की बनावट भी नाग के फन जैसी दिखाई देती है, जिससे इसकी धार्मिक पहचान और अधिक मजबूत हो जाती है.

''नागकेसर का फूल कटोरी के आकार का होता है और उसकी संरचना नाग के फन तथा जीभ जैसी प्रतीत होती है. इसका रंग गहरा गुलाबी होता है और खिलने पर यह बेहद आकर्षक दिखाई देता है. पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में फूल आने के मौसम में लोग विशेष रूप से इन वृक्षों को देखने पहुंचते हैं. नवंबर में इसका फूल खिलने का समय माना जाता है.''- गोपाल शरण, जेठियन गांव निवासी

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

शास्त्रों और लोककथाओं में भी मिलता है उल्लेख : गोपाल शरण के अनुसार उन्होंने इस पौधे पर लंबे समय तक अध्ययन किया है. कई प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपराओं में नागकेसर का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि संकट की स्थिति में नाग इस वृक्ष के पास पहुंचकर अपने प्राणों की रक्षा करता है. हालांकि यह धार्मिक और पारंपरिक मान्यता है, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसके बावजूद भारतीय परंपरा में इस पौधे का विशेष महत्व माना जाता रहा है.

तांत्रिक साधना और पूजा-पाठ में भी उपयोग : विशेषज्ञ गोपाल शरण बताते हैं कि नागकेसर का उपयोग केवल आयुर्वेद तक सीमित नहीं है. कुछ तांत्रिक परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है. इसके फूलों को शुभ माना जाता है और कई लोग आस्था के कारण इन्हें अपने घरों में भी रखते हैं. इसी वजह से यह पौधा धार्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय—तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

आयुर्वेद में महत्वपूर्ण औषधीय पौधा : होम्योपैथ एवं औषधीय पौधों के जानकार डॉ. संजय प्रसाद बताते हैं कि नागकेसर का फूल, बीज और छाल आयुर्वेद में कई रोगों के उपचार में उपयोग किए जाते हैं. पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार इसका उपयोग खून की कमी, खांसी, जुकाम, पेट संबंधी समस्याओं, चोट, सूजन और त्वचा रोगों में किया जाता है. इसका चूर्ण शहद या मक्खन के साथ देने की भी परंपरा रही है, हालांकि इसका सेवन विशेषज्ञ की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए.

''नागकेसर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं. हालांकि किसी भी औषधीय पौधे की तरह इसका उपयोग भी चिकित्सकीय सलाह के बाद ही किया जाना चाहिए. बिना उचित परामर्श के सेवन से दुष्प्रभाव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.''- डॉ संजय प्रसाद, होम्योपैथ एवं औषधीय पौधों के जानकार

दुर्लभ पौधों के संरक्षण को बनाया जीवन का उद्देश्य : गोपाल शरण पिछले कई वर्षों से दुर्लभ और लुप्त होती वनस्पतियों पर अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया, विशेषज्ञों से जानकारी जुटाई और विभिन्न सरकारी नर्सरियों से ऐसे पौधों को लाकर अपने बगीचे में संरक्षित किया. उनका मानना है कि यदि निजी स्तर पर भी लोग ऐसी पहल करें तो कई विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाया जा सकता है.

सात साल बाद आएंगे फूल और फल : गोपाल शरण बताते हैं कि वर्तमान में उनके लगाए गए नागकेसर के पौधे लगभग दो वर्ष के हैं. सामान्यतः सात वर्ष बाद इनमें फूल और फल आने शुरू होते हैं. यह वृक्ष तेजी से बढ़ता है और इसकी ऊंचाई 18 से 30 मीटर तक पहुंच सकती है. उनका विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह पौधा न केवल संरक्षण का उदाहरण बनेगा, बल्कि लोगों को दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों के महत्व से भी परिचित कराएगा.

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