ETV Bharat / bharat

मेडिटेशन से खेती! 7 एकड़ में सहफसली उपज से सालाना 60 लाख कमाने का लक्ष्य, तरीका हैरान करने वाला

गया के किसान श्रीकांत का दावा है कि खेत में मेडिटेशन करने से फसलें बढ़ती हैं. पढ़ें रत्नेश कुमार की रिपोर्ट-

मेडिटेशन विधि से खेती
मेडिटेशन विधि से खेती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 6:28 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के रहने वाले किसान श्रीकांत यादव इन दिनों अपनी अनोखी खेती पद्धति को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं. जहां अधिकांश किसान पारंपरिक, रासायनिक या केवल जैविक खेती पर ध्यान देते हैं, वहीं श्रीकांत यादव ने खेती में एक नया प्रयोग शुरू किया है.

मेडिटेशन से फसलों का विकास : किसान श्रीकांत यादव ने जैविक खेती के साथ-साथ यौगिक यानी आध्यात्मिक खेती भी कर रहे हैं. उनका दावा है कि खेतों के बीच बैठकर नियमित मेडिटेशन करने, परमात्मा का ध्यान करने और सकारात्मक ऊर्जा देने से फसलें तेजी से बढ़ती हैं, लहलहाती हैं और पैदावार कई गुना बेहतर होती है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

जैविक के साथ यौगिक खेती को बढ़ावा : श्रीकांत यादव का कहना है कि खेती केवल मिट्टी, पानी और खाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक ऊर्जा, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक शक्ति का भी बड़ा योगदान हो सकता है. यही कारण है कि उन्होंने जैविक और यौगिक दोनों विधियों को मिलाकर संयुक्त खेती शुरू की है.

7.5 एकड़ में सहफसली खेती : श्रीकांत यादव फिलहाल करीब 7.5 एकड़ जमीन में सहफसली खेती कर रहे हैं, जिसमें एक साथ सात प्रकार की फसलें लगाई गई हैं. श्रीकांत का दावा है कि वह जैविक और योगिक खेती के जरिए फसलों की अच्छी उपज ले रहे हैं और साथ ही लाभ कमा रहे हैं. उनके खेती करने के स्टाइल को देख किसान भी हैरान हैं.

गया में पहली बार देखने को मिली ऐसी खेती : गया जिले में इस तरह की खेती पहली बार देखने को मिल रही है. किसान श्रीकांत यादव फसलों के बीच बैठकर ध्यान लगाते हैं. वे कई घंटों तक खेतों में समय बिताते हैं और ध्यान के माध्यम से यह महसूस करते हैं कि उनकी फसलों पर परमात्मा की दिव्य रोशनी पड़ रही है और फसलें तेजी से विकसित हो रही हैं.

फसलों में बेहतर बढ़ोतरी का दावा : उनका मानना है कि यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक प्रभाव है. वे कहते हैं कि जब किसान सकारात्मक सोच के साथ अपनी फसल को देखता है और परमात्मा को याद करता है, तो उसका असर फसलों की वृद्धि पर पड़ता है. उन्होंने मिर्च, पालक और अन्य फसलों में कुछ ही महीनों के भीतर बेहतर बढ़ोतरी देखने का दावा किया है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या है सहफसली खेती? : श्रीकांत यादव ने अपनी जमीन पर सहफसली खेती अपनाई है. सहफसली खेती वह तकनीक है जिसमें एक ही खेत में एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं. इसमें एक मुख्य फसल होती है और उसके साथ अन्य सहायक फसलें लगाई जाती हैं, ताकि जमीन का बेहतर उपयोग हो सके और जोखिम कम हो.

एक फसल के खराब होने से दूसरी फसलों से भरपाई : उन्होंने अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट, केला, धनिया, आलू, मिर्च, पालक और अन्य सब्जियों की खेती की है. उनका कहना है कि सहफसली खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी कारणवश एक फसल खराब हो जाए, तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देती है.

सहफसली से घाटे का सवाल नहीं : वे बताते हैं कि यदि केवल एक ही फसल पर निर्भर रहा जाए और वह खराब हो जाए, तो किसान को भारी नुकसान होता है. लेकिन सहफसली खेती में तीसरी, चौथी, पांचवीं और सातवीं फसल तक लगातार आय देती रहती है. इससे खेती अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनती है.

माउंट आबू में लिया विशेष प्रशिक्षण : श्रीकांत यादव बताते हैं कि इस अनोखी खेती की प्रेरणा उन्हें राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिली. वहां उन्होंने एक वर्ष तक जैविक और यौगिक खेती का प्रशिक्षण लिया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''माउंट आबू में देशभर से किसान और कृषि वैज्ञानिक इस तरह की खेती को समझने और सीखने के लिए आते हैं. वहां देखा कि कैसे सहफसली खेती, जैविक कीटनाशक और मेडिटेशन आधारित खेती को एक साथ अपनाया जा रहा है.''- श्रीकांत यादव, आध्यात्मिक किसान

अपनी पद्धति को बनाना चाहते हैं मॉडल : श्रीकांत यादव को माउंट आबू में अनोखी तरह से खेती का यह तरीका इतना प्रभावी लगा कि उन्होंने इसे अपने गांव गोपालपुर में लागू करने का फैसला किया. अब वे इसे बड़े स्तर पर पूरे गया और बिहार में फैलाना चाहते हैं. वह इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक भी करते हैं.

जैविक खेती से लागत लगभग शून्य : श्रीकांत यादव का कहना है कि पहले वे भी रासायनिक खेती करते थे, लेकिन उसमें लागत अधिक और मुनाफा कम था. रासायनिक खाद, कीटनाशक और दवाओं पर काफी खर्च होता था, जबकि उत्पादन के अनुपात में लाभ बहुत कम मिलता था.

मेडिटेशन से खेती
मेडिटेशन से खेती (ETV Bharat)

''अब मैं पूरी तरह जैविक खेती की ओर बढ़ चुका हूं. मैं नीम, धतूरा, गोमूत्र, अकवन, करंज जैसी प्राकृतिक चीजों से खुद कीटनाशक तैयार करता हूं. इससे रासायनिक दवाओं पर खर्च नहीं होता और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है.''- श्रीकांत यादव, आध्यात्मिक किसान

कई गुना मुनाफा बढ़ाने का दावा : किसान श्रीकांत ने ये बी कहा कि यह तभी संभव है जब जैविक खेती के साथ यौगिक यानी मेडिटेशन आधारित खेती जुड़ जाती है, तो लागत लगभग शून्य हो जाती है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है. खेती में आध्यत्म और जैविक खाद दोनों का महत्व है.

खेती में पूजा पुरानी परंपरा : आध्यात्मिक तरीके से खेती करने वाले किसान श्रीकांत यादव बताते हैं कि भारतीय खेती में पूजा-पाठ की परंपरा सदियों पुरानी है. उनके पिता और दादा भी जब खेत में हल चलाते थे, तब अक्षय तृतीया जैसे शुभ नक्षत्र में पूजा करके बीज डाला जाता था.

''फसल रोपने, फसल काटने और यहां तक कि खलिहान से फसल घर लाने तक हर चरण में पूजा की जाती थी. मेरा मानना है कि मेडिटेशन उसी परंपरा का आधुनिक रूप है.''- श्रीकांत यादव, आध्यात्मिक किसान

श्रीकांत यादव, आध्यात्मिक किसान
श्रीकांत यादव, आध्यात्मिक किसान (ETV Bharat)

'पूजा पद्धति की मेडिटेशन नई परंपरा' : आज लोग इसे नया प्रयोग मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह भारतीय कृषि संस्कृति का ही हिस्सा है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पूजा होती थी, अब ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है. फसल रोपने से लेकर घर लाने तक हर चरण में पूजा की जाती रही है. मेडिटेशन उसी परंपरा का रूप है.

सालाना 60 से 70 लाख कमाने का दावा : श्रीकांत यादव का दावा है कि फिलहाल उनकी खेती शुरुआती चरण में है. अभी वे 10 से 15 लाख रुपये तक की आमदनी का अनुमान लगा रहे हैं. लेकिन जैसे-जैसे पौधे पूरी तरह विकसित होंगे और उत्पादन बढ़ेगा, यह आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी.

''अगले साल तक यही खेती 60 से 70 लाख रुपये सालाना तक का मुनाफा दे सकती है. यदि किसान सही योजना, जैविक पद्धति और यौगिक ध्यान के साथ खेती करें, तो खेती घाटे का नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुनाफे का व्यवसाय बन सकती है.''- श्रीकांत यादव, आध्यात्मिक किसान

7.5 एकड़ में सहफसली खेती करने वाले किसान श्रीकांत
7.5 एकड़ में सहफसली खेती करने वाले किसान श्रीकांत (ETV Bharat)

कृषि विशेषज्ञों की अलग राय : मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के बॉटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह का कहना है कि जैविक खेती निश्चित रूप से लाभकारी है और इसका असर फसलों की गुणवत्ता पर साफ देखा जा सकता है.

''खेतों के बीच योग और ध्यान करना किसान के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. इससे तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और किसान अधिक सकारात्मक तरीके से काम करता है. केवल योग या ध्यान का सीधा असर फसल की वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं है.''- अमित कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बॉटनी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

खेतों में योग से होता है फसलों पर असर?: असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार सिंह का कहना है कि कई शोधों में संगीत का पौधों और पेड़-पौधों पर असर देखा गया है, लेकिन केवल ध्यान को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं. यौगिक खेती को आस्था के रूप में देखा जा सकता है. यदि ध्यान के साथ संगीत और सकारात्मक वातावरण हो, तो कुछ हद तक उसका प्रभाव संभव है.

लगाई गई फसलों को जांचते किसान श्रीकांत
लगाई गई फसलों को जांचते किसान श्रीकांत (ETV Bharat)

'आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करें खेती' : श्रीकांत यादव का सपना है कि यह खेती केवल गोपालपुर या गया तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे बिहार में किसान इस मॉडल को अपनाएं. वे चाहते हैं कि किसान रासायनिक खेती से बाहर निकलें, जैविक खेती अपनाएं और साथ ही मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ खेती करें.

जैविक-यौगिक खेती को बनाना चाहते हैं मॉडल : उनका कहना है कि इससे न केवल किसान की आय बढ़ेगी, बल्कि समाज भी अधिक सात्विक और स्वस्थ बनेगा. वे इसे केवल खेती नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक बेहतर तरीका मानते हैं. किसान श्रीकांत यादव इसे केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि बिहार के किसानों के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ORGANIC FARMING WITH MEDITATION
GAYA FARMER
ORGANIC FARMING
मेडिटेशन से खेती
BIHAR FARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.