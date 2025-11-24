ETV Bharat / bharat

विदेश जानें से पहले जरा सोच लें.. कहीं मौत को गले लगाने तो नहीं जा रहे.. धर्मेंद्र की कहानी अंदर से हिलाकर रख देगी

गया के धर्मेंद्र कुमार ( ETV Bharat )

गया : भारतीय एंबेसी और म्यांमार आर्मी की मदद से हाल ही में 360 भारतीयों को साइबर गुलामी रैकेट से मुक्त कराया गया है. म्यांमार में संचालित साइबर गुलामी रैकेट में इन भारतीय नागरिकों को शानदार जॉब का भरोसा देकर फंसाया गया था. इन्हीं में एक बिहार के गयाजी के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार थे. धर्मेंद्र कुमार भारत से थाईलैंड और फिर म्यांमार पहुंच गए. यहां पहुंचकर उन्होंने जब हकीकत को सामने देखा, तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई. मौत के खौफ में गुजारी रातें : तकरीबन सात दिनों तक मौत का खौफ पल-पल साए की तरह साथ बना रहा. हालांकि संयोग ने साथ दिया और फिर धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि सैकड़ों भारतीयों को म्यांमार में संचालित साइबर गुलामी के रैकेट से मुक्त कराया गया. धर्मेंद्र ने जब पूरी आपबीती सुनाई, जो झकझोर देने वाली और काफी डरावनी है. धर्मेंद्र कुमार ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat) पटना.. कोलकाता.. थाईलैंड और फिर म्यांमार : जिन 360 लोगों को मुक्त कराया गया था उसमें बिहार के 6 लोग शामिल थे. धर्मेंद्र ने अपने गया से पटना, कोलकाता, थाईलैंड और फिर म्यांमार पहुंचने की पूरी कहानी बताई. कहानी जितनी डरावनी है, वहीं बेरोजगारी दूर करने के चक्कर में बगैर सोचे समझे कदम उठाने वाले युवाओं के लिए भी एक सबक है. नौकरी की तलाश और फिर.. : धर्मेंद्र कुमार बताते हैं, कि वह जॉब की तलाश में लगातार प्रयास कर रहे थे. इस बीच उनका संपर्क मुजफ्फरपुर के रहने वाले शुभम कुमार से हुआ था. शुभम कुमार ने उससे कहा कि थाइलैंड में जॉब है. एमएनसी कंपनी में जॉब करने का प्रस्ताव दिया. कहा कि यह चाइनीज कंपनी है, वहां रिक्वायर्ड है और सिलेक्शन हो सकता है. इसके बाद इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ और फिर उसका सिलेक्शन कर लिए जाने की बात बताई गई. इंटरव्यू के दौरान यह बताया गया कि अंतिम राउंड का इंटरव्यू थाईलैंड में भी होगा. यहां चीनी कंपनी है. वहीं ऑफर लेटर भी मिलेगा. इसके बाद शुभम का 19 अक्टूबर को टिकट बना. शुभम पटना से कोलकाता और फिर थाईलैंड के बैंकॉक के लिए रवाना हुए. 20 अक्टूबर की रात को करीब 12:30 बजे वह बैंकाक पहुंच गये. फाइव स्टार होटल में ठहराया, फिर गन पॉइंट पर.. : धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि बैंकाक पहुंचने के बाद उसे फाइव स्टार में होटल में रखा गया. होटल में भी इंटरव्यू कराया गया. इसके बाद एक दूसरे वाहन से उसे जंगल पहाड़ के रास्ते ले जाया जा रहा था. मुझे तब फंस जाने का एहसास हुआ, जब वाहन में मौजूद लोगों ने गन प्वांइंट पर ले लिया और लगातार प्रताड़ित करने लगे. ''इस बीच कब म्यांमार का बॉर्डर पास करा दिया गया, पता ही नहीं चला. गाड़ी पर गाड़ी चेंज कर म्यांमार बॉर्डर को पास करा दिया गया था. इसके बाद म्यांमार में एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया, जहां ऐसे कई लोग थे, जो कि पहले से ही वहां गुलामों की तरह रखे गए थे. मेरे साथ तीन इंडियन और थे, जो फंसे थे. उन तीन भारतीयों को भी मेरी तरह धोखे से यहां लाया गया था.''- धर्मेंद्र कुमार, म्यांमार से आया युवक