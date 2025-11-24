विदेश जानें से पहले जरा सोच लें.. कहीं मौत को गले लगाने तो नहीं जा रहे.. धर्मेंद्र की कहानी अंदर से हिलाकर रख देगी
Published : November 24, 2025 at 4:25 PM IST
गया : भारतीय एंबेसी और म्यांमार आर्मी की मदद से हाल ही में 360 भारतीयों को साइबर गुलामी रैकेट से मुक्त कराया गया है. म्यांमार में संचालित साइबर गुलामी रैकेट में इन भारतीय नागरिकों को शानदार जॉब का भरोसा देकर फंसाया गया था. इन्हीं में एक बिहार के गयाजी के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार थे. धर्मेंद्र कुमार भारत से थाईलैंड और फिर म्यांमार पहुंच गए. यहां पहुंचकर उन्होंने जब हकीकत को सामने देखा, तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई.
मौत के खौफ में गुजारी रातें : तकरीबन सात दिनों तक मौत का खौफ पल-पल साए की तरह साथ बना रहा. हालांकि संयोग ने साथ दिया और फिर धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि सैकड़ों भारतीयों को म्यांमार में संचालित साइबर गुलामी के रैकेट से मुक्त कराया गया. धर्मेंद्र ने जब पूरी आपबीती सुनाई, जो झकझोर देने वाली और काफी डरावनी है.
पटना.. कोलकाता.. थाईलैंड और फिर म्यांमार : जिन 360 लोगों को मुक्त कराया गया था उसमें बिहार के 6 लोग शामिल थे. धर्मेंद्र ने अपने गया से पटना, कोलकाता, थाईलैंड और फिर म्यांमार पहुंचने की पूरी कहानी बताई. कहानी जितनी डरावनी है, वहीं बेरोजगारी दूर करने के चक्कर में बगैर सोचे समझे कदम उठाने वाले युवाओं के लिए भी एक सबक है.
नौकरी की तलाश और फिर.. : धर्मेंद्र कुमार बताते हैं, कि वह जॉब की तलाश में लगातार प्रयास कर रहे थे. इस बीच उनका संपर्क मुजफ्फरपुर के रहने वाले शुभम कुमार से हुआ था. शुभम कुमार ने उससे कहा कि थाइलैंड में जॉब है. एमएनसी कंपनी में जॉब करने का प्रस्ताव दिया. कहा कि यह चाइनीज कंपनी है, वहां रिक्वायर्ड है और सिलेक्शन हो सकता है.
इसके बाद इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ और फिर उसका सिलेक्शन कर लिए जाने की बात बताई गई. इंटरव्यू के दौरान यह बताया गया कि अंतिम राउंड का इंटरव्यू थाईलैंड में भी होगा. यहां चीनी कंपनी है. वहीं ऑफर लेटर भी मिलेगा. इसके बाद शुभम का 19 अक्टूबर को टिकट बना. शुभम पटना से कोलकाता और फिर थाईलैंड के बैंकॉक के लिए रवाना हुए. 20 अक्टूबर की रात को करीब 12:30 बजे वह बैंकाक पहुंच गये.
फाइव स्टार होटल में ठहराया, फिर गन पॉइंट पर.. : धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि बैंकाक पहुंचने के बाद उसे फाइव स्टार में होटल में रखा गया. होटल में भी इंटरव्यू कराया गया. इसके बाद एक दूसरे वाहन से उसे जंगल पहाड़ के रास्ते ले जाया जा रहा था. मुझे तब फंस जाने का एहसास हुआ, जब वाहन में मौजूद लोगों ने गन प्वांइंट पर ले लिया और लगातार प्रताड़ित करने लगे.
''इस बीच कब म्यांमार का बॉर्डर पास करा दिया गया, पता ही नहीं चला. गाड़ी पर गाड़ी चेंज कर म्यांमार बॉर्डर को पास करा दिया गया था. इसके बाद म्यांमार में एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया, जहां ऐसे कई लोग थे, जो कि पहले से ही वहां गुलामों की तरह रखे गए थे. मेरे साथ तीन इंडियन और थे, जो फंसे थे. उन तीन भारतीयों को भी मेरी तरह धोखे से यहां लाया गया था.''- धर्मेंद्र कुमार, म्यांमार से आया युवक
'500 यूएसडी मांगे' : धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि गेस्ट हाउस में लाए जाने के बाद वह हकीकत देखकर पूरी तरह से नर्वस हो चुके थे. कई दिनों तक ताला बंद कर रखा गया. भूखे प्यासे हालत में रखा जा रहा था. टॉर्चर भी लगातार किया जा रहा था. काफी गिड़गिड़ाया तो 500 यूएसडी की मांग की. इतने यूएसडी देने पर वापसी कर देने की बात कही गई.
इसी बीच हमने घर वालों से संपर्क किया. म्यांमार में वहां पर गूगल पे और फोन पे काम करता था. परिवार के लोगों ने पैसे ट्रांसफर किये. पांच अन्य भारतीयों ने भी पैसे ट्रांसफर किया. हालांकि एजेंट (बिचौलिया) पैसे लेकर फरार हो गया. मेरे परिवार के लोगों ने मुजफ्फरपुर के शुभम से भी संपर्क साधना चाहा, तो उसने भी संपर्क खत्म कर दिया था. उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था. मुझे हर पल डर लग रहा था. ऐसा लग रहा था, जाने कब क्या हो जाएगा.
'साइबर गुलामी के लिए बेचे जाने की फिराक में थे' : धर्मेंद्र ने बताया कि उसे आभास हो चुका था कि उसकी मानव तस्करी हुई है और म्यांमार में साइबर गुलामी के लिए बेचे जाने की फिराक में है. हमारे साथ कुछ भी हो सकता था. कभी भी जान भी ली जा सकती थी. ऐसा भय बना हुआ था. डरा सहमा किसी प्रकार रह रहा था.
''इस बीच 26-27 अक्टूबर की मध्य रात्रि को म्यांमार आर्मी और पुलिस की छापेमारी हुई. यहां से हम सभी को म्यांमार आर्मी के कब्जे में ले लिया गया. हमें डर था कि पता नहीं अब जान बच पाएगी भी या नहीं. क्योंकि म्यांमार आर्मी का छापा पड़ा था. किंतु म्यांमार आर्मी ने हमारे लिए काम किया और यहां फंसे 600 लोगों को निकाला गया. यहां कई अन्य देशों के भी लोग थे.''- धर्मेंद्र कुमार, म्यांमार से आया युवक
20 दिनों तक रिफ्यूजी कैंप में रहे : धर्मेंद्र ने कहा कि हम सभी को 20 दिनों तक म्यांमार में रिफ्यूजी कैंप में रखा गया. मानव तस्करी का काम करने वाली कंपनियों के द्वारा यह सब कराया गया था. हमें सब कुछ पता चल चुका था कि हम सब बेच दिए जाते हैं. बिकने के बाद कभी घर वापस नहीं लौट पाते. किंतु यहां म्यांमार आर्मी ने हमारे जीवन को बचा लिया था. इसके बाद म्यांमार आर्मी ने भारतीय दूतावास से संपर्क साधा, तो इंडियन एंबेसी तुरंत सक्रिय हुआ.
'तब जाना.. विश्व में क्यों कहते हैं इंडिया इज ग्रेट' : धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि 18 नवंबर से हमारी वापसी का प्रक्रिया शुरू हुई, तो सब कुछ काफी तेजी से हुआ. फिर हमारी वापसी अपने देश में हो गई. हमने तब जाना कि पूरे दुनिया में भारत को ग्रेट क्यों कहा जाता है. हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, कि उन्होंने हमें सुरक्षित लाया. हमें भारतीय होने पर गर्व है.
''हम कहना चाहते हैं कि भारत से बाहर जाने से पहले काफी कुछ सोच लें, समझ लें. अन्यथा बाद में कुछ भी हो सकता है. जान भी ली जा सकती है. हम इस खौफ को शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे.''- धर्मेंद्र कुमार, म्यांमार से आया युवक
