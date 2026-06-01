ETV Bharat / bharat

कहानी बिहार के 8 सिपाही की, जंगल में बसे गांव से चढ़ी सफलता की सीढ़ी, किसी के पिता प्लंबर तो कोई मजदूर

8 गरीब बच्चों को मिली पुलिस की वर्दी ( ETV Bharat )