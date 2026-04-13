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बिहार का ऐसा गांव जहां घरों से गायब हैं युवा, रहते हैं सिर्फ महिलाएं..बुजुर्ग और बच्चे

जवान बेटे से दूर बुजुर्ग माता-पिता : अपने घर की देहरी पर बैठी बसंती देवी के चेहरे पर काफी शिकन है. अपने बेटों से दूर रहने का दुख भी चेहरे से साफ झलकता है. वह बताती हैं, कि मेरे पति अब बूढ़े हो गए हैं. इसलिए वह अब दूसरे राज्य में कमाने नहीं जा सकते. ऐसे में उनके जवान बेटे दूसरी जगह कमाने गए हैं.

''मेरे दो बेटे हैं, हेमराज और टीकम जो कि दूसरे राज्य में गए हैं. यदि मेरे बच्चे दूसरे जगह नहीं जाएंगे, तो हम लोगों को क्या खिलाएंगे? हमारे पास रोजगार की समस्या है. इधर, गांव में कोई काम नहीं मिलता है, जिसके कारण बाहर जाने को विवश हैं.'' - बसंती देवी, ग्रामीण

'मेरा दिव्यांग बेटा कमाने गया है' : गोही गांव की बसंती देवी बताती है, कि उनका एक बेटा दिव्यांग है, फिर भी कमाने के लिए बाहर गया है. बाहर वह जूता चप्पल की दुकान में काम करता है. उसे कितने पैसे मिलते हैं, यह उसे भी पता नहीं. वह राजस्थान में काम करने गया है. साल में कभी वह 6 महीने पर आता है. फिर सप्ताह भर रहकर चला जाता है.

कम पैसे में करते हैं काम : कम पैसे में ही इन भोले-भाले समुदाय के युवकों से काम कराया जाता है, जिसके कारण यह युवक अपने घरों में चार हजार हर महीने बचाकर किसी तरह से भेजते हैं. गांव के लोग बताते हैं, कि 10 से 12 हजार प्रति महीने कमाने के लिए यहां के युवक दूसरे राज्यों को जाते हैं.

घर-घर की यही कहानी : गया के गोही गांव पलायन का दंश झेल रहा है. यहां पलायन करने वाले एक घर से नहीं, बल्कि यह घर-घर की कहानी है. यहां 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए भोक्ता समुदाय के युवा दूसरे प्रदेशों में काम करने को विवश हैं. भोक्ता समुदाय के इन युवाओं का दूसरे राज्यों में भी आर्थिक शोषण होता है.

गांव के युवा कमाने जाते हैं परदेस : गोही गांव में भोक्ता समुदाय के अलग-अलग कर चार टोले को मिलाकर करीब 200 घर हैं. आबादी हजार की है. किंतु इस गांव मे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे ही मिलेंगे. अपवाद के तौर पर युवा भले ही मिल जाएं, किंतु 90 से 95 फ़ीसदी यहां के युवा अपने गांव के घरों में नहीं मिलते. यहां के सैंकड़ों युवाओं के नसीब में एक तरह से परदेस का वनवास है.

गांव में अशिक्षा : गांव में एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें 5वीं तक गांव के ही 50 बच्चे पढ़ रहे हैं. उनकी आगे की पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि मिडिल स्कूल 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है. कुछ जागरुक माता-पिता बच्चों को अन्य स्कूलों में भेजना जारी रखते हैं लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी 4-5 बच्चे ही 10वीं पास कर सके हैं. गांव में शिक्षा का स्तर एकदम निचले पायदान पर है. आजादी के कई दशकों बाद भी गांव की तकदीर बदलने के लिए जैसे आज भी किसी तारणहार का इंतजार यहां के लोग कर रहे हैं.

गंभीर पलायन का दंश झेल रहा गांव : गोही गांव में भोक्ता समुदाय के आदिवासी निवास करते हैं. खास बात ये है कि इस गांव में एक भी युवा नहीं रहते. कारण यहां के युवा अपने परिवार की परवरिश के लिए उन्हें दूसरे राज्यों की ओर जाना मजबूरी है. गोही गांव आज भी पलायन का दंश झेल रहा है. कभी 6 महीने तो कभी साल भर पर ये युवा गांव को लौटते हैं, फिर कुछ दिन रहकर फिर उसी अंतहीन सफर पर निकल पड़ते हैं.

गया के गोही गांव की बदहाली : बसंती देवी जैसी न जाने कितने बुजुर्ग बिहार के गया स्थित गोही गांव में रहते हैं. यह गांव जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बाराचट्टी प्रखंड के जंगलों की ओट में बसा है. 200 घर और 1000 की आबादी वाले गांव में अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी होने के कारण ये इलाका काफी पीछे रह गया है. जैसा विकास बिहार का हो रहा है ये इलाका उससे वंचित है. आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है.

गया : 'मेरे दो बेटे हैं और दोनों ही बाहर कमाने परदेस गए हैं. वो कमाएंगे नहीं तो परिवार को खिलाएंगे क्या..?' इतना कहते ही बूढ़ी बसंती देवी के माथे पर झुर्रियों ने डेरा डाल दिया. डबडबाई आंखें और कांपती आवाज ने पेट की लाचारी और बेटे से दूरी दोनों की व्यथा को इशारों में कह दिया.

जंगल से खाने का जुगाड़ करके घर लाती महिलाएं (ETV Bharat)

सरकार या प्रशासन नहीं देता ध्यान : गांव में गरीबी किस कदर है, इसका खुलासा बसंती देवी करती है. बसंती देवी बताती है कि जब बच्चे बाहर में काम करके कई महीने रुपए नहीं भेजते हैं, तो घर में जैसे आफत आ जाती है. घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है. बसंती देवी का कहना है कि यहां की सरकार या प्रशासन की कोई नजर हम लोगों पर नहीं है. हम लोगों की जिंदगी लगातार गरीबी के बीच कटती है.

''दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है. ऐसे में जब घर में चावल, गेहूं नहीं रहते हैं, तो जंगल जाकर हम लोग टेना, गेठी, डुरा ही आदि जड़ी बूटी निकालते हैं और उससे उबाल कर खाते हैं. तब हम लोगों की पेट की आग बुझ पाती है.''- बसंती देवी, ग्रामीण महिला

गोही गांव का माइल स्टोन (ETV Bharat)

हर घर में एक जैसी समस्या : ईटीवी भारत ने गोही गांव के कई घरों में लोगों के हालात जाना तो पता चला कि गोही गांव के चार टोले हैं और चारों टोला में यही स्थिति है. गांव के चार टोला में पूरबारी टोला, पश्चिम टोला, बिचला टोला, पछियारी टोला है. वही, गांव के इन चार टोलों को मिलाकर सघन आबादी है, लेकिन गांव में काफी कम संख्या में लोग दिखते हैं.

नहीं मिलता लोकल में रोजगार : गांव में सन्नाटे का वातावरण साफ देखने को मिलता है. इस संबंध में शुकर सिंह भोक्ता बताते हैं, कि हमारे यहां अधिकांश युवा बाहर ही है. हम लोगों को सुविधा मिले, ताकि हमारे लड़कों को यहीं काम मिल सके. यहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है. कोई रोजगार नहीं है. इसलिए गांव में पलायन परिजनों के लिए एक बड़ी परेशानी है.

गोही गांव को जाने वाला रास्ता (ETV Bharat)

''यहां सिर्फ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग महिला पुरुष ही मिलते हैं. इसमें से 10 प्रतिशत युवा महिलाएं भी तमिलनाडु को निकल जाती हैं. एक तरह से यह बुजुर्गों का गांव है. यहां चिकित्सा की सुविधा भी पास उपलब्ध नहीं है. जिसके कारण आए दिन मौत हो जाती है. यहां से सरकारी अस्पताल 10 किलोमीटर की दूरी पर है.''- शुकर सिंह भोक्ता, ग्रामीण

गांव में रोजगार मिलता तो नौबत न आती : युगेश्वर भोक्ता बताते हैं, कि यदि रोजगार यहां मिलाता या आसपास के इलाके में मिल जाता, तो बाहर जाने की नौबत नहीं आती. मेरा बेटा तिलेलेश्वर दूसरे राज्य में काम करता है. जब से हम लोग होश संभाले, तब से पलायन का दंश झेल रहे हैं. पहले मैं दूसरी जगह कमाता था. अब मेरा बेटा बाहर जाकर काम कर रहा है.

गोही गांव में ग्रामीणों के माकान (ETV Bharat)

बारिश का पानी नहीं मिला तो भुखमरी : कृष्णा सिंह भोक्ता बताते हैं कि बारिश का पानी नहीं मिला, तो भूखमरी तय हो जाती है. वैसे भी बारिश का पानी यहां स्टोर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो कट्ठे- दो कट्ठे जमीन में खेती करते हैं. वह भी सफल नहीं हो पाता है. कभी-कभार ही कुछ फसल हो पाती है, जिससे थोड़ा कुछ समय तक गुजारा चलता है. हम लोग को दोनों टाइम जब खाना नहीं मिलता है, तो टेना, गेठी, डुरा नाम की जड़ी बूटी भूख मिटाने के लिए खाते हैं.

गांव में ज्यादातर झोपड़ी के मकान : गांव की कुंवारी देवी बताती है कि यह काफी पुराना गांव है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है. हम लोगों को जैसे तैसे हालात में छोड़ दिया गया है. आज भी ज्यादातर घर झोपड़ी वाला ही है. अधिकांश घर जो हैं, वह झोपड़ी के ही बने हैं. पुराने जमाने के तौर पर दर्जनों घर आज भी वैसे ही हालत में है. कुछ घर पक्के के हैं. जब पेट ही नहीं पल रहा, तो घर कैसे बनेंगे. इसलिए हमारा पुत्र भी दूसरे राज्य में कमाने गया है.

विकास की बाट जोहता गोही गांव (ETV Bharat)

''सरकार की हर योजना का लाभ लाभुक को दिए जाने का पूरा प्रयास है. गरीबों को दिए जाने वाले अनाज, आवास या कोई भी योजना में कहीं दिक्कत है, तो हमें आवेदन दें, तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.''- अभिषेक कुमार आशीष, बीडीओ, बाराचट्टी

हजारों वर्षों से जंगल में निवास : इस संबंध में हरेंद्र सिंह भोक्ता बताते हैं, कि भोक्ता समाज के लोग हजारों सालों से जंगल में रहते हैं. यहां पुराने जमाने की तरह आज भी अपने जीवन यापन थोड़ी आधुनिकता के बीच कर रहे हैं. उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत जड़ी बूटी, बीड़ी पत्ता का संग्रह, सूखी लकड़ी की बिक्री आदि है.

गया को गोही गांव की बदहाली (ETV Bharat)

जंगल से था रोजगार वह भी खत्म : हरेन्द्र भोक्ता बताते हैं कि अब जंगल भी कम हो रहे हैं. ऐसे में पारंपरिक रोजगार भी अब खत्म हो रहे हैं. इस गांव में 10 फीसदी युवा लड़के नहीं मिलते हैं. क्योंकि वह दूसरी जगह कमाने गए हैं. यहां बुजुर्ग ज्यादा नजर आते हैं. यहां लोग टेना-गेठी खाकर और डुरा खाकर अपना जीवन गुजारते हैं.

''प्रशासन-सरकार सजग नहीं है. यदि सजग होता, तो इनको रोजगार, उनकी स्थिति के बारे में सोचती, लेकिन इन्हें हमें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है. हमारे भोक्ता समाज के लोग भी यही मानते हैं, कि हम जंगल में पैदा हुए हैं, हमारे भाग्य में यही स्थिति है. यहां के सभी युवा दूसरे राज्यों पंजाब, हरियाणा, सूरत, मुंबई, बेंगलुरु, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कमाने जाते हैं.''- हरेंद्र सिंह भोक्ता, समाज के जागरुक व्यक्ति

खाने के लिए कंद-मूल का जुगाड़ करते ग्रामीण (ETV Bharat)

कहां जा रहा PDS का राशन? : गांव में सरकारी राशन की दुकान यानी पीडीएस की सप्लाई भी मिलती है लेकिन जागरूकता की वजह से वह पूरी पार्दर्शिता के साथ ग्रामीणों को वितरित नहीं हो पाती. राशन दुकानदार भोले-भाले ग्रामीणों को तय मानक से कम ही आपूर्ति करता है. कई ग्रामीणों के राशन कार्ड पर नाम भी नहीं चढ़े हैं. उन्हें जो राशन मिलता है लेकर चले आते हैं. ग्रामीण इसका विरोध नहीं कर पाते और इसे नियती मानकर टेना-गोठी और डुरा के भरोसे जीवन यापन करते हैं.

क्या कहता है प्रशासन? : बाराचट्टी प्रखंड की आपूर्ति पदाधिकारी निधि कुमारी ने बताया कि यदि गोही गांव में किसी को डीलर द्वारा अनाज देने में कोताही बरती जा रही है, तो इसकी जांच कराई जाएगी. गरीबों को दिए जाने वाले अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो होते हैं. यदि चार किलो दिया जा रहा है, तो यह गलत है. शिकायत सामने आने पर जांच कराई जाएगी. वहीं, यदि कार्ड में घर के सभी सदस्यों का नाम नहीं जुटा है, तो उसके लिए हम लोग स्थानीय डीलर के माध्यम से ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे.

गोही गांव में रहने वाले बुजुर्ग (ETV Bharat)

''नाम जोड़ने के लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसे पूरा कराया जाएगा. जब तक ग्रामीण खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक किसी परिवार के छूटे सदस्य का नाम कोई जोड़ भी नहीं सकता है. पूरी कोशिश होगी कि राशन योजना के उचित हर पात्र को उनका हक मिल सके, जिससे किसी भी घर में खाने के अनाज की कमी न हो.''- निधि कुमारी, आपूर्ति अधिकारी, बाराचट्टी प्रखंड

कब रुकेगा पलायन? : अब देखना है कि इस गांव के लोगों के दिन कब लौटते हैं. राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर सरकार इनके लिए क्या इंतजाम करती है? ताकि इस गांव का पलायन रुक सके और बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधरकर बिहार के विकास में योगदान दे सके.

जंगल से लकड़ी चुनकर लाती भोक्ता समाज की महिला (ETV Bharat)

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