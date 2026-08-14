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कौन हैं पंडित कृष्ण मोहन पाठक? राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा

गया: बिहार के गया में संगीतकारों के गांव ईश्वरपुर के रहने वाले पंडित कृष्ण मोहन पाठक को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया.

कौन हैं पंडित कृष्ण मोहन पाठक? पंडित कृष्ण मोहन पाठक गया के ईश्वरपुर गांव के रहने वाले देश के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक में शुमार हैं. उन्हें संगीत की यह अनमोल कला विरासत में मिली थी. उनके परदादा, दादा और पिता सभी ने ध्रुपद गायन में अमिट छाप छोड़ी. चौथी पीढ़ी के रूप में उनका कार्यक्रम देश-विदेश तक चलता था.

ध्रुपद गायक पंडित कृष्ण मोहन पाठक (ETV Bharat)

क्यों मिला अवार्ड? पंडित कृष्ण मोहन पाठक को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत (Hindustani Vocal) ध्रुपद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, संरक्षण और उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए उन्हें संगीत कला के क्षेत्र में देश का यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है.

तानसेन के वंशज होने की मान्यता: पंडित कृष्ण मोहन पाठक के बेटे शैलेंद्र कुमार पाठक ने इसपर खुशी जाहिर की. बताया कि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अगस्त 2026 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है. उनके सैंकड़ों शिष्य देश-विदेश में हैं. बता दें कि तानसेन ध्रुपद गायन करते थे और गया के परैया प्रखंड के ईश्वरपुर गांव में बसे यह संगीतकार तानसेन के ही वंशज बताए जाते हैं.

"मेरे पिताजी पंडित कृष्ण मोहन पाठक को संगीत कला में देश का प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है. ध्रुपद गायन के क्षेत्र में उन्हें यह पुरस्कार मिला है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है. यह हमारे लिए गौरव का क्षण है. गया घराना ईश्वरपुर का नाम विश्व स्तर पर जाना जाता है." - शैलेंद्र कुमार पाठक, पंडित कृष्ण मोहन पाठक के पुत्र

हर घर में बसता है संगीत: म्यूजिशियन के गांव के रूप में प्रसिद्ध ईश्वरपुर का नाम विदेशों तक है. यहां के बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई संगीत से जुड़ा है. गांव में करीब 300 घर हैं और सभी घरों में संगीत की दुनिया के लोग मिल जाएंगे. यहां के लोग तबला, हारमोनियम, धमाल, ध्रुपद और ख्याली गायकी में निपुण हैं.