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कमाल का आइडिया! बिहार के इस स्कूल में 'दान पेटी', अब बस्ता टांगकर स्कूल जा रहे बच्चे

गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज में सरकारी स्कूल ने दान पेटी, ड्रेस कोड और अनुशासन से बच्चों के सपनों को नई उड़ान दी.

'दान पेटी' एक अनोखी पहल
'दान पेटी' एक अनोखी पहल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 9:00 PM IST

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गया : बिहार के गया जिले के सुदूरवर्ती इमामगंज इलाके में एक ऐसा सरकारी विद्यालय मौजूद है, जिसने शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी है. यह विद्यालय सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि उम्मीद, अनुशासन और सपनों का नया ठिकाना बन चुका है. प्राथमिक विद्यालय पथरा टांड आज पूरे इलाके में मिसाल बनकर उभरा है.

'दान पेटी' एक अनोखी पहल : यहां बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने नहीं आते, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और अफसर बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं. इस विद्यालय की सबसे खास बात यह है कि यहां मंदिर की तरह 'दान पेटी' रखी जाती है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां दान भगवान के लिए नहीं, बल्कि गरीब बच्चों के भविष्य के लिए दिया जाता है. यही वजह है कि इस विद्यालय को लोग अब 'विद्या का मंदिर' कहने लगे हैं.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

दान पेटी ने बदल दी बच्चों की जिंदगी : विद्यालय परिसर में रखी गई दान पेटी यहां की सबसे अनोखी पहल मानी जाती है. यह दान पेटी सिर्फ एक बॉक्स नहीं, बल्कि गरीब बच्चों के सपनों की ताकत बन चुकी है. शिक्षक, अधिकारी, अभिभावक और गांव के सक्षम लोग इसमें अपनी क्षमता के अनुसार पैसे डालते हैं.

पढ़ाई में यूज होता है दान पेटी का धन : इन पैसों से गरीब बच्चों के लिए टाई, बेल्ट, जूते, बैग, स्वेटर, कॉपी-किताब और जरूरत की अन्य सामग्री खरीदी जाती है. ऐसे इलाके में जहां कई परिवार दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, वहां बच्चों को सम्मान और आत्मविश्वास देना आसान नहीं होता. लेकिन इस विद्यालय ने यह कर दिखाया है.

'दान पेटी' एक अनोखी पहल
'दान पेटी' एक अनोखी पहल (ETV Bharat)

प्राइवेट स्कूल जैसा नजारा : पहले यहां के बच्चे फटे कपड़ों में स्कूल आते थे. कई बच्चों के पास चप्पल तक नहीं होती थी. अब वही बच्चे टाई-बेल्ट पहनकर, बैग टांगकर और जूते पहनकर स्कूल पहुंचते हैं. पहली नजर में यह किसी प्राइवेट स्कूल जैसा दिखाई देता है.

शिक्षकों ने खुद बदला सिस्टम : इस विद्यालय की सबसे बड़ी ताकत यहां के शिक्षक हैं. उन्होंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अभिभावक की भूमिका निभाई. विद्यालय के शिक्षकों ने सबसे पहले खुद पर ड्रेस कोड लागू किया. सप्ताह के अलग-अलग दिनों में सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं एक समान कपड़े पहनकर विद्यालय पहुंचने लगे.

प्राथमिक स्कूल पथरा टांड के शिक्षक और शिक्षिकाएं
प्राथमिक स्कूल पथरा टांड के शिक्षक और शिक्षिकाएं (ETV Bharat)

ड्रेस कोड की नीति अपनाकर बदली सूरत : शिक्षकों ने सोमवार से गुरुवार तक नीले और काले रंग की ड्रेस, जबकि शुक्रवार और शनिवार को अलग ड्रेस कोड रखा गया. जब बच्चों ने अपने शिक्षकों को अनुशासन में देखा, तो उनका प्रभाव सीधे छात्रों पर पड़ा. धीरे-धीरे बच्चों ने भी ड्रेस कोड अपनाना शुरू कर दिया. यह बदलाव केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों के व्यवहार, आत्मविश्वास और सोच में भी नजर आने लगा.

मिड डे मील खाने नहीं पढ़ने आते हैं बच्चे : कुछ साल पहले तक इस विद्यालय में बच्चों का मुख्य आकर्षण मिड डे मील हुआ करता था. बच्चे पढ़ाई से ज्यादा भोजन के लिए स्कूल आते थे. लेकिन शिक्षकों ने लगातार अभिभावकों के साथ बैठक की. गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया. बच्चों को प्रेरित किया गया कि वे सिर्फ खाना-खाने नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए स्कूल आएं.

प्राथमिक विद्यालय पथराटांड
प्राथमिक विद्यालय पथराटांड (ETV Bharat)

अफसर और इंजीनियर बनना चाहते हैं छात्र : आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अब यहां के बच्चे खुलकर कहते हैं कि उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और अफसर बनना है. विद्यालय के प्रधान शिक्षक मोहम्मद मोइन आलम बताते हैं कि शिक्षा का वातावरण ऐसा बनाया गया कि बच्चों की सोच बदल गई. अब बच्चे सपने देखने लगे हैं और उन सपनों को पूरा करने की दिशा में मेहनत भी कर रहे हैं.

गरीब बच्चों के लिए शिक्षक बने अभिभावक : इस विद्यालय में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे बेहद गरीब परिवारों से आते हैं. किसी के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं, तो कोई दिहाड़ी मजदूर का बेटा है. कई बच्चों के परिवार आर्थिक तंगी से गुजरते हैं. ऐसे में विद्यालय के शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं रहे, बल्कि अभिभावक बन गए हैं. बच्चों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है.

शिक्षकों की मेहनत ला रही रंग
शिक्षकों की मेहनत ला रही रंग (ETV Bharat)

शिक्षक मुहैया कराते हैं जरूरी सामान : विद्यालय में बच्चों के लिए साबुन और तौलिया तक की व्यवस्था है ताकि वे साफ-सुथरे रह सकें. यदि किसी बच्चे को कॉपी, पेंसिल या अन्य सामग्री की जरूरत होती है, तो शिक्षक खुद मदद करते हैं. जरूरत पड़ने पर बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है. यही कारण है कि बच्चे शिक्षकों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें परिवार का हिस्सा मानते हैं.

मजदूर का बेटा बनना चाहता है इंजीनियर : पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला अरबाज कुरैशी इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है. उसके पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं. पहले अरबाज सिर्फ मिड डे मील खाने स्कूल आता था. लेकिन शिक्षकों के व्यवहार और प्रेरणा ने उसकी जिंदगी बदल दी. अब वह रोज स्कूल आता है और इंजीनियर बनने का सपना देखता है.

कक्षा में फुल ड्रेस पहनकर पढ़ते बच्चे
कक्षा में फुल ड्रेस पहनकर पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

''स्कूल में शिक्षक माता-पिता की तरह ख्याल रखते हैं. यहां टाई, बेल्ट, जूते, किताबें और जरूरत पड़ने पर पैसे तक दिए जाते हैं.''- अरबाज कुरैशी, छात्र

विजय नंदिनी बनना चाहती है अफसर : मिठाई की छोटी दुकान चलाने वाले परिवार की बेटी विजय नंदिनी भी इसी विद्यालय की छात्रा है. वह बताती है कि पहले स्कूल आने का मन नहीं करता था. लेकिन जब विद्यालय में अनुशासन, ड्रेस कोड और पढ़ाई का माहौल बदला, तो उसकी सोच भी बदल गई. अब वह रोज समय पर स्कूल आती है और अफसर बनना चाहती हैं.

''यहां हर काम घड़ी देखकर होता है. प्रार्थना, पढ़ाई, भोजन और छुट्टी — सब कुछ समय पर होता है. पहली बार मुझे टाई-बेल्ट मिली, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा. अब मुझे स्कूल से लगाव हो गया है.''- विजय नंदिनी, छात्रा

क्लास के कमरों का नाम महापुरुषों के नाम पर
क्लास के कमरों का नाम महापुरुषों के नाम पर (ETV Bharat)

जाग उठा पुलिस बनने का सपना : पांचवी कक्षा की छात्रा स्वाति कुमारी भी बताती है कि पहले वह सिर्फ मिड डे मील खाने स्कूल आती थीं लेकिन शिक्षकों ने लगातार समझाया और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. अब वह रोज स्कूल आती है और पुलिस अधिकारी बनने का सपना देख रही है.

''जब मुझे टाई-बेल्ट और जूते मिले, तो लगा कि मैं भी किसी बड़े स्कूल की छात्रा हूं.''- स्वाति कुमारी, पांचवीं की छात्रा

दीवारों पर लिखे स्लोगन देते हैं प्रेरणा : विद्यालय की दीवारें भी बच्चों को प्रेरित करती हैं. यहां वंदे मातरम समेत कई प्रेरणादायक स्लोगन लिखे गए हैं. विद्यालय के कमरों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं. किसी कमरे का नाम स्वामी विवेकानंद है, तो किसी का महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस. इन नामों और स्लोगनों का बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. वे महापुरुषों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं.

माइक से होती है प्रार्थना : विद्यालय की सुबह बेहद खास होती है. यहां बच्चों की प्रार्थना माइक के जरिए कराई जाती है. बच्चों की मधुर आवाज और अनुशासित पंक्तियां देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े निजी विद्यालय का दृश्य हो. ग्रामीण इलाके में इस तरह का अनुशासन लोगों को हैरान कर देता है. अभिभावक भी अब गर्व महसूस करते हैं कि उनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं.

गांव वालों का भरोसा बनी सबसे बड़ी ताकत : गांव की महिला रंजू देवी बताती हैं कि यहां के बच्चों का व्यवहार अब किसी प्राइवेट स्कूल के छात्रों जैसा हो गया है. उनके मुताबिक इस विद्यालय में जितनी सुविधाएं हैं, उतनी कई निजी स्कूलों में भी नहीं मिलतीं.

''शिक्षक हमेशा बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं. कभी खिलौने दे देते हैं, तो कभी जरूरत पड़ने पर पैसे तक देते हैं. विद्यालय में बस एक कमी है — खेलने के लिए पर्याप्त मैदान नहीं है. बाकी शिक्षा और अनुशासन में यह विद्यालय बेहद आगे निकल चुका है.''- रंजू देवी, ग्रामीण महिला

पिछड़े इलाके में शिक्षा की नई क्रांति : इमामगंज कभी नक्सल प्रभावित होने के कारण पिछड़े इलाकों में गिना जाता था. यहां शिक्षा की स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन प्राथमिक विद्यालय पथरा टांड ने यह साबित कर दिया कि यदि शिक्षक ठान लें, तो हालात बदले जा सकते हैं. यह विद्यालय सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज की सोच बदल रहा है.

'एक दान शिक्षा के नाम' मुहिम जारी रहेगी : प्रधान शिक्षक मोहम्मद मोइन आलम बताते हैं कि विद्यालय में 194 बच्चे नामांकित हैं, जिनमें औसतन 175 बच्चे रोजाना उपस्थित रहते हैं. उन्होंने कहा कि विद्यालय में 'एक दान शिक्षा के नाम' अभियान की शुरुआत गरीब बच्चों की मदद के लिए की गई थी. अब यह अभियान पूरे इलाके में प्रेरणा बन चुका है.

''शिक्षकों ने पहले खुद ड्रेस कोड अपनाया, फिर बच्चों को प्रेरित किया. अब लगभग सभी बच्चे ड्रेस कोड में स्कूल आते हैं. सरकारी स्कूल भी निजी विद्यालयों से बेहतर बन सकते हैं, यदि शिक्षक ईमानदारी और समर्पण से काम करें.''- मो मोइन आलम, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय पथरा टांड

शिक्षा के जरिए बदल रही पूरे इलाके की तस्वीर : प्राथमिक विद्यालय पथरा टांड अब सिर्फ एक सरकारी स्कूल नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल बन चुका है. यहां की दान पेटी गरीब बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है. शिक्षक बच्चों के जीवन में उम्मीद भर रहे हैं.

शिक्षकों की कोशिश ने बनाया कामयाब : इस विद्यालय ने साबित कर दिया कि यदि नीयत साफ हो और प्रयास ईमानदार, तो किसी भी पिछड़े इलाके को शिक्षा की रोशनी से बदला जा सकता है. आज यहां बच्चे मिड डे मील खाने नहीं, बल्कि अपने भविष्य को संवारने आते हैं. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हाजिरी शत-प्रतिशत रहती है. यही इस विद्यालय की सबसे बड़ी सफलता है.

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