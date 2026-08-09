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बिहार का 'लखपति पहाड़' : बारिश के साथ निकलते हैं मोती-मूंगा जैसे पत्थर, बदल रही गरीबों की किस्मत!

'बारिश के साथ पहाड़ से आते हैं रत्न' : हसरा गांव के ग्रामीण अशोक कुमार बताते हैं कि बारिश के दौरान पहाड़ से बहने वाले पानी के साथ कई तरह के पत्थर गांव और खेतों तक पहुंचते हैं. उनके मुताबिक, इस साल भी कई लोगों को ऐसे पत्थर मिले हैं.

किसी ने घर बनाया किसी ने बाइक खरीदी : इन पत्थरों से आर्थिक फायदा होने की कई स्थानीय कहानियां ग्रामीण सुनाते हैं. गांव के लोगों के मुताबिक, किसी ने रत्न बेचकर घर बनाया तो किसी ने बाइक खरीदी. कुछ लोगों ने मुश्किल समय में इन पत्थरों को बेचकर परिवार की जरूरतें पूरी कीं. ग्रामीणों का कहना है कि इस वजह से कभी बेहद गरीब मानी जाने वाली बस्ती में धीरे-धीरे आर्थिक बदलाव दिखाई दे रहा है.

'मनिया' के लिए दूर-दूर से पहुंचते हैं खरीदार : ग्रामीणों का कहना है कि हंसराज पर्वत से निकलने वाले इन पत्थरों की तलाश में गया, बोधगया और राजगीर के अलावा राजस्थान से भी खरीदार पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आभूषण कारोबार और रत्नों से जुड़े कुछ लोग बरसात के मौसम में लगातार इलाके में आते हैं और ग्रामीणों से संपर्क कर पत्थर खरीदने की कोशिश करते हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 लाख तक का दावा : स्थानीय रत्न कारोबार से जुड़े जानकार अमित कुमार के मुताबिक, यहां मिलने वाले कुछ मनिया जैसे पत्थरों की एंटीक वैल्यू काफी अधिक बताई जाती है. उनका दावा है कि विदेशों में इनकी कीमत स्थानीय खरीद मूल्य से कई गुना अधिक हो सकती है और कुछ मामलों में यह 50 लाख रुपये से भी ज्यादा तक पहुंचने का दावा किया जाता है. हालांकि वास्तविक कीमत पत्थर की पहचान, गुणवत्ता, प्राचीनता और बाजार पर निर्भर करती है.

'पहले हजारों में बिके अब लाखों तक पहुंची कीमत' : ग्रामीणों के मुताबिक, कुछ साल पहले जानकारी के अभाव में लोग इन पत्थरों को महज कुछ हजार रुपये में बेच देते थे. कोई पांच हजार, कोई दस हजार और कोई 20 हजार रुपये में इन्हें खरीदारों को दे देता था. लेकिन जैसे-जैसे इनकी चर्चा और मांग बढ़ी, कीमत भी बढ़ती चली गई. ग्रामीणों का दावा है कि अब कुछ पत्थर एक से पांच लाख रुपये तक में बिक चुके हैं.

मानसून आते ही शुरू हो जाती है रत्नों की तलाश : बारिश की तेज धार जब हंसराज पर्वत की मिट्टी और पत्थरों को बहाती है, तो ग्रामीण खेतों, रास्तों और आसपास की जमीन पर इन चमकीले पत्थरों की तलाश शुरू कर देते हैं. कई लोगों का दावा है कि एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को भी अलग-अलग समय पर ऐसे पत्थर मिल चुके हैं. किसी के हाथ कुछ नहीं लगता, तो किसी की तलाश अचानक हजारों या लाखों रुपये की कीमत वाले पत्थर तक पहुंच जाती है.

बारिश की बूंदों के साथ बरसती है 'किस्मत' : गया मुख्यालय से 40-50 किलोमीटर दूर 'हसरा गांव' हंसराज पर्वत की गोद में बसा है. करीब डेढ़ सौ घरों और लगभग एक हजार की आबादी वाले इस गांव में ग्रामीण इस पहाड़ को अपनी खुशहाली का जरिया मानते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, कभी गांव में ज्यादातर मकान कच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब कई घर पक्के हो चुके हैं. इसके पीछे वे बारिश के मौसम में पहाड़ से मिलने वाले अनमोल पत्थरों को बड़ी वजह बताते हैं.

गया : बिहार के गया में एक ऐसा पहाड़ है जो लोगों को लखपति बना रहा है. रातों-रात लोगों की किस्मत बदल जा रही है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं उनके घर पक्के बन गए. ये सबकुछ हुआ हंसराज पहाड़ के रहस्यमयी मोतियों की बारिश से. जी हां, गांव के लोग अब हर साल मानसून का इंतजार करते हैं और बारिश होते ही निकल पड़ते हैं पहाड़ पर जहां मोती-मनिया जैसे कीमती पत्थर रास्ते में पड़े होते हैं.

"हमारा हसरा गांव है और गांव से सटा हंसराज पर्वत है. बारिश में पानी के साथ मनिया, मूंगा, हीरा और मोती जैसे पत्थर बहकर आते हैं. इस बार भी दर्जनों लोगों को ये मिले हैं. आमतौर पर मनिया और आईबीट ज्यादा मिलते हैं. यहां मिलने वाले पत्थर लाखों रुपये में बिक चुके हैं."- अशोक कुमार, ग्रामीण, हसरा गांव

'चार-पांच रत्न मुझे भी मिल चुके हैं' : गांव के युवा शैलेंद्र कुमार के मुताबिक, बरसात में पहाड़ से बहकर आने वाले पत्थर खेतों और गांव की जमीन पर मिलते हैं. उनका कहना है कि बारिश के बाद ग्रामीण इनकी तलाश में निकलते हैं और कई लोगों को हर साल कुछ न कुछ मिल जाता है.

"बारिश के मौसम में हंसराज पहाड़ से मनिया, मोती, हीरा और दूसरे अनमोल पत्थर मिलते हैं. इस साल भी कई लोगों को रत्न मिले हैं. मुझे भी चार-पांच ऐसे रत्न मिल चुके हैं और कुछ बेच भी चुका हूं. गांव के कई लोग इन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं."- शैलेन्द्र कुमार, ग्रामीण, हसरा गांव

इसी पहाड़ से निकलता है मोती-मनिया (ETV Bharat)

धार्मिक आस्था से भी जुड़ा है हंसराज पर्वत : हंसराज पर्वत सिर्फ रत्नों की वजह से ही चर्चा में नहीं है. यहां भगवान भोलेनाथ का एक शिव मंदिर भी है, जिसे लेकर ग्रामीणों में गहरी आस्था है. स्थानीय मान्यता है कि यहां शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था. ग्रामीण इस पहाड़ से मिलने वाले पत्थरों को भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं.

सोनपुर के राजा से जुड़ी है मंदिर की कहानी : ग्रामीणों के अनुसार, हंसराज पर्वत पर करीब 1940 के आसपास सोनपुर के राजा निरसू नारायण सिंह ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था. इलाके से जुड़ी कई स्थानीय किंवदंतियां राजा-महाराजाओं और पुराने राजघरानों से जुड़ी हैं. ग्रामीण इन्हीं मान्यताओं के बीच पहाड़ से निकलने वाले पत्थरों की कहानी को भी देखते हैं.

रत्नों की प्राचीनता पर भी उठते हैं सवाल : ज्वेलर्स अमित कुमार के मुताबिक, यहां मिलने वाले कुछ मनिया और आईबीट प्राकृतिक पत्थर हो सकते हैं, जबकि कुछ को लेकर प्राचीन वस्तु होने की मान्यता है. उनके अनुसार, ऐसे पत्थरों का महत्व केवल आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि उनकी संभावित प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्व से भी जुड़ा हो सकता है.

गया का लखपति पहाड़ (ETV Bharat)

"यहां मिलने वाले मनिया और आईबीट की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है. कुछ जानकार इन्हें हजारों साल पुराना बताते हैं. इनकी एंटीक वैल्यू की वजह से विदेशों में भी मांग होने की बात कही जाती है."- अमित कुमार, ज्वैलर्स और रत्नों के जानकार

भूगोल के प्रोफेसर ने बताई पत्थरों की वैज्ञानिक कहानी : गया कॉलेज के भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण देव यादव के मुताबिक, हंसराज पर्वत अत्यंत प्राचीन भूगर्भीय संरचना का हिस्सा हो सकता है. उनका कहना है कि पहाड़ों के पत्थर लंबे समय तक प्राकृतिक प्रक्रिया से घिसते और गोल होते हैं और बारिश के पानी के साथ नीचे की ओर बह सकते हैं.

"हंसराज पहाड़ बेहद पुरानी भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है. यहां मिलने वाले पत्थरों के रत्न प्राकृतिक हो सकते हैं. पानी के बहाव और घर्षण से पत्थर गोल होते हैं और बरसात के मौसम में पहाड़ से खेतों तक पहुंच सकते हैं. इस संबंध में विशेष वैज्ञानिक अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है."- प्रो. कृष्णदेव यादव, पूर्व विभागाध्यक्ष, भूगोल, गया कॉलेज

गया का लखपति पहाड़ वाला हसरा गांव (ETV Bharat)

ग्रह-नक्षत्र से लेकर पूजा तक रत्नों की अलग मान्यता : स्थानीय रत्न कारोबार से जुड़े अमित कुमार और अन्य जानकार लोगों के मुताबिक, अलग-अलग रंग और प्रकार के पत्थरों को धार्मिक मान्यताओं में अलग-अलग ग्रहों से जोड़ा जाता है. लाल, हरा, सफेद और दूसरे रंगों के पत्थरों को ग्रह शांति से जोड़कर देखा जाता है. मूंगा और मोती को भी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में विशेष महत्व दिया जाता है.

आज भी जिंदा हैं पहाड़ की कहानियां : हसरा गांव के बुजुर्ग कृष्णा मांझी हंसराज पर्वत को पुराने राजघरानों और स्थानीय इतिहास से जोड़ते हैं. उनका कहना है कि पहाड़ी और आसपास का इलाका लंबे समय से इन पत्थरों के लिए जाना जाता रहा है. उनके मुताबिक, हर साल बरसात के दौरान ग्रामीणों को पहाड़ से कुछ न कुछ अनमोल पत्थर मिलते हैं.

"इस पहाड़ी का संबंध सोनपुर के राजा से बताया जाता है. यहां पुराने समय से ही रत्न मिलने की बात कही जाती है. हर साल बरसात में अनमोल पत्थर मिलते हैं और इससे गांव में खुशहाली आ रही है."- कृष्णा मांझी, बुजुर्ग, हसरा गांव

लखपति बनाने वाली कहानी में कितना सच? : हंसराज पर्वत को लेकर ग्रामीणों के दावे बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन इन पत्थरों की वास्तविक पहचान, प्राकृतिक बनावट, उम्र और बाजार मूल्य की जांच जरूरी है. अगर वैज्ञानिक अध्ययन से इनके बारे में प्रमाणिक जानकारी सामने आती है, तो हंसराज पर्वत न सिर्फ गया की एक अनोखी प्राकृतिक धरोहर के रूप में सामने आ सकता है, बल्कि यहां के ग्रामीणों के लिए आर्थिक संभावनाओं का नया रास्ता भी खोल सकता है.

मानसून में रत्नों की तलाश में जुटे ग्रामीण : मानसून आते ही हसरा गांव में एक अलग तरह की हलचल दिखाई देती है. बारिश पहाड़ को धोती है और ग्रामीण खेतों की मिट्टी में अपनी किस्मत तलाशने निकल पड़ते हैं. किसी को सिर्फ एक चमकीला पत्थर मिलता है, तो किसी के लिए वही पत्थर घर की जरूरत पूरी करने का जरिया बन जाता है. यही वजह है कि स्थानीय लोगों के लिए हंसराज पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि उम्मीद, आस्था और बदलती तकदीर की कहानी बन चुका है.

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