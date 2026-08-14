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कौन हैं पंडित कृष्ण मोहन पाठक? राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा

गया के ईश्वरपुर गांव के ध्रुपद गायक पंडित कृष्ण मोहन पाठक को राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

pandit krishna mohan pathak sangeet natak akademi award
ध्रुपद गायक पंडित कृष्ण मोहन पाठक को अवार्ड देती राष्ट्रपति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 9:34 AM IST

4 Min Read
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गया: बिहार के गया में संगीतकारों के गांव ईश्वरपुर के रहने वाले पंडित कृष्ण मोहन पाठक को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया.

कौन हैं पंडित कृष्ण मोहन पाठक? पंडित कृष्ण मोहन पाठक गया के ईश्वरपुर गांव के रहने वाले देश के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक में शुमार हैं. उन्हें संगीत की यह अनमोल कला विरासत में मिली थी. उनके परदादा, दादा और पिता सभी ने ध्रुपद गायन में अमिट छाप छोड़ी. चौथी पीढ़ी के रूप में उनका कार्यक्रम देश-विदेश तक चलता था.

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ध्रुपद गायक पंडित कृष्ण मोहन पाठक (ETV Bharat)

क्यों मिला अवार्ड? पंडित कृष्ण मोहन पाठक को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत (Hindustani Vocal) ध्रुपद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, संरक्षण और उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए उन्हें संगीत कला के क्षेत्र में देश का यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है.

तानसेन के वंशज होने की मान्यता: पंडित कृष्ण मोहन पाठक के बेटे शैलेंद्र कुमार पाठक ने इसपर खुशी जाहिर की. बताया कि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अगस्त 2026 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है. उनके सैंकड़ों शिष्य देश-विदेश में हैं. बता दें कि तानसेन ध्रुपद गायन करते थे और गया के परैया प्रखंड के ईश्वरपुर गांव में बसे यह संगीतकार तानसेन के ही वंशज बताए जाते हैं.

"मेरे पिताजी पंडित कृष्ण मोहन पाठक को संगीत कला में देश का प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है. ध्रुपद गायन के क्षेत्र में उन्हें यह पुरस्कार मिला है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है. यह हमारे लिए गौरव का क्षण है. गया घराना ईश्वरपुर का नाम विश्व स्तर पर जाना जाता है." - शैलेंद्र कुमार पाठक, पंडित कृष्ण मोहन पाठक के पुत्र

हर घर में बसता है संगीत: म्यूजिशियन के गांव के रूप में प्रसिद्ध ईश्वरपुर का नाम विदेशों तक है. यहां के बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई संगीत से जुड़ा है. गांव में करीब 300 घर हैं और सभी घरों में संगीत की दुनिया के लोग मिल जाएंगे. यहां के लोग तबला, हारमोनियम, धमाल, ध्रुपद और ख्याली गायकी में निपुण हैं.

विदेशों में बिखरी प्रतिभा की चमक: सबसे बड़ी बात यह है कि संगीतकारों के इस गांव की कला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली है. अमेरिका, थाईलैंड, मॉरीशस समेत दर्जनों देशों में यहां के संगीतज्ञ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. करीब 300 से 400 साल पुराने इस गांव की कई अनोखी कहानियां भी प्रसिद्ध हैं.

संगीत से ठीक हुआ था हाथी: 17वीं सदी के आसपास टिकारी महाराज का एक हाथी मानसिक उतावलापन से पीड़ित हो गया था. उस हाथी को ईश्वरपुर के संगीतकारों ने संगीत विद्या से ठीक कर दिया था. इससे खुश होकर टिकारी महाराज ने हाथी चलवाया था. हाथी जहां जाकर रुका, वह क्षेत्र मौजे ईश्वरपुर बना.

700 एकड़ जमीन का इतिहास: टिकारी महाराज ने हाथी को ठीक करने से खुश होकर करीब 700 एकड़ जमीन ईश्वरपुर को इनाम में दी थी. यहां के संगीतकार राजस्थान से आए गौड़ ब्राह्मण हैं, जो 17वीं शताब्दी के आसपास इस इलाके में आए थे. इसके बाद से यह गांव संगीतकारों के गांव के रूप में प्रसिद्ध हुआ.

पूरे घराने के लिए गौरव का पल: पंडित कृष्ण मोहन पाठक के पुत्र शैलेंद्र कुमार पाठक ने इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए और पूरे गया घराना ईश्वरपुर के लिए गर्व और गौरव का पल है, जिसका नाम अब विश्व स्तर पर जाना जाता है.

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