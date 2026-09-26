सड़क हादसे में जान बचाने का नियम सभी को जानना जरूरी, फैयाज से सीखें क्या है 'गुड सेमेरिटन' कानून?
फैयाज हुसैन को लोग आज फरिश्ता मानते हैं, वो और उनकी टीम ने हाईवे पर न जाने कितने राहगीरों की जान बचा चुके हैं. रिपोर्ट-सरताज
Published : September 26, 2026 at 12:54 PM IST
गया : सड़कों पर हादसे अक्सर हमारी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देते हैं. जब भी सड़क पर कोई जिंदगी दर्द से कराहती है, तो भीड़ तमाशबीन बन जाती है और लोग अनदेखा करके वहां से गुजर जाते हैं. कोई पुलिस के कानूनी झंझटों के डर से मदद करने से हाथ खींच लेता है, तो कोई संवेदनहीनता की हदें पार कर तड़पते हुए इंसान का मोबाइल से रील बनाते-बनाते इंसानियत भूल जाता है. ऐसे में, फैयाज और उनकी टीम किसी फरिश्ते की तरह उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आते हैं.
एक हादसे के बाद फैयाज ने लिया राहगीरों को बचाने का संकल्प
हादसे की सूचना मिलते ही फैयाज हुसैन और उनके साथी बिना एक पल गंवाए, घायलों को लेकर सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं, ताकि दम तोड़ती सांसों को एक नया जीवन दिया जा सके. उनके इस अभियान की शुरुआत किसी संस्था या सरकारी योजना से नहीं हुई थी. इसके पीछे उनके परिवार से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा था. फैयाज के मुताबिक, उनके 25 वर्षीय रिश्तेदार मुदस्सिर की सड़क दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी.
बताया जाता है कि वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद करीब दो घंटे तक सड़क पर पड़े रहे. घायल हालत में सड़क पर पड़े मुदस्सिर समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके. जिसके चलते ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी जान चली गई. इस घटना ने फैयाज को अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने तबी तय किया कि सड़क पर घायल किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं मरने दिया जाएगा, क्योंकि उसे समय पर अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं मिला.
जब देवदूत बनकर पहुंचे फैयाज
गया के रहने वाले 45 वर्षीय वसीम अख्तर आज भी उस हादसे को याद कर भावुक हो जाते हैं. करीब आठ वर्ष पहले डोभी चेकपोस्ट के पास सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हालत इतनी गंभीर थी कि करीब 10 दिनों तक उन्हें होश नहीं आया. वसीम के मुताबिक, हादसे के बाद सबसे पहले फैयाज हुसैन ही उन्हें उठाकर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल ले गए.
घायल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया. इसके बाद फैयाज उन्हें पटना भी लेकर गए. इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी सामने आई तो फैयाज ने करीब 50 हजार रुपये की मदद भी की. वसीम कहते हैं कि अगर उस समय फैयाज मौके पर नहीं पहुंचते तो शायद उनका परिवार उन्हें जिंदा देखने के बजाय उनका शव देखता.
बेटी और भतीजी घायल हुईं तो परिवार ने भी शुरू कर दी मदद
मटिहानी के पास एक सड़क दुर्घटना में अमरदीप शर्मा की बेटी और भतीजी यशस्वी शर्मा और प्रियांशु शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. घटना के बाद फैयाज की टीम के सक्रिय सदस्य संतोष कुमार यादव दोनों बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे. बाद में दोनों को गया से रांची रेफर किया गया. इलाज के बाद दोनों स्वस्थ होकर घर लौट आईं.
''अगर समय पर दोनों बच्चियों को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो परिणाम कुछ और हो सकता था. इस घटना के बाद मैने संकल्प लिया कि जहां भी सड़क हादसे की सूचना मिलेगी, अपनी क्षमता के अनुसार घायल की मदद करेंगे.''- अमरीजत, सदस्य, टीम फैयाज हुसैन
क्षत-विक्षत घायल को उठाया तो कई दिनों तक बीमार रहे नीतीश
गया-टिकारी रोड पर मदद करने वाले नीतीश कुमार की कहानी भी इस टीम के संघर्ष को दिखाती है. वर्ष 2017 में पहली बार वह एक गंभीर सड़क हादसे के बाद मौके पर पहुंचे. नीतीश के मुताबिक, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन घायल की हालत देखकर कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था. उन्होंने किसी तरह घायल को वाहन से अस्पताल पहुंचाया.
घटना का दृश्य उनके मन पर इतना गहरा असर छोड़ गया कि कई दिनों तक उन्हें उल्टी होती रही और रात में सोते समय हादसे का दृश्य आंखों के सामने घूमता रहा. परिवार ने भी इस काम से दूर रहने को कहा, लेकिन नीतीश ने मदद करना नहीं छोड़ा.
'गोल्डन आवर' में घायल को अस्पताल पहुंचाने का लक्ष्य
सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के लिए शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे आम तौर पर 'गोल्डन आवर' कहा जाता है. गंभीर चोट, सिर में चोट या अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में जल्द प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल पहुंचना जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
फैयाज और उनकी टीम इसी समय को बचाने की कोशिश करती है. उनका प्रयास रहता है कि पुलिस या एंबुलेंस के पहुंचने का इंतजार करते हुए घायल की हालत और न बिगड़े. इसलिए पूरी टीम हर हाल में घायल को नजदीक वाले अस्पताल में पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करती है. फैयाज को पता है कि गोल्डन आवर निकल गया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा.
गया के चिकित्सक डॉ. मुजफ्फर इकबाल बताते हैं कि फैयाज कई बार घायलों को अस्पताल लेकर आ चुके हैं. उनके मुताबिक, दुर्घटना के बाद शुरुआती चिकित्सा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए, खासकर गंभीर चोट और सिर की चोट के मामलों में.
2011 में एक-दो लोगों से शुरू हुआ सफर अब पूरी टीम तैयार
फैयाज बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2011 में पहली बार सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था. उस समय उनके साथ सिर्फ एक-दो दोस्त और परिवार के कुछ सदस्य थे. धीरे-धीरे यह काम एक नेटवर्क में बदलता गया.
आज डोभी-गया एनएच के आसपास के गांवों में 100 से ज्यादा युवा इस नेटवर्क से जुड़े होने की बात कही जाती है. गया जिले के बाराचट्टी, टिकारी, इमामगंज, बेलागंज, वजीरगंज और बथानी जैसे क्षेत्रों तक भी इस नेटवर्क के सदस्य मौजूद हैं.
''अलग-अलग क्षेत्रों को मिलाकर इस मानवीय नेटवर्क से 500 से अधिक लोग जुड़े हैं. न संस्था, न फीस... सिर्फ एक फोन कॉल पर शुरू हो जाती है मदद. इस टीम की खास बात यह है कि यह किसी औपचारिक संस्था या एनजीओ के तौर पर काम नहीं करती. न कोई सदस्यता शुल्क है और न ही घायल से किसी तरह का पैसा लिया जाता है.''- फैयाज हुसैन, हाईवे के फरिश्ते
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचती है फरिश्तों की टीम
जिस सदस्य को सूचना सबसे पहले मिलती है, वह अपने आसपास के लोगों को फोन करता है और घटना स्थल की तरफ निकल जाता है. जिसके पास अपनी गाड़ी होती है, वह उससे पहुंचता है. गाड़ी नहीं होने पर किराए की गाड़ी की व्यवस्था की जाती है और उसका खर्च टीम के सदस्य मिलकर उठाते हैं. जरूरत पड़ने पर पुलिस वाहन की मदद लेकर भी घायल को अस्पताल पहुंचाया जाता है.
हाईवे के ब्लैक स्पॉट भी चिंता का बड़ा कारण
फैयाज और उनकी टीम से जुड़े युवाओं का कहना है कि डोभी-गया-पटना फोरलेन और आसपास के कई मार्गों पर हादसे वाले स्थान लगातार सामने आते रहते हैं. टीम से जुड़े लोगों ने डोभी, करमोनी मोड़, सहदेव खाप, शेखवारा, मटिहानी, जिंदपुर, मगध विश्वविद्यालय गेट, हड्डी फैक्ट्री मोड़, बाईपास ब्रिज और बोधगया समेत कई स्थानों को दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील बताया है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई जगह डिवाइडर में अनधिकृत कट बनाए गए हैं. इन कटों से हाईवा, बाइक, ट्रैक्टर और अन्य वाहन गलत दिशा से सड़क पार करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है. हालांकि, किसी स्थान को आधिकारिक 'ब्लैक स्पॉट' मानने के लिए संबंधित सरकारी आंकड़ों और रिकॉर्ड की पुष्टि जरूरी है.
एक स्थानीय कट पर हर महीने कई हादसों का दावा
करमोनी गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि डोभी-गया-पटना मार्ग पर कुछ स्थानों पर लगातार दुर्घटनाएं होती हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, करमोनी मोड़ के पास बने एक अनधिकृत कट पर हर महीने कई हादसे होते हैं.
लोगों का कहना है कि बालू और निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के आवागमन तथा अनधिकृत कटों की वजह से सड़क पार करने के दौरान खतरा बढ़ जाता है. स्थानीय लोगों ने इन कटों को बंद करने और सड़क सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है.
आंकड़े बताते हैं कि कितना बड़ा संकट है सड़क हादसा
उपलब्ध स्थानीय पुलिस आंकड़ों के मुताबिक, गया जिले में 2023 से 2026 के दौरान बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं. दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 में 493 दुर्घटनाएं और 221 मौतें दर्ज की गईं. 2024 में मौतों का आंकड़ा करीब 335 और 2025 में करीब 500 बताया गया है.
2026 में भी अब तक करीब 300 दुर्घटनाएं होने की बात सामने आई है. हालांकि, इन आंकड़ों की अंतिम आधिकारिक पुष्टि और पूरे वर्ष के मिलेजुले आंकड़े अलग हो सकते हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसे सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं हैं. हादसे के बाद घायल को समय पर चिकित्सा सुविधा मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
फैयाज की टीम को मिला गुड सेमेरिटन सम्मान
घायलों की मदद के लिए फैयाज हुसैन को बिहार सरकार के परिवहन विभाग की ओर से गुड सेमेरिटन अवॉर्ड भी मिल चुका है. जिला परिवहन अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से सम्मान की व्यवस्था है. इसी उद्देश्य से 'राह वीर' योजना के तहत भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है.
'घायलों की मदद करने से न डरें'- SSP
गया के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के मुताबिक, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने से डरें नहीं. ये पुण्य का काम है. पुलिस के अनुसार, लोगों के बीच यह डर रहता है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने के बाद उन्हें पुलिस और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे. पुलिस का कहना है कि मदद करने वाले व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा.
अब हर गांव में तैयार होगी मददगारों की टीम
फैयाज हुसैन और उनकी टीम अब हाईवे के किनारे बसे गांवों में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है. उनका लक्ष्य प्रत्येक गांव से कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना है, जो सड़क हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंच सकें.
फैयाज का कहना है कि हादसे के बाद पुलिस को सूचना देना जरूरी है, लेकिन जब तक मदद पहुंचती है, तब तक घायल की स्थिति गंभीर हो सकती है. इसलिए सुरक्षित तरीके से संभव हो तो घायल को जल्द चिकित्सा सहायता दिलाने की कोशिश होनी चाहिए.
'अब सेवा करना जुनून बन गया है'
फैयाज हुसैन कहते हैं कि शुरुआत में परिवार उनके इस काम से परेशान होता था. रात हो या दिन, हादसे की सूचना मिलते ही वह घर से निकल जाते थे. अब परिवार के सदस्य भी उनके इस काम को समझते हैं और कई बार खुद भी मदद के लिए आगे आते हैं. फैयाज के मुताबिक, उन्होंने कभी इस काम को कमाई का जरिया नहीं बनाया. उनका कहना है कि किसी अनजान घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाकर अगर उसकी जिंदगी बचाने में मदद मिल जाए, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा संतोष है.
सड़क पर एक घायल के लिए किसी अनजान का हाथ बनना
हादसे के बाद सड़क पर पड़े व्यक्ति के लिए मदद करने वाला अक्सर कोई अपना नहीं होता. वह किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता या किसी का परिवार का इकलौता सहारा हो सकता है. फैयाज हुसैन और उनके साथ जुड़े सैकड़ों युवाओं की कोशिश इसी एक सोच पर टिकी है, हादसा होने के बाद घायल को सड़क पर अकेला न छोड़ा जाए.
गोल्डन आवर में मिली मदद किसी गंभीर घायल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है. ऐसे में फैयाज की टीम का यह प्रयास सिर्फ एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कहानी नहीं, बल्कि सड़क हादसे के बाद इंसानियत को जिंदा रखने की कहानी भी है.
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