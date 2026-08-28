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Explainer: 1,200 करोड़ रुपए से बदलेगी तस्वीर, गया-बोधगया कॉरिडोर बनेगा पर्यटन का गेमचेंजर?

बौद्ध सर्किट से जुड़ने की संभावना : मणिलाल बारिक के अनुसार गया-बोधगया कॉरिडोर बनने से क्षेत्र को राजगीर-ककोलत जैसे व्यापक बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़ने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं. यदि ऐसा होता है तो पर्यटकों के लिए सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़कर यात्रा की योजना बनाना आसान होगा. इससे बिहार में पर्यटन की अवधि और दायरा दोनों बढ़ सकते हैं.

कई दिन रुक सकता है एक दिन के लिए आने वाला यात्री : विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य मणिलाल बारिक के मुताबिक कॉरिडोर का बड़ा फायदा यह हो सकता है कि जो पर्यटक या तीर्थयात्री अभी एक दिन रुकने की योजना बनाकर आता है, वह गया-बोधगया के संयुक्त पर्यटन आकर्षण के कारण कई दिनों तक ठहर सकता है. ठहराव बढ़ने का सीधा असर होटल, परिवहन, भोजन और स्थानीय बाजार पर पड़ने की संभावना है.

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते : पर्यटन बढ़ेगा तो स्थानीय स्तर पर कई तरह की सेवाओं की मांग बढ़ सकती है. टूर गाइड, होटल कर्मचारी, ड्राइवर, रेस्तरां कर्मचारी, दुकानदार और पर्यटन से जुड़े अन्य कामों में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. स्थानीय लोगों का मानना है कि कॉरिडोर से रोजगार और व्यापार दोनों को गति मिल सकती है.

होटल से दुकानदार तक बढ़ सकता है कारोबार : पर्यटन बढ़ने का सीधा असर होटल और स्थानीय बाजार पर पड़ सकता है. बोधगया में पर्यटन की मौसमी स्थिति के कारण होटल कारोबार को कई बार अपेक्षित गतिविधि नहीं मिलती. कॉरिडोर बनने और गया-बोधगया के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से छोटे होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां और स्थानीय दुकानों के कारोबार में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है. कन्हैया पांडे के मुताबिक छोटे होटल और स्थानीय कारोबार को इससे विशेष फायदा मिल सकता है.

सबसे बड़ा सवाल- आम लोगों को क्या मिलेगा? : किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का असली फायदा तभी माना जाता है जब उसका असर स्थानीय लोगों की जिंदगी पर दिखाई दे. गया-बोधगया कॉरिडोर के मामले में रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. पर्यटकों की संख्या बढ़ी तो होटल, दुकान, रेस्तरां, परिवहन, गाइड और पर्यटन से जुड़े दूसरे छोटे-बड़े कारोबारों को फायदा मिल सकता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं.

महाबोधि की धरती को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का फायदा : बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. कॉरिडोर के जरिए बेहतर सड़क, नदी क्षेत्र और पर्यटन सुविधाओं को एक साथ विकसित करने की बात कही जा रही है. सरकार की मंशा है कि इसका लाभ अंतरराष्ट्रीय स्तर के बौद्ध पर्यटन को मिले और बोधगया की वैश्विक पहचान और मजबूत हो.

फल्गु में सालभर पानी तो धार्मिक पर्यटन को नई धार : गया के विकास मॉडल में फल्गु नदी को भी अहम कड़ी माना जा रहा है. योजना के मुताबिक नदी में सालभर पानी बनाए रखने की दिशा में काम किया जाएगा. फल्गु का धार्मिक महत्व पहले से है और नदी में पानी की उपलब्धता बढ़ने से धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे क्षेत्र के पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है.

अभी सीजन में गुलजार बाकी समय खामोशी : बोधगया में पर्यटन गतिविधियां फिलहाल काफी हद तक सीजन पर निर्भर बताई जाती हैं. विशेष पूजा या पर्यटन सीजन के दौरान यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जबकि बाकी समय कई होटल और पर्यटन कारोबार अपेक्षाकृत शांत रहते हैं. कॉरिडोर बनने के बाद गया के तीर्थयात्रियों और बोधगया के पर्यटकों को एक-दूसरे से जोड़ने की उम्मीद है, जिससे पर्यटकों के ठहरने की अवधि भी बढ़ सकती है.

गया और बोधगया दो पर्यटन केंद्र : इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी संभावित खासियत यही मानी जा रही है कि गया आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बोधगया तक पहुंच आसान होगी और बोधगया आने वाले देश-विदेश के पर्यटक गया के विष्णुपद मंदिर तक पहुंच सकेंगे. यानी दोनों तरफ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक साझा पर्यटन स्पेस तैयार हो सकता है. इससे दोनों जगहों के बीच आवाजाही बढ़ने के साथ पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ने की उम्मीद है.

₹1,200 करोड़ की मंजूरी से होगा बड़ा बदलाव : गया-बोधगया कॉरिडोर को लेकर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में परियोजना को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई. दिए गए कंटेंट के अनुसार परियोजना के लिए ₹1,200 करोड़ की मंजूरी मिली है और इसका डीपीआर भी सरकार को सबमिट किए जाने की बात सामने आई है. योजना को सिर्फ सड़क या आवागमन तक सीमित रखने के बजाय गया और बोधगया के धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन महत्व को एक साथ जोड़कर विकसित करने की तैयारी है.

गया : बिहार के गया और बोधगया की तस्वीर बदलने की तैयारी है. करीब ₹1,200 करोड़ की मंजूरी के साथ प्रस्तावित गया-बोधगया कॉरिडोर को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. दावा है कि कॉरिडोर बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को नई गति मिलेगी, बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार तथा कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे. इसके साथ ही फल्गु नदी में सालभर पानी बनाए रखने की योजना भी इस पूरे विकास मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा बताई जा रही है.

कॉरिडोर के साथ सांस्कृतिक पहचान भी होगी मजबूत : गया-बोधगया की पहचान सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी है. फल्गु नदी, विष्णुपद और महाबोधि मंदिर इस पूरे क्षेत्र की अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण पहचान हैं. परियोजना को समेकित रूप से विकसित करने से स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी.

लेकिन विकास के साथ जमीन का सवाल भी बड़ा : कॉरिडोर के संभावित फायदे के बीच सबसे बड़ी चिंता जमीन अधिग्रहण को लेकर है. दिए गए कंटेंट के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम नक्शा क्या होगा और कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले की योजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन को लेकर भी कई सवाल बाकी हैं. ऐसे में नई परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण से पहले सरकार को स्पष्ट रोडमैप देना होगा.

स्थानीय लोगों की मांग- पहले भरोसा, फिर अधिग्रहण : बोधगया नगर विकास मंच के अध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह का कहना है कि पुराने प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़े मामलों को पहले स्पष्ट किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि स्थानीय लोगों की जमीन लेने से पहले उन्हें भरोसा दिलाना जरूरी है कि विकास का लाभ उन्हें भी मिलेगा. उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संस्थाओं की भागीदारी से बोधगया विकास प्राधिकार बनाने की मांग भी रखी है.

गया और बोधगया दो पर्यटन केंद्र (ETV Bharat)

''जब तक पुराने योजनाओं को लेकर अधिग्रहित की गई जमीन पर काम पूरा नहीं होगा, तब तक बोधगया के लोग कॉरिडोर को लेकर जमीन नहीं देंगे.लोगों को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि लोगों को विकास का लाभ मिलेगा.''- सुरेश कुमार सिंह, अध्यक्ष, बोधगया नगर विकास मंच

'महाबोधि कॉरिडोर' या 'गया-बोधगया कॉरिडोर'? : परियोजना को लेकर सबसे बड़ा मतभेद इसके स्वरूप को लेकर सामने आया है. सुरेश कुमार सिंह का कहना है कि स्थानीय स्तर पर महाबोधि कॉरिडोर की मांग की गई थी, गया-बोधगया कॉरिडोर की नहीं. उनका तर्क है कि बोधगया से जुड़े सुजातागढ़, ढुंगेश्वरी जैसे अन्य बौद्ध स्थलों को भी व्यापक विकास योजना में शामिल किया जाना चाहिए.

बौद्ध पहचान को लेकर भी उठी चिंता : सुरेश कुमार सिंह का कहना है कि महाबोधि महाविहार की अंतरराष्ट्रीय पहचान को अलग महत्व मिलना चाहिए. उनके मुताबिक यदि महाबोधि और विष्णुपद को एक ही कॉरिडोर में मिला दिया जाता है, तो बौद्ध समुदाय के बीच इसके संदेश को लेकर चिंता पैदा हो सकती है. इसलिए सरकार को परियोजना के अंतिम स्वरूप पर स्पष्टता देनी चाहिए.

''महाबोधि कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, तो काफी खुशी थी कि महाबोधि महाविहार का अलग कॉरिडोर होगा. नदी से जोड़ने का काम होगा. उपेक्षित स्थल जैसे सुजातागढ, ढुंगेश्वरी आदि को कई योजनाओं से जोड़कर पूर्ण विकसित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने एक निवेदन के रूप में आवेदन दिया है कि बोधगया इंटरनेशनल जगह है. बोधगया में यदि कुछ किया जाएगा, कुछ काम होगा, तो इसका इंटरनेशनल मैसेज जाएगा. हमें यह दिखाना है कि हमें बौद्धों से कितना प्यार है और हम इसका विकास कर रहे हैं. इसलिए दोनों गया और बोधगया यानी कि विष्णुपद-महाबोधि कॉरिडोर अलग-अलग बनने चाहिए.''- सुरेश कुमार सिंह, अध्यक्ष, बोधगया नगर विकास मंच

पहले के नक्शे में बदलाव की चर्चा : विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य मणिलाल बारिक के मुताबिक कॉरिडोर को लेकर पहले जो योजना और नक्शा तैयार किया गया था, उसमें बदलाव हुआ है. हालांकि नया स्वरूप कितना बदला है और मंदिर के चारों दिशाओं में क्या-क्या विकास कार्य होंगे, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर परियोजना के स्वरूप को लेकर संशय बना हुआ है.

''गया-बोधगया कॉरिडोर के संबंध में बैठक हुई है. फिलहाल 1200 करोड़ की राशि की मंजूरी मिली है. किंतु स्पष्टता नहीं है कि गया-बोधगया कॉरिडोर का कैसा स्वरूप होगा. पूर्व में जो नक्शा दिखाया गया था, उसमें बदलाव जरूर किया गया है. कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी. पर्यटक की संख्या बढ़ेगी. पर्यटन के अच्छे अवसर बनेंगे.''- माणिकलाल बारिक, सदस्य, विष्णुपद प्रबंध कार्यकारिणी समिति

स्थानीय लोगों का समर्थन भी और चिंता भी : परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है. एक तरफ कन्हैया पांडे और सौरभ कुमार सिंह जैसे स्थानीय लोग इसे रोजगार, व्यापार और पर्यटन के लिए बड़ा अवसर मानते हैं. दूसरी तरफ जमीन अधिग्रहण और विस्थापन को लेकर चिंता भी है. यानी स्थानीय स्तर पर विरोध विकास का कम और विकास के तरीके को लेकर ज्यादा दिखाई देता है.

'कॉरिडोर बना तो बेनिफिट ही बेनिफिट' : सौरभ कुमार सिंह का कहना है कि कॉरिडोर बनने से सिर्फ मंदिर का नहीं, बल्कि आसपास के पूरे इलाके का विकास होगा. उनके मुताबिक स्थानीय लोगों की आर्थिक आय बढ़ सकती है और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. हालांकि वह भी मानते हैं कि जमीन अधिग्रहण होने पर छोटे लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए पुनर्वास और स्थानीय लोगों के हितों को विकास योजना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

कॉरिडोर बना तो विश्व पर्यटन में मजबूत होगी पहचान : गया और बोधगया पहले से धार्मिक और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं. प्रस्तावित कॉरिडोर के जरिए दोनों की पहचान को एक बड़े पर्यटन मॉडल में बदलने की कोशिश है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे बोधगया की अंतरराष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी और गया भी वैश्विक धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर नई जगह बनाएगा.

''कॉरिडोर बना तो बेनिफिट ही बेनिफिट है. टेंपल का ही नहीं, आसपास का भी विकास होगा. लोकल लोगों की आर्थिक कमाई बढ़ जाएगी. रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे. काशी-विश्वनाथ में पहले कम तीर्थ यात्री जाते थे. अब 10 गुना ज्यादा जा रहे हैं. बनारस को फायदा हुआ है. गया-बोधगया कॉरिडोर बनने से बेहद फायदे होने हैं. साथ ही विश्व में गया-बोधगया कॉरिडोर की पहचान होगी.''- सौरभ कुमार सिंह, शास्त्री नगर मोहल्ले के निवासी

असली गेमचेंजर तब जब फायदा जमीन पर दिखे : ₹1,200 करोड़ की मंजूरी अपने आप में बड़ी पहल है, लेकिन परियोजना की सफलता सिर्फ निर्माण पूरा होने से तय नहीं होगी. असली सफलता तब मानी जाएगी जब पर्यटकों का ठहराव बढ़े, स्थानीय होटल और दुकानें चलें, युवाओं को रोजगार मिले, छोटे कारोबारियों की आय बढ़े और गया-बोधगया की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे.

''जहां भी कॉरिडोर बनता है, तो वहां पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ जाती है. हमने उज्जैन, काशी विश्वनाथ में यह देखा है, कि वहां कॉरिडोर बनने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ती है. गया-बोधगया कॉरिडोर बनने से काफी फायदा होगा. छोटे होटल को रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. जो होटल उद्योग खत्म होने के कगार पर हैं, वह पुनर्जीवित हो जाएगा. रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएगी. कई गुना पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी. गया-बोधगया कॉरिडोर बनने से विश्व में एक बड़ा नाम होगा.''- कन्हैया पांडेय, बोधगया के निवासी

बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी उम्मीद और बड़ी चुनौती : गया-बोधगया कॉरिडोर बिहार के पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर बन सकता है. फल्गु में सालभर पानी, बेहतर पर्यटन सुविधाएं, विष्णुपद और महाबोधि क्षेत्र का विकास तथा दोनों शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी पर्यटन को नई दिशा दे सकती है. लेकिन, इसके साथ जमीन अधिग्रहण, विस्थापन, परियोजना के बदले हुए नक्शे और महाबोधि कॉरिडोर बनाम गया-बोधगया कॉरिडोर को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान भी जरूरी है.

अर्थव्यवस्था बदलने वाला पर्यटन मॉडल : अगर सरकार स्थानीय लोगों का भरोसा कायम रखते हुए विकास और विरासत के बीच संतुलन बना पाती है, तो ₹1,200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, बल्कि गया-बोधगया की पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाला पर्यटन मॉडल बन सकता है.

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