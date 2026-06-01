कहानी बिहार के 8 सिपाही की, जंगल में बसे गांव से चढ़ी सफलता की सीढ़ी, किसी के पिता प्लंबर तो कोई मजदूर
बिहार के गरीब परिवारों से आने वाले 8 युवाओं ने बिहार पुलिस में चयन पाकर संघर्ष, मेहनत की मिसाल पेश की.
Published : June 1, 2026 at 5:38 PM IST
गया : बिहार के गया जिले के सुदूरवर्ती और पिछड़े फतेहपुर प्रखंड से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है. परिस्थितियों का रोना तो सब रोते हैं लेकिन जो उन हालात को मात देकर निकल आते हैं वही इस जीवन में बाजीगर बनते हैं.
8 गरीब बच्चों को मिली पुलिस की वर्दी : नाई, हलवाई, राजमिस्त्री, प्लंबर मजदूर और छोटे किसानों के बेटे-बेटियों ने संघर्ष के बूते वह मुकाम हासिल किया है, जो पूरे इलाके के लिए गर्व का विषय बन गया है. फतेहपुर प्रखंड के आठ युवाओं का एक साथ बिहार पुलिस में चयन हुआ है, जिनमें चार बेटियां भी शामिल हैं.
पिछड़ेपन के बीच खिले सफलता के फूल : फतेहपुर प्रखंड के जिन गांवों से ये युवा आते हैं, वहां आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. कई गांवों तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़कें नहीं हैं. रोजगार के सीमित अवसर और आर्थिक तंगी यहां के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है. बावजूद इसके इन युवाओं ने अपने सपनों को जिंदा रखा और कठिन संघर्ष के बाद बिहार पुलिस में चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया.
गरीब परिवारों के बच्चों ने बदल दी किस्मत : बिहार पुलिस के अंतिम परिणाम में फतेहपुर प्रखंड के दीपू कुमार, अखिलेश कुमार, अरविंद कुमार, राजकुमार, रिया ज्योति, सिंकु कुमारी, सीमा कुमारी और प्रीति कुमारी ने सफलता हासिल की है. इन सभी का संबंध बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से है. किसी के पिता नाई हैं, कोई हलवाई का बेटा है, तो कोई मजदूर, राजमिस्त्री या छोटे किसान का पुत्र-पुत्री है.
चार बेटियों ने बढ़ाया गांव का मान : इस सफलता की सबसे खास बात यह है कि चयनित आठ युवाओं में चार बेटियां भी शामिल हैं. ग्रामीण परिवेश से निकलकर इन बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि अब गांव की लड़कियां केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य और देश की सेवा में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं.
प्लंबर की बेटी बनी सिपाही : फतेहपुर प्रखंड के जयपुर गांव की रहने वाली प्रीति कुमारी का हाल ही में बिहार पुलिस में चयन हुआ है. उनके पिता मनोज प्रसाद प्लंबर मिस्त्री का काम करते हैं. मजदूरी और छोटे-मोटे कामों से परिवार का गुजारा करने वाले पिता की मेहनत को बेटी ने अपनी सफलता से सार्थक कर दिया. आज पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है.
छोटे किसान की बेटी ने जीता बड़ा मुकाम : दोंदू गांव की रहने वाली सिंकु कुमारी के पिता एक छोटे किसान हैं. सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बीच सिंकु ने लगातार मेहनत की और बिहार पुलिस में जगह बनाई. बेटी की सफलता के बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल है.
मजदूर पिता की मेहनत रंग लाई : बघमड़वा गांव की रहने वाली सीमा कुमारी ने गरीबी और अभाव के बीच अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी. उनके पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं. अब सीमा की सफलता ने पूरे परिवार को नई उम्मीद दी है कि घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
संघर्षों के बीच मिली सफलता : मनहोना गांव की रहने वाली रिया ज्योति का परिवार भी आर्थिक रूप से कमजोर है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बिहार पुलिस में चयनित होकर अपने माता-पिता का सपना पूरा किया. गांव के लोग भी उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं.
पिता के निधन के बाद भी नहीं टूटा हौसला : पिंटू कुमार की कहानी संघर्ष की मिसाल है. कुछ वर्ष पहले उनके पिता का निधन हो गया था. परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं. छोटी दुकान चलाकर परिवार का सहयोग करते हुए उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी. शादीशुदा होने और बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सफलता हासिल कर ली.
राजमिस्त्री के बेटे ने हासिल की मंजिल : अरविंद कुमार के पिता राजमिस्त्री हैं. परिवार की आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी. उनकी सफलता ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.
नाई परिवार का बेटा बना सिपाही : अखिलेश कुमार के पिता शिवराज ठाकुर घर-घर जाकर बाल और दाढ़ी बनाते हैं. फुटपाथ पर उनकी छोटी सी दुकान भी है. बेटे के चयन की खबर मिलते ही परिवार की आंखें खुशी से भर आईं. वर्षों की मेहनत और संघर्ष का फल आखिरकार उन्हें मिल गया.
साधारण परिवार से असाधारण सफलता : राजकुमार भी बेहद साधारण परिवार से आते हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और बिहार पुलिस में चयनित होकर यह साबित कर दिया कि सफलता किसी की आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और संकल्प तय करते हैं.
गुरुकुल बना सफलता की पाठशाला : इन सभी युवाओं की सफलता के पीछे गुरुकुल मनहोना का भी बड़ा योगदान है. गुरुकुल के संचालक नरेश भारती बताते हैं कि सभी बच्चे उनके यहां निशुल्क पढ़ाई और शारीरिक प्रशिक्षण लेने आते थे. उन्होंने कहा कि एक साथ आठ बच्चों का चयन होना उनके लिए गर्व का विषय है और यह उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम है.
''मैं निशुल्क गुरुकुल चलाता हूं. मेरे यहां ही यह सब बच्चे आकर पढ़ते थे. शिक्षा देता हूं और फिजिकल तैयारी भी करवाता हूं. मेरे गुरुकुल के 8 बच्चे सफल हुए हैं. यह मेरे लिए गर्व का पल है. मेरी मेहनत सफल हुई.''- नरेश भारती, गुरुकुल के संचालक
संघर्ष से सफलता तक का संदेश : फतेहपुर के इन आठ युवाओं की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी मान लेते हैं. इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो जंगलों और पिछड़े इलाकों से निकलकर भी सफलता की नई इबारत लिखी जा सकती है.
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